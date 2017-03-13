Второе пришествие кремлевского маразма

Положение РФ с точки зрения пятидесятилетнего наблюдателя



Знаете, очень скверно наблюдать в РФ повторение тех же событий, что тридцать лет назад привели к поражению и распаду моей Отчизны. Попробую пояснить сие доходчиво.

В свое время Рейган торжествовал над Брежневым, заставив Кремль плясать под свою дудку. Теперь мы стоим на пороге игры «Трамп-Путин».





ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРОТИВ КОРОЛЯ

С точки зрения Максима Калашникова, мы получаем конфликт человека середины ХХ века (Трамп) с носителем феодально-абсолютистского сознания семнадцатого столетия (ВВП).

Трамп – сугубая рациональность, олицетворение Америки до 1968 года (сверкающие «летающие крепости», стрижка ежиком, тяжелые волевые подбородки, корабли «Джемини» и «Аполлон»). Трамп – это умение концентрировать ресурсы на самых важных направлениях, отбрасывая прочь всякую ерунду. То есть, к черту затраты на неэффективную внешнюю политику, но зато триллион – в новую инфраструктуру Америки и полсотни миллиардов долларов плюс – в оборону. А еще – яростная борьба за создание новых рабочих мест в стране, возвращение в нее промышленности, за понижение цен на нефть до выгодных для янки уровней.

ВВП – почти полная реинкарнация Людовика Четырнадцатого. Разбрасывание средств направо и налево. В 1670-х король-солнце, напомню, умудрился вести и тяжелую войну за Нидерданды, и строить архидорогой Версаль. Что привело к экономическому надрыву Франции, к дикому налоговому грабежу народа, к восстаниям против сбора немилосердных податей. Особенно мощным стал бунт в Бретани. В конце своего правления Луи-Солнце сделал Францию банкротом, проиграв заодно войну за испанское наследство. Франция лишилась всякой надежды стать морской державой, изнемогая под гнетом двухмиллиардных долгов. Вместо того, чтобы сконцетрироваться на главном, а потом, победив, заняться символами величия, Людовик Четырнадцатый пустил свою страну по ветру.

При этом он был по-своему гениальным политиком: вся дворянская знать толклась при дворе короля, только он раздавал деньги, земли и «кормушки». Монарх-Солнце сделал так, что все зависели от него и его близкого круга. Всех могли отлучить от кормушки или, наоборот, к ней допустить. Французская знать, растеряв все честь и достоинство, ползала перед монархом на брюхе, борясь за его подачки и милости. Они льстили королю, подкладывали под него жен и дочерей. Должности продавались, причем покупатели потом без зазрения совести «отбивали» затраты, запуская лапы в казну и вымогая взятки. Ну, знакомая нам обстановка.

В нынешней РФ мы видим всю ту же картину: стремление одновременно и воевать, и громоздить помпезные сооружения (роскошные резиденции, стадионы, трассы «Формулы-1» и т.д.), опустошение страны растущими налогами и поборами, дикое воровство «элиты», деградация экономики.

Ну, и кто победит в гипотетическом противостоянии между Вашингтоном и Москвою? Ответ ведь очевиден.

Мне было бы интересно наблюдать за всем этим со стороны, как историку. В самом деле, когда еще увидишь схватку бизнесмена и феодала? Но плохо другое: и я, Максим Калашников, и вы, мои читатели, находимся в этой игре, а не где-то в стороне. Крах страны может похоронить нас под ее обломками. Это в детстве мы мечтали: «Вот бы хорошо, если бы на поле боя столкнулись бы фаланга Александра Македонского и «свинья» тевтонских рыцарей!» (теперь это можно смоделировать на компьютере), а вот когда тебе уже полвека от роду, и все происходит в реальности… Знаете, это ведь совсем другое дело…





СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ КРЕМЛЯ

Самое плохое, что и впавшая в слабоумие советская верхушка тоже в начале 1980-х разбрасывалась ресурсами и не умела сосредотачиваться на главном. Черт, особенности моей памяти таковы, что какой-нибудь 1984-й я помню со звуками и запахами, как будто это было вчера. Как будто я снова стою на плацу военной кафедры Одесского государственного университета, и ее замначальника Марк Израилевич Шик, до боли похожий на волка из «Ну, погоди!», влезшего в советскую полковничью форму, командует нами. Сейчас мы пойдем в класс – изучать армейские радиостанции, и будем спорить с Серегой Любомудровым по поводу нового этапа Холодной войны, по поводу Рейгана…

Знаете, в пятьдесят лет от роду видеть второе пришествие кремлевского маразма очень тяжело. Как когнитарий, понимаю, что иного верховного главнокомандования у нас не будет. Ну, как не могло быть, например, иного адмирала во главе Второй эскадры в 1905 году, кроме Зиновия Рожественского. В борьбу РФ вступит именно с этой верхушкой, со всеми ее предрассудками, комплексами и замашками. Со своими КМЧ – когнитивными моделями человека. Но модели эти оставляют желать гораздо лучшего.

Чтобы понять, какая каша царит в голове у нашего руководства, какое расщепление сознание там наблюдается, возьмите один простой факт. Кем надо быть, чтобы вломить столько триллионов рублей в новые вооружения (http://forum-msk.org/material/power/12927810.html), при всем этом не создав в РФ самостоятельно кредитно-финансовой системы? Не тронув в принципе экономического курса Ельцина на сырьевой монетаризм? Оставив во главе экономики и финансов уродов 90-х? Кем надо быть, чтобы не понимать, что между добычей сырья и выпуском оружия должны появиться высокоразвитиые отрасли производства – приборов, машин, электроники, оптики, станков, новых материалов, кораблей?

Тем не менее, руководство РФ создало именно такую «модель». Вместо новых заводов строились стадионы, триллионы улетали на всякие «версали». Хотя состояние инфраструктуры в стране печально: только системы ЖКХ сгнили на 70%!

Наклепать кучу нового оружия, имея в базе слабую сырьевую экономику и Центробанк как филиал ФРС? Это сродни идиотизму маршала Тухачевского, требовавшего от Сталина 20 тысяч танков немедленно в 1930 году, не обращая внимания на то, что в СССР еще не построена промышленная база. В виде металлургии, электроэнергетики, машиностроения, химической индустрии, радиоэлектроники и электротехники. Но если Сталин Тухачевского тогда остановил, то в случае РФ ее верхи сами стали коллективным Тухачевским. Да кому нужны ваши груды нового оружия, коли у вас все висит на сырье, ценообразование на которое – за пределами РФ? Если страна производит в пересчете на душу населения промышленных изделий в десятки раз меньше, чем США и страны Европы? (http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/)

Как можно было, не закончив дел на Украине, кинуться в Сирию? То есть, печальные уроки тех, кто пробовал воевать на два фронта, начисто забыты.

К сожалению, во главе РФ стоят люди не только с феодально-абсолютистским, но еще и с обывательским сознанием. Обыватель ведь ограничен и примитивен, истории он не знает. Экономика для него – что-то скучное и неинтересное. Обыватель – хоть осыпь его звездами и громкими титулами – не может взять в толк простой вещи. Если воюешь, то строить стадионы и проводить чемпионаты мира нельзя. Это все равно, что курить во время марш-броска. Сначала ты выигрываешь войну – а потом тратишь триллионы на стадионы. Но чтобы выиграть войну, сперва надо выстроить современную, технологически развитую, роботизированную промышленность. Равно как и «умное» сельское хозяйство. Тоже, знаете ли, не стадионы. Сперва надо строить заводы и фабрики, а не «версали». Ибо последние – верный путь к экономическому разорению страны. А если у тебя рушится экономика, то никакое оружие не поможет.

Нынешняя квазимонархия пробует впечатлять электорат телерепортажами про несравненное российское оружие? Прекрасно помню, как во время поездки Горбачева в Мурманск в октябре 1987 года впервые показали по ТВ огромные подводные линкоры – атомарины типа «Акула» («Тайфун» по коду НАТО). Как потом стали показывать прочие достижения оборонной отрасли СССР. Только на фоне пустеющих прилавков в магазинах, очередей за дефицитом и талонов на продукты все это не впечатляло.

Сейчас, конечно, прилавки полны, нормирования отпуска в одни руки не нужно. Но зато у людей нет денег на покупки. Зато с людей дерут все больше податей и самых разнообразных поборов. Зато теперь зарплаты хватает на три недели, зато приходится влезать в кабалу ростовщикам (ныне – «микрофинансистам»). А это положение ничуть не лучше, чем пустые магазины при Горби. Да, ситуация изменилась зеркально: вместо дефицита пришли бедность и нужда. И вы хотите все это перебить показом ракет и самолетов? Да завтра они станут вызывать злобу и тошноту.

Мне говорят, что кризис уже давно, а режим все сидит и сидит. Призываю включить умственные способности. В 2000-2014 годах Кремль спасался за счет высоких цен на нефть (если они и падали, то ненадолго). Теперь этого спасательного круга нет. Война в Чечне была закончена быстро, уже к 2003 году, и по затратам она и рядом не стоит с сирийской авантюрой. До 2014 года у Кремля не было такой проблемы, как откровенная экономическая война со стороны Запада на уничтожение РФ. Буш Второй с Путиным дружил, и Кремль открывал США дорогу в Среднюю Азию. Обама был откровенно слабым лидером. Никто не вел с Кремлем гонки вооружений. А вот теперь все беды и появились, и сошлись в одну точку.

Так что Максим Калашников в 2000-2014 годах предупреждал о том, что кризис кризисов для РФ может грянуть. А вот теперь он грянул. Крики официальной пропаганды о том, что экономика Эрэф якобы приспособилась к низким ценам на нефть и что враг, дескать, не смог развалить экономику нашу – всего лишь крики, скрывающие страх верхушки.

Не приспособилась. Зато трещит. И власть вынуждена вводить все новые и новые налоги, тем самым подрывая экономику еще больше и теряя популярность у электората. Все еще только развивается, товарищи, и конца нужде и безработице даже не просматривается. Значит, переход всего этого в войну внутри «элиты» просто неминуем. Вопрос лишь в сроках этого. В СССР 1980-х тоже ведь часть верхов устала от противостояния с Западом..





НЕИСПРАВИМЫЕ ОШИБКИ

Могу продолжать параллели между нынешней РФ и брежневским СССР (а также с Францией времен Короля-Солнца) еще очень долго. Кем надо быть, чтобы в условиях острейшего противостояния с Западом и такого вызова, как новая американская индустриализация (с научно-технической революцией) превратить наших ученых, конструкторов и инженеров в нищих, в пыль под ногами? А возвеличивать – телевизионных льстецов-пропагандонов, отваливая им миллионы долларов? Кем надо быть, чтобы породить систему, где процветают подлые и угодничающие нелюди, а самые честные и принципиальные – уничтожаются? Где тупоголовый футболист зарабатывает больше исследователя с мировым именем?

Допущенные стратегические ошибки в РФ уже неисправимы в силу самого властвования нынешней «элиты». Если вы посмотрите на историю РФ с марта 2014 года, то это – неостановимое скольжение вниз, к бесславному концу, а все усилия власти направлены лишь на притормаживание этого скольжения. На попытки оттянуть финал, но не решить проблемы в принципе. Мне уже ясен финал всей истории, вопрос только в сроке печального конца.

Ушедший президент США Обама походил не на Билла Клинтона 1992-2000 годов. Нет, Обама скорее смахивал на мягкого и нерешительного Джимми Картера 1976-1980 гг., чье правление и лично помню, и по книгам изучал. Риторика и политика Обамы и Картера схожи до боли, хотя и с поправкой на изменившиеся реалии с технологиями. Противником для Путина Обама был весьма удобным. А вот Трамп – это напор, причем не только рейгановский. Трамп умнее Рейгана, кстати, и потому наряду с чисто капиталистическими требованиями (снижение налогов на прибыль и на личные доходы, правый момент), у Трампа есть и левый – огромные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ вложения в новую инфраструктуру. (Рейган вкладывал только в «оборонку», не беспокоясь об инфраструктуре и не очень тревожась по поводу ухода промышленности из Америки в азиатские страны). В Трампе видны черты не только консерватора Рейгана, но и воинственных индустриализаторов Соединенных Штатов, прогрессистов-великодержавников: Теодора и Франклина Рузвельтов, Вильсона, Никсона, Эйзенхауэра. В нем есть страстный протекционизм Авраама Линкольна. В программе Трампра для США есть и некоторые черты Джона Кеннеди.

То, что Трамп набрал в свою команду отъявленных русофобов, рассматривающих РФ как новый СССР, отнюдь не случайно. Частью программы новой индустриализации Заатлантической республики вполне может быть полное экономическое и цивилизационное уничтожение остатков Советского Союза. На 80% уверен, что так оно и будет – ибо такое уничтожение есть лишь «попутность» и «побочный эффект» Трампова протекционизма.

Новый круг борьбы неминуем. Да, нынешняя власть ее уже проигрывает. Наша же цель – в экстренном случае не допустить поражения и развернуть курс страны на протекционизм, активную индустриальную политику и очищение от парши коррупции. Лишь нам под силу спасти остатки России (РФ) от бесславной кончины. То, что я наблюдаю сейчас во власти – всего лишь ухудшенный вариант того, что творили верхи Советского Союза в моей юности. Ухудшенный настолько, что аналогии уже наблюдаются с управленческим идиотизмом Людовика-Солнце.

Кстати, у СССР могло получиться с ускорением и рывком в развитии лишь в одном случае: при условии уничтожения половины тогдашней «элиты». Тогда оставшаяся ее часть, подгоняемая новыми выдвиженцами, стала бы работать. Роковой ошибкой Горби стало то, что он хотел имеющееся гнилье (не желающее вылезать из теплого болота и что-то менять) превратить в капитанов новой модернизации. К чему это я? Да так, мысли вслух…

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