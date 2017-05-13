Самодур и коррупционер пошел на повышение

Неделю назад прошел суд по иску уволенной в ноябре прошлого года из станции «скорой помощи» Алматы якобы по достижению пенсионного возраста врача с большим стажем Гульнары Абильбековой. Как и следовало ожидать, но суд не восстановил на работу борца за права медиков в назидание остальным и как проявление классовой мести.

Напомним, что Гульнара Абильбекова своей неустанной деятельности смогла восстановить многих медиков незаконно уволенных бывшим начальником станции «скорой помощи» Б. Оспановым, а также защитила многих молодых сотрудников, которых обложили данью и поборами. Мы активно в течение нескольких лет освещали этот конфликт, выступая в поддержку преследуемых медиков.

В ноябре прошлого года после серии коррупционных скандалов, когда выяснилось, что Б. Оспанов обложил все частные поликлиники и больницы незаконными поборами и покупал по завышенным ценам медикаменты, его все же освободили от занимаемой должности. Но вскоре была уволена и Гульнара Абильбекова якобы по достижению пенсионного возраста, хотя в учреждение продолжает работать целая группа врачей, давно вышедших на пенсию.

Было очевидно, что это сознательная расправа над заслуженным врачом, которая 40 лет отдала работе в системе здравоохранения и заменила своей общественной деятельностью желтый профсоюз, обслуживающий работодателя. Более того, администрация станции скорой медицинской помощи попыталось лишить ее и жилья, якобы в связи с расторжением трудового договора.

В свою очередь 28 февраля Гульнара Абильбекова сама подала в суд на администрацию «скорой помощи» с требованием продлить срок трудового договора и взыскать с ответчика среднюю заработную плату. Причем она прилагала решения суда о восстановлении на работе других медиков, которые были уволены по аналогичным обстоятельствам, но как видим фемида оказалась полностью на стороне работодателя.

Что еще более возмутило всех медиков станции «скорой помощи» Алматы, так это то, что их угнетатель, самодур и коррупционер Оспанов, долгие годы измывавшийся над рядовыми сотрудниками и даже увольнявший избитых медиков, пошел на повышение в Астану! Он занял должность в Министерстве, курирующую работу всех станций «скорой помощи» Казахстана. Подобный «специалист» сейчас быстро поставит в стойло всех медицинских работников…

На этом примере медики еще раз убедились, что система против них, так как покрывает и поддерживает самых матерых воров, казнокрадов, самодуров и непрофессиональных начальников, которые паразитируют на теле здравоохранения. Суды без должного информационного освещения и широкого общественного резонанса, как правило, всегда выступают на стороне сильных в лице работодателей.

Несмотря на такие неблагоприятные обстоятельства отчаиваться нельзя, так как борьба врачей и медсестер «скорой помощи» всколыхнула всех медиков страны, показала, что сообща можно бороться за свои права, что можно добиваться смещения ненавистных главврачей и восстанавливать незаконно уволенных работников. Сейчас снова и снова встает острый вопрос объединения медиков Алматы и страны в свои организации.

Надо понимать, что только через свои объединения, пусть даже НПО, но выполняющие функции профсоюза, можно чего-то добиться, когда сами медики будут членами и поддерживать своих товарищей в трудовых конфликтах, спорах и судах. В ином случае их ждет массовые увольнения, сокращения заработной платы и новые поборы в ситуации надвигающей массовой приватизации всей отрасли в стране.