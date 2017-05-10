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Победа Макрона и конец пятой республики

Опубликовано 10.05.2017 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

франция макрон
Победа Макрона и конец пятой республики

Во Франции 7 мая состоялись президентские выборы, имеющие важное политическое значение для всего Европейского Союза. Как и предполагалось во втором туре победил ставленник банков и правящих групп европейской буржуазии – лидер центристского движения «Вперед» 39-летний Макрон. Этот деятель, на самом деле проповедующий неолиберальные идеи уничтожения социальных завоеваний французских трудящихся в интересах рынка, наскоро слепленный в преддверие выборов, обеспечил на некоторое время сохранение власти прежних групп.

Несмотря на значительный перевес в виде полученных 65% голосов над своим соперником деятелем крайне правого движения «Национальный Фронт» Марин Ле пен, Эммануэль Макрон получил одобрение в общей сложности только 30% французов. 25% граждан в этот раз просто не пришли на выборы, что является большим процентом и проявлением недоверия обеим кандидатам представителям двух фракций буржуазии.  Также 4 миллиона французов проголосовало против всех, опустив в урны белые бюллетени.

Надо также учитывать, что основная масса избирателей голосовала не столько за Макрона, сколько против прихода к власти Марин Ле Пен и ее крайне правого движения. В этой дилемме и проявилось со всей очевидностью банкротство традиционных буржуазных политических партий в рамках загнивающей всей старой конструкции пятой республики, которые оказались неспособными продвинуть своих кандидатов и потерявших остатки доверия избирателей. Показательным были жалкие 6% за кандидата от правящей Социалистической партии Франции.

Наиболее циничным выглядит поведение многих так называемых «левых» в том числе и КРИ, которые призывали голосовать за Макрона во втором туре, несмотря на то, что он и был инициатором реформы трудового законодательства против которой выступали все профсоюзы и выходили на забастовки миллионы трудящихся. Под фальшивым лозунгом борьбы против «фашистской угрозы» они поддержали ставленника тех же праволиберальных буржуазных клик, которые ведут с удвоенной силой наступление на права трудящихся.

В этом как раз и проявляется классовая сущность всей современной европейской левой социал-демократии и около социалистических сил, которые вместо самостоятельной линии и политики бойкота, в итоге прислоняются к правящим группировкам. Такую же насквозь лживую линию поддержки кандидатов от Социалистической партии Франции много лет проводила и Компартия Франции, став младшим сателлитом  социал-демократов, а в итоге осталась у разбитого корыта, потеряв практически всех своих сторонников.

Понятно, что как Макрон, так и Ле Пен представляли две фракции французской буржуазии, но победа кандидата от «Национального Фронта» привела бы к значительным последствиям для ЕС с учетом стремления консервативных правых и крайне правых повторить опыт своих английских коллег и выйти из альянса с Германией. Оба были худшими для простых трудящихся и не представляли никакой альтернативы, а молодого карлика Макрона буквально «родили», а затем всячески раздували во всех СМИ, чтобы не подпустить Ле Пен к президентскому креслу. Кандидат от крайне правых перед днём голосования саркастически заметила, что «Францией всё равно будет править женщина, — я или Меркель».

Наибольший интерес на левом фланге вызывает Меланшон, лидер движения «Непокорённая Франция», который добился значительного успеха в первом туре, став четвертым по результативности в 19,58 %, а по своей риторике и программе является даже более левым чем Ципрас. Но он также остался верен реформизму, отказавшись призвать своих избирателей бойкотировать второй тур и выходить на митинги протеста из ложного посыла препятствовать приходу Ле Пен. Именно за голоса сторонников Меланшона и разгорелась борьба двух главных буржуазных кандидатов.

Как и в Греции, и в Испании, а теперь и во Франции появляются свои сиризы и ципрасы, как левый вариант социал-демократии, и как попытка сохранить «левый фланг» и опору нынешней политической системы. В Британии такую функцию выполняет лидер лейбористов Корбин, который на словах якобы повернул партию влево, но на самом деле выступал против Брексита на референдуме, поддержав либеральную буржуазию и нынешний Европейский Союз. Сейчас Лейбористская партия, родившая такого уродливого политического персонажа как Блэр, вообще может победить на парламентских выборах в Британии.

Через месяц на парламентских выборах во Франции тоже ожидаются сюрпризы, когда победивший Макрон может оказаться без поддержки парламента, в который с одной стороны войдут усилившиеся сторонники Лепен, двигающиеся все более к центру, а с другой стороны левые из блока Меланшона. Этот вакуум, образовавшийся в результате падения всех старых традиционных партий и займут эти группы. Макрону в этих условиях будет чрезвычайно трудно сколотить правящий блок с учетом полного банкротства республиканцев и социалистов.

С другой стороны, в ситуации падения престижа и влияния практически всех старых буржуазных партий и недоверия молодого поколения к партиям как таковым, политические процессы обязательно найдут свое развитие на улицах и площадях Франции, где на следующий же день после президентских выборов начались столкновения с полицией студентов и школьников под лозунгом – «Долой Макрона!». В этих митингах приняли участие и активисты профсоюзов, которые стремятся выработать свой политический фронт против антирабочих инициатив бывшего министра экономики и нынешнего президента Макрона.

То, что сейчас происходит во Франции – результат тектонических сдвигов во всей Европе, вызванных проведением после падения СССР и Восточного Блока с 90-х годов жестких неолиберальных социально-экономических реформ, направленных на демонтаж «социального государства». Под эти безжалостные жернова реформ попали и массовые слои так называемого «среднего класса», которые потеряли свои позиции, обеднели и пополнили ряды рабочего класса или деклассировались. Не удивительно, что многие из них поддержали Ле Пен и «Национальный Фронт».

Неизбежный политический кризис, который охватил всю систему, неизбежно привел к падению и разрушению всех существующих партий в странах ЕС и к появлению новых «несистемных» и неустойчивых альянсов, движений и блоков, а также к росту влияния крайне правых и крайне левых. Причем к уличным левым надо отнести и набирающие силу массовые анархистские объединения. Традиционные правые социал-демократы, которые многие годы находились у власти и с удвоенной энергией проводившие антисоциальные реформы, вообще могут сойти с политической арены.

Приход такой слабой либеральной центристской фигуры как Макрон, сейчас в условиях углубления социально-экономического и политического кризиса капитализма может привести вообще к падению пятой республики во Франции, к широкомасштабному взрыву и даже к восстанию учащейся молодежи и рабочих наподобие 1968 года. Мыльный пузырь Макрона может сдуться в самые ближайшие месяцы, а его деятельность в пользу банков и работодателей только спровоцирует выход недовольства масс наружу.

Крот истории настолько хорошо рыл в последние годы, что под ногами правящих классов Европы не оказалось почвы. Вслед за Грецией, Испанией, Португалией в орбиту политической нестабильности попала и Франция – ключевой игрок реакционного и монополистического Европейского Союза. Будущее этого образования становится еще более призрачным, а новые социальные ураганы и штормы неизбежными.



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