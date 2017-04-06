Зачем российские дипломаты в Праге "крышуют" мошенников и самозванцев?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

РОССИЙСКИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ,

ПРОЖИВАЮЩИМ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ СТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 22 АПРЕЛЯ 2017 г. В РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Уважаемые соотечественники!

22 апреля 2017 года вас приглашают на довольно странное мероприятие под названием «страновая конференция российских соотечественников в Чешской Республике».

По анонсу, сделанному временно исполняющей обязанности председателя «Координационного Совета российских соотечественников в Чешской Республике» Анной Евсиной в данном мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Чешской Республике А.В.Змеевский, руководство РЦНК и некие «представители» из Москвы.

Честно говоря, мне не понятно, кто, когда и каким образом выбирал тему для данной «страновой конференции». Откуда она взялась? Кто ее предложил или навязал для обсуждения в кругу российских соотечественников?

Хочу ее еще раз вам напомнить: "Русский язык - язык Русского мира и народной дипломатии" (поддержка и продвижение русского языка и русской культуры в Чешской Республике).

Как опытный эксперт и специалист в области образования и науки могу вас заверить в том, что данная тема не может служить темой для общественного обсуждения. Это √ предмет обсуждения для специалистов, а не для широкого круга российских соотечественников, проживающих ныне на территории Чешской Республики.

На подобного рода «конференции» было бы уместнее обсуждать вопросы насущной реальной жизни российских соотечественников в стране их пребывания, принципы их взаимоотношений с органами местной власти и с официальными российскими представительствами в Чехии.

Но, все эти вопросы пытаются обойти стороной. И не случайно!

Потому что официальные представительства Российской Федерации в лице Посольства России и РЦНК предпочитают общаться не с нормальными российскими соотечественниками, а со всякого рода мошенниками, провокаторами, проходимцами и самозванцами. С ними они очень быстро находят общий язык. Их активно привлекают к своей деятельности. Им раздают награды и объявляют благодарности.

Именно благодаря подобной деструктивной позиции руководства Посольства России в Праге и РЦНК в среде российских соотечественников произошел раскол. Был создан еще один параллельный «Координационный совет российских соотечественников в Чешской Республике».

Думаю, что кому-то это очень выгодно. Потому что в «мутной воде» очень удобно ловить любую «рыбку»!

Руководство Посольства РФ в Праге неизвестно на каком основании делегировало на Парламентские слушания в Государственную Думу России 20 марта 2017 года, так называемого, «атамана» «Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии» Михаила Дзюбу, выдающего себя за полковника Кубанского Казачьего войска. Хотя, по официальному письму первого заместителя Атамана Кубанского Казачьего войска Михаил Дзюба никогда ни по каким архивным данным никаких офицерских казачьих чинов у них не получал!

Тем не менее, «атаман» Дзюба выступал в Государственной Думе России от имени всех российских соотечественников, проживающих в Чехии! Хотя никто ему подобных полномочий не давал!

Более того. Г-н Дзюба вместе с гражданкой Республики Беларусь Натальей Судленковой (имевшей у себя на Родине криминальное прошлое) пытались развалить работу «Координационного Совета российских соотечественников в Чешской Республике». Вышли из его состава и создали другую √ параллельную структуру точно с таким же названием.

Так вот, в преддверии вашей «страновой конференции» руководство РЦНК решило серьезно пропиарить «главного российского соотечественника» - «атамана» Дзюбу и предоставило ему возможность 7 апреля 2017 г. выступить с лекцией о Парламентских слушаниях в Государственной Думе России.

Более того. В анонсе выступления г-на Дзюбы сказано, что наш бравый «атаман» будет теперь осуществлять «координацию действий российских соотечественников в Чешской Республике с профильным Комитетом Государственной Думы России».

Таким образом, я, как достаточно опытный эксперт, делаю вывод о том, что в ходе данной «страновой конференции» произойдет фактический переворот в системе управления работой с соотечественниками. И все бразды правления в работе с соотечественниками перейдут бесповоротно и окончательно в руки той самой параллельной структуры, которую создали господа Дзюба и Судленкова с благословения руководства Посольства и РЦНК.

В моих руках имеются документы и факты, свидетельствующие о весьма неприглядном характере контактов руководства Посольства РФ и руководства РЦНК с выше названной группой. Обо всем этом мною будет подробно рассказано на специальной Пресс-конференции в Москве 17-18 апреля 2017 г. В Пресс-конференции примут участие некоторые депутаты Государственной Думы России и известные российские общественные деятели.

Я неоднократно обращался к руководству Посольства России в Праге с просьбой прекратить порочную практику общения со всякого рода мошенниками, проходимцами и самозванцами. Предлагал лично встретиться со мной Чрезвычайному и Полномочному послу России в Чешской Республике А.В.Змеевскому для обсуждения сложившейся ситуации. Но, все мои обращения были тщетными. Видимо, личные интересы некоторых чиновников взяли верх над общественными интересами российских соотечественников, проживающих ныне в Чешской Республике.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала попытка сорвать проведение крупнейшего международного мероприятия, вот уже 6 лет подряд успешно проводимого нами в городе Марианские Лазни совместно с Департаментом образования города Москвы, Администрацией Карловарского края, Администрацией города Марианские Лазни, Российским неправительственным Фондом им. Вернадского, Российской Ассоциацией Негосударственных ВУЗов, Международной Академией Наук Педагогического Образования (МАНПО) и рядом международных общественных организаций (в первую очередь √ Всеславянским Комитетом).

Речь идет о попытке сорвать Шестую Международную педагогическую Конференцию по теме «Взаимодействие школы, семьи и общества в процессе нравственного воспитания подрастающего поколения». И предпринял эту попытку лично г-н Змеевский А.В., который разослал телеграммы в различные инстанции с «предложением» не принимать участие в этой Конференции из-за, якобы, «деструктивной позиции профессора Комкова».

При этом, г-н Змеевский А.В. прекрасно знал, что данная Конференция проводится под личным патронажем Президента Чешской Республики Милоша Земана и губернатора Карловарского края Яны Велдуметзовой.

Конференцию мы, не смотря на активное противодействие со стороны руководства Посольства РФ в Праге и соглашательскую позицию РЦНК, все-таки с блеском провели! Все участники Конференции отметили это. В ее открытии принял участие заместитель Председателя Парламента Чешской Республики Войтех Филипп и руководство Карловарского края. А заключительное Пленарное заседание Конференции вообще прошло в Парламенте Чешской Республики.

Но, позиция Посольства и РЦНК вызвала откровенное недоумение у всех участников нашей Конференции. Особенно √ у чешской стороны. Что будет особо отмечено в Отчете о проведенной Конференции.

В связи с выше изложенным, я предлагаю всем российским соотечественникам перестать играть в недостойные игры, которые устраивают чиновники российского Посольства и РЦНК при помощи всякого рода мошенников, проходимцев, провокаторов и самозванцев. Пусть эти чиновники остаются со своими «протеже» в одной команде и продолжают действовать дальше. Пока их не остановят соответствующие органы и не привлекут к ответственности.

А вас прошу не пачкаться в этой грязи.

И предлагаю на организованную 22 апреля, так называемую, «страновую конференцию» никому из нормальных российских соотечественников не ходить.