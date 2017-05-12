Угроза монархии или для чего вводят сословия в Казахстане?

Запрет на сословную рознь в Конституции существовал давно, но в Уголовный кодекс его внесли только в 2015 году. Недавно минюст предложил ввести уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам государства. Новая норма предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, а то и смертной казни с конфискацией имущества или выдворением из страны.

В действительности наказание за разжигание сословной, как и социальной розни, вовсе не оговорка, а сознательное введение карательных норм за политическое и физическое покушение в отношении новой аристократии, которая уже фактически существует и скоро будет узаконена с воцарением династии Назарбаевых в Казахстане. Многие этого не понимают или считают невозможным в нашей стране, однако политические процессы говорят об обратном.

Как показывают последние события, объявленные реформы по «демократизации» политической системы на самом деле были дымовой завесой, которые только укрепили власть правящей семьи, а новая редакция 10-ой статьи Конституции и ввела нормы, разрешающие лишать казахстанцев гражданства по суду за антиправительственную деятельность. Это не только подстраховка и желание усилить репрессивную машину в ситуации усиления нестабильности и роста недовольства, но и охранительные меры для обеспечения безопасности династической системе власти.

То, что сословия, а вернее социальная иерархия новой аристократии, будут введены, говорят множество последних эпизодов пропагандистской деятельности по идеологическому обоснованию божественной и древней сущности верховной власти в Казахстане. Так в конце прошлого года все провластные СМИ кричали о том, что Назарбаев по «ДНК исследованиям» является прямым потомком великого Чингиз хана. Это уже говорит о том, что идеологи из акорды лепят декорации ханской династии.

Другим демаршем стало заявление старой марионетки Елбасы – Касымжомарта Токаева о переименовании Республики Казахстан в Казақ Елі. Кто-то посчитал, что это очередное отвлечение народных масс, наряду с введением латиницы, но в действительности это было зондирование общественного мнения на предмет объявления конституционной монархии в будущем и отказа от слова «Республика» в названии страны. Не случайно также то, что нынешние поправки в Конституцию названы только первым этапом, а за ним последуют новые более свирепые этапы…

Таким образом, введение Назарбаевым в Конституцию и в Уголовный кодекс понятия «сословия» не случайность, а подготовка к объявлению в стране высшего социального слоя аристократии для закрепления особого статуса, как царствующей семьи, так и ближайших нукеров. Этим будет обеспечена их неприкосновенность, которая уже во многом отмечена в законе «О первом президенте». В данном случае будет подчеркнуто, что только данная аристократия сможет занимать ключевые посты и обеспечивать преемственность власти.

Эта же аристократия займет и места в будущем парламенте, в котором на белой кошме поднимут и коронуют одного из сыновей Назарбаева от третьего брака. В этом же парламенте будет и обеспечена данным верховным сословием и статус Дариги Назарбаевой, которая в качестве премьера, спикера одной из палат или президента будет выполнять роль регента или временного преемника в случае смерти или длительной госпитализации отца.

В Пекине, Москве, Берлине, Вашингтоне, Анкаре и Токио, а также в руководстве транснациональных корпораций, которые грабят Казахстан, уже в курсе кандидатуры Дариги Назарбаевой в случае преждевременного ухода Елбасы и согласны с этим, как единственным вариантом сохранения своих прибылей и льгот от продажи наших полезных ископаемых. В случае народного восстания, помочь штыками должны будут военные и полицейские силы соседнего Китая, которые уже имеют на нашей территории стратегические трубопроводы, свои предприятия и перенесут скоро долю своего грязного производства.

В данном случае в создании марионеточного королевства наиболее заинтересован именно Китай, так как именно он вложил многомиллиардные инвестиции и кредиты в развитие месторождений и рассматривает Казахстан как экономический и военный плацдарм, как свою колонию и как место пролегания транспортных коридоров. Поэтому любые инициативы Назарбаева в направлении формирования своей династии, как и в том же Азербайджане, будут встречены с пониманием и одобрены большинством империалистических игроков, заинтересованных в сохраненииstatus quo.

В состав этой современной аристократии наверняка включат всех членов семьи, придворных олигархов и приближенных чиновников, которые по задумке должны обеспечить стабильность новой конструкции. Новое назарбаевское дворянство призвано будет верой и правдой служить интересам престола и приумножать свое и ханское благосостояние. Можно сказать, что этот проект больше рассчитан на молодое поколение, который затронет отпрысков Назарбаева старшего и на детей и внуков его соратников в ближайшие десятилетия.

Единственное, что сдерживает их еще от этого шага сегодня, так это страх перед народными выступлениями, которые и спутали карты акорде в апреле – мае прошлого года. Новоявленная аристократия просто не ожидала от безмолвного народа каких-то митингов и акций, не предполагала, что в недрах общества зреют силы, способные опрокинуть их власть и господство в будущем. Данные митинги против продажи земли, также ускорили принятие репрессивных законов и проведение арестов, как среди активистов, так и среди недовольных групп бюрократии.

Если говорить по существу, то новые законы и преследования за разжигание социальной и сословной розни направлены на подавление низов и в первую очередь рабочего класса, главного социального и политического противника режима, способного в ситуации отсутствия оппозиции взять на себя функции и роль ниспровергателя. Поэтому запрещаются профсоюзы и сажаются рабочие активисты. Такое ощущение, что Назарбаев и вся его испуганная челядь пытаются отменить законы классовой борьбы и сами стараются насадить атмосферу страха в массах.

В случае установления династической системы во главе с Даригой Назарбаевой, облеченной в демократическую оболочку «олигархического парламентаризма», которую могут поддержать и многие либералы, все равно будет отмечен рост недовольства. Монархизм и восточный деспотизм в любом виде будет на деле означать военно-полицейскую диктатуру, в какие бы либеральные одежды не рядили очередные конституционные поправки.

В данной ситуации мы должны повторить, что борьба против династии Назарбаевых, является также борьбой за территориальную целостность и независимость нашей страны, против установления монархии, за освобождение от режима рабства и угнетения, за изгнание новой аристократии, нажившейся на разграблении народных богатств, и такая борьба может быть только политической и революционной!