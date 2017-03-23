"Лукашенков узел"

Кризис уже не только в отношениях между Москвой и Минском, но и в самой Белой Руси принимает угрожающие формы. Возможно ли его разрешение?

Массовые протесты против введения декрета Лукашенко (№3) о взимании налога примерно в 200 евро с четырехсот пятидесяти тысяч «тунеядцев» складываются с истерией местных националистов (литвинов) против проведения в Белоруссии летних учений «Запад-2017». Мол, готовится оккупация республики Москвою под видом совместных маневров. На все это накладывается истерия, инициированная самим Лукашенко по поводу боевиков из Украины, готовящих вооруженные акции в РБ, белорусский Майдан и уже якобы учинивших свои лагеря в Могилевской области. При том, что еще вчера Александр Григорьевич демонстративно занимал практически прокиевскую позицию, выступая гонителем проекта «Новороссия».

Понятное дело, что в основе всего лежит экономический кризис: Беларусь с 2013 года пережила две болезненных девальвации, народ обнищал, рабочих мест в республике не хватает. Оттого А.Лукашенко требует снизить ему цены на газ до внутрироссийского уровня и увеличить поставки нефти до 24 млн. тонн в год. Иначе Белая Русь превратится в банкрота.

Что делать Кремлю?

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Понятно, что потерять Белую Русь Кремлю опасно: если в республике установится прозападный «литвинский» режим, то произойдет смыкание балтийско-черноморского, антироссийского барьера. Раскаленно-антимосковская Украина через отбитую у Москвы Белоруссию сомкнется с Литвой и прибалтийскими государствами, создав, как в 1930-е, пояс враждебных нам лимитрофов. Только тогда сей пояс (Румыния, Польша, Литва, прибалтийские этнократии) все-таки лежал дальше от Москвы, чем гипотетический его аналог нынче. Базы НАТО вплотную к Смоленску – это уже нечто. Тут уж Москва попадает под возможный кинжальный огонь.

Но как не потерять Белую Русь? Уж слишком долго в Кремле запутывали проблему, а Лукашенко – превращался в забронзовевшего Отца Нации. Тут возник нераспутываемый Гордиев узел. Если Москва начнет додавливать Батьку экономически, то может ускорить крах его власти, тем самым сделав работу для Запада.

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Рассмотрим пространство возможных решений Москвы.

Первое: провести переворот в Минске (возможно, военный) – и установить в Минске марионеточный режим. Со сговорчивым президентом.

Минусы: никого на место Батьки не подготовлено. Да если и подготовят, то все равно придется тратить приличные деньги на его содержание. Ибо, если провести в РБ «реформы» по примеру российских, то там погибнет половина промышленности и сельского хозяйства, отчего республика захлебнется в нищете и безработице.

Второе решение: оккупировать Белоруссию. Но этот вариант можно отмести сразу. Прежде всего потому, что экономически Москва получит тот же эффект экономического краха в РБ. Вы представьте себе, что белорусская экономика попадает под опеку Центробанка РФ во главе с Набиуллиной. Что расейские олигархи и высшие сановники (тайные магнаты) начнут «дерибанить» индустрию и агропром Белоруссии. Да там опять же погибнет половина реального сектора, воцарятся нужда, подскочит безработица. Придется содержать новую территорию, которая вмиг станет депрессивной. Да еще и новые западные санкции добавятся. При том, что экономика самой-то РФ терпит бедствие, в стране норовят ввести тяжелые налоги уже на нищее население (идут путем того же Лукашенко).

Так что и это решение отпадает.

Третий вариант: снизить для Белой Руси цены на газ и увеличить поставки нефти в республику.

Это – паллиатив. Прежде всего, потому, что Лукашенко снова накопит долги (его модель, бывшая успешной до 2010 г., ныне исчерпала возможности) – и все повторится. Лукашенко по-прежнему станет заниматься контрабандой на государственном уровне и бегать между Москвой и Брюсселем. Вышибая выгоды с обеих сторон.

Дело в том, что Александр Григорьевич – все-таки хозяйственник на три головы выше, чем кремлевцы. Обычно говорят, что за последние пятнадцать лет Минск получил орт Москвы субсидий (в виде скидок в цене на углеводороды и кредитов) на 72 миллиарда долларов. Мол, сидит Батька на нашей, де, шее.

Так вот: на эти субсидии Лукашенко смог поднять сельское хозяйство и сохранил приличную индустрию. У него и наука живет, кстати. А в РФ около 80 миллиардов долларов улетело в трубу благодаря «растянутой» девальвации рубля в исполнении Набиуллиной (столь любимой в Кремле) за конец 2014 и начало 2015 года. Я уже не считаю тех сотен миллиардов долларов, что Кремль загнал в западные ценные бумаги. Ведь почему-то никто не протестует против того, что Москва тем самым кормит США и страны ЕС. Да, добавьте сюда около сотни миллиардов долларов, что наша власть загнала в могилы, в совершенно затратные «проекты» - саммит АТЭС-2013, в Сочинскую олимпиаду и в ЧМ-2018 по футболу. Батька-то не стадионы строил, а все-таки реальный сектор развивал. Вы-то почему, имея сотни миллиардов нефтяных долларов, не смогли поднять архисовременную индустрию в РФ за те же полтора десятка лет?

И какие бы номера он сегодня ни отчебучивал, какими бы замашками султана ни страдал, у Кремля нет равных ему по управленческим талантам, чтобы заменить Лукашенко в Минске, не вызвав краха народного хозяйства Белоруссии. Кого вы вместо него усадите? Сапога-генерала или отставника из спецслужб, которые, как показывает опыт, моментально опустошают любое предприятие и доводят его до ручки? Знаю я этих стенклянноглазых, насмотрелись с 2000го. Молодых – 1980-х годов рождения – перекладывателей бумажек, коих выдают за «технократов»? Эти наменеджерят!

То-то и оно…

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Как можно выйти из положения по разумению Максима Калашникова?

Нужна торжественная встреча президентов РФ и РБ – с подписанием нового договора о Союзном государстве. Причем в этом договоре не будет прежних лакун.

Итак, РФ и РБ пока сохраняют свои суверенности. И свои центральные банки. Тем самым Москва признает, что ее «менеджерат» не может нормально управлять экономикой и что допускать его в Беларусь она не собирается. Однако составляется общий топливно-энергетический баланс, Минск получает оговоренные объемы газа и нефти по внутрироссийским ценам. Более того, РБ получает возможность добывать нефть и газ на территории РФ.

Взамен обе республики создают общий обвод таможенных границ и общую тарифную политику. Таможенники сразу двух государств присутствуют на границе Белоруссии с сопредельными странами. Во избежание контрабанды. Получая возможность самостоятельно добывать углеводороды в Сибири и право беспошлинной свободной торговли своими товарами на всем пространстве РФ, Белая Русь в качестве выгоды для Москвы предоставляет базы для развертывания на своей территории оперативно-тактических (а в перспективе – и средней дальности) баллистических ракет ВС РФ. Так же она открывает свой внутренний рынок для изделий из Росфедерации (включая и сельхозтехнику). Естественно, литвинский национализм в РБ подпадает под запрет как русофобский и разрушительный.

Для того, чтобы экономика обеих республик развивалась, создавая новые рабочие места, Москва и Минск начинают набор совместных проектов создания техники будущего. Это касается автомашин, суперкомпьютера СКИФ, агромашин, спутников, возможно – самолетов. Новые рабочие места для белорусов создаются при возвращении в оборот 40 миллионов гектаров пахоты, заброшенных в РФ с 1991 года. (Нам важен опыт развития белорусских агрогородков). Такие же совместные проекты создаются в переработке агропродукции, в фармацевтике, в строительстве, в прокладке новых трасс наземного транспорта и т.д. Подробнее: http://forum-msk.org/material/fpolitic/12816528.html

Получив все это, Александр Лукашенко сможет не насиловать свое население налогами и обеспечит рост благосостояния граждан РБ. А Российская Федерация, предотвратив создание враждебного балто-черноморского «кордона лимитрофов», заодно обретает шанс развить свой реальный сектор.

Думаю, что на сегодня сие – самый оптимальный вариант.

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Можно ли развить такую интеграцию дальше? Можно. Только для этого Москве придется вышибить из руководства системных либералов, создать правительство и руководство Центробанка из приверженцев индустриализации, продуктивной эмиссии и Нового курса (Глазьевский курс). Придется выйти из ВТО и начать нормальную политику здравого протекционизма во имя развития отечественного реального сектора. Обеспечивая отечественному производству и доступные, долгие и дешевые, кредиты, налоговые льготы при инвестициях прибыли в обновление предприятий, разумные субсидии индустрии и агрохозяйствам. А заодно – и масштабную программу строительства новой инфраструктуры. Причем не под всякие олимпиады-футболы, а под перспективное развитие производительных сил страны. При этом уничтожая коррупцию, налаживая нормальную судебную власть и т.д.

Тогда и интеграция двинется дальше.

Но это – самая трудная для Москвы часть дела…