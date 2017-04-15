О неучастии в мировом дурдоме

Вместо проматывания ресурсов Российской Федерации нужно сосредоточиться на самой себе и ближних землях

Вновь внешняя политика заполонила все и заменила реальную жизнь. Сложившийся миропорядок «плывет» на глазах, мы стоим на пороге его конца и создания Нового Порядка. И в этих условиях Москве не в балагане надо участвовать, а на собственную страну усилия обратить.

РАЗБУШЕВАВШИЙСЯ КОВБОЙ

Для начала надо успокоиться насчет Трампа, изобразившего из себя буйного ковбоя, что палит из двух стволов налево и направо. Это – чистой воды шоу. Трампу большая война не нужна: США сейчас не в том состоянии. Президенту-45 наплевать и на РФ, и на Украину, и на Крым, и на ИГИЛ. Это только официозная расейская пропаганда изображала дело так, будто дядя Дональд яростно бился на выборах за то, чтобы наладить отношения с Москвой и признать Крым. Да начхать Трампу на Путина! Главная задача сего американского изоляциониста, протекциониста, националиста и реиндустриализатора – поднять Америку. А ради этого ему нужно замириться со значительным отрядом американского истеблишмента, что привык к имперской роли США, а Путина в гробу желает видеть. Чтобы республиканское большинство в обеих палатах парламента Заатлантической республики голосовало за инициативы Трампа в области экономики, дядя Дональд с потрохами сдаст Путина, из тактических соображений поддержит Киев и продлит (а то и усилит) санкции против РФ. Тем более, что после кампании «Трампнаш» в РФ Траму надо отмыться от клейма «пропутинского президента». Первое, что предсказуемо делает Дональд Фредович – начинает изображать крутого мачо, способного остановить Путина. Твердое убеждение Максима Калашникова: внешнеполитические выбрыки Вашингтона сейчас – последствия внутриамериканской грызни в бомонде, последствия американского внутреннего кризиса.

Вот он и шибает «томагавками» по Шайрату, причем в такой спешке, что полетные задания для ракет были толком не разработаны. Главной-то целью было не авиабазу погромить, а произвести эффект в самой Америке. Трамп по базам РФ бить не станет, максимум – начнет периодически сносить базы Асада. (При этом в идиотское положение попадает Кремль, но уж он сам себя туда загнал).

Трампу (если на самом деле) плевать и на ИГИЛ. Деятельность последнего не несет никакой угрозы Соединенным Штатам и откровенно выгодна им в плане хаотизации Евразии. (Оное – только на руку новой индустриализации в Америке). Потому все призывы Трампа к непримиримой борьбе с ИГИЛ – утверждения чисто политтехнологического плана.

Совершенно из той же «оперы» - и картинные угрозы Трампа побомбить Северную Корею. Хотя и дураку ясно, что война на уничтожение династии Кимов в КНДР потребует огромных затрат, сравнимых с долгой воздушно-ракетной кампанией против Ирака в 1991 году. Тут нужна и международная коалиция, и сосредоточение ну никак не одной авианосной группы ВМС США, и планирование наземной операции. Причем с участием войск Японии, КНР и РФ. Если же болезненно толстый Ким Чен Ын может действительно ответить парой (больше у него нет) ядерных боеголовок по базам американцев в Южной Корее, то ко всему этому добавится сильнейший экономический и гуманитарный кризис. Апокалипсиса не будет, но зато КНДР отметелят уже всем миром.

И что потом делать с Северной Кореей? Присоединять к Южной, топя тем самым ее экономику? Отдавать под протекторат Китаю? На самостоятельную оккупацию Севера Вашингтон никогда не пойдет.

Каким бы ни был эксцентриком Трамп, он этого не может не осознавать. Большая война ему не нужна. Зато полезны небольшие акции, поднимающие его рейтинг в Соединенных Штатах.

САМОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ

Самое худшее, что может произойти – это не мифическая всмирно-ядерная война, а показательная акция по порке КНДР. Для этого в Южную Корею и Японию необходимо перебросить комплексы ПРО (наземные – THAAD, морского базирования – «Aegis»), показательно стукнуть по объявленным ядерным объектам Севера, а потом так же показательно сбить те баллистические ракеты, что Пхеньян попытается запустить по целям в Южной Корее и Японии.

После чего все заботы о КНДР Трамп спихивает на Пекин. Мол, сами думайте, что с ним делать. Китайская экономика – как и мировая – впадает в сильный кризис, цены на сырье падают. Что Трампу и надо: тем легче поднимать новую промышленность в США и выступать в роли национального антикризисного менеджера.

Сухопутные войска, ВВС и ПВО КНДР – это устаревшие системы вооружения. Попытка начать войну за захват Юга быстро перерастет и в экономический крах КНДР, и в парализующие бомбардировки США (ПВО КНДР состоит из уже полностью неэффективных ЗРК С-75 и С-125, оказавшихся бессильными против современной авиации в Ираке и Югославии). Вряд ли Ким Чен Ын этого не понимает. И вряд ли захочет кончать жизнь таким самоубийством. Такая хомячья морда, как у Кима Третьего, явно не принадлежит идейному фанатику. Перед нами – жирный барчук, сызмала привыкший к статусу живого божества и ко всем мыслимым порокам.

Поэтому относитесь спокойно к раздуваемой СМИ истерии. Армагеддона не будет.

Но будет иное.

А ЧТО ДЕЛАЕТ РФ?

В этих условиях больше всего вопросов у нас – как раз к Москве. Ты-то, милочка, чем маешься? Ну да, мир все больше становится помесью балагана и палаты номер шесть. Но зачем ты в этом участвуешь? Вместо того, чтобы заниматься реальным делом?

Для Москвы сейчас есть главные угрозы – пять основных.

Первая. Удар США по хлипким и уязвимым финансам РФ в виде полного запрета на операции с облигациями Москвы (мы уже писали о проекте финсанкций по А.Муни) – с перспективой бегства из РФ спекулятивных денег и нового обесценивания рубля. Трампу сие как раз выгодно – в плане изображения крутого альфа-самца, способного приструнить Путина.

Вторая угроза. Новое падение цен на нефть с самыми плачевными результатами для бюджета Кремля и для внутриполитической ситуации в РФ. (Под вопрос станет сама возможность Путина контролировать обстановку в РФ). Трампу же для реиндустриализации Америки как раз выгодно дешевое сырье.

Третья угроза. Развитие экономического кризиса в самой РФ, невзирая на бодряческие «виртуальные» рапорты правительства о «прохождении дна кризиса». Причем экономический крах все время суживает поле возможностей для Кремля. В РФ нарастают всяческие расходы государства, а его доходы – падают. Сие и порождает четвертую угрозу.

Четвертая беда. Нарастающие, внешне – неполитические, протесты против произвола властей и обнищания внутри РФ, озлобление региональных бомондов на федеральный, разгул коррупции и казнокрадства как раз в федеральной верхушке.

Пятая угроза. Москве приходится решать проблему с экономической блокадой ЛНР и ДНР. Допустить их коллапса она не может. Равно как и военного разгрома. Киев же ведет дело именно к этому.

Таковы самые близкие и реальные угрозы для РФ. А чем занимается Москва? Она в Сирии воюет. У нас нет иных проблем, кроме Сирии. Все силы и время высшего руководства уходят не на отражение реальных угроз и не на борьбу с социально-экономическим кризисом, а не Сирию и Околосирию.

Редкостный идиотизм.

ЧТО МЫ ТАМ ДЕЛАЕМ?

Через полтора года войны в Сирии нам никто не дал ответа на вопрос: а что мы там делаем? В чем цель этой затратной акции, особенно когда средств остро не хватает в самой РФ? Чего ради Москва сейчас, удушая собственные регионы и отрасли, тратит хренову тучу денег на содержание режима Асада и собственно войну? Все прежние объяснения оной войны рассыпались в прах.

Итак, никакого «сдерживания терроризма на дальних подступах» нет. Террористы – уже давно в самой РФ, причем у самого Кремля, и они отнюдь не из Сирии. А из Средней Азии, между прочим. Спокойно получают гражданство РФ и подрывают себя в метро. Более того, чем дольше Москва воюет в Сирии – тем больше идет «накачка» исламского радикализма в самой РФ. Можно сбросить на Сирию хоть 10 миллионов тонн бомб – от того террористическая угроза внутри РФ никуда не денется.

Ну, а запрещенное ИГИЛ никогда не сможет из Сирии приблизитьмся к рубежам РФ: путь ему на Север надежно преграждают курды, Турция и Иран. Да ИГИЛ и Сирию-то под контроль взять не в силах. А ежель и возьмет – то дальше на юг двинет. Что Москве объективно выгодно.

Нам говорили, будто войной в Сирии Кремль предотвращает постройку газопроводов из Катара (через КСА, Ирак, Сирию и Турцию) в ЕС? Или, как выяснилось недавно, газопровода из Ирана в ЕС через Сирию и Средиземное море? Тем самым спасая рынок ЕС для Газпрома? Но и это объяснение летит к чертям собачьим. Катар никогда не будет строить дорогой и уязвимый газопровод, особенно через полуанархичный Ирак и развалившуюся, пылающую войной всех против всех Сирию. Ему, с выгодной возящему сжиженный газ в Японию морем, гораздо дешевле поставлять СПГ на Юг ЕС через Красное море, Суэцкий канал и Средиземноморье.

Что там еще плели насчет смысла Сирийской войны? Ах, мы откалываем Турцию от НАТО! Ну да, откололи. Эрдоган успел ударить в спину Путину в ноябре 2015-го, побыть подонком и мафиози, подельником ИГИЛ, потом – снова стать уважаемым партнером и чуть ли не союзником (с восторженным воем официозных пропагандонов о выходе Турции из НАТО и возобновлении проекта «Турецкий поток»). Но неблагодарный Эродоган привычным движением вновь воткнул ножик в спину ВВП, поддержав подлеца Трампа с его ударом по Шайрату. Москва и Анкара опять оказались на грани экономической войны, и «Турецкий поток» скрывается в тумане.

Значит, и тут Сирийская война для РФ – не благо, а выгребная яма в сортире.

Что там осталось? Кремль верещит, что война в Сирии – якобы лучшие маневры, какие только можно придумать для ВС РФ и отличная реклама для российского оружия.

Оную чушь разберем отдельно.

ПРЕКРАСНЫЕ МАНЕВРЫ?

Смысл маневров – научить свои Вооруженные силы бороться с технически оснащенным и умелым противником. В этом смысле американцы после Вьетнама (1975 г.) превратили свои войны действительно в лучшие учения и в отменную рекламу своего оружия.

В 1986 году они прорвали ПВО Ливии, созданную СССР, и нанесли по стране чувствительные воздушные удары. (Как косвенные учения назовем уничтожение ядерного реактора Ирака в Озираке в 1981 году, когда израильские самолеты американского производства тоже прорвали ПВО, созданную Советским Союзом).

В 1982 г., используя в основном американскую технику, израильтяне разгромили сирийскую ПВО (тоже русского образца) в долине Бекаа.

В 1991 году американская авиация разгромила с воздуха Ирак, полностью подавив его ПВО, на большую часть построенную на русских зенитных комплексах. А затем нанесла сокрушительное поражение сухопутным войскам Ирака в Кувейте, показав груды сожженной техники советского производства.

В 1999 году авиация США и НАТО сломила сопротивление остатка Югославии (Сербии и Черногории), чья ПВО состояла из наших систем. Причем сербы пытались поднимать в воздух и боевые самолеты нашего производства.

В 2003-м США добили Ирак, который пользовался по-прежнему нашими системами ПВО. Как рассыпалась тогда сухопутная армия Ирака – напоминать не надо. Янки лихо вошли в Багдад.

В 2011 г. с воздуха избили Ливию. И снова ПВО этой страны, имея советскую технику, ничего не смогла сделать.

В итоге всех этих войн-маневров и пилоты США, и их сухопутные силы получили огромный опыт борьбы с противником, у коего есть и реактивная авиация, и зенитные ракеты, и средства радиоэлектронной борьбы, и танки с самоходками. Они везде разгромили «сиквелы» Советской Армии. Пускай и в арабском исполнении. Но опыт янки в прорыве реальной противовоздушной обороны, например, налицо. И их крылатые ракеты реально поражали цели, прикрытые ствольной зенитной артиллерией, и ЗРК. Они реально подавляли радары противника и громили танково-механизированные части.

Но разве ВС РФ в Сирии получают подобный опыт? Нет! Наоборот, они там расхолаживаются, у них накапливается отрицательный опыт. Не имею в виду реальные контрпартизанские наземные операции. Там опыт – примерно такой же, как в Чечне или Афгане. Но ВВС РФ здесь атакуют противника, который ответить ничем не в силах. Авиации РФ не приходится преодолевать ПВО противника (за ее неимением, окромя ПЗРК для поражения низколетящих целей, за вздульно-пульной, малокалиберной зенитной артиллерии). Авиации РФ не приходится летать в условиях бури электромагнитных помех, поставленных противником, коему остается лишь Аллаху молиться и прятаться. ВВС РФ не приходится вести воздушные бои с истребителями ИГИЛ – ибо их нет. А единственное столкновение с ВВС Турции оказалось проигрышным. Русские крылатые ракеты поражают цели в Сирии практически в полигонных условиях: бородачам нечем их сбивать. Точно так же не приобретается никакого опыта в борьбе с современными танковыми соединениями. С современными флотами.

Так какова тогда польза от таких «маневров» для ВС РФ? Наоборот, они привыкают к тому, что их противник – это оборванный полуголодный бородач с «калашом», прячущийся в городских руинах или подземельях. Или бородач на «тачанке» в виде «тойоты» с пулеметом. «Натренировавшись» на таком противнике, ВС РФ окажутся битыми в столкновении с армиями типа американской, японской, китайской или даже турецкой. Разве опыт, что приобретали испанцы с борьбе с племенными ополчениями Марокко или красные командиры – в войне с басмачами, пригодился в схватках с бронировано-моторизованными ратями Второй мировой? С противниками, которые обладали сильной авиацией? В этом смысле воздушно-наземная операция против сил АТО в Донбассе была бы куда полезнее для приобретения боевого опыта, нежели Сирийская кампания.

В результате в ВС РФ генералы и офицеры обладают опытом войны в основном с пешими иррегулярами, партизанами. Они на «подкорковом» уровне не боятся ударов с воздуха и не умеют организовать ПВО в полевых условиях. Точно так же детренируются и пилоты ВВС РФ. Они просто не умеют вести воздушные бои и уклоняться от реальных зенитных ракет, у них нет реального опыта подавления ПВО противника.

Отсюда – и то, что Сирия никакой рекламы российскому оружию не создает. Видите ли, оружие закупают не только арабские шейхи, коим можно лапшу на уши навешать и поразить их воображение внешними эффектами. В остальных странах мира закупками вооружений ведают профи, задающие неприятные вопросы. А ваши комплексы С-400 участвовали в реальных боях с современными ВВС и сколько современным авиасистем они уничтожили? А почему ваши комплексы не сбили ни одного «Томагавка» в Сирии? А почему израильские ВВС бьют по Сирии безнаказанно?

Поэтому никакой рекламы на внешней арене наше оружие в Сирии не получило. Разве что для электората внутри РФ, который оружия не закупает. Наоборот, торговля оружием у нас застагнировала. Вот уже Индия все больше американских систем покупает, например. А чего вы хотели? Реклама-то – это горящие обломки сбитых «апачей», Ф-35 и Ф-16. А этого, увы, нет. Причем давно. Обломки «фантомов» и «скайхоков» в Синайской пустыне 1970-1973 гг., победы советских ЗРК в небе над Северным Вьетнамом в 1960-х уже успели забыться.

И снова встает вопрос: тогда что РФ делает в Сирии, подрывая тамошней войной в основном собственную экономику?

Ответ прост: мается дурью.

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Поэтому наше требование: Москва должна покончить с внешнеполитическим маразмом и вернуться к делам в самой РФ. Иначе ее ждет судьба СССР, ведшего кучу малых войн за пределами своих рубежей с неясными целями. И буквально промотавшим свою экономику. За каким чертом наши ребята погибали за тридевять земель в каком-нибудь 1981 году, зачем миллиарды рублей шли на помощь каким-то «черозадиям», когда в том году в Великих Луках на прилавках магазинов были только серые макароны, а тамошние дороги представляли из себя рытвины и ухабы? А в Одессе в магазине мяса было невозможно купить? В а Мурманске талоны на колбасу появились аж в 1978-м, когда о Горбачеве мы и слыхом не слыхивали: Какого рожна Кремль сейчас (пускай и в зеркальном отображении, когда товары есть, а денег у людей нет) воспроизводит тот же маразм Брежнева?

Внешняя политика Кремля иррациональна и разорительна для экономики РФ. Тогда как внешняя политика Трампа, при внешней «ковбойности», как раз работает на укрепление экономики Соединенных Штатов.

Если Москва решила угробить РФ своими руками – тогда все логично. Если нет, то пора заниматься домашними делами, причем весьма рационально. Как? Об этом мы поговорим в следующий раз.

Некоторые говорят мне: «А зачем? Пусть РФ валится вместе с неизлечимой «элитой»…» Но Максим Калашников – не прыщавый молокосом-максималист. Я уже пережил один развал страны и один круг смуты. Легко орать в интернете: «Да чтоб она развалилась!». Особенно когда орут те, кого в 90-е либо еще на свете не было, либо те, кто еще в пеленки писался и за спинами родителей ужаса не почувствовал. Надо попытаться выскользнуть их лап катастрофы с наименьшими потерями.

(Окончание следует)