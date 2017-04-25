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Московский листок

Ровенская область: четверть века без СССР

Опубликовано 25.04.2017 в разделе комментариев 0

путин россия калашников кремль
Ровенская область: четверть века без СССР

Как можно оттолкнуть от себя часть своего же народа? О нищете Украины и неадекватности Кремля 

Продолжаем наше путешествие по развалинам России. Смотрим на то, что мы имеем через четверть века «независимостей» и «поднимания с колен». Вы могли прочитать то, что происходит на Южном Урале и в Туле, в Ивановской области и в Ульяновской, в Ненецком округе.

http://forum-msk.org/material/region/13117876.html

Но вот – взгляд с Западной Украины. Из Полесья – Ровенской области, янтарного края.

Для Максима Калашникова Украина и РФ – одна страна. Итак, слушаем голос из Ровно… 

***

«Я - житель г. Ровно (Западная Украина, Волынь) Читаю ваш блог и ваши книги ещё с 2013 года.  В 2013 году я был помощником народного депутата Украины от одной оппозиционной партии, принимал участие в Майдане. Но в АТО не пошел, так как не захотел принимать участие в этом разводняке и братоубийстве.

В сентябре 2014 года с политики ушел…

…У нас в Ровенской области занимаются добычей янтаря. Раньше, во времена Януковича, все это дело крышевал старший сын Виктора Федоровича - Александр Янукович. Сейчас крышуют или местные бандиты и менты (стоимость крыши от 100 до 1000 долларов за день работы мотопомпой, в зависимости от места), или люди сами работают и никому не платят, а когда к ним приезжают полицаи, отбирать аппаратуру, то на защиту выходят целые деревни, и полицаи уезжают ни с чем. Стычки почти каждую неделю происходят. Ситуацию усугубило то, что многие добытчики янтаря, до войны на Донбассе ездили на заработки в РФ, сейчас в силу известных причин, не ездят. Так и живем.  

Что происходит в янтарной Ровенской области? Телерепортаж канала «Интер». (Бурштын – янтарь).

https://youtu.be/qx8Pv5TCmKI

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qx8Pv5TCmKI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

*** 

В целом ситуация в Украине крайне печальная. Работы нет, люди массово выезжают за границу - кто с Восточных регионов в РФ на стройки, кто с Запада - в ЕС, чистить туалеты и собирать яблоки. Настроение в общей массе: люди по большей части аполитичны, многим надоела война, надоел хаос и грызня за власть в Киеве. Молодежь начала спиваться, резко увеличилась смертность. В больницах нет необходимых лекарств. Как у нас, в Ровенской области, летом прошлого года, девочку 10 лет укусила гадюка в лесу, так у нас вакцины нигде не было. Везли в соседнюю Беларусь. Что касается действий РФ, то я поражаюсь тупости россиянской власти. Чтобы так профукать Украину - это нужно умудриться! Россия делала все, чтобы её здесь ненавидели. РФ не создала ни единой НКО. Ставку в основном делали на коммунистов старшего возраста или на распильщиков бабла, как господин Медведчук, кум путина.

Украинская молодежь идёт в Правый сектор, а кто с восточных регионов - в «Азов». Почему не сделать ставку на русский национализм? Ведь украинскому национализму можно противопоставить только русский, а не советско-россиянскую многонациональность. Но ставить на русских националистов для вашей власти опасно, потому что они ненадежные, как бессловесные россиянцы, националисты свое мнение имеют. А это уже для россиянской власти - преступление. Точно по таких причинам ваша сырьевая феодальная  власть боится таких, как Константин Бабкин.  

Да и после, того как РФ повела себя с командирами на Донбассе (Дремов, Ищенко, Мозговой, Беднов и др), никто за Россию не будет подписываться. Даже те, кто русским симпатизирует. А такие есть среди того же батальона «Азов», в рядах ВСУ. Я знаю парней из «Азова», которые могли бы при ПРАВИЛЬНЫХ и АДЕКВАТНЫХ действиях России быть русскими патриотами. Кстати, Максим, хочу вам дать совет, после того как упадет путинская власть, и рулить станут либералы, не повторяйте ошибку украинских националистов. Наших националистов отправили на Донбасс умирать, чтобы не мешали в Киеве воровать. У вас либералы могут устроить войну в Чечне и отправить туда особо буйных патриотов. Спасибо за ваше творчество. Удачи!» 

*** 

Максим Калашников-Кучеренко: горько все это читать. Племя мародеров и Украину захватило (в РФ – только иная его разновидность), и Малороссию обглодало. Видно, что массы и на Украине опускают руки, надламываются. Майдана-3 явно не ожидается. Точно по Питириму Сорокину: люди, впав в нищету и вынужденные выживать, биологизируются и теряют всякий интерес к политике, к борьбе за свои права.

Спасибо за то, товарищи и други, что стали моими глазами.

Сил у Максима Калашникова на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе? 

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина). 
Опубликую. 

Поскольку для меня РФ и Украина – одна страна и один народ, попавшие под власть то алчных дегенератов, то шизоидов (но всяко паразитов и короедов), жду писем и с Малороссии. Подписывайтесь псевдонимами, времена нынче плохие. 

Присылайте тексты на t34-85@mail.ru 



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