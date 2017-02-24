Вспомнилось по случаю смерти Чуркина

В связи со смертью Чуркина ряд журналистов обратил внимание на то, что Чуркин уже шестой дипломат России, умерший всего за два последних месяца.

1. 19 декабря 2016 года в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов

2. 19 декабря в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИДа, главы Латиноамериканского департамента, бывшего посла в Боливии Петра Польшикова. По официальной версии он покончил с собой, поскольку нашли его с огнестрельным ранением головы, а в комнате найдены 2 гильзы и под раковиной в ванной найден травматический пистолет.

3. 27 декабря года в Казахстане в Усть-Каменогорске в арендованной квартире нашли тело сотрудника генконсульства России Романа Скрыльникова. Версия смерти - проблемы с сердцем.

4. 9 января уже 2017 года в Афинах нашли мертвым российского консула в Греции Андрея Маланина, объяснение всё то же - болезнь сердца.

5. 26 января в Индии умер посол России Александр Кадакин, причиной смерти стала «непродолжительная болезнь», связанная с сердцем.

6. 20 февраля смерть представителя России в ООН Виталия Чуркина от сердечного приступа.

Вообще-то такой массовой смерти дипломатов не было даже в начале СССР, когда за советскими дипломатами охотились иммигрировавшие белогвардейцы. Интересно и то, что несмотря на доставку тела Чуркина в Москву, устанавливать причины его смерти будут в США. А в Москве экспертов уже не осталось?

Ладно, однако смерти этих российских дипломатов требуют вспомнить совсем недавние заявления, сделанные официальными лицами США.

Но сначала о вот такой аналогии, покоробившей меня.

По поводу смерти Чуркина на Украине откровенно радовались, как и при сообщениях о смерти Гиви или Моторолы. Украина даже заблокировали резолюцию соболезнования ООН в связи со смертью Чуркина. Это понятно, но украинские журналисты начали делать совершенно неуместные сравнения:

«Российский дипломат Виталий Чуркин оказался вторым представителем Кремля в ООН, скончавшимся в Нью-Йорке при исполнении служебных обязанностей. Первым был Андрей Вышинский, кровавый сталинский генеральный прокурор, который умер 22 ноября 1954. Тогда в ООН тоже скорбели по поводу смерти опытного советского дипломата, хотя прекрасно знали: никаким дипломатом он не был. Он был чудовищем. И этот факт не сможет скрыть никакой несомненный ораторский и дипломатический талант».

Есть четверо государственных деятелей СССР, оклеветанных и облитых грязью хрущевцами: сам Сталин; Берия - оклеветан, чтобы скрыть, что он был убит при попытках расследовать убийство Сталина; Мехлис - за то, что своей честностью и храбростью служил укором генералитету Красной Армии; и Вышинский.

Вышинскому, скорее всего, люто завидовали за ум и честность, во всяком случае, трудно объяснить, почему его оклеветали в том, что он, якобы, требовал добиваться пытками признания вины от подсудимых, хотя Вышинский требовал прямо противоположного - не отправлять дело в суд, если доказательствами вины служит только признание обвиняемого.

Очень может быть, что и Вышинский видел нестыковки в версии о смерти Сталина, во всяком случае его поведение перед собственной смертью в ноябре 1954 года показывает, что и у Вышинского возник конфликт с хрущёвцами. Интересно, что ЦРУ сумело вмонтировать в письменный стол Вышинского в Нью-Йорке подслушивающее устройство, и наши олухи из МГБ о нём долго не догадывались. Но когда с Вышинским случился сердечный приступ, и его помощники начали метаться и запрашивать Москву, что им делать, ЦРУ на свой риск вызвало к посольству СССР «скорую помощь». Вот в связи с её прибытим наши «майоры пронины», наконец, и догадались, что в посольстве есть подслушивающее устройство. А американцы, скорее всего, хотели у себя в больнице удостовериться, что Вышинский отравлен хрущёвцами точно так же, как был отравлен и Сталин.

В своих речах на сессиях ООН Вышинский был порой жесток до грубости, язвителен, но настолько умен, что на его выступления всегда сходились представители всех стран в ООН. Есть сведения, что даже чартерные самолёты нанимали из Европы в Нью-Йорк, чтобы послушать речь представителя СССР. Многие на Западе Вышинского ненавидели, но не слушать не могли. Когда он умер, ООН приняло решение, которое не принимала ни до, ни после - она объявила траур по рядовому представителю ООН, и приспустила флаги. (Надо же учитывать, что государством «СССР» в мире восхищались, а государство «Рашка» презирают).

Сравнивать Чуркина с Вышинским просто неприлично. Чуркин (о котором либо хорошо, либо ничего кроме правды) это малокультурный человек, сумевший заслугами у врагов России добраться до этой хлебной должности, на которой только и требовалось, что зачитывать тексты, подготовленные армией помощников. Сейчас утверждают, что Чуркин много сделал для России, но что?? Огласите весь список! К примеру, ООН выплачивает пособие беженцам от войны во всех странах. В Россию с Донбасса сбежали 800 тысяч человек, и за их содержание платят только граждане России. А почему, если у организаций ООН есть деньги на помощь беженцам? Чуркин хоть раз заикнулся об этой проблеме в ООН? Нет, даже читая чужие речи, Чуркин никогда не защищал интересы России, он всегда только оправдывал кремлёвских сидельцев. Да и то…

Что касается низкой культуры, то она ниже плинтуса у всех в Кремле, Чуркин тут не хуже прочих. Скажем, не хуже тех же кукловодов путина, пишущих путину выступления и указывающих, что говорить.

Мне вот вспоминается 2008 год и Осетино-Грузинский конфликт, когда и тогдашнему варианту путина, и Чуркину приходилось на пресс-конференциях много говорить не по бумажке, а от себя. Так вот, через три дня после начала конфликта (всё ещё замалчивая, кто дал приказ войскам российской армии вторгнуться в Южную Осетию и Абхазию) путин 11 августа поумничал воспроизведением известнейшего изречения президента США Рузвельта. Однако путин сообщил публике, что, дескать, президент Рональд Рейган сказал о президенте Никарагуа Самосе, что тот «мерзавец, но это наш мерзавец». Потом это путинское красноречие еще целый день по телевизору повторяли, и еще 16 августа в программе «Время» снова воспроизвели. И ни у кого - ни у кукловодов путина, ни у интеллектуалов телевидения - не щелкнуло в мозгу проверить, а когда жили Рейган и Самоса? Ведь Самоса был убит в 1956 году, а Рейган первый раз стал президентом аж в 1980. То есть, и для путина, и для клерков его аппарата, и аппарата телевидения, что Рейган, что Рузвельт – одно и то же: все они жили в один год и когда-то очень давно.

Это такой уровень их культуры.

Кстати, в это же время доблестный представитель России при ООН Виталий Чуркин давал интервью, в котором, в свою очередь, тоже поумничал, что «американцы в ООН хотят перевести стрелки часов на Россию». Прямо Цицерон! Но этот Цицерон не соображал, что сказал: как и зачем переводить стрелки часов на кого-то? Что это даст? Ведь на самом деле в этом выражении речь идет о железнодорожной стрелке, перевод которой направляет движение поезда на тот или иной путь, а по смыслу это означает «переложить вину на другого». Привык читать с бумажек слова, не соображая, что они означают. Дипломат.

Вот поэтому сравнение Чуркина с Вышинским оскорбительно для Вышинского - их сравнивать невозможно даже в этом случае - в случае похожести их смертей.

Но вернёмся к похоронному списку дипломатов Раши.

Такое количество смертей это прямой случай вспомнить о том, что СМИ 6 января 2017 года сообщили о хвастовстве бывшего вице-президента США Джозеф Байдена: «Спецслужбы США предприняли тайные операции против России в рамках ответа на якобы осуществленные Москвой кибератаки, - заявил вице-президент Джозеф Байден, - Он отметил, что больше месяца назад был анонсирован ответ Вашингтона Москве. Тогда, по его словам, было объявлено о целом спектре мер, которые будут предприняты против России, в том числе, и о тайных способах. Байден заявил, что США реализовали оба сценария, - передает ТАСС, - «Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то – нет. И мы сделали и то, и другое», — сказал Байден. Он также выразил надежду, что широкая общественность никогда не узнает о том, что же было предпринято».

А ведь «за базар надо отвечать»!

А это значит, что в любом подозрительном случае, который хоть как-то можно связать со США, необходимо использовать этот «базар» Байдена для того, чтобы задать США вопрос: «Не является ли этот случай одной из тех тайных операцией против России, которые анонсировал Байден?».

В данном случае, не являются ли смерти дипломатов тем, чем угрожал России Байден?