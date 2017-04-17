Чему учит нас "500 миллионов бегумы" Жюля Верна?

О ВЫНУЖДЕННОЙ СМЕНЕ ЖАНРА В КРЕМЛЕ

И какой новый жанр Кремля мы увидим?

Поразмыслив над тем, что ради предотвращения смуты в РФ власти надо бы прекратить участие в глобальном дурдоме ( http://forum-msk.org/material/fpolitic/13080891.html), продолжим наш «мозговой штурм». А что делать вместо участия в пустом балагане? Как заняться запущенными делами в самой РФ?

СЛИШКОМ МНОГО НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ

То, что придется убираться из Сирии, война в которой не имеет никакого смысла, уже понятно. Как может Максим Калашников, империалист и автор «Сломанного меча Империи», говорить такое? Империалист, друзья мои – не драчливый дурак. Империя должна вести только войны, имеющие смысл, приносящие имперскому народу процветание, развитие и силу. А войны, лишь сжигающие наши жизни и национальные ресурсы – к черту! Нам нужна высшая рациональность в политике. Донбасс – война за воссоединение русских земель и за новую индустриализацию. А Сирия – помойка и болото.

Во внешней политике нет места рыцарству и благородству. Когда Российская империя и СССР страдали идеализмом в войнах, то всегда потом жестоко расплачивались за оное. Никакой благодарности не было: спасенные в случае нашего ослабления моментально превращались в гиен, вцеплявшихся в наши бока.

Но Сирийская война затевалась Кремлем не как рыцарская, а как чисто политехнологическая: для очарования электората крутизной вождя, ради отвлечения внимания от провала Москвы на Украине и для того, чтобы западная элита имела дело с ВВП. Причем сирийский кульбит (прыжок с Украины на Ближний Восток в 2015-м) должен был утвердить статус ВВП как непредсказуемого.

Но с тех пор полку непредсказуемых прибыло. Прежде всего, появился непредсказуемый мачо покруче кремлевского – американский Трамп. Причем у него ВВП страны в 12 раз больше, чем у РФ Путина. Да и других непредсказуемых, способных на импульсивно-агрессивные шаги прибавилось. Тут вам и турецкий Эрдоган, и Лукашенко, и Ким Чен Ын. Порошенко вон сюда полез. Число хулиганов явно растет, ВВП явно лишился монополии на роль ужасного и стихийного в компании чинно-конформистских, обамо-олландоподобных слабаков.

Кризис жанра налицо. Ибо кому подражают все новые и новые лидеры, играя в крутых, брутальных и непредсказуемых?

Гитлеру, товарищи. Адольфу Алоизьевичу.

ЧАСТЬ ПОП-КУЛЬТУРЫ

Максиму Калашникову могут сказать, что Трамп подражает Рейгану. А старина Ронни-то с 1981 года с кого пример брал? Да с того же Фюрера.

Гитлер (в меньшей степени – Бенито Муссолини) давно стал частью западной поп-культуры. Его политические и пропагандистские приемы, приемы его пропаганды и даже стилистики (изученные контркультурой 1960-х еще при Джиме Моррисоне) давно применяются в политике. Сперва – лидерами стран Третьего мира, а с 1980-х – и на Западе. В РФ с 2000 года идет безбожное повторение многих приемов и даже стилистики Третьего рейха. Начиная с президентской речи 2004 года: «У нас одна Россия, один народ, один президент» - с кальки немецкого «Один народ, один рейх, один вождь». Оно и понятно: политтехнологи Кремля читали те же книжки, что и мы, что и их западные «старшие братья». Чего думать-то? Бери готовые рецепты – и используй.

Причем дело касается не только стилистики и некоторых приемов во внутренней политике. (Помните антитеррористические учения ФСБ с водружением флага на Эльбрусе?) Берем Сирийский кульбит. Что он мне, как историку, напоминает? По своей непредсказуемости? Да помесь из отправки авиационного легиона «Кондор» в Испанию в 1936 году и неожиданным для Запада занятием вермахтом Рурской демилитаризованной зоны в том же тридцать шестом. Тогда Германия, обладая еще очень скромными по размеру ВВС-Люфтваффе и еще толком не построив новой армии, рассчитанными пропагандистскими ходами создавала впечатление о себе как о великой военной державе. Напомним, что на 1 августа 1938 г. Третий рейх располагал всего 643 истребителями всех видов, 1157 бомбардировщиками, двумястами пикировщиками и 173-мя штурмовиками.

Силы Германии в 1936-м были настолько малыми, что при занятии ею Рура в 1936-м Англии с Францией было достаточно лишь двинуть войска к границам – и Гитлеру пришлось бы с позором отходить. Новых истребителей «Мессершмитт-109» у него было настолько мало, что приходилось ради изображения воздушной мощи гонять по кругу одни и те же эскадрильи, иной раз срочно перекрашивая им коки винтов.

Так что аналогии с Сирийской экспедицией налицо. И тут мы видим попытку малыми силами (по сути – одним смешанным авиаполком) изобразить огромную военную мощь. Из той же оперы – стрельба по барханам крылатыми ракетами, причем малым их числом.

Но вся эта игра полетела вверх тормашками с залпом Трампа «томагавками» по Шайрату. А война в Сирии из демонстрации силы превратилась в надоедливое, но весьма дорогое посмешище.

Кризис жанра налицо. Что делать дальше? Коль на всяких кульбитах, внешних эффектах и непредсказуемости больше не выедешь? Если нового Крыма не предвидится, а война с Украиной, в отличие от 2014-го, никак не получится легкой прогулкой? Теперь можно заработать новый Верден, коллапс экономики и убийственные экономические санкции Запада. Да и нефть ныне почти вдвое дешевле, чем в марте четырнадцатого. И штаны на пятой точке все же лопнули…

Что делать в течение нового президентского срока?

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕМОЩЬ

Придется забыть о всяких маленьких победоносных войнах. РФ откровенно немощна по части экономики. Позор: по итогам 2016 г. РФ по величине ВВП скатилась на 14-е место в мире, уступая таким не самым развитым странам Запада, как Испания, Италия, Австралия. Бразилия – и то теперь сильнее РФ экономически. Да-да, полезно сравнивать Эрэф не с Украиной (64 место по величине ВВП в мире), а с Францией, Германией, Великобританией. Очевидно, что Москва не потянет долго усиленные военные расходы, не угробив попутно своей промышленности, ЖКХ, транспорта, образования, медицины, науки. Это вам не СССР с его 20% мирового валового продукта, а в десять раз меньше.

Мало того, по итогам прежнего правления Москва получила огромную проблему: подняла Вооруженные силы, но сохранила худосочную сырьевую экономику. Вопрос: а как теперь содержать эти ВС, коль денег отчаянно не хватает? Если эта гиря из-за кризиса становится год от года все тяжелее? СССР-то, в отличие от РФ, к сильной армии прилагал не только нефтегазовый комплекс, но и мощные машино-, приборо-, авиа-, судостроение, электронную индустрию, биотех, развитую легкую промышленность. А у РФ всего этого нет. Не забудьте, что в распоряжении СССР были неплохо развитые экономики ГДР, Чехословакии, Польши, Венгрии, Болгарии. У РФ ничего подобного нет.

Ранжир стран по ВВП в 2016 г. (млрд. долларов)

1 США 18558,1 +433,4

2 Китай 11383,0 +171,1

3 Япония 4412,6 +202,2

4 Германия 3467,8 +54,3

5 Великобритания 2761,0 -92,4

6 Франция 2464,8 -4,7

7 Индия 2288,7 -19,3

8 Италия 1848,7 +5,9

9 Бразилия 1534,8 -369,1

10 Канада 1462,3 -153,2

11 Южная Корея 1321,2 -113,9

12 Испания 1242,4 +12,2

13 Австралия 1200,8 -51,5

14 Россия 1132,7 -43,3

15 Мексика 1082,4 -149,6

16 Индонезия 937,0 +41,3

17 Нидерланды 762,5 +13,1

18 Турция 751,2 -1,3

19 Швейцария 651,8 -36,6

20 Саудовская Аравия 618,3 -30,7

Что делать, если ни войны, ни бряцание оружием больше не спасают, а страна опасно трещит из-за экономического кризиса? При том, что и новодельный культ 9 мая 1945 года тоже исчерпал свои возможности, и дальше может возыметь обратный эффект, как в СССР начала 1980-х?

ФАНТАСМАГОРИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ

Новому сезону царствования нужен смысл, необходимо оправдание полицейщины, репрессий и затягивания поясов у электората. Не скажешь же прямо: «Мы просто охраняем свою власть, свое право доить страну и выкачивать из нее сырье. Мы охраняем наше право передавать свою власть своим же детям»!

Но если каких-то внешних побед не предвидится, то невозможно свести все к «Крепости Россия» (калька с немецкой концепции «Фестунг Ойропа» - Крепость Европа). Невозможно превратить РФ страну в какую-то помесь концлагеря с осажденной крепостью. Что делать? Как изображать активность и «смертельный бой»? Как показывать «эпохальные победы»?

Понимаю, что режим, не желая ничего менять и трудиться, норовит увести все в область чистых иллюзий, голой виртуальности, причем с погружением в маниакально-депрессивный синдром всего электората. Как теперь правят экономическую статистику, рисуя «экономический рост», Владислав Жукорвский уже рассказал наглядно. Но недавняя история с американской стрельбой «томагавками» по Шайрату показала, что строительство иллюзорного мира продолжается. Сообщения российских медиа о том, что большинство «томагавков» попадало в море благодаря действию отечественного чудо-оружия (видимо, торсионного квантомета имени Маршала Сердюкова) глубоко впечатляют.

Интересно, а что тогда можно придумать для «Крепости Россия»? Можно предположить экстремальный, ультракреативный вариант. Например, объявить о том, что нас пытаются захватить рептилоиды с планеты Нибиру. Периодически показывая кадры уничтоженных агентов, при вскрытии коих под человеческой личиной обнаруживаются ящеры. Что у нас, мастеров спецэффектов мало, в самом-то деле! Да при нынешнем прогрессе в компьютерном деле…

Но могу предположить, что возможен более реалистический вариант: объявление о том, что страна тонет в заговорах пятой колонны, финансируемой Госдепом США. То есть, периодически по стране станут грохотать теракты, а по телевизору мы увидим некие показательные процессы, на которых пойманные злодеи примутся каяться и рассказывать о разветвленных сетях заговоров да крамолы…

Что ж, вполне реально. Только вот одна загвоздка: при этом экономика продолжит валиться. А маховик репрессий разгонится настолько, что под нож попадет и часть «элиты», порождая в ней страх и ненависть к царю. Если совместить это с весьма возможной нехваткой средств на одновременное содержание «элиты», армии, полиции и спецслужб, то выходит совсем нерадостная перспектива…

Особенно если с Запада приложат некоторые усилия, в том числе – и вербовочные, и «спецоперационные», и санкционные.

А ВЫ ЖЮЛЯ ВЕРНА ПОЧИТАЙТЕ

Выход остается лишь один: заняться, наконец, развитием собственной страны. Строить в ней промышленность, умное сельское хозяйство, дороги, школы, жилье, передовые научные центры. Заменять гнилые системы ЖКХ на новые, по последнему слову техники. Помогать молодым семьям, демографический кризис преодолевать. Поражать мир чудесами науки и техники. Да, при этом включив Донбасс в состав РФ и выручив Приднестровье. Словом, воссоединять русские земли (пускай пока лишь частично) и проводить в стране новую индустриализацию. Коль весь мир сейчас дрожит и оползает, коль впереди – его перекройка, то логичнее всего не за тридевять земель лезть и не транжирить ресурсы в бессмысленных войнушках – а обустраивать свой дом и заниматься только рациональной внешней политикой.

Один из моих любимых романов Жюля Верна – «500 миллионов бегумы» (1879 г.) Если убрать техническую архаику, то сюжет – очень философский. Не зря Верн относился к высшим посвященным. Итак, умирает индийская княгиня-бегума, оставляя двум наследникам в Европе 500 миллионов фунтов. По нынешним временам это – все 50 миллиардов. Один наследник, немец Шульц, строит Штальштадт, Стальной город. Инновационное чудо, производящее все более и более совершенные орудия уничтожения. Штальштадт – как грядущий нацизм Гитлера (он родится в 1889-м, через десять лет после выхода книги в свет).

Второй наследник, француз Саразен, строит Франсевилль – иной «будущеград». Тоже инновационный, но коммунистический. В нем не оружие – главное. Шульц пытается уничтожить Франсевилль, но при этом сам погибает от катастрофы. Новое оружие взрывается.

Чем не подсказка для властей РФ? Штальштадт у вас никак не получился. На одном оружии, скрещенном с сырьевой экономикой и маразмом монетаризма, величия не построить. Наоборот, вы сами себе яму и выкопали. Не хотите ли построить Франсевилль? Пускай и не коммунистический в представлениях 1879 года, но – «нейромирный». Как в книгах Максима Калашникова. Как альтернативу вашей опереточной «великодержаваности».

Возможности-то есть…

Начало: О неучастии в мировом дурдоме

(Продолжение неминуемо последует)