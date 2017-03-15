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Московский листок

Честнее было бы сразу Андрея Козырева назначить, что уж стесняться-то

Опубликовано 15.03.2017 автором в разделе комментариев 1

оон мид грушко
Честнее было бы сразу Андрея Козырева назначить, что уж стесняться-то

Тут вот пишут: "Постпред России при НАТО Александр Грушко      –    основной кандидат на пост постоянного представителя России при ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Госдуме."

Я в шоке. Честнее было бы сразу Андрея Козырева назначить, что уж стесняться-то.

В своё время я писала об этом замечательном человеке:

"С утра выступал замминистра иностранных дел Александр Грушко, спич которого все расценили как печальное исключение из общего правила    -    в Школе не принято выступать застегнутым на все пуговицы и говорить общеизвестные вещи. Все понимают, что МИД    -    одно из самых закрытых ведомств в стране (уступает, наверно, только ФСБ, да и то не факт), и для внешних контактов существует говорящая голова - статс-секретарь. Много ли вы слышали интервью заммининдел?....   Уверена, что вы навскидку и не назовете никого, если вы не дипломат и не мидовский чиновник. Идиотизм ситуации усугублялся тем, что замминистра потребовал сделать сессию закрытой (занятия Школы транслируются в открытом доступе в интернете, но иногда Школа идет навстречу лектору, если он не хочет публичности, и в этом случае нам запрещены прямые цитаты). Ирония судьбы состоит в том, что Александр Грушко     -    сын бывшего замруководителя КГБ СССР позднесоветских времен, Виктора Грушко. Поймите правильно, я отнюдь не против того, чтобы делать какие-то выступления закрытыми, только для присутствующих. Но тогда, извините, содержание должно соответствовать форме - нужно понимать, что в нынешнюю интернет-эпоху такие публичные выступления не имеют ровным счетом никакого смысла: какой интерес выслушивать то, что вы можете прочитать на мидовском сайте?...

Грушко в МИДе курирует Западную Европу и международные организации    -    СЕ, ОБСЕ, НАТО и т.д. Очень сложно было  н̶а̶в̶о̶з̶н̶у̶ ̶к̶у̶ч̶у̶ ̶р̶а̶з̶р̶ы̶в̶а̶я̶,̶ ̶н̶а̶й̶т̶и̶ ̶ж̶е̶м̶ч̶у̶ж̶н̶о̶е̶ ̶з̶е̶р̶н̶о̶    вычленить из трескучего набора банальностей что-то содержательное, но несколько пассажей поразили. Например, если раньше наша внешнеполитическая элита, утирая капающую с уголков рта слюну, кудахтала, что мы вот-вот, не сегодня-завтра станем членами Евросоюза, то сегодня замминистра Грушко объявил, что слава Богу, что нас там пока нет    -    это, дескать, позволяет нам творить дипломатические чудеса и делать то, что не могут делать члены ЕС, связанные кучей обязательств и ограничений, например, в вопросах урегулирования палестино-израильского конфликта. То есть, не очень-то и хотелось, ага.

Дорогие френды, вы что-нибудь слышали в последние лет двадцать о крупных дипломатических прорывах России в палестино-израильском урегулировании?...  Если да, поделитесь, плз, а то ведь мужики то не знают....   Хотелось бы поподробнее узнать о тех успехах российского коспонсорства, которые скрываются от нас кровавым режимом и продажными буржуазными СМИ. Нет, я отнюдь не принадлежу к отряду психов, вешающих флаг Евросоюза на юзерпик (есть и такие в нашем зоопарке) и грезящих во сне о нашем членстве в ЕС, но зачем придумывать мифические бонусы, да ещё и на самых провальных направлениях?...
Впрочем, если кто назовет внешнеполитическое направление, которое за 20 лет не стало для России провальным, тому пирожок.....

В целом выступление Грушко было вполне в духе времени (тем, кто считает, что мы по-прежнему живем в путинской России времен мюнхенской речи, предлагаю протереть глазки и взглянуть на календарь:)). Напрямую цитировать Грушко мы не можем, но общий смысл передавать никто не запрещает. Замминистра изрёк примерно следующее (я, ей-богу, не шучу):
"Россия находится в уникально благоприятных условиях, в которых не находилась ни разу за последнее столетие. У неё нет геополитических противников, кругом она окружена партнерами и союзниками (да-да, союзниками!!!    -   Д.М.). Впервые за очень долгое время у России нет внешних врагов и нет направленных против неё угроз. Все внешнеполитические угрозы    -     это глобальные вызовы, которые Россия делит со всем остальным цивилизованным миром, и с которыми она борется бок о бок со своими западными союзниками".

Аудитория в МШПИ, как вы понимаете, по большей части либеральная, но от такого поперхнулась и она:). Нет, если бы это вещал какой-нибудь грантоед из фонда карнеги-шмарнеги, никто бы и слова не сказал, но когда такое произносится ex-officio, становится как-то не по себе... Всегда неприятно, когда тебя держат за идиота. Разумеется, задали мидовцу вопрос и по Ливии. Грушко сказал следующее: "Россия пропустила (не в смысле "прое...ала", а в смысле "допустила"    -    Д.М.) резолюцию 1973, и действует с нашими западными партнерами по одну сторону баррикад".

Занавес. Театр закрывается, нас всех тошнит."



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!Q-QJABOGTO---TPRHEL!!!&&& написал 15.03.2017 01:05
-Таки России действительно в еуропке делать нечего - там одни де-геграты - другие - таки подонки, авот правящая шайка туда бы хорошо таки вписалась... То таки да...
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