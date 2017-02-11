Демократия победившего триппера

Короткие заметки по поводу промелькнувших новостей, имеющих отношение к США.





С таким интеллектом лучше молчать

Правда, начну с колонии США - с Russia.

Поскольку сегодня Трамп для «пацриотов» Раши это «наше всё», то туземные СМИ Раши не смогли пропустить очередное упоминания Трампа о путине - о втором «наше всё». Трамп упомянул о путине во время интервью телеканалу «Фокс ньюс» и вот в каком контексте:

«— Вы уважаете Путина? - спросил журналист Билл О'Рейли

— Я уважаю его, но…

— Уважаете? За что?

— Я уважаю многих людей, то это не значит, что мы с ним найдем общий язык. Он лидер своей страны. Я бы сказал, что с Россией лучше ладить, чем не ладить. И если Россия помогает нам в борьбе против ИГИЛ, а это большая борьба, и в борьбе против исламского терроризма во всем мире, то это хорошо. Но найду ли я с ним общий язык? Понятия не имею.

— Но он еще и убийца. Путин — убийца.

— Убийц много. У нас полно убийц. Вы что же, считаете, что наша страна такая невинная.

— Я не знаю ни одного государственного лидера-убийцу.

— Так посмотрите на то, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Я с самого начала был против войны в Ираке.

— Но ошибки — не то же самое, что…

— Много ошибок, и погибло много людей. Вокруг полно убийц, поверьте мне».

Заметьте, Трамп не только никак не оспорил и, следовательно, согласился с тем, что путин убийца, но и согласился с тем, что путин уникальный убийца - таких убийц в мире больше нет.

Является ли характеристика путину - «убийца» - чем-то из ряда вон выходящим? Да наоборот - оценка путина, как порядочного человека, в мире является редкой, а то, что он убийца, мало у кого вызывает сомнения. Причём, у Кремля нет, и никогда не было доводов эту характеристику путина опровергать. Скажем, кого-нибудь в Кремле возмущает, что в соседней Украине путина считают убийцей практически все СМИ? И Кремль, давая скидки в торговле с Украиной и продавая ей военные материалы (те же двигатели для БТР), требует хоть от кого-то на Украине прекратить называть путина убийцей?

А в случае с Трампом, вместо того, чтобы радостно вздохнуть с надеждой на будущие «ништяки» от Трампа, из кремлёвской будки вылез пресс-секретарь путина Песков и потребовал извинений от… Билл О'Рейли. Блин, ни малейшего понимания, что это было интервью не Билла, а Трампа! Билл только наводил своими вопросами на ответы, но отвечал-то Трамп! Это он назвал путина убийцей! Это у Трампа нужно требовать извинений, а не у журналиста.

Чего хотели в Кремле этим вступлением Пескова, не известно, но добились безусловного привлечения внимания к тому, что и в глазах Трампа путин является преступником (убийцей), с которым Трампу придётся иметь дело только во имя высших американских целей.

А это Кремлю было надо?

Или кто-то умный со стороны подсказал?

Нет, с вашим интеллектом, Кремль, лучше молчать!

«Доказательство»

Ну и раз уж мы начали с Трампа, то им и продолжим. Напомню, что Трамп ещё 16 лет назад внятно заявлял, что 11 сентября 2001 года небоскрёбы Всемирного торгового центра от удара самолётов развалиться не могли. https://www.youtube.com/watch?v=mEDF4U-I2xQ Мало этого, если пресса не врёт, то «Трамп считает, что 9/11 не было надлежащим образом расследовано, и он планирует добраться до сути. «Прежде всего, в расследовании 9/11 много беспорядка, и поэтому оно должно быть открыто вновь», — сказал Трамп».

У спецслужб США, уничтоживших эти небоскрёбы, в связи с этим желанием Трампа возникли большие проблемы, и эти службы пытаются эти проблемы решить. Но смотрите, как они пытаются это сделать!

Оказывается, организатором терактов «11 сентября» был не пресловутый Бин Ладен, которого так преждевременно как бы убили по заданию Обамы, а заодно убили и тех, кто, якобы, убил Бин Ладена - «морских котиков». Теперь оказывается, главным организатором терактов был совсем другой человек - не Бин Ладен. А настоящим руководителем «Аль Каиды» оказывается был Халид Шейх Мухаммед, который с 2003 года сидит в тюрьме Гуантанамо. А мужики-то про это и не знали!

И в 2014 году этот Шейх, оказывается, написал признательное письмо Обаме, но толи тюремные власти не разрешили это письмо посылать Обаме, толи Обама не разрешил его публиковать, но об этом никто ничего не знал. И Трамп в предвыборной кампании крыл и крыл расследование теракта «11 сентября», а его враг Обама (или тюремные власти) глухо молчал и про письмо, и про то, что не Бин Ладен, а этот Шейх руководил «Аль Каидой».

Блин, это сколько же надо ума, чтобы такую версию принять даже не на веру, а хотя бы для начального рассмотрения?

Или это давление на Трампа - повод, чтобы Трамп отрёкся от требования начать расследование 9/11 заново? Типа - раз уж есть такое «мощное доказательство», то или прими его и заткнись, или окончишь как Линкольн и Кеннеди!

Лучшая медицина

Была когда-то в СССР бесплатная медицина. Но, думаю, даже не это было главное, а то, что она была государственной - за здоровье народа отвечало правительство СССР.

И были в СССР венерические болезни - царь-батюшка оставил их в большом количестве. С ними боролись отчаянно, но всё чуть ли не пошло насмарку во время Великой Отечественной войны. Дело в том, что насилуя наших женщин и девушек, немцы пренебрегали пользованием презервативами, и в результате заразили сифилисом и гонореей все оккупированные немцами области СССР, заразили до такой степени, что это стало проблемой и для наших войск при освобождении этих территорий. В 1943 году ГКО был вынужден отвлечь от производства оружия и транспорта дефицитнейший каучук с целью резкого увеличения производства презервативов для Красной Армии.

А уж как заражали наши войска немецкие женщины в самой Германии! Можно сказать, что немецкие женщины своим бактериологическим оружием отомстили нашим бойцам за взятие Берлина. Кстати, и насиловать их не требовалось, поскольку они в большинстве своем были убеждены, что обязаны отдаваться нашим воинам по их праву победителей. Часть лагерей для советских военнопленных на территории Германии были срочно переоборудованы в венерические госпитали, и здесь рядового и генерала лечили от гонореи одинаково зверским способом (другого не было - производства антибиотиков в СССР ещё только зарождалось) - уколами скипидара в позвоночник. Эти уколы резко повышало температуру тела, и гонококки, не спеша, гибли. Но было очень больно.

Бывший советский военнопленный Ф.Я. Черон, сбежавший после войны в американскую зону оккупации, издал в Париже воспоминания, в которых описывает советское варварство по отношению к венерическим больным в Германии в 1945 году: «Не помню точно месяца, мне кажется, что это было уже в конце июня, — был отдан приказ: никого с венерической болезнью на родину не пускать. Это касалось в первую очередь военных, как солдат, так и офицеров. Но скоро этот приказ был распространен на всех, включая остовцев и военнопленных. Для лечения этих болезней созданы были специальные лагеря, потому что речь шла о тысячах людей... Один из таких лагерей находился недалеко от Ризы в лесу. В этом лагере все перемешалось. Там были и полковники, и младшие офицеры, и солдаты, и остовцы, и военнопленные».

Между тем во Франции гонорею называют всего-навсего «мужским насморком», в англо-русском словаре «грязных слов» как-то наткнулся на английское слово «chordee» (от корня «chord» — «аккорд, струна»), что на жаргоне означает «воспаленный эрегированный пенис, изгибающийся в результате гонореи». Смешно! Бездна «цивилизованного» юмора. А у нас, бедных и необразованных варваров, Сталин больных гонореей на родину из вшивой Европы не впускал, пока не вылечатся, — вот тиран!

Но это дела давно минувших дней, и теперь уже и в Рашке не то, что в СССР. Но всё равно…

Вот читаю заголовок «Гонорея стала национальным заболеванием американцев». Надо же! А как же их славная медицина? Нашёл за 2015 год и числа в объяснение этого американского трипперного феномена: «Самые часто встречающиеся венерические болезни в США - хламидиоз (1,5 миллиона случаев), гонорея (400 тысяч случаев)… Половина заболеваний гонореей и две трети случаев хламидиоза приходятся на людей в возрасте 15-24 лет». Население США 324 миллиона жителей, на 100 тысяч населения получается 462 случая хламидиоза и 123 случая гонореи.

Решил сравнить с ситуацией у нас. В 2015 году на «XV Всероссийском съезде дерматовенерологов» были обнародована статистика по России: заболеваемость всеми видами инфекций, передающихся половым путём (ИППП), - 203,4 случая на 100 тысяч жителей, из них гонореей - 23,9 случая. То есть, заболеваемость всеми видами ИППП более чем в два раза ниже, чем заболеваемость в США только хламидиозом, а заболеваемость гонореей - более чем в пять раз ниже, чем в США.

И можно до опупения орать про самую лучшую медицину в США. С кривым членом.

А причина, на мой взгляд, та же, что теперь уже видится и у нас в Раше, то, что ожидается и у нас в ближайшем будущем. Это идиотский запрет на покупку антибиотиков без рецепта врача, это дорожающие услуги врачей по выписке рецептов, плюс задраны цены на презервативы (по примеру непомерно задранных цен на сигареты).

Заметьте, что две трети больных венерическими болезнями в США это цветные - самая бедная часть населения. И совершенно очевидно, что в США не только рак не лечат, а зарабатывают на его лечении, но и триппер не лечат, а на лечении триппера зарабатывают.

И напомню, что в СССР, помимо того, что борьбу с венерическими заболеваниями вело государство, все антибиотики можно было купить без рецепта, а стоимость презервативов (2 копейки) сегодня вообще не с чем сравнить.