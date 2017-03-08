Альянс русских и консервативной Европы

О необходимости совмещения традиционности и футуристики. Чем могут быть полезными друг для друга русские и европейские националисты?

За предвкушением волны побед консервативных и националистических сил в странах ЕС как-то не слышно вопроса: а что дальше? Если Москве удастся помочь европейцам поднять динамическо-консервативную волну, если Евросоюз в его проамериканско-толерастическом виде перестанет существовать, то что русским и европейцам делать дальше? Прошлое ответа на вопрос не дает. Надо самим конструировать такое будущее.

Именно Будущее и может стать тем, что нас объединит.

А ЕСЛИ ПОБЕДА? СТАРЫЕ ФОРМУЛЫ НЕ УСТРАИВАЮТ

Давайте представим себе, что в Европе после брекзита (и после торжества Трампа в Америке) одна страна за другой приводит к власти националистов-традиционалистов. Итак, во Франции побеждает «Национальный фронт», в Италии – Лига Севера, в Германии – «Новая альтернатива». Да, они, как и русские, против засилья гомосятины, против политики разрушения нормальной семьи и так далее. Иго «толерастии» и проамериканизма сброшено. На новом уровне произошел возврат к нормам середины ХХ века, когда прогресс в науке и технике совмещался с крепким традиционализмом в любви и семье, воспитании детей. Никакого отката в мир сеньоров и крепостных не случилось.

А дальше-то что? Как мы дружить-то будем? Одной ненависти к засилью либеральных девиаций как-то мало. Экономически-то как строить отношения? Военно-политически?

В прошлом Европа предлагала СССР один сценарий. От нас, мол – технологии да товары, от вас, русские – сырье и рынки сбыта. Это было что при де Голле, что при Вили Брандте (конец 1960-х и начало 1970-х). Но нас это не очень устраивает. Здесь мы превращаемся в некую сырьевую периферию, в своего рода хинтерланд для развитой Европы. Мы не хотим лишаться своих научных, конструкторских, инженерных школ. Нам тоже нужна мощная промышленность. Причем поднимая ее, мы по определению будем конкурентами европейцев. Пусть даже стопроцентно национально-патриотических, приверженных традициям предков.

Статус РФ как «ядерного зонтика» для Европы – не панацея. Отвергнутые Соединенные Штаты явно не пожелают начинать атомную войну с европейцами. Китаю тоже не с руки учинять завоевание Европы, одного из своих основных рынков сбыта. А против потоков мигрантов или мусульманского террора ядерное оружие бесполезно.

Москва после 1991 года пыталась строить некую геополитику сближения с Европой на основе поставок природного газа Ямала. Но эти попытки закономерно провалились. Страну-поставщика сырья не уважают. Газом даже бывшую советскую республику, Украину – и то не удержали.

Сейчас в Москве еще пытаются предложить единение на основе трансъевразийских транспортных коридоров. Задействуя здесь и обновленный Севморпуть, и скоростной Транссиб-2. Или пытаясь встроиться в китайский Великий шелковый путь-2. Но китайцы предпочитают обойти территорию РФ. Шанс с Северным морским путем утрачен: египтяне успели расширить Суэцкий канал. А европейцам дешевле возить грузы между Европой и Азией по морю. Зачем строить чудовищно дорогую магистраль по территории РФ, сквозь всю Сибирь? По теплым морям ходить на судах – одно удовольствие, все отлично отлажено.

Спору нет, строительство новых транспортных коммуникаций русским не повредит. Но на одной перевозке грузов меж Европой и Китаем тоже жить нельзя. От этого что, у нас появится науко-промышленность новой эпохи? Поднимутся образование и та же наука? Нет, конечно.

Надо, следовательно, искать совершенно новую сферу для сотрудничества. Или сферы. И прежде всего это – совместное создание Будущего. По примерно такому же сценарию, как и мои предложения насчет сотрудничества Москвы и Минска. Только тут – уже с гораздо большим размахом.

БУДУЩЕЕ – СОЕДИНЕННЫМИ УСИЛИЯМИ

Идея сия смутно брезжила у Максима Калашникова еще с 90-х. Тогда великий конструктор корабля «Буран» Глеб Лозино-Лозинский рассказал мне, как предлагал европейцам совместно делать систему запуска в космос с борта тяжелых транспортных самолетов. Ибо у европейцев нет места для своих космодромов, Куру в Бразилии – далеко, Австралия – еще дальше. Но тогда никто не хотел иметь дело с нищей и готовой вот-вот развалиться Российской Федерацией.

Лозино-Лозинский фактически предложил отличную формулу сотрудничества: мы вместе создаем то, чего еще нет ни у кого в мире. Конкуренции нет, здесь – только сотрудничество. При этом поднимаются как русские, так и европейские научно-конструкторские, инженерные и рабочие кадры. Укрепляется современная промышленность. При этом русские сейчас предлагали бы не только идеи, мозги и сырье, но и свои средства, свою индустрию.

Можно ли представить себе русско-европейские дирекции подобных футуропроектов? И какими могут быть такие проекты? Попробуем это сделать. По сути дела, речь идет о создании альтернативы американоидной цивилизации.

«НОРМАНДИЯ-НЕМАН-2»: АЭРОКОСМОС

Факт остается фактом: Европа оказалась неспособной воплотить свои же космические планы 1980-х годов. Так и не полетел легкий британский челнок HOTOL (начатый в 1982 г. проект свернули в 1988-м), проект «ХОТОЛ-2» (челнок, запускаемый с Ан-225 «Мрия») отвергли в 1994-м. Та же судьба постигла немецкий проект многоразового космокорабля, крылатого «Зенгера» (компания «Мессершмитт-Бёльков-Блом»). Его закрыли в 1995-м. А ведь шла о дешевом выходе в ближний космос, о ликвидации зависимости от космодромов.

Поэтому Российская Федерация и националистическая Европа, вспомнив опыт многосторонних проектов по созданию «Конкорда» и аэробуса, вполне может начать грандиозный совместный проект в области аэрокосмоса. Назвал бы я его в память о полке французских летчиков, воевавших на советских истребителях в Великую Отечественную. Пусть будет «Нормандия-Неман-2».

Ясны и совместные проекты, которыми займется дирекция «НН2». Во-первых, это создание перспективной авиакосмической, многоразовой транспортной системы. Поскольку русские тут обладают подавляющим превосходством в опыте создания таких систем, считаю самым разумным русско-европейское воплощение проекта МАКС – многоразовой авиакосмической системы НПО «Молния».

Во-вторых, это создание многоцелевых, тяжелых космических платформ для геостационарных орбит.

В-третьих – работы над перспективным сверхтяжелым носителем, открывающим путь к совместным экспедициям на Луну и Марс. Такие миссии сами по себе создают мощные «фонтаны» новых технологий, нужных прежде всего на Земле.

В-четвертых, это – работы по созданию перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных выскакивать в космос по баллистической траектории, преодолевать часть пути в безвоздушном пространстве – и затем возвращаться в воздушный океан.

В-пятых, совместное создание гибридных (скрещение дирижабля и самолета) летательных аппаратов повышенной грузоподъемности, не нуждающихся в дорогих аэропортах.

В-шестых, создание экономичных и современных турбовинтовых самолетов-дальнемагистралов, намного более экономичных и безопасных, нежели турбореактивные.

В-седьмых, создание аэромобилей для массового пользования и всей соответствующей инфраструктуры для них. По эпохальности такой проект может сравниться лишь с созданием автомобильной промышленности в начале ХХ столетия.

МЕГАНАУКА

Чтобы получить прорывные, принципиально новые технологии, нужно добыть совершенно новые знания. То есть, сделать открытия в фундаментальной науке.

Но теперь каждый шаг в ней требует очень дорогих, огромных установок. Значит, строить и использовать их мы можем совместно. Совместно же обретая и основы для создания прорывных технологий. Это, по мнению Максима Калашникова – еще один совместный проект русских и европейских национал-патриотов.

НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Вторым грандиозным направлением мог бы стать мегапроект «Новая цивилизация». То есть, создание всего, что обеспечит нам успешную жизнь, материальное подкрепление наших традиционных идеалов (по формуле «традиции плюс научно-техническое новаторство»). Мы должны показать всему миру, что можно быть архисовременными, при этом почитая заветы предков и рожая детишек. При этом вместе ищем ответ на вопрос: «А как избежать вырождения рода человеческого при всеобщей роботизации?». Так называемый БОД (безусловный основной доход) – не ответ на вызов. Скорее, он станет катализатором вырождения и превращения как европейцев, так и русских в пресыщенную и ленивую римскую чернь.

Сам проект может включать в себя несколько подпроектов. Например, футурополиса – самоуправляемого города будущего с индивидуальными домами. Или подпроект создания плавучих городов для жизни в водах теплых морей. Или подпроект создания новых типов скоростного наземного транспорта. Сюда же включим автономные системы жизнеобеспечения, простые в применении (но сложные сами по себе) технологии, технологии повышения качества жизни, новую энергетику. Например, ядерную, новых поколений (ториевая, безопасные реакторы-бридеры, системы «реактор плюс ускоритель»). Здесь же возможны направления новой электроники (уже не на кремнии). Или разработки новых, неантибиотических лекарств, «здраворазвивающей» медицины новой эры. Впрочем, не станем слишком детализировать наш текст. Он ведь по сути – набросок.

Главное – Российская Федерация с ее огромными просторами, с ее необъятной Сибирью, может стать опытной площадкой для развертывания тех же футурополисов. РФ способна принять и дать новую судьбу миллионам молодых европейцев, не находящих себе ни работы, ни места в тесной Европе.

Создание технологий нового качества жизни поможет нам решить и проблемы нищего третьего мира. За счет экспорта таких технологий в Африку и Азию.

ПОБЕДА НАД СТАРЕНИЕМ

Очень перспективным совместным мегапроектом мог бы стать «2045» - пока еще общественный проект победы над физическим старением. То есть, проект создания новой породы людей – очень долгоживущих, обладающих как сверхспособностями, так и смыслом жизни.

«2045» отлично сопрягается с космическим проектом.

КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР

Вне всякого сомнения, отличным совместным проектом стало бы созданием системы глобальной обороны Земли от падения на нее крупных астероидов или больших комет. Тем более, что опасность очевидна, о ней могут рассказать не только погибшие динозавры, но и Тунгуска, и Челябинск. В то же время, человечество сегодня так же беззащитно перед угрозой «бомб» из мирового пространства, как и во времена шумеров Междуречья. Системы ПРО могут защитить от баллистических ракет, взлетающих с Земли, но никак не от гостей из глубин космоса.

Постройка систем дальнего обнаружения в виде «созвездия» космических телескопов, формирование флота космических буксировщиков, способных уводить опасные небесные тела от встречи с Землей – вот совместный проект, способный обеспечить плодотворное сотрудничество русских и европейцев.

ЩИТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В то же время, мы могли бы вместе противостоять темной силе жестокости, архаики, изуверства. Вот вам мегапроект «Щит цивилизации».

Какие составляющие мне здесь видятся?

Первая – совместная противоракетная оборона, использующая русские разработки. Такая ПРО могла бы стать надежной защитой от небольших по масштабов ударов баллистическими ракетами со стороны новых ракетно-ядерных стран. Ибо ядерное оружие и баллистические ракеты, выступавшие как недостижимые вершины науки и техники в 1945-1957 гг., теперь становятся доступными весьма многим.

Вторая – создание русско-европейского воздушного и космического флота, обеспечивающего обнаружение и быстрое уничтожение любой базы или отряда террористов. В любой точке суши или океана. Здесь в ход пойдут и самолеты, и беспилотные аппараты-дроны, и крылатые ракеты (включая гиперзвуковые, перспективные), и баллистические ракеты точного наведения, и орбитальные ударные системы.

Третье направление – уничтожение пиратства в районе Африканского рога, Гвинейского залива и в любых других местах мирового океана с использованием судов-ловушек. (Вооруженных судов, замаскированных под богатые яхты или торговые суда). Пиратов мы можем истребить физически.

***

Таков взгляд Максима Калашникова на возможный альянс динамических консерваторов РФ и Европы. То есть, традиции – в жизненном укладе и политике, но революции – в науке и технике. При этом мы в традиции не уходим глубже середины ХХ века.

Правда, есть тут одно «маленькое обстоятельство». РФ для реализации такого сотрудничества с гипотетической Европой белых националистов должна кардинально изменить социально-экономический курс, провести новую индустриализацию и обрести суверенную кредитно-финансовую систему. Иначе какие могут быть мегапроекты с лицами Чубайса, Кудрина, Шувалова и Набиуллиной? Пшик один…

От редакции: Недавно у нас уже был альянск с консервативными силами Америки... Имеется в виду "трампнаш". А до того был очень перспективный пакт Молотова-Риббентропа, открывавший для СССР сотрудничество с динамическими консервативными силами Европы. Чем всё закончилось помним до сих пор. Однозначно отношения с Гитлером были стратегической ошибкой (хотя и вынужденной).

Сильно нам помог "пророссийский" президент Молдавии? Сильно нам помогли братья-сербы, уже намылившиеся и в ЕС, и в НАТО?

В Италии традиционно пророссийскими были левые силы, включая традиционно сильных итальянских коммунистов - мы их "кидаем", переключившись на их принципиальных противников? Ну как с Баварской и Венгерской коммунистическими республиками. Как с коммунистами Прибалтики, Польши, Восточной Германии... "Меркельнаш" тоже ведь было.

С чего мы взяли, что случись чудо, изберись Марин Ле Пен президентом Франции, и она на следующий же день не покажет нам свою отличную французскую национальную задницу? Ну или через день... Вся польза Ле Пен, как и Трампа, в замешательстве элит - какое-то время на западе будет не до нас. Как видим, не слишком долгое время.

Тот же Де Голль, конечно, проводил относительно независимую политику. Но на кого были нацелены ядерные ракеты Франции? Неужто на США? А сотрудничество с Францией в военно-космической сфере началось как раз после революции 1968 года. И наши МиГи и Су отлично летали на французской авионике. Да и вообще кооперация в области высоких технологий мало зависит от политической коньюнктуры.

Европа после 1968 года - это Европа лавочников. Им выгодно - они делают, невыгодно - не делают. Это США идейны и идеологичны. Европа - это большой торгаш, и стоит ли менять это на перспективу новых наполеонов и муссолини? У нас уже был опыт и совместных походов на Индию Мюрата с Платовым, и борьба за свободу и независимость кого попало. Одну Польшу сколько раз освобождали? И что, сильно любят нас поляки? А там как раз у власти очень национальное правительство... Как и на Украине, кстати.

У нас уже есть опыт опоры на националистические силы в ЛДНР - явно не слишком удачный. Для "национального" правительства ведь всегда нужен противник, и собственные либералы противник дохлый и недолговечный. А внешний враг для Европы всегда один - Россия. Географию-то не поменяешь.

Путин уж такой европеец, а и то ко двору не пришелся. А уж Максим Калашников для Европы годится только на роль "идеального варвара", врага по природе. Хотя пива и выпьют за компанию, особливо за счет принимающей стороны...

Впрочем, новую цивилизацию для Европы предложить можно. И было уже два раза. Один раз когда вошли в Париж и стали "жандармом Европы", а в другой - когда вошли в Берлин и на полвека установили в Восточной Европе свой порядок. А на выборах установить свой порядок не получится.

А.Б.