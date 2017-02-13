Фантазии на темы российско-белорусского сотрудничества

БЕЗУМНЫЙ ВАРИАНТ

То, что отношения РФ не только с Украиной, но и с Белоруссией в кризисе, доказывать никому не надо. Очевидно, что так называемое «Союзное государство» с 1995 года так и не состоялось.

Однако сие - не повод для потери воли и горестного складывания рук. Попробуем поискать возможный вариант выхода из тупика. Он-то – не только в отношениях между Минском и Москвою. Уподобимся безымянному автору «Слова о полку Игореве», что мечтал о единстве русского народа в самое мрачное время, в конце XII века. Тогда казалось, что русские навсегда разделились на владимиро-суздальцев, новгородцев, псковитян, рязанцев, киевлян и так далее. Чтобы найти выход из мрака, его сперва нужно представить.

Итак, о чем бы могли вести беседу у горящего камина президенты РФ и Беларуси?

ПОЛЕ, УСЕЯННОЕ ОСТАНКАМИ ПРОЕКТОВ

Проект «союзного государства», умерший на наших глазах – всего лишь частный случай Великого вымирания проектов. Озирая геополитическое пространство, так и хочется воскликнуть:

О поле, поле!

Кто тебя усеял

Мертвыми костями?

Вот белеют гигантские кости проекта «Новый американский век». Проекта с политкорректным лицом бисексуального креакла, со знаменами распространения американской демократии по всему миру и с крылатыми «томагавками». Соединенные Штаты, отказавшись от такого непосильного мессианства, возвращаются к протекционизму и «блестящей самоизоляции» образца 1920-х.

Чуть поодаль печально скалится еще обтянутый остатками мягких тканей череп проекта «Евросоюз». Так и не стала реальностью эльфийская сказка насквозь человеколюбивой Европы. В жизни получился выживший из ума и утративший волю дом престарелых, стены коего теперь испещряют граффити радикальных мусульман. У Европы не получилось ни футуристического крылатого космокорабля, ни европейской армии. Только «Шарли Эбдо», гей-парады и тела несчастных жертв терактов.

Рядом с мокнущими под дождем останками европейства вздрагивает в агонических муках проект «Европейская Украина». Тельце его сотрясают взрывы, из него сочатся кровь и гной. Шкура, словно траченная молью, обтягивает ребра – испускающий дух проект походит на истощенного узника Бухенвальда. Он одержим одним лишь прошлым, отравлен злобой и уходит из жизни, погружаясь в наркотические грезы о розовой «евроинтеграции».

Примем дальше на восток – и подойдем к останкам сразу нескольких проектов. Вот – берцовые кости Энергетической Сверхдержавы. На поверку она оказалась банальным сырьевым придатком. А это что? Рассыпавшиеся позвонки Евразийского союза. В него объединились сырьевые деиндустриализованные страны, выталкивающие друг друга с одних и тех же внешних рынков развитых стран. Попытка сшить постсоветские государственности во что-то о нескольких головах и телах привела лишь к краху. В итоге ни один из участников ЕвразЭС не в силах нормально регулировать свою экономику и стимулировать ее развитие с помощью разумного протекционизма. Ибо если что-то хочет предпринять Москва – становится больно Астане и Минску. И наоборот. Ни одного проекта Развития Евразийский союз так и не породил.

Под костяком ЕвразЭС виднеются побуревшие от времени скелеты СНГ и Советского Союза.

А если двинуться еще дальше на Восток? Там мы увидим Японию, утонувшую в своих психопатологиях и комплексах, вот уже четверть века кружащуюся на месте. Проект еще жив, но ничего миру дать не может. Еще жив и Китай, но и он зашел в тупик. Желтый дракон страдает от внутренних болей.

Везде – кризис жанра, смерть прежних иллюзий. Радикальный ислам? Только ему хорошо, только он поднимает на знамена возврат в седьмой век, подальше от науки с техникой…

У КАМИНА В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ

О чем говорят президенты РФ и Белой Руси под треск дров в камине, когда отблески пламени играют на заиндевевших стеклах охотничьей резиденции?

- Понимаю вас, коллега, - чуть иронично молвит гость из Москвы. – Трудно уйти от привычных-то схем. Лавировать между нами и Брюсселем, выторговывая себе кредиты и льготы, конечно, хорошо. Но ведь вечно это продолжаться не может, да и вы не вечны, Александр Григорьевич. Знаю, как удобно экспортировать в Европу нефтепродукты из нашей по-братски дешевой нефти. Или гнать к нам европейские продукты под видом белорусских, всяких там омаров и креветок из Полесья. Но у нас самих – кризис…

- Ну и вы хороши! – усмехается хозяин дома. – А что, ваши гаврики в правительстве не перекрывают доступ нашему продовольствию, просто потому, что они – сами аграрные короли, латифундисты, и хотят замочить конкурента? А напомнить, как ваш «Газпром» первым-то начал душить прекращением поставок газа не Украину, а нас в 2003 году? А все потому, что пытался по дешевке «отжать» «Белтрансгаз»! А помните, как вы пытались разорить нашу калийную индустрию? У меня, знаете ли, такое впечатление, что вы собственной элитой не управляете, коллега!

- Мы не на митинге, Саша, и не на пресс-конференции… - лидер РФ задумчиво поворошил кочергой рдеющие угли. – Вот что я тебе скажу: мы оба с тобой в тупик угодили. Ты не можешь от старых схем отойти, у тебя своя стая с интересами сложилась. Да и ведь и мне не лучше. Попробуй-ка пойди против моего нефтегазового лобби! Думаешь, оно мне куда-то свернуть дают? Все время приходиться бродить вокруг нефтяной вышки, второй уж десяток лет.

Разве ты не видишь, что мы с тобой уперлись в стенку? В предел? Я не стал делать крутой поворот в начале 2000-х годов, так и оставив ресурсную экономику, по-прежнему делая ставку на нефть и газ. Мне казалось, что стабильность стране важнее, а новая индустриализация грозила все взметнуть и возмутить. Но теперь из нефтегазовой «модели» ничего не выжмешь, она дошла до предела. РФ не может выбраться из бедности основной массы населения, из неразвитости. А Беларусь? Ну, сохранили вы советскую промышленность, и даже преумножили его, развили сельское хозяйство. И что? Вы тоже не можете выбраться из ловушки бедности. Как ни вертись, средняя зарплата – около пятисот долларов. Чуть вверх, чуть вниз – но по сути так. Жизнь на скудном пайке. Все время приходится девальвировать ваш рубль-«зайчик», чтобы сохранить конкурентоспособность. А как иначе? Внутренний рынок Белоруссии слишком мал, на него не опереться. Значит, надо сохранять за собой российский рынок, добиваясь поставок дешевых энергоресурсов – и конкурировать на этом рынке с теми же европейцами, китайцами, даже американцами. Они ведь тоже стремятся менять свои товары на русские углеводороды. И тут вы задыхаетесь от перенапряжения, конкуренция слишком сильна. Все время приходится держать белорусов на полуголодном пайке. На рынок Европы толком не пробьешься: не хватает ни технологического преимущества, ни финансовой мощи. Вот и приходится все время влезать в долги перед Москвой, и просить кредиты.

Взаимные упреки мало что дают, друг мой. Ничего мы так не изменим.

- Что ты предлагаешь? – белорус снова разлил по чаркам. – Твое здоровье!

- А знаешь, Александр Григорьевич, предлагаю сыграть тебе в другую игру. Давай оставим то, что уже сложилось, нашим с тобой «элитам». Не будем отнимать у них любимые лакомства и сахарные косточки. Пускай грызут. А нам с тобой можно начать нечто новое. Совсем новое. Чего не только у нас, но и в мире-то еще не существует..

- Никак на Марс лететь? – подняв брови, поинтересовался белорус с нескрываемой иронией.

- Да нет, Саша, я серьезно! – отмахнулся гость. – Видишь ли, весь мир сегодня напоминает кладбище неудавшихся проектов…

Что говорит гость из Москвы? Он предлагает начать с создания совместного Проекта Развития. Отыскивая такие проекты, что проникают в совершенно не занятые ниши мирового рынка, а то и совершено новые рынки создают. За каждым таким проектом стоят не чиновники, коим только карманы набить, а команды искренних энтузиастов, сумевших выжить и что-то сделать в самых немилосердных условиях. Эти красть не будут, им финансирование – как живительный дождь для грибницы. Причем каждый проект вырастает в сильную корпорацию с мировым именем.

- И это, Александр Григорьевич, куда круче, чем тракторы «Беларусь» или твои самосвалы-гиганты. Они-то пускай дальше развиваются, параллельно. Да и Россия давно набила шишки на том, что пыталась править другими, поставляя или не поставляя свои нефть с газом. Оказывается, газовый вентиль империи не создает, сидение на сырьевой бочке уважения других не обеспечивает.

Мы же запустим проекты создания не просто нового стиля жизни, а целого нового мира. Новой цивилизации, если хочешь. Причем то, что мы с тобой можем делать, будет доступно многим, не архидорого…

- Ты хочешь сказать, что это возможно? Что это – не очередные экстрасенсы и не заклинатели облаков?

- Нет, это реально. Хочу тебе один альбомчик показать. Слышал что-нибудь о подрывных инновациях и «закрывающих» технологиях?

ОЧЕРТАНИЯ НОВОГО СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА

К сожалению, такая раздумчивая беседа происходит лишь в нашем воображении. В жизни все происходит намного примитивнее и куда более безмозгло. Однако давайте подумаем сами: возможен ли спасительный совместный проект развития «Москва-Минск», некая ось зарождения новой цивилизации?

Возможен. Чего не хватает современному миру? Основная масса живущих в нем несчастна. Завтра их рабочие места в массовом порядке станут отбирать роботы, делая их «лишней биомассой». Но уже сегодня им приходится жить в вечной нужде, не имея средств на то, чтобы построить собственный дом (это слишком дорого даже для граждан Запада), чтобы качественно лечиться (медицина и лекарства все дороже и дороже). Основной массе людей приходится питаться нездоровой, фальсифицированной пищей, нашпигованной синтетическими эрзацами и патогенами. Да и сама жизнь в основном бессмысленна и пуста, она порождает депрессии и стремление убежать туда, где есть смысл. Хоть в ИГИЛ.

Что нужно массе обычных людей, прежде всего – наших? Да смысл в жизни, достаток, интересная деятельность, свой дом, дети. Здоровая и вкусная пища. Здоровье и сила. И то, что действительно их обеспечивает, что лечит и укрепляет организм, а не калечит его, лишь снимая симптомы и потроша кошельки.

Как может выглядеть такой проект «Москва-Минск-новая цивилизация?»

Начнем с самого простого. В РФ с 1991 года заброшены почти 40 миллионов гектаров пахотной земли, Германия по площади. Площадь Белой Руси при неполных десяти миллионах населения – 207,5 тысяч квадратных км. Площадь Германии при населении в 82 миллиона душ – 357 тысяч квадратных километров. Как видите, у нас – огромные неосвоенные, неокультуренные территории. И если в Беларуси можно не трогать природные экосистемы, то в РФ нужно возвращать к жизни огромные пространства. Да хоть в той же Калининградской области, которую так хочет осваивать Лукашенко. Именно на этих территориях, пока что пустующих, и можно строить новую жизнь. Это – наш «чистый лист».

А теперь представим, что начат наш гипотетический проект «Москва-Минск-новая цивилизация». Начинается освоение заброшенных земель. А проект предлагает для этого подрывные и закрывающие инновации. Ведь в рамках проекта они отбираются и развиваются, финансируются.

Вот российская компания «СП-Проф», которая в Москве производит модульные строительные конструкции отличного качества. Из этих модулей можно собирать гостиницы (причем без фундамента!). Или школы, поликлиники, производственные комплексы. Как из конструктора.

Если мы осваиваем заброшенные земли, то наши новые поселения на них обустраиваются с помощью модульных конструкций компании «СП-Проф». Каковая, получив финансирование, вырастает при этом в корпорацию глобального размаха, выходя на новые рынки. Ибо огромное переосвоение русских пространств всему миру показывает то, что делает компания, причем быстро и куда дешевле, чем западные корпорации.

В новых поселениях, где люди получают землю в долгую аренду, как единоличники, либо как члены кооперативов-коллективных хозяйств, возводятся новые дома. Например, здоровые, просторные, сберегающие тепло и удельно менее дорогие (по сравнению с кубическо-классическими) купольные дома Виталия Гребнева. Они строятся очень быстро. А потому и «Купола Гребнева», получив живительные финансирование и заказы, вырастают во всемирно известную компанию.

На полях новых поселений работают самые новейшие агромашины и «Ростсельмаша», и «Гомсельмаша», и Питерского, и Минского тракторных заводов. Машины уже со встроенным искусственным интеллектом. Новый рынок делится между российскими и белорусскими машиностроителями по справедливой квоте. Но, получая большие заказы и субсидии на производство техники (а президентам РФ и РБ их обеспечить – плевое дело), наши агромашиностроители поднимаются на новую высоту. Буквально наливаясь силой, они гораздо легче выходят на внешние рынки. Чем больше такого машиностроения – тем больше налогов в казну идет, тем больше рабочих мест появляется. Тем больше востребованы инженеры, ученые, вузы и профессиональные технические школы нового типа.

Стройки начинаются не сразу по всей «резервной территории», а пока лишь в нескольких областях, считающихся депрессивными. Здесь, на месте спившейся и вырождающейся постсоветской глубинки, создается нечто, что можно назвать и новым Белогорьем (Белгородчиной), и новой Беларусью. Возникают подобия белорусских агрогородов: в центре – культурное ядро, средоточия переработки, обслуживания, управления, торговли и культурного досуга. Здесь – ОРЦ, оптово-розничные центры, элеваторы, сверкающие чистотой цеха производств. Вокруг, связанные с ядром паутиной хороших дорог – усадьбы и хутора, собственно угодья. Новые поселенцы получают пятилетний безналоговый период и самоуправление нового типа. Главное – создать первые очаги новой цивилизации. Потом они размножатся, распространятся дальше.

Что здесь производится? Да все. И зерно, и лен, и овощи, и мясо с молоком. Причем не только производится, но и перерабатывается самым глубочайшим образом. На выходе – не только готовые пищевые продукты, но и биодобавки, и лекарства. Здесь стоят не только передовые сыроварни в духе Олега Сироты, но фармацевтические фабрики при мясоперерабатывающих заводах. Тут производят чистую пищу будущего – никаких гормонов и химии-синтетики. Никаких пищевкусовых добавок из каменноугольной смолы – только естественные углекислотные экстракты из пряностей и целебных растений, производимых компанией «Биоцевтика». Пища, что делают здесь, не только вкусна – она еще и биологически активна, целебна, функциональна. Она – находка для спортсменов и адептов ЗОЖ. Ее с охотой берут и Китай, и Европа. Это и молочные продукты с естествнными экстрактами, и жидкие специи, и колбасы с необычайными вкусами, и коктейли овощных соков, и лимонады с необычайными природными букетами вкусов, и функциональные напитки, обеспечивающие бодрость, энергию и здоровье. Один лимонник что дает!

Здесь нет никаких генно-модифицированных культур: только естественно выведенные сорта и породы, чья продуктивность обеспечивается биофотонической компанией «Коломейцев и Ко». Его аппараты, обрабатывая семена электромагнитным излучением, дают рекордные урожаи даже на бедных почвах.

Нет никаких отходов: все идет в дело. Щепки, растительные и органические остатки, навоз и помет? Они перерабатываются в установках Вячеслава Заборонского и биореакторах, давая тепло и электричество. Береста перерабатывается на установках компании «Березовый мир» в бетулиносодержащий экстракт, в прекрасные биоактивные добавки и лекарства, обеспечивающие и силу, и устойчивость к вирусам, и исцеление от гепатита С, и выносливость, и замедление старения. Даже околицы и лесные опушки становятся источниками богатства и здоровья: потому что масса целебных растений и кореньев, перерабатываясь на мини-заводах «Биоцевтики», становятся материалами для прекрасных лекарств и добавок, продающихся по всему миру.

Полностью задействуются местные ресурсы, еще вчера считавшиеся бросовымию. Есть залежи доломита? Они превращаются в прекрасные строительные, отделочные и фильтрующие материалы на заводах корпорации «Товарищество Василия Мельниченко». Глина и песок? Они размалываются в высокоскоростных мельницах до наночастиц и в специальных печах спекаются, превращаясь в дивную сверхпрочную, легкую керамику по технологии покойного уже Владимира Попова. Из нее делают строительные конструкции, сантехнику, корпуса малых судов и даже автомобилей.

СОЗВЕЗДИЯ АГРОБИОГОРОДОВ

По сути дела, агробиогорода проекта «Москва-Минск-новая цивилизация» становятся неким Млечным путем, этакой галактикой, распространяющейся по территориям РФ и Беларуси. Их связывают между собой и с миром паутина новых автострад. Причем сооружаются они из сверхпрочного серобетона русской компании «Лаверна Трейд». На века. У агробиогородов строятся летные поля, терминалы аэроэстакадного транспорта новосибирца Серьезнова.

Давайте вглядимся попристальнее в один из агробиогородов. Например, в костромской Шарье. Глядите: он весь электрифицирован. Дело в том, что фирма «Ларин и сын» бурит скважины в находимых по всей Русской равнине аномалиях (круглых неглубоких впадинах), где наружу сочится из недр планеты водород. Если бурить скважину, то водород устремляется в ее ствол. На выходе можно ставить газопоршневую электростанцию – и питать электричеством округу. Хватит и на фермы, и на заводы, и на то, чтобы поставить электрические плиты в домах. Чтобы не тратиться на газификацию силами «Газпрома». Все чисто, ибо работает на электрической энергии. А попутно в местах добычи водорода идет зарядка топливных элементов для электромобилей со всего света: водород-то – даровой.

Электроснабжение устойчиво и надежно: умные локальные сети строит крымская «Таврида-Электрик».

Над полями, обрабатывая их, вьются не привычные самолеты сельхозавиации, а мотодельтапланы, выпускаемые корпорацией «2Т Инжиниринг». Кстати, это – еще один экспортный товар совместного проекта. Некогда депрессивная, Костромская область теперь поставляет всему миру не только сыры и мясо-молочные продукты, но и льняные ткани отменного качества, здоровую одежду, передовые конструкционные материалы из льна. А какое из Костромской земли поставляется целебное лосиное молоко! Целебное, оно везде славится. Ибо в области работают уникальные лосиные фермы.

Присмотримся к архитектуре наших будущеградов-футурополисов. Тут вам и купольные «гребневки», и добротные светлые срубы, и модульные дома, и дома каркасные. На летных полях уже появились легкие авиетки-аэромобили Пирожкова, «воздушные автомобили» компании «ВВВ Авиа» Тархова, автожиры-гиропланы. А вот бежит по проселку изящный гусеничный джип «Терраника» читинского производства. Впрочем, консерваторы пользуются привычными авто и электричками, а то и аэроэстакадным транспортом Серьезнова. До старых больших городов с их развлечениями и культурой можно добраться за час-полтора. Впрочем, электронно-посылочная торговля очень развита, все можно выписать, не выходя из дому. Благо, логистическо-распределительные центры электронной торговли есть во всех центральных усадьбах.

В агробиогородках селятся теперь и модельеры: они разрабатывают самые модные – русского стиля – одежды изо льна. Швейные фирмы тут же ее изготавливают, не в Китае заказывают. Потому в агробиогородках растут и предприятия новой промышленности. Кто-то делает обувь из свиной и рыбьей кожи, кто-то – мастерит беспилотники-дроны. Жить здесь хорошо, рядом – отличная природа, чистая и целебная пища, пьянящий воздух и бездонное звездное небо по ночам. Нет городской скученности. Тут возникают базы отдыха – их строят из модульных конструкций. Весь мир узнает о костромском лакомстве – черной соли. Она хорошо идет к белорусским драникам…

Мы очень быстро обнаруживаем, что в таких поселениях не только с рождаемостью хорошо – в них едут и те европейцы, коим душно и тошно в Европе, заливаемой потоками исламских мигрантов. На наших землях появляются не только русские из Средней Азии и с Украины, не только белорусы, но и немцы, и боратушки-сербы, и скандинавы, и представители романских народов. Земли-то много, простор для самореализации – огромный.

НОВАЯ НАУКО-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Очень быстро вокруг таких поселений-футурополисов возникают центры наукоемкой индустрии Шестого техноуклада. Проект «Москва-Минск» и тут помогает, отбирая жизнеспособные проекты и поливая их из финансовой «лейки». Есть, например, компания «Лазеры и аппаратура», делающая лучшие в мире лазерные обрабатывающие центры высокой точности. И вот уже ее завод строится в ядре одного из агробиогородов в Подмосковье. Тут и дешевле ставить производство, и удобно.

В иных футурополисах проекта появляются заводы по выпуску моторов прорывного типа – уроженца Донбасса Вуля и тольяттинца Кузнецова.

Тольяттинец (и еще советский изобретатель!), а ныне – бизнесмен Александр Сергеев построил двухтактный двигатель внутреннего сгорания по бесшатунной схеме сталинского инженера Баландина. И сей движок при мощности в 300 «лошадок» потребляет лишь 3 литра бензина на сто километров пробега, при этом практически не загрязняя воздух и обладая механическим КПД в 95%. А под Москвой подобный мотор сделал Алексей Вуль из Донбасса. А вот и совершенно фантастический электромотор Дуюнова (из Славянска), непревзойденный пока по КПД и экономичности.

Если такие производства возникнут в наших футурополисах проекта «Минск-Москва», то они станут центрами поставок двигателей для автомобильной индустрии, авиастроения, локомотивостроения, для военной промышленности. Рядом с двигателестроительными заводами появятся центры производства электромобилей, электромопедов и электромотоциклов, легкомоторной авиации и недорогих автомобилей-вездеходов, катеров и мотояхт. Современные роботизированные производства намного компактнее и чище старых промышленных гигантов.

Агробиогорода одновременно становятся и очагами индустрии будущего. Чего тут только не могут производить! И биоактивные фильтры для воды из углеродных соединений, делающие воду буквально эликсиром силы (работы компании «Золотая формула»), и новые конструкционные материалы с использованием нанотрубок как легирующих материалов, и лекарства новых типов. Вроде «умных мазей» астраханца Михаила Епинетова, творящих чудеса при заживлении ран и язв. Да всего и не перечислить…

Мы даже не можем представить себе, что могут создать фирмы вот таких творцов-энтузиастов, обретших силу и богатство, рынки сбыта и дешевые кредиты. Ведь они неминуемо встретятся, скооперируются и придумают нечто совершенно головокружительное, чего мы пока даже представить не можем. Какие корпорации мирового уровня они еще породят? И сколько вокруг них возникнет центров отдыха и традиционной медицины, школ для одаренных детей и спортивных клубов? Здесь неизбежно появятся технопарки и технополисы, причем живые и эффективные, созданные не чиновниками, а энтузиастами-предпринимателями и местными самоуправлениями.

РФ и Белая Русь превратятся в Пояс Развития, в новый проект глобального значения. В сверкающий Град на Холме. По тому же типу могут преобразиться республики Донбасса…

ВОЗМОЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛА

Ничего немыслимо-несбыточного тут нет. Достаточно организовать на высшем уровне вот такой проект «Москва-Минск-новая цивилизация».

Что для этого нужно? Центральное управляющее агентство, отбирающее проекты и фирмы, которые уже создали нечто прорывное, конкурентоспособное. Те самые ростки, из коих могут вымахать целые «секвойи» корпораций. Знаете, кого можно поставить во главе такого агентства? Нынешнего губернатора Белогорья, Евгения Савченко. Придав ему в помощь Юрия Крупнова. Эти люди – фанатики созидания и развития, они воровать не будут. Да и Лукашенко может свои кадры порекомендовать. Пускай получится коллегия созидателей, которые умеют работать, а не набивать карманы.

Здесь же - проектный институт с уполномоченными по конкретным проектам на местах.

Свой банк, совершенно отдельный от неизлечимого ЦБ РФ, через который идет низко- и беспроцентное финансирование первых проектов. Откуда деньги? Из средств российской «элиты» (из нее власть может выжать очень много) и из кредитов Центробанка (эмиссия). Мы ведь прекрасно знаем, что Кремль прекрасно может командовать ЦБ, если захочет.

Центральное управляющее агентство получает – волевым порядком – пустующие земли сельхозназначения. Возникает что-то вроде Рузвельтовой TWA – Администрации долины реки Теннеси.

Понятен и принцип поиска перспективных вложений средств. Например, уже определились «моды» западного развития. Скажем, самоуправляемые автомобили, электротранспорт, беспилотные самолеты, нейротехнологии, «умные сети» и т.д. Нам, конечно, нужно заниматься всем этим, дабы не отстать. Но ведь между этими «модными темами» есть совершенно неосвоенные области, в которые можем ворваться мы. К примеру, если Запад будет создавать какую-то архидорогую, генно-модифицированную вакцину против рака, а мы найдем способ его лечения с помощью (условно) берестяного экстракта – сам бог велел нам прорваться на этом направлении. Если Запад намерен строить архидорогие и явно неокупаемые виды транспорта вроде вакуумных тоннелей Элона Маска («Гиперпетля») или поездов на электромагнитной подушке (маглевы), то пусть мается дурью. В рамках нашего гипотетического проекта мы может в опытном порядке построить пробные трассы «струн» Юницкого и аэроэстакадных экранопланов Серьезнова. Вполне может оказаться, что такой скоростной наземный транспорт выйдет намного дешевле западных «мейнстримов». Повторится история с «Конкордом»: это чудо оказалось нерентабельным, а вот более тихоходный «Боинг-747» (создававшийся как временный самолет, до подхода сверхзвуковых лайнеров) – настоящим прорывом. Только теперь такой прорыв можем совершить мы. Нам ведь необходима транспортная сеть для агробиогородов и футурополисов. Да только ли наземный транспорт так можно развить? Ведь и небо есть. Те же идеи аэропоездов из грузовых планеров, использующих струйные течения в воздушном океане, воплотить можно.

Чем хорош генеральный проект создания новой цивилизации? Тем, что каждый его элемент, его «кирпичик» становится прибыльным предприятием, приносящим доход. То есть, сам Мегапроект выступает в роли сеялки, разбрасывающей семена множества сильных корпораций, становящихся очагами роста сами по себе. То есть, все грандиозное предприятие через несколько лет начнет финансировать самое себя. Первоначальные затраты составят всего несколько миллиардов долларов. На фоне олимпийских и футбольных «пиров во время чумы» - сущие гроши. У наших бонз такие суммы в личных карманах есть.

Пусть кости неудавшихся геополитических проектов белеют в поле. Зачем плакать по ушедшему? Надо создавать новое. Тогда мы выйдем из тупика. Причем сие относится не только к Москве и Минску…

(Постскриптум для дубоголовых: автор статьи не хуже вас понимает, что реализация такого проекта есть конец нынешней сырьевой системы в РФ. Именно поэтому его не воплощают. И наш воображаемый разговор двух глав государств – всего лишь сказка. Но такой проект может пригодиться в будущем).