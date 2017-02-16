Трампоступор

Продолжим наши рассуждения, начатые накануне (http://forum-msk.org/material/news/12824723.html)

Для начала – последние сногсшибательные новости от «пророссийского» президента США.

Пресс-секретарь Трампа: «Пока Россия не вернёт Крым, санкции пересматриваться не будут».

http://www.apn-spb.ru/opinions/article25416.htm

Трамп сдал своего помощника за контакты с послом РФ.

http://www.apn-spb.ru/news/article25413.htm

«New York Times сообщила, что участники предвыборной кампании Трампа неоднократно контактировали с российскими спецслужбами — об этом якобы свидетельствуют записи телефонных разговоров. Глава избирательного штаба Пол Манафорт, уличенный в статье во взаимодействии с Россией, в интервью газете назвал эти сведения абсурдом, заявив, что никогда не общался ни с представителями российского правительства, ни с кем-то из администрации Владимира Путина. Статья вышла после брифинга Спайсера, на котором он утверждал, что никаких контактов с Россией во время предвыборной кампании не было. Накануне эта же газета написала, что Россия нарушила Договор о ракетах средней и малой дальности. Якобы на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области находится один батальон крылатых ракет, а другой переместили оттуда в конце прошлого года на другую военную базу…»

https://www.bfm.ru/news/346753

***

Утреннюю реакцию бомонда РФ 15 февраля 2017 г. иначе, чем ступором, не назовешь. Особенно бормотание спикера Володина: мол, пусть Трамп по Крыму лично выскажется. Отдыхайте, расейские «стратеги». Вы сели в лужу со своим «трампнашем». Трамп скажет то же самое. Ваша паника очевидна. Мы же делаем выводы.

- В Кремле действительно надеялись на «пророссийского» Трампа и пили шампанское после его победы, не понимая очевидного. Трамп – американский националист, а не русский, а США всегда будут враждебны России. «Пацанские» отношения между ВВП и Трампом невозможны: тут все диктует геополитика, которую володины не знают. Тут все диктует экономика, коей они пренебрегают. Политика в исполнении бывших комсомольских работников и клерков мэрии с уголовными замашками потерпела очевидную неудачу.

- Теперь очевидно, что Трамп (и те, кто за ним стоит) использовали глупцов из Москвы. В качестве исполнителя неприятной работы. Руками Кремля был нанесен удар по Клинтонидам (лево-либеральной части американской элиты), при этом сам Трамп остался чистеньким. Ну, а теперь глупого исполнителя выкидывают на свалку.

- Кремль получает сильнейшую внутриполитическую проблему: он обещал измотанным и напуганным «элитариям» РФ нормализацию отношений с Западом за счет личной унии «Трамп-ВВП», «пацанское» решение вопросов. (На это обращает внимание Игорь Стрелков). Теперь же никакого решения проблем не будет: Трамп намерен продолжать холодную войну-2, «элита» РФ оказывается перед лицом неприятного для нее будущего. Перед необходимостью тяжко работать и нести тяготы-лишения. То есть, ВВП теряет авторитет не среди масс (с ними давно никто не считается), а среди богатых и облеченных полномочиями «придворных».

Отсюда – и истерично-поспешные речи о скором принятии закона об уголовном преследовании за оскорбление чести и достоинства Самого.

За всем этим виден страх истеблишмента перед брожением в самой «элите».

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- Верхушка США отчетливо взяла курс на разрыв договора о запрещении ракет малой и средней дальности (РСМД, заключен между Рейганом и Горбачевым в декабре 1987-го). То есть, она ведет дело к размещению в Европе своих новых ракет средней дальности (как это было с «Першингами» и «Томагавками» в Западной Европе после 1983 г.). Произвести новые баллистические ракеты СД (под видом противоракет для ПРО) янки не составит особого труда. При этом ракеты, в отличие от 1983 г., разместятся на расстоянии кинжального удара от Москвы – в Польше и Румынии. С подлетным временем менее 10 минут.

Естественно, это – оружие прежде всего психологической войны на раскол «элиты» РФ, на восстановление ее части против Путина. Максим Калашников уверен, что ядерной войны американцы начинать не собираются. Ибо есть вероятность схлопотать ответный русский удар ракетами из Сибири, которые получат команду на залп в автоматическом режиме, даже в случае уничтожения Москвы. Дело – именно в психовойне.

Мы знаем, что нынешняя РФ в ухудшенном (гротескном) виде повторяет и ошибки позднего СССР, и психозы тогдашней советской элиты. И в 1980-е верхи Союза сильно занервничали после размещения «першингов» и крылатых ракет США в Западной Европе и решили идти на уступки. Вместо того, чтобы перенести столицу в Новосибирск и продолжать изнурение Америки в гонке вооружений. Если янки повторят трюк 80-х, то нынешняя верхушка РФ впадет в еще большую панику.

Средств на перенос столицы у нее нет, да и желания – тоже. Развернуть «искандеры» для ударов по позициям якобы ПРО США в Румынии и Польше? Как СССР пробовал отвечать на американские ракеты СД в Западной Европе развертыванием комплексов «Пионер-УТТХ» в Восточной Европе? Полумера, да тут и надо бить первыми (иначе можно не успеть накрыть позиции «средников»). А российский бомонд труслив и на начало новой мировой войны не пойдет. Организовать воздушное дежурство ракетоносцев Дальней авиации в Арктике, как СССР в 1987-м? Это и тогда не спасло Кремль от страха, да и Дальняя авиация нынче послабее.

Это при том, что, в отличие от андроповского 1983-го, нынешний 2017 г. – пора тяжелого экономического кризиса в РФ. Справиться с коим Кремль не в состоянии. Начинать гонку вооружений (даже во имя успокоения нервов собственной «илитки») в пору кризиса – очень опасно. Чревато экономическим банкротством.

Таким образом, страх и неуверенность Кремля будут только нарастать, толкая события к новой «перестройке». А Трамп получит возможность наладить добрые отношения с ВПК США, дав ему заказы на новые ракеты.

- Думаю, что сейчас решимость Москвы разобраться с Украиной и защитить Донбасс от обстрелов (начать операцию на разгром сил АТО) резко пойдет на убыль. Она начнет лихорадочные попытки «договориться» с Вашингтоном и не злить его. Что очевидно принесет Москве потери на внутриполитическом фронте: Киев-то слабину чувствует и обстрелов не прекратит, вынуждая корпуса ЛДНР кинуться в самоубийственное наступление на укрепленные позиции.

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Потому никакой «залитой бетоном» стабильности в РФ не ждите. Все определяют события в мировом «творце новостей» - Америке. А они таковы, что поднимаемые ими волны опасно раскачивают утлую сырьевую посудинку РФ. Обратите внимание на губернаторскую чехарду: по назначениям новых наместников можно понять, какие регионы РФ – в глубоком кризисе, коль там приходится ставить молодых и полностью зависимых от Москвы бюрократов. Могу побиться об заклад – полностью беспомощных в данной ситуации.

Кризис в РФ продолжает нарастать. Насквозь искусственное «укрепление рубля» означает то, что через схемы «кэрри трейд» западные финансисты форсировано выкачивают деньги из несчастной страны. Путин сохраняет Набиуллину в Центробанке (а она стоит на страже «доителей», она обеспечивает работу «насоса»). Правительство продолжает душить своей «макроэкономикой» реальный сектор, укрепление рубля плюс дорогие кредиты делают невыгодным отечественное производство. Прекрасная картина полного управленческого дефолта, черт возьми! Андропов 1983 г. на сем фоне – просто гений государственной мудрости.

В этом положении властям РФ остается лишь до отказа выворачивать верньер пропаганды, все более напоминая агитпроп Германии конца 1944 – начала 1945 года, усиливая подавление всего и вся в стране. Чем это кончится?

Подумайте сами.

А между тем, шанс на победу у Москвы есть даже в таких условиях. Но об этом мы потом поговорим. Но пока мы видим явный «трампступор»…