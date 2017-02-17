Может ли Москва воспользоваться самоизоляцией Соединенных Штатов?

ТРАМП КАК ШАНС

Давайте откажемся от глупой иллюзии насчет того, будто бы 45-й президент США примется решать наши проблемы, признает воссоединение Крыма с РФ и все положит на алтарь дружбы с Москвой. Трамп – националист американский, а не русский. Сдается мне, что он продолжит давить на нас.

Шанс Москвы кроется в другом: Трампу будет так тяжело у себя дома, Америке предстоит такая перестройка, что Вашингтону будет не до активной внешней политики. Заатлантическая республика вынужденно замкнется на самой себе, ее ждет внутренний кризис. Пока руки янки окажутся занятыми, РФ и нужно действовать. Как? Давайте разберемся.

ЮЛИАН-ОТСТУПНИК: ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Если Трампа не убьют и не сместят с помощью импичмента, то он ввяжется в тяжелейшую борьбу внутри Соединенных Штатов. Он вознамерился круто развернуть весь американский курс последних сорока лет, вернувшись к идеалам старой Америки до эпохи Вьетнама и хиппи. К идеалам белой, англосаксонской и протестантской цивилизации.

Поэтому к Трампу и его команде относятся примерно так, как в Риме – к императору Юлиану Отступнику (361-363 гг. нашей эры), пытавшемуся отказаться от христианства и вернуть в империю изначальное язычество. Ведь он замахнулся на нынешнюю «веру»: глобализацию, свободу торговли, политкорректность, феминизм, засилье финансовых спекуляций и т.д.

Потому дядюшке Дональду придется ожесточенно сражаться с…

С крупными корпорациями, не желающими платить налоги в Америке и переносить в нее производства из Китая, Таиланда, Вьетнама, Мексики и т.д. И с банками, тесно связанными с такими «аутсорсерами».

С саботажем американской бюрократической машины, недовольной тем, что Трамп намерен отобрать у нее многочисленные функции и регулирующие права.

С огромным политическим либеральным сообществом, контролирующим и политическую машину, и СМИ, и университеты.

С ордами постиндустриальных дегенератов-горожан и «эколожцев», неминуемо двинущими на улицы ради протеста против добычи углеводородов в США, против новых заводов, против отказа от борьбы с «парниковым эффектом».

С новоявленными калифорнийскими сепаратистами, к коим могут присоединиться и иные региональные самостийники.

С массами мигрантов и цветных, коих он хочет либо выдворить, либо лишить «социальной кормушки». (Трамп погонит вас ишачить на стройки!)

С неоконсерваторами-республиканцами, до сих пор бредящими всемирной миссией Соединенных Штатов, не обращая при этом внимания на деградацию и деиндустриализацию страны.

Каждый шаг Трампа в воплощении его президентской программы будет даваться ему с кровью и боем. Америку ждет один внутренний кризис за другим. При этом президенту-45 предстоит преодолеть еще один тяжелейший американский кризис: снизить налоги на прибыль предприятий и подоходный налог на американцев, при этом резко нарастив расходы на строительство новой инфраструктуры и на новые вооружения. То есть, Трамп вынужденно увеличит дефицит бюджета страны, которая за предыдущие восемь лет нарастила государственный долг вдвое! На фоне всего этого Трампу надо еще выдержать торговую войну с Китаем. Заметим, что введение покровительственных таможенных пошлин (протекционизм) во имя того, чтобы заставить бизнес строить производство в США, приведет к падению уровня жизни американцев. Ибо товары-то подорожают, пускай и на время. Среднему американцу придется жить беднее, пока не поднимутся новые заводы и фабрики.

А это – гарантированные выступления недовольных и даже массовые беспорядки в городах. Это тоже опасный внутренний кризис в Америке.

Но и на этом список испытаний, падающих на долю нового Юлиана Отступника и Америки, не кончается. Ударив по Китаю, Трамп вызовет его экономический спад, который перекинется на ЕС. Это – падение мировых цен на сырье, лопание раздутых «фондовых пузырей». Причем принуждение американского Большого Бизнеса к переносу производства в Америку тоже грозит «лопанием» фондовой биржи. А это – огромные армии вчерашних брокеров, маклеров, банкиров, оставшихся не у дел. Плюс все те, кто обслуживал этих тружеников «финансового казино».

В общем, Америка сегодня ходит по краю бездны. Быть может, для проведения своего курса Трампу придется создавать целое движение из рассерженных белых американцев. Своего рода штурмовиков. И это тоже усугубит американский кризис.

ЧЕМ ПОЖЕРТВУЕТ ТРАМП?

Первое, чем жертвует Дональд Трамп – это Российская Федерация. В урну летят его намеки на то, что он нормализует отношения с Москвой, признает дезаннексию Крыма, смирится с тем, что у РФ есть интересы на Украине. Оно и понятно: ему сейчас нужна поддержка истеблишмента Республиканской партии, причем ради проведения экономических реформ в США. А республиканский бомонд русских ненавидит. То, что администрация дяди Дональда состоит из завзятых русофобов, уже всем видно.

Следовательно, Трамп (ради воплощения своей внутриамериканской программы) отдает внешнюю политику на откуп прежнему истеблишменту. То есть, давите Путина, душите РФ санкциями, поддерживайте Украину. Он, в принципе, еще и сам добавит Москве. Например, наращиванием добычи углеводородов в Америке, что непременно снизит мировые цены на нефть. С самыми печальными для РФ экономическими последствиями.

Но, поскольку на внешнеполитические затеи прежних масштабов у Соединенных Штатов средств нет (минули времена Буша Второго и Обамы), то в ход пускается византийский прием. Пообещать Москве снятие санкций, но только – в обмен на ядерное разоружение и участие в тяжелых (за тридевять земель) войнах с магометанским терроризмом. Крым администрация Трампа уже предложила вернуть Украине. А вот, мол, если хотите снятия санкций – ступайте воевать за американские интересы до последнего русского. Не только в Сирию, но и в Ирак, и в Афганистан, и в Ливию. Жгите в этих войнах те ресурсы, что могли бы пойти на развитие Российской Федерации, на ее новую индустриализацию, на строительство инфраструктуры, на социальные программы. В общем, это, выражаясь уголовным языком, классическая «разводка». Пускай русские увязнут в ненужных для них войнах, а мы, тем временем, Америку перестроим и поднимем. А вы – упадете от краха экономики, от изнурения.

Таков наш прогноз на развитие ситуации. А теперь перейдем к возможной контрстратегии.

ЧЕГО НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ

Прежде всего, не нужно поддаваться на уловки администрации Трампа и не втравляться в бессмысленные войны с «мировым терроризмом». Пусть оную кашу расхлебывают те, кто ее и заварил. То есть, американцы, европейцы, турки, израильтяне. Пусть Кремль не обманывается посулами снять санкции с РФ: Трамп намерен тянуть из русских жилы, требуя все больших и больших уступок, все новых и новых сдач позиций. Явно так же примется действовать и Пенс, коль вдруг сменит Трампа в результате возможного импичмента.

Нам не стоит бояться никакой ядерной войны: американцы ее страшатся, как черт ладана. Они не решились на нее даже в 1962-м, когда обладали кратным превосходством в стратегических ядерных силах и могли разбомбить размещенные Хрущевым на Кубе ракеты до их старта. Чего говорить о нынешних временах?

Точно так же не надо опасаться какой-то высадки американских войск на Украине. Для войн у Трампа нет средств, и попадать в «дуэльную ситуацию» с Москвой ему отчаянно не хочется.

Гораздо более реальная перспектива – это ужесточение экономических санкций против РФ, отрезание ее от международной системы банковских расчетов SWIFT. Назовем эту угрозу «полуиранским сценарием». Почему «полу-»? Потому, что на введение эмбарго на закупки нефти и газа РФ Запад не решится. Европа взовьется на дыбы: это ведь ей придется мерзнуть и терпеть промышленный спад. ЕС не успел создать инфраструктуру для приема газа из Ирана, Туркмении и Азербайджана посуху, он так и не построил терминалов для приема сжиженного газа из Катара в Италии и Франции (на Средиземном море). Потому лаг в несколько лет у Москвы есть. Напомним, что европейцы не согласились на жесткие антисоветские санкции в 1980-е, к чему их пыталась склонить администрация Рональда Рейгана. А выбивание с мирового рынка российских нефтяных поставок приведет к такому взвинчиванию цен на энергоносители, что и Запад, и КНР сорвутся в тяжелый экономический кризис. Европа уже бунтует против прекращения экономических отношений с Москвой. А в кризис ей и вовсе станет не до санкций.

Потому финансовые санкции для РФ в обмен на способность решить внутренние и внешние проблемы – цена вполне приемлемая. Да и будет повод построить свою систему электронных расчетов, перенаправив на оное дело те деньги, что пришлось бы ухлопать на бесполезный «пакет Яровой».

Более серьезным ударом для Москвы станет возможное снятие Трампом ограничений на добычу углеводородов в Соединенных Штатах. Это делается прежде всего в интересах американской индустриализации, но побочно хлестнет по РФ. Падением цен на нефть и неизбежным снижением доходов страны (ведь за 2000-2014 гг. Москва не создала в стране иной, промышленной базы своих доходов).

Но не все так беспросветно. Москва благодаря внутриамериканскому кризису получает свободу рук. ЕС в расчет принимать не надо, сей «союз» беспомощен и склоняется перед победоносной силой.

Для чего нам свобода рук?

ВОЗМОЖНАЯ КОНТРСТРАТЕГИЯ

Если говорить в общем, то Российская Федерация получает возможность сосредоточиться на решении своих проблем, на обеспечении национального развития и выстраивания своей сферы влияния. Следует помнить, что ключ к нашей победе лежит не вне РФ, а внутри нее.

Прежде всего, можно изящно уйти из сирийской трясины, занявшись экономикой РФ и ее новой индустриализацией. Здесь нужно сделать примерно то же, что Трамп намерен сотворить в Соединенных Штатах. То есть, заняться протекционизмом Менделеевского толка и активной промышленной политикой, использовать разумную рублевую эмиссию для кредитования реального сектора, преобразовать ЦБ РФ в Госбанк и так далее.

Наступает очень удобный момент для показательного устранения клана системных либералов, выступающих как «пятая колонна» американской финансовой клики, как деиндустриализаторы страны, как забубенные монетаристы «вашингтонского консенсуса». Более того, показательная смена правительства и устранение сислибов из кабинета, Центробанка, госбанков и госкорпораций сильно поднимет рейтинг власти в глазах масс народных. А показательные процессы над ними – тем паче. Главное, при этом не забыть создать правительство из успешных несырьевых промышленников, сделать Глазьева главой Госбанка (бывшего ЦБ) РФ. Альтернативные антикризисные проекты в стране давно уже есть. При этом никакой ядерной войны за такие действия уж точно не последует.

В то же самое время нужно начать совместный проект Развития с Белоруссией. (http://forum-msk.org/material/fpolitic/12816528.html)

Совершая такой поворот, можно (не отвлекаясь на бесполезные внешнеполитические затеи) признать ЛДНР и принудить Киев к миру. Вызвав тем самым острый внутриукраинский кризис, а затем – занявшись разделом этой нестостоявшейся «республики». То есть, создать, наконец, Новороссию на Юго-Востоке (временно – «независимую»), разблокировав Приднестровье и приняв ее в состав Российской Федерации.

Ну, а от угрозы радикальных исламистов из Афганистана-Пакистана (Афпак) нужно стоить рубеж обороны в Казахстане. Вывозя из Средней Азии русских и вводя визовый режим с несостоявшимися «государствами» Туркестана.

С такой новой, великой Россией, дело захотят иметь многие. Например, Европа, оставшаяся без американского покровительства в его прежних размерах. Только так и можно выстраивать с европейцами взаимовыгодные проекты. Мы вам – защиту и участие в великой Реконструкции нашей страны. Вы нам – новые технологии и опыт. Да и Китай нас зауважает.

ДАТЬ ТРАМПУ УВЯЗНУТЬ В АМЕРИКЕ

Что бы делал Максим Калашников, играя за Кремль? Не рвал бы сразу во весь опор, дав Трампу увязнуть в Америке. Не нужно давать противникам дяди Дональда повода для его импичмента. Как, впрочем, не нужно с порога давать президенту-45 возможность выступить в роли воителя со страшными русскими. Пускай Трампа затянут домашние дела. Уже его попытка радикально снизить корпоративный налог на прибыль и неизбежно увеличить дефицит федерального бюджета в США вызовет яростные политические схватки уже летом 2017 года. (Финансовый год у звездно-полосатых начинается в октябре).

На первом этапе надо заняться сменой социально-экономического курса, кадровыми вопросами. Донбассом. Признать его республики так же, как признали Абхазию и Южную Осетию. Оказать ЛДНР нормальную помощь. Откуда деньги на это взять? Откажусь от проведения разорительного ЧМ-2018 по футболу и даже разберу стадионы к нему. Ибо они даже по самым оптимистическим оценкам несколько лет будут только поедать деньги на свое содержание. Уйду из Сирии, предоставив Турции с Ираном возиться в этом гадюшнике. А сэкономленные средства – брошу на святое дело воссоединения русских Донбасса с Россией.

На этом этапе у донбасских республик появляются мощные, дальнобойные и меткие артиллерийские системы (ствольные и ракетные), подавляющие любые попытки карателей бомбардировать города Донецкого кряжа. Естественно, все последние данные спутниковой и воздушной разведок волшебным образом оказываются в штабах ДНР и ЛНР. Ну, как данные американской космической разведки (через Пакистан) появлялись у афганских душманов в 1980-е.

Дальше – больше. Чем больше Соединенные Штаты станут погрязать в своих проблемах и вынужденно уходить в самоизоляцию – тем смелее будут мои действия. Когда-то Сталин, пользуясь внутренним кризисом Запада, разразившимся в 1929-м, сумел поднять СССР в 1930-е. Он умело использовал ослабление врага.

Ныне судьба посылает Москве подобный шанс. Но сможет ли она им воспользоваться?

***

P.S. Понятно, что придется, господа кремлевское начальство, тяжко работать. Ну, тут вы должны пенять только на себя. Кто проспал нефтеобильные 2000-2014 годы, когда страна тонула в долларах, и не построил новой промышленности? Вы. Хотя за аналогичный период времени Китай (о Сталине просто молчу!) выстраивал целые новые отрасли мирового класса. Например, электронную, энергомашиностроительную, автомобильную или производство скоростных поездов.

Вы могли бы сделать все быстро и самой малой кровью, когда весной 2014 года в Вашингтоне сидел мягкотелый Обама, а у Киева и армии-то толком не имелось. Когда война была еще в стадии «полу-Зарницы». Но вы и тут … хм … проспали шанс.

А теперь выбор таков: либо пахать до седьмого пота во искупление прежних лени с малодушием, либо лишаться власти и следовать либо в Гаагу, либо - в безымянную могилу. Потому что при крахе экономики никакие законы об оскорблении величества не спасут. Собственные охранники от нищеты взбунтуются.

Понимаю, что экономики и работы с нею вы боитесь так же, как кошки – воды. Вы привыкли либо грести бабло лопатой от дорогой нефти, либо делить то, что создали либо советские люди, либо толковые предприниматели после 1990 года. Но сами вы трудиться ненавидите. Вы все ждете, что кто-то придет и все в РФ за вас обустроит: то на китайцев уповали, то на Трампа. Но никто извне страну обустраивать не будет, ленивые скрепоносцы.

Это – ваша обязанность. При вышеуказанном выборе. Если и «трампошанс» вы … хм … проспите, то не сносить вам голов.

Вы скажете, что Трамп будет подвергнут импичменту и слетит? Что ж, в следующий раз мы изучим и эту возможность. Там ведь для русских открываются свои шансы.