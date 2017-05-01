Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Что значит для нас 1 мая?

Опубликовано 01.05.2017 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

рабочие борьба первомай
Что значит для нас 1 мая?

Актуальность этого праздника велика сейчас как никогда именно в разгар классовых боев в различных отраслях промышленности Казахстана, особенно в свете расстрела нефтяников Мангистау, проводивших восьмимесячную забастовку. Все эти праздники – 8 марта, 1 мая, 7 ноября вновь обретают свою могучую революционную силу.

Одна из первых крупнейших забастовок состоялась 130 лет назад, в 1886 году, когда одновременно забастовали рабочие железноделательной и сталелитейной промышленности Пенсильвании, Огайо, Индианы, Западной Виргинии, Иллинойса и Винсконсина. В ней приняло участие 40 тысяч человек. В этот период вообще происходил неуклонный рост забастовочного движения (1881 г. – 130 тыс., 1886 – 610 тыс. участников). Ширилась сеть тред-юнионов (профсоюзов) и политических организаций американского пролетариата.

Федерация тред-юнионов и рабочих союзов на своем втором съезде (1882 г.) приняла резолюцию о требовании 8-часового рабочего дня, предложенную представителями чикагских рабочих, и обратилась к президенту США, который, однако, оставил призыв тред-юнионов без внимания.

Забастовка рабочих Чикаго тогда в 1882 году продлилась четыре месяца и привела к резкому подъему рабочего движения в США. Уже в 1886 году весь Чикагский промышленный регион был охвачен забастовкой, и волна стачек и выступлений трудящихся прокатилась по всей стране. Стачки прошли в Нью-Йорке, Милуоки, Цинциннати, Бостоне, Питтсбурге, Сент-Луисе. Ряд работодателей под давлением рабочих вынуждено были пойти на уступки и снизить количество рабочих часов. В начале мая 1886 года в забастовке в Чикагском промышленном районе принимали участие уже 340 тысяч человек (11562 предприятия). 1 мая остановилось все железнодорожное сообщение, закрылись все складские, станционные и ремонтные помещения, замерли промышленные предприятия: машиностроительные, железоделательные, деревообрабатывающие, мебельные, скотобойные и мясоконсервные, приостановились погрузочные работы.

Перед вынесением смертного приговора, лидер и организатор забастовки Август Шпис бросил своим палачам: «Я выступаю здесь как представитель одного класса перед представителями другого. Если вы считаете, что повесив нас вы уничтожите рабочее движение… движение, в котором ищут спасение миллионы людей, которые трудятся, не получая в награду ничего, кроме горя и нищеты, если вы так считаете, то зовите своего палача. Повесив нас, вы погасите искру, но здесь и там, повсюду вокруг вас разгорается пламя. Пока это скрытый огонь, но вам его не погасить!». И действительно не смотря на убийство этого рабочего деятеля, борьба трудящихся не только не остановилась, но и продолжает оставаться главной головной болью господствующих классов, вспыхивая революциями и массовыми выступлениями в различных уголках нашей планеты.

Несмотря на то, что большая часть требований была удовлетворена, против рабочего движения была организована провокация, целью которой стал арест лидеров и разгром профсоюзов. Как и в случае с Жанаозеном, на центральной площади Чикаго, уволенные рабочие сельскохозяйственных машин устроили митинг протеста, против которого были пущены силы полиции и вызваны штрейхбрейкеры. В толпу была брошена бомба одним из провокаторов, чем и воспользовалась полиция, открыв огонь на поражение. Десятки рабочих в тот день были убиты и многие ранены. Восемь видных деятелей профсоюзов и лидеров забастовки были брошены в тюрьму и затем семеро из них были приговорены к смертной казни. Буржуазная печать в этот период подняла истерию в своей прессе, требуя расправиться с Парсонсом и Шписом, главными «организаторами массовых беспорядков» и другими зачинщиками стачки.

Парижский конгресс II Интернационала в1889 году объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями, что было принято и продолжается по сей день. В Казахстане первыми стаи отмечать день международной солидарности трудящихся – рабочие города Уральска в 1900 году, где из числа железнодорожников была образована первая ячейка РСДРП. В этот день на трубе одного из предприятий взвилось красное знамя, а в ханской роще прошло собрание рабочих железнодорожных мастерских, мукомольных мельниц, кожевенных предприятий. Подобные маевки проходили постоянно вплоть до конца первой русской революции 1907 года. Рабочие в эти годы в Уральске создали несколько профсоюзных ячеек, три подпольные типографии, несколько клубов и кружков и распространили свою агитацию на территорию западного и северного Казахстана.

Работодатели, промышленники и банкиры — эти ненасытные хищники, отбирают жизни рабочих, расстреливая и сажая активистов, они же намерены отобрать у трудящихся 8-ми часовой рабочий день, все те завоевания, ради которых погибли деятели забастовки в Чикаго и многие миллионы борцов за социализм за эти 130 лет. Партии «Ак Жол» олигарха Азата Перуашева, «Нур-Отан» Нурсултана Назарбаева, «Народная компартия» Владислава Косарева уже протащили в марионеточном Мажилисе в прошлом году драконовский Трудовой Кодекс, отобрав последнее у народа. Уготовила Ак Орда для простых граждан повышение пенсионного возраста до 68-х лет для мужчин, а также 12-ти часовой рабочий день.

Историческая аналогия с палачами чикагских рабочих и царскими карателями, потопившими в крови рабочие выступления в России в 1905 и в 1912 годах, прослеживается воочию. К тому же Елбасы и его окружение накинули на всех нас ярмо беспросветного рабства и угнетения.Как и 130 лет назад власти Казахстана во главе с Назарбаевым также обвиняют рабочих в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, в проведении незаконных собраний и митингов, а также применяют огнестрельное оружие против манифестантов, как это произошло в Жанаозене и станции Шетпе 16-18 декабря 2011 года.  В парламенте принят новый вариант Уголовного Кодекса, нормы которого карают за призывы к проведению забастовок, участие и организацию «незаконных забастовок», за участие в незаконных собраниях и митингах, за создание и участие в незарегистрированных объединениях и профсоюзах. Ужесточается и наказание за «разжигание социальной розни». Власти и работодатели приняли закон «О профсоюзах», который полностью лишает право трудящихся на создание своих организаций.

Что же делать? Как и 130 лет назад ответ прост – объединяться в свои мощные профсоюзы, крепить силу рабочего движения, создавать политическую организацию трудящихся и бороться, как и наши героические предки за социальное освобождение от оков тирана и кровопийц капиталистов! Как и прошлые поколения революционеров и рабочих лидеров мы должны начертать на своих знаменах требования 8-ми часового рабочего дня, свободы профсоюзной деятельности, права на забастовку, мирные собрания и митинги, создания политических партий, свободы слова, национализации под рабочим контролем и управлением всей промышленности и богатств страны.

Так что всё возвращается и теперь четко видны очертания классов – 99% трудящегося и угнетенного большинства и 1% сверхбогатых паразитов, а значит будущие новые бои еще впереди.

С праздником пролетарской борьбы, товарищи!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
Ласкаво просимо - тiльки заборонено
29.04.2017
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
Анатолий Вассерман: нормально о Навальном
29.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Скончался ещё один шестидесятник, советский украинский поэт Борис Олейник (2)
Жена татарского президента вне подозрений: продала спа-салон надёжным кипрским пацанам (1)
При Лончакове и "Протон-М" с Байконура всё не вылетает, и космонавты вылетают из отряда... (12)
Постмайданная Украина вновь озаботилась легализацией проституции (43)
Самый большой в мире китайский гидросамолёт готов к полётам (15)
Реки сока полились по Лебедяни, как могли бы 10 лет назад реки крови (13)
Путин за год "заработал" чуть больше Минниханова, зато Минниханова - более двух миллиардов! (3)
Павел прятался за занавеской, Путин - за грейдером (31)
Восторга поубавилось. Мнение россиян о будущем страны (27)
Химкинское водохранилище как фактор внешней политики РФ (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Недoлгo музыка играла
Дарья Митина Дарья Митина: Маразм крепчал
Дарья Митина Дарья Митина: Русский с китайцем - братья навек
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на пoслезавтра
Дарья Митина Дарья Митина: Атомная бомба - последний аргумент беззащитных?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss