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Московский листок

Российский орденоносец Тиллерсон

Опубликовано 13.04.2017 автором в разделе комментариев 0

путин сирия трамп
Российский орденоносец Тиллерсон

Что мы имеем в сухом остатке после визита госсекретаря США (он же – российский орденоносец)? Да, в общем, мало хорошего.

Первое. Режим Асада признан подлежащим устранению – и Москва с этим согласилась, пускай и с оговорками.

Второе. Москва остается под Дамокловым мечом суровых финансовых санкций (в частности – под угрозой запрета на операции с ценными бумагами РФ по законопроекту республиканца Муни).

Третье. Москва подтвердила приверженность невыполнимым в принципе Минским бумажкам, обрекая Донбасс на новые муки. И вряд ли теперь следует ждать каких-то шагов Кремля по признанию ЛНР и ДНР.

Четвертое. Несмотря на вето Москвы в Совбезе ООН на химическо-антиасадовскую резолюцию, большинство стран мира – на ее стороне.

Пятое. Трамп объявил о хороших отношениях с НАТО. А значит – об усилении своей антирусской позиции.

Шестое. Вместо того, чтобы заниматься выводом собственной страны из кризиса, Кремль продолжит тратить силы и время на сирийский Гордиев узел, сжигая там свои ресурсы. 

*** 

С точки зрения Максима Калашникова, кремлевских пока еще не бьют открыто в подворотне, но кулак к лицу поднесли. Пока. Трамп надавил – и получил внутриполитический выигрыш в США, заодно снискав поддержку и на внешней арене. Противопоставить Москве всему этому нечего.

Частично ей удалось спасти лицо и развернуть внутреннюю пропагандистскую кампанию. Мол, «томагавки» нам не страшны, мы их «лучами смерти» посбивали (но почему-то не все и базы лишились). Однако пропагандистская «полувиктория» не отменяет того, что Москва отказалась от всяких попыток сбивать американские «крылатки» силами ПВО.

В отличие от Трампа, ВВП не показал миру эффектного сбивания крылатых ракет в Сирии. И, увы, внутренняя пропаганда Москвы не работает на внешний мир. Каковой уверился в том, что РФ поддается силовому давлению. Здесь Трамп выиграл раунд. Трамп поступил как бизнесмен из 90-х: сначала «наехал», пострелял и обострил ситуацию – а потом, пользуясь этим, выжал из Москвы уступки. И ничто не мешает ему какое-то время спустя еще раз продемонстрировать силу в той же Сирии. Еще раз обнаружив некие страшные преступления Асада. Москва же остается заложницей Сирийской войны. Уйти – опозориться, остаться – вязнуть в безнадежной каше, неся чувствительные расходы. Сталкиваясь с тем, что словеса о «сдерживании терроризма на дальних подступах» уже превратились в сотрясение воздуха. Террористы-то – уже в РФ и взрывают бомбы в метро. И от того, что Москва воюет в Сирии, ничего не изменяется. Да и системный кризис в стране никуда не делся.



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