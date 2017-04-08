Ну, не вышло у Путина стать мировым жандармом, хоть плачь

Не, действительно, и хлопцы были запряжены, и кони накормлены, и старенького «Кузю» на отменно сухих дровах подогнали к самой Сирии, а вот не пошла карта…

О том, как США «опустили» Кремль и лично товарища массированным ударом «томагавками» по авиабазе Шайрат, блестяще рассказал вчера Максим Калашников. Добавить нечего, кроме разве что 100 грамм.

Отмечу лишь мысль, которая занимает меня с начала «воздушной операции ВКС» 30 сентября 2015 года. Которая частично переросла и в наземную с неизбежными в таких случаях потерями личного состава. Вечная память погибшим солдатам и офицерам. Истинные потери Минобороны скрывает.

Однако на вопрос: «Что мы делаем в Сирии?» за 18 месяцев никакого вразумительного ответа не прозвучало. Вы помните, с чего все началось?

Объясняли так. Дескать, к президенту В.Путину обратился законный глава САР г-н Асад и попросил о военной помощи.

Владимир Владимирович согласился и какой мотив выдвинул? Может, процитировал строку из Конституции РФ, которая наделяет его правом оказывать чужой стране военную помощь? Нет. Статьи 84-88 Основного закона страны его таким правом не наделяют.

Может, Главковерх оперся на Военную доктрину РФ? Не оперся. Нет в ней пункта о превентивных бомбардировках «террористических организаций», находящихся от России за тысячи километров.

Так если ни в Конституции нет «оправданий» для бомбардировок в чужой стране, ни в Военной доктрине, то как тогда нацлидер объяснил народу свою «авантюру», как ее именуют на государственном радио «Эхо Москвы»? А так: «Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым». На Валдае дело было.

То есть вы поняли? Глава вроде бы серьезного государства начинает применять в международных отношениях нравы подворотни, где обучался у шпаны мордобою.

Почему же подворотня стала главным аргументом для «точечных бомбардировок» ИГИЛ (чтоб ему провалиться)? Для того, чтобы на манер треклятой Америки тоже становиться «мировым жандармом»? А я вам отвечу, но с условием, что вы не будете падать со стула.

Почему, кстати, власти так злы на Интернет и хотят его прихлопнуть? Потому что он все помнит. У него тоже «все ходы записаны». И он, стервец, оказывается, помнит заявление бывшего официального представителя МИДа А.Лукашевича насчет российско-сирийской любви и дружбы.

Когда 2 марта 2012 г. журналисты спросили его, сможет ли Москва оказать Дамаску военную помощь согласно советско-сирийскому Договору о дружбе и сотрудничестве 1980 г., знатный мидовец пояснил:

- Договор СССР и Сирии о дружбе и сотрудничестве сохраняет силу, но не предусматривает оказание военной помощи (http://www.vesti.ru/doc.html?id=731407).

Вопрос понятен? И почему от нас скрывают, сколько уже стоила нашему народу эта война? По подсчетам РБК, она ежедневно сжирала, как минимум, $2,5 млн. А всего за год бомбардировок унесла из наших карманов под 60 млрд. рублей. Да на ремонт «Кузи» решено потратить несколько миллиардов, половину из которых, знамо дело, разворуют.

Это сколько же не построено больниц, поликлиник, школ, детских садов?.. А мы еще удивляемся, что у нас свыше 20 млн. официальных нищих. Сама вице-премьерша по социалке О.Голодец произвела скандальную сенсацию, заявив об уникальности российской нищеты. Она в том, что правительство и олигархи платят людям такие гроши, что нищей становится даже работающая семья.

Про концлагерные пенсии 42 млн. ветеранов скромно помолчим. В отношении их ведется откровенный геноцид.

Но ведь не кого-то, а именно их обобрали Путин с Медведевым в прошлом году, лишив положенной по закону 7%-ной компенсации. Именно у подмосковных пенсионеров отобрали право бесплатного проезда по Москве, даже в ней работающих.

Именно они ввели жульнические поборы за «капремонт дома», который неизвестно когда будет. И вот-вот 343 доблестных «памфиловца» узаконят налог на «капремонт гроба».

Больше года песковы-пушковы-киселевы-соловьевы верещали с телеэкранов: «Если ИГИЛ не бомбить, они придут к нам и устроят теракт».

Но еще 25 апреля прошлого года в Открытом письме я обращал внимание командира Росгвардии В.Золотова на один прискорбный факт:

«Сегодня для захвата террористами открыты практически все ясли, школы, вузы, больницы, магазины, универсамы, театры, рынки, стадионы и предприятия страны. А по безвизовому обмену к нам из бывших союзных республик завозят толпы гастарбайтеров. Сами прутся. Их в России уже миллионы. У каждого в кармане может быть афганский героин или пластид. И никакие Внутренние войска им не помеха…» (http://forum-msk.org/material/power/11711740.html ).

Вот если бы, начав бомбардировки ИГИЛ (гореть ему в огне), господин Главковерх отдал приказ закрыть те дырявые границы на замок, тогда бы хоть какая-то логика в его бомбежках была.

А теперь нас убеждают, что взрыв в метро Северной столицы устроил какой-то киргиз, и уже арестованы его сообщники. И что? Границы с бывшими советскими республиками Средней Азии и дальше будут распахнуты настежь? Или все-таки хотя бы с Таджикистаном (государством-наркотрафикером) введут визовый режим?

Так почему же такую подлянку дорогому Владимиру Владимировичу устроил Трамп, победе которого на президентских выборах так рукоплескала Госдура.., то есть Госдума? С чего вдруг в стране началась эйфорическая трампомания? Лично для меня загадка.

Конечно, можно шельмовать Ленина (хотя и нельзя), болтать, что он «подложил под Россию атомную бомбу». А потом аплодировать перебежчице Няше, которая назвала его «извергом».

Но лучше все-таки освежить в памяти его учение о классах и об агрессивной сущности американского империализма. За 100 с лишним лет она ничуть не изменилась.

Как сейчас помню: «На каждом долларе следы крови». А вы, господа хорошие, крепко-накрепко привязали рубль к этому доллару. И если за три года международных санкций не подумали, как его отвязать и сделать национальную валюту суверенной, то и не удивляйтесь, что вас «опускают» по методу товарища Трампа. Для него Россия была и остается колонией. А он был и будет ставленником и выразителем интересов правящей миром финансовой олигархии.

Почти вся Европа (будь она неладна) поддержала его ракетный удар по Сирии. И если у вас в этой Европе дворцы, виллы, яхты, виноградники, счета и прочая недвижимость, учатся детки и внуки, вы ничего не сможете проклятому Дональду противопоставить.

Иначе вас завтра же национализируют, и вы прекрасно об этом знаете…