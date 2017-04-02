Трамп и Путин: сравнение

Хотя официоз теперь не демонстрирует оргазмов при упоминании имени Трампа (гадом оказался, Крым не признал), мы не забыли эпидемии трампомании и восхищенных статей расейских медиа конца 2016 года о поразительной схожести Трампа и ВВП. Итак, сравним.

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Вместо того, чтобы заниматься преодолением промышленного спада в РФ, Первое Лицо едет на пустопорожний Арктический форум. Почему пустопорожний? Я не об усилении военного присутствия РФ в полярных широтах. Это дело, конечно, нужное. Но где экономическая подложка этого «арктического вектора», расеянские начальнички? Чего вы добились, воткнув на дне Северного полюса флажок РФ в 2006 году? У СССР, который раскидывал в полярной области сеть баз и аэродромов, превращая Северный Ледовитый океан (СЛО) в бассейн для относительно безопасного маневрирования ядерных субмарин (надводные и воздушные противолодочные силы США лишены возможности охоты за нашими лодками в сей области, тут – лодки против лодок), имелся развитый Севморпуть. Хотя он не был международной трассой, он играл важнейшую роль в развитии страны, обеспечивая кратчайшую морскую связь между западом Союза и Приморьем. По трассе Севморпути разрабатывались важнейшие полезные ископаемые.

В РФ с 2006 года началась арктическо-великодержавная лихорадка с пропагандистскими перехлестами и соплями. Но что предлагалось в качестве экономической основы всех этих «северно-имперских» планов.

- Во-первых, развитие Севморпути как мировой альтернативы древнему морскому пути между Европой и Китаем (Азией), идущему через Северное море – Бискайский залив – Средиземное море – Суэц – Красное море – Индийский океан.

- Во-вторых, развитие добычи нефти и газа (иного в нынешней Москве не ведают) в бассейне СЛО. Включая строительство порта в Сабетте (Ямал) для вывоза сжиженного газа в Европу и сооружение Северного широтного хода – сталинского еще проекта соединения Салехарда и Надыма.

И что вышло в итоге с 2006 года?

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Во-первых, Эрэфия позорно провалила все перспективы развития Севморпути как международной трассы, ибо Египет смог в рекордные сроки расширить Суэцкий канал и создать пор его берегам логистическо-промышленный пояс развития. Поток международных грузов по Севморпути – микроскопический.

Во-вторых, рухнули все планы добычи углеводородов в Арктике. Особенно после двойного падения мировых цен на них с 2014 года. Ну невыгодно теперь добывать нефть и газ в крайне суровых условиях СЛО с его ледяными полями и айсбергами, да еще и при угрозе экологических катастроф. Не стоит овчинка выделки. В мире пока еще полно избыточных добывающих мощностей в теплых странах, на суше. Гораздо выгоднее разрабатывать нефтяные пески провинции Альберта в Канаде. Рывок США в добыче углеводородов из сланца РФ проспала – не успела противопоставить ей поставки сжиженного ямальского газа. Запоздала со строительством гавани Сабетта. Мало того, строительство важнейшей для этого трассы – Северного широтного хода – все эти годы имело характер РЕГИОНАЛЬНОГО проекта. Зато Москва увлеченно хоронила триллионы рублей в сочинской олимпиаде и ЧМ-2018 по футболу. Она не построила и железной дороги «Урал промышленный – Урал полярный», равно как и трассы «Белкомур» (Белое море – Коми – Урал). Ну да, футбол и стадионы оказались важнее. «Элита» РФ увлеченно пилила и воровала – и теперь все «арктическое великодержавие» оборачивается пшиком. Провалом.

Ну да, самое время проводить Арктический форум и сотрясать воздух пустыми речами. Пока в стране падает промышленность, пока нищета населения успешно растет.

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А что делает Трамп на фоне кремлевской маниловщины? На фоне пустомельства Москвы? Рьяно борется за возвращение в США рабочих мест и промышленности.

Он в марте подписывает указы о введении повышенных таможенных пошлин на импортные товары, наплевав на весь мир и на нормы ВТО. Мало того, он намерен шире применять антидемпинговые пошлины и срочно снижать дефицит в торговле с Китаем (360 млрд. долларов в год). Для этого через три месяца ведомства Америки должны представить свои предложения. Трамп откровенно защищает американского производителя. (https://ria.ru/world/20170331/1491248426.html), переходя на ярый экономический национализм.

"Мы стоим перед великим моментом – началом возвращения рабочих мест и производства обратно в нашу страну. Во-первых, я подписал указ, который предусматривает ввозные пошлины для иностранных компаний. Те, кто будет нарушать, столкнутся с очень серьезными последствиями. Во-вторых, я поручаю подготовить обзор по причинам торгового дефицита, по торговле, которая может нарушать интересы наших рабочих" – заявляет Трамп, пока кремлевские существа делают в РФ совершенно обратное и льют словесные водопады на арктических форумах.

Но вы сами подумайте: если Трампов протекционизм вызовет промышленный спад в Китае, то он сократит потребление нефти. С неминуемым падением цен на нее во всем мире. То есть, Трамп совершенно не специально, как бы попутно, пустит под откос режим Путина, буквально висящий на «волоске» нефтяных цен.

Да, риторика у Путина и Трампа действительно схожая. А вот действия – разительно отличаются.

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Покамест Трамп, аки лев, бьется за подъем американской индустрии, Кремль делает все, чтобы русский реальный сектор убить повышением налогов, завышением курса рубля и недоступными кредитами. Максим Калашников давно пропускает мимо ушей словесный понос всяких там Кудрина, Набиуллиной или Орешкина, предпочитая мнение успешных русских промышленников-практиков. Такого, например, как директор Череповецкого литейно-механического завода Владимира Боглаева. Поднявшего свой завод из руин 90-х.

«…Существует всего три источника благосостояния: добавленная стоимость, производимая на территории, природная рента и, если этих двух источников не хватает, — надо у кого-то занять, а там будет видно. Очевидно, что прокормить 140 млн населения за счет природной ренты не получится — её не хватит при любой цене на нефть. Производители добавленной стоимости у нас в стране угнетаются — при таких ставках кредитов производить её невыгодно. Поэтому бизнес поступает грамотно, когда не создает новые производства: при тех базовых условиях, которые сейчас сложились, окупить инвестиции в производство невозможно по определению. Это признают все. В общем, на мой взгляд, чем быстрее будет принято решение о том, что, как бы ни было тяжело, необходимо разворачивать развитие страны в сторону максимального обеспечения себя за счет развития производства на своей территории, тем будет лучше.

— Но в последнее время в финансовом блоке правительства пошли разговоры о новом «налоговом маневре», который должен стимулировать экономический рост…

— Разговоры о том, что надо НДС увеличить с 18 до 22%? Что такое НДС? Это проверенный ещё со времён развала постсоветской экономики (тогда заводы разорялись ставкой в 28%) механизм борьбы с созданием добавленной стоимости. Получается, что на самом высоком уровне нам говорят, что будут бороться с теми, кто создает добавленную стоимость путем повышения налогов именно на них. С другой стороны, нам говорят, что, возможно, будет уменьшение ставок по взносам, связанным с зарплатой, до 22%. При этом имеют в виду прежде всего зарплату низкоквалифицированных работников, а по факту дополнительное бремя опять будет возложено на представителей высоких технологий, где снижения ставок не только не произойдёт, но и вдвое вырастет!

- Те, кто разбирается в статьях затрат, калькуляциях, эти два сигнала понимают сходу. Первое — не сметь принимать на работу высокооплачиваемых (а значит и высокопрофессиональных) специалистов, второе — не сметь создавать добавленную стоимость, потому что за это будут дополнительные 4% налога, которые вы вчера еще не платили.

Есть слова, а есть дела. С точки зрения дел мы видим усиление налоговой нагрузки. Токсично ли это? Можно спорить. Ведь и в кипятке живут некоторые простейшие микробы. Но высокоразвитые биологические виды там не выживают. То же самое в экономике: в любой ситуации есть формы, которые будут выживать, но говорить о высокотехнологических прорывах будет сложно. (http://vo.rbc.ru/vo/interview/29/03/2017/58da73cf9a79472e9b040ace?from=main)

Добавим к сему успешный погром Кремлем Академии наук, урезание им затрат на поддержку науки, села и промышленности (при наращивании таковых на ЧМ-2018 по футболу) – и картина налицо.

Ну как, сильно похожи Трамп и Путин, а? Думаю, что все нынешние события все больше напоминают 1989-1991 годы, только в новом обличье.