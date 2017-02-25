30-летний юбилей в "деле Гесса"

В уже разбираемом мною ранее отрывке французского сериала «Апокалипсис: Вторая мировая война» упомянуто «дело Гесса» в западной трактовке - типа Гесс сошёл с ума и полетел в Англию по личной инициативе, а там его просто арестовали и держали, как военнопленного.

Поскольку о Гессе сегодня мало, кто знает, то напомню, что Рудольф Гесс был третьим лицом в иерархии Третьего рейха после Гитлера и Геринга - он был заместителем Гитлера по правящей партии (НСДАП) и министром без портфеля. Накануне нападения Германии на СССР, 10 мая 1941 года, Гесс, как бы без разрешения Гитлера и правительства Германии, в одиночку совершил перелёт в Великобританию якобы с целью убедить британцев заключить мир с нацистской Германией. По официальной западной легенде, показанной и в «Апокалипсисе…», у Гесса ничего не получилось - англичане типа отказались разговаривать с немцами о мире. И Гесс, якобы, просто был в плену до окончания войны. Затем Гесс был осуждён Международным военным трибуналом в Нюрнберге и приговорён к пожизненному заключению, которое отбывал в тюрьме Шпандау в Западном Берлине.

Это версия Запада, а мы давайте вспомним подробности.

В 1939 году Англия и Франция объявляют войну Германии. Если на то пошло, то они агрессоры по отношению к Германии, а не она по отношению к ним. К 1941 году Германия еще не успела совершить ничего такого, что впоследствии было оценено как преступление против человечества и за что можно было бы обвинять и Рудольфа Гесса. Но даже если он и успел совершить что-то преступное, то он явился с повинной - он перебежал во время войны на сторону противника. Такое всегда поощряется, да иначе и быть не может.

Тем не менее, Гесса судили как главного военного преступника (несмотря на имитацию им сумасшествия) и приговорили к пожизненному заключению. Сравните, командующий 6-й немецкой армией, практически стёршей Сталинград с лица земли, фельдмаршал Паулюс, нанесший СССР огромные бедствия, был только свидетелем Нюрнбергского трибунала, Вальтер Шелленберг, руководивший разведкой Германии до последних дней войны, получил всего шесть лет. А Гесс – пожизненное заключение! Не многовато ли?

Да, Англия как бы честно уверяет, что англичане с негодованием отвергли предложения немцев о мире и совместных действиях против СССР. Но дело в том, что часть архивов по делу Гесса Англия засекретила, и о них поговорим в конце статьи.

В деле Гесса есть масса крайне подозрительных деталей.

Дело в том, что СССР принципиально был против досрочного освобождения всех нацистских преступников, осуждённых Нюрнбергским трибуналом, но Запад чихнул на СССР и освободил всех, кто сидел. Кроме Гесса! Только Гесса не освобождал, кивая на СССР. Наконец, в 1987 году Горбачёв согласился с тем, чтобы Гесса выпустили из тюрьмы. И пока ожидали формальных процедур освобождения, англичане объявили, что 93-летний Рудольф Гесс повесился в деревянном домике во дворе тюрьмы Шпандау на электрическом кабеле. Надо сказать, что у многих вызвало сомнение, что 93-летний старик со скрюченными артритом пальцами мог совершить такой подвиг – связать петлю из электрокабеля, привязать ее и повеситься. Кроме того, Гесс – немецкий офицер со времен первой мировой войны, а для немецкого солдата смерть от веревки — очень позорная смерть. Ведь недаром немецкие офицеры Геринг, Йодль, Кейтель просили у Нюрнбергского трибунала заменить им повешение расстрелом, а Геринг, как известно, накануне казни предпочел отравиться. А у офицера Гесса было в запасе 46 лет, чтобы подготовить себе любой иной способ самоубийства, но нет же – выбрал этот, да ещё и накануне освобождения.

Ну и как англичане развеяли возникшие в мире сомнения в этом самоубийстве? Правильно, по приказу английского коменданта этот деревянный домик во дворе тюрьмы через несколько часов после снятия трупа сожгли, уничтожив возможные улики. Не кажется ли вам, что англичане как-то сильно спешили спрятать концы в воду, в связи с чем, не сильно стеснялись?

Теперь посмотрите на историю Гесса со стороны немцев. Казалось бы, что предательство третьего человека Германии (перелет его к врагу во время войны) должен был вызвать у немцев прилив ненависти к предателю. Его в нацистской Германии должны были бы заочно судить и приговорить к самой страшной казни. Но... в Германии он был объявлен всего лишь сошедшим с ума, то есть ему была оставлена широкая возможность для полной реабилитации впоследствии.

Ещё деталь. Сразу после перелета Гесса в Великобританию, англичане организовывают его переписку формально с женой, оставшейся в Германии. С немецкой стороны Гиммлер поручает обеспечить эту переписку В. Шелленбергу – тогдашнему начальнику контрразведки РСХА. Шелленберг в своих мемуарах пишет, что письма Гесса были сплошь посвящены каким-то «непонятным» оккультным предсказаниям. Иными словами, Гесс слал в Германию кодированные сообщения, наверняка понятные Гитлеру.

Из этих подробностей для меня, несомненно, следует, что в 1941 году Гитлер и Черчилль о чем-то сговорились и держали между собой связь через Гесса. Чтобы понять, о чем у них мог быть сговор, давайте постараемся понять интересы Германии и Англии к тому времени.

Надо сказать, что Гитлер никогда не собирался воевать с Англией, он вообще считал англичан родственным немцам народом. В своей программе «Майн кампф» он, по меньшей мере, трижды возвращается к тому, что война с Англией в 1914-1918 годах была трагической ошибкой, поскольку Гитлер и англичан считал высшей расой, мало этого, Гитлер не видел точек столкновения интересов Британской империи и будущего Тысячелетнего Рейха.

Мало этого, Гитлер вообще считал недопустимым поражение Великобритании в любой войне, в том числе считал недопустимым победу Германии над ней потому, что это невыгодно Германии. Невероятно? Нет! Вот, к примеру, объяснение Гитлера этой позиции в изложении Ф. Гальдера - начальника штаба сухопутных войск Германии.

13 июля 1940 года Гальдер записывает в дневнике:

«Фюрера больше всего занимает вопрос, почему Англия до сих пор не ищет мира. Он, как и мы, видит причину этого в том, что Англия еще надеется на Россию. Поэтому он считает, что придется силой принудить Англию к миру. Однако он несколько неохотно идет на это. Причина: Если мы разгромим Англию, вся Британская империя распадется. Но Германия ничего от этого не выиграет. Разгром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и др».

«Англия еще надеется на Россию», - это примечательная оценка обстановки Гитлером, и не мудрено, что Гесс полетел в Англию накануне нападения Германии на СССР.

И если англичане скрывают подробности дела Гесса, то, значит, есть что скрывать и понятно, что они скрывают - сговор Великобритании и Германии во вред тогдашнему союзнику Англии, СССР. Но если Черчилль и Гитлер сговорились, то логически из этого сговора должен вытекать еще один пункт — как немцы и англичане должны были действовать, чтобы имитировать войну друг с другом, давая немцам расправиться с СССР.

Договорились не высаживать войска в жизненно важных местах своих государств? Хорошо. Но это бездействие, а ведь нужно что-то и делать. Ведь английская авиация совместно с американской могла бы в считанные месяцы разбомбить ключевые заводы Германии и оставить ее армию без оружия. То же могли бы сделать и немцы с Англией. Но ни той, ни другой стороне это не выгодно.

Что же делать? А делать остается одно – договориться о том, что немецкая авиация в Англии, а английская в Германии будут бомбить исключительно мирное население. Особенно немцы в Англии. Ведь Черчиллю и пошедшей на сговор английской элите было крайне важно, чтобы английские избиратели к моменту победы Германии над СССР были морально готовы к миру с немцами, чтобы они боялись войны, чтобы они не воспринимали ее как футбол, чтобы они видели смерть не в виде похоронок на где-то далеко убитых английских солдат, а непосредственно – в виде своих убитых детей, сгоревших домов. Чтобы они жаждали не победы, а прекращения бомбежек. Это не единственный момент, но тема статьи не об этом.

Как видите, если принять эту версию, то становится ясно, почему англичане держат в секрете переговоры с Гессом, становится ясно, почему в своё время молчали и немцы. Этим не похвастаешься.

Мог решиться на это Черчилль? Вполне! Его не население Англии волновало, не их жизнь. В конце концов, войны без смертей не бывает, а перед Черчиллем стояла грандиозная задача – сохранить Британскую империю.

Мог пойти на это Гитлер? Вполне! Он строил на крови немцев тысячелетний рейх, и будет к этой крови примешано немного больше или немного меньше детской крови – в конечном итоге для фанатика не имело значения. В конце войны Гитлер уже считал, что все оставшиеся немцы не имеют права на жизнь, так как лучшие из них уже убиты на фронтах, а тем, что остались, – лучше не жить.

Если принять версию сговора Черчилля с Гитлером с помощью Гесса, то по-новому смотрятся некоторые события Второй мировой войны.

Скажем, Англия победила в войне с сильнейшим противником, и все эти годы ею руководил Черчилль. Как объяснить, что сразу же после войны (сразу же!) он был вышвырнут из большой политики? Его не избрали на очередных выборах. Потсдамская конференция победителей началась с ним, а кончилась с премьером Эттли! Что это за форма благодарности вождю у англичан?

Ну, а если эта война закончилась вопреки целям Черчилля, вопреки его политике? Если Черчилль считал, что для Великобритании более выгодно разделить мир с нацистсвой Германией (ничем Англии не угрожавшей), нежели мир будет поделён между США и СССР? Если английская политическая элита знала, что эта политика Черчилля провалилась, то, как он должен выглядеть в ее глазах, несмотря на то, что официально был «победителем»?

Вы, конечно, можете сказать, что такого не могло быть - не было сговора немцев и англичан о бомбардировках мирных жителей, - что все это бред. Я не против, я буду рад, если все описанное – бред. Убедите меня, откройте секретные архивы, связанные с пребыванием Гесса в Англии, и все прояснится. Ведь это просто.

Однако материалы (их секретная часть) переговоров Гесса с правительством Великобритании после смерти Гесса в 1987 году были и дальше засекречены аж до 2017 года! В 1987 году ещё был жив СССР, ещё архивы ни в СССР, ни в Англии не подделывались и не уничтожались, поэтому англичане продлили секретность на 30 лет. Поэтому в 1987 году англичане вынуждены были не уничтожать компромат на себя, а засекретить его. А вот после уничтожения СССР, фальсификация архивов шла и в СССР, и в Англии, и сейчас ждать правды от Англии наивно.

Тем не менее, 2017 год - это юбилей! В этом году Англия обещала рассекретить дело Геса. Так, что - будем наивно ждать рассекречивания или нам объявят, что всё уже рассекречено, и ждать уже больше нечего?