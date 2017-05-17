Беженцы из КНДР и Russia

В связи с независимой позицией КНДР, холуи США просто оборзели - чуть ли не каждый день выкатывают «информацию» о том, как невыносимо жить в КНДР, как там люди голодают, сидят в тюрьмах и у всех северных корейцев одна мечта - СБЕЖАТЬ ОТ ЭТОГО СОЦИАЛИЗМА КУДА УГОДНО.

Вот, к примеру, распространяет сайт openreporter.ru:

«Жизнь в Северной Корее — загадка для остального мира, ведь это самая закрытая страна на Земле. Однако иногда все же становится возможным получить о ней новую информацию. Например, благодаря северокорейскому художнику Сону Байоку. Раньше он рисовал пропагандистские плакаты, а затем бежал из страны. Теперь он рассказывает о том, как на самом деле живут люди в КНДР

Байок прожил в Северной Корее 30 лет, сейчас ему 48. Он вырос с уверенностью, что живет в самом счастливом государстве мира, лидер которого — лучший человек на свете. Однако в 1990-х годах в стране наступил голод, который власти эвфемистично назвали «трудным походом». За этот период в КНДР погибли три миллиона человек

Чтобы выжить, семья Сона питалась вареной корой деревьев, но всех это не спасло — в живых остались только сам Сон и его отец. Они решили бежать в Китай, однако отец утонул, переплывая пограничную реку Туманган, а Сона поймали военные

Художник попал в тюрьму, где подвергался многочисленным пыткам и избиениям. В результате одного из инцидентов ему так повредили палец, что его пришлось ампутировать. Операцию провели без анестезии. Однако уже через полгода Сона выпустили на свободу, поскольку в переполненных тюрьмах заключенных было нечем кормить.

Молодой человек предпринял вторую попытку к бегству. «Я решил для себя, что, если меня поймают, я совершу самоубийство, и взял с собой яд, — вспоминает он. — Два дня я провел в горах, наблюдая за пограничниками. Однажды дежурный отлучился перекусить, и я добежал до реки, а затем вплавь добрался до Китая.

Поле этого Сону вновь пришлось прятаться, а затем он нашел людей, которые помогли ему перебраться в Южную Корею. Там он живет до сих пор и по-прежнему занимается рисованием. Правда, теперь художник рисует не плакаты, а картины, посвященные критике северокорейского режима».

Разве можно в это не поверить? Ведь этот сайт себя рекомендует: ««Открытый репортер» не будет тратить ваше время на информационный «мусор» и непроверенные данные. Мы хотим, чтобы вы получали по-настоящему важные и актуальные новости. Мы предлагаем не только информацию, но и экспертные мнения, которые помогут вам сформировать собственную точку зрения на происходящие в мире события. А яркие фото и видео позволят вам увидеть все своими глазами. С нами интересно. Нам можно доверять». Соответственно, эта «проверенная» информация от человека, зарабатывающего на жизнь инсинуациями об КНДР, стелется по всему Интернету.

Интересно, что КНДР, пожалуй, единственная страна, которая чуть ли ни с момента своего образования (закрепления раздела Кореи по 38-параллели), никого не бомбила и ни на кого не нападала. Это на фоне непрерывного мирового разбоя США, и сегодня бомбящих Ближний Восток и Афганистан, на фоне НАТО, опозорившего себя нападением на Сербию, а потом на Ливию. Даже Russia отметилась войной с Грузией, а потом вмешательством в дела Крыма. Южная Корея вместе с США убивала вьетнамцев в ходе Вьетнамской войны, да и Китай воевал с Вьетнамом…

А КНДР - никогда и ни с кем!

И, тем не менее, зарекомендовавшие себя подлостью твари СМИ остервенело прыгают именно на это государство. Это они от собственного ума или им за это платят?

Ну ладно, давайте сделаем немного сравнений. В КНДР на 1991 года было 20 миллионов граждан, потом вам рассказывают про то, что был голод, при котором «умерло 3 миллиона человек», но население почему-то выросло до 22 миллионов к 2000 году, а сегодня в КНДР более 25 миллионов граждан. Ну, а в Russia считается 146 миллионов населения, то есть где-то в шесть раз больше. (Кстати, в Russia, в которой голода как бы не было, в 1991 году жило более 148 миллионов населения).

Ещё подробность: в Russia находится 12 % мировых пахотных земель на душу населения - по 0,8 га пашни. Больше пахотных земель на душу только в Канаде и Австралии. На долю Russia приходится свыше 50 % мировых запасов черноземных земель, 20% мировых запасов пресной воды.

И при всём при этом Russia является крупнейший импортер сельхозпродуктов, не брезгуя и кенгурятиной!

А в КНДР на одного жителя республики приходится 0,12 га вообще всех обрабатываемых земель, а это в 3—4 раза меньше, чем даже в большинстве европейских стран.

Тем не менее, если в Russia объём сельскохозяйственной продукции по сравнению с РСФСР резко упал, то в КНДР отец, сын и внук Кимы «базара» не любят! И «в результате проведённых в 2012—2013 годах преобразований в аграрной сфере (так называемых «мер 28 июня 2012 года» и «мер 30 мая 2014 года»), в КНДР резко выросли урожаи. По данным А. Ланькова, урожай 2013 года — «первый урожай за 25 лет, которого хватает Северной Корее, чтобы прокормить себя». Урожай 2014 года был ещё более рекордным», - горестно сообщает Википедия.

Тем не менее, в связи с таким низким обеспечением сельскохозяйственными землями, КНДР является индустриально высокоразвитой страной. Если бы нынешнее население Russia имело понятие о станках с ЧПУ, то его могло бы удивить, что сегодня не Россия поставляет станки с ЧПУ в КНДР, а КНДР поставляет станки с ЧПУ в Russia. Да, собственно, о чём говорить, если КНДР запускает в космос спутники и производит ядерное оружие? Правда, и тут нынешнее население Russia не понимает, что к чему, - не понимает, что для выхода в космос нужны не просто чертежи ракет, а высочайший уровень развития всей промышленности.

Такой пример вспомнился. Американцы не могли высадиться на Луну по многим причинам, в том числе и в связи с тем, что конструктор фон Браун так и не смог создать двигатели ракеты «Сатурн-5», которые обеспечивали бы тягу, необходимую для вывода в космос корабля «Аполлон» нужного веса. Да, теоретически созданные им двигатели могли развить нужную тягу, но для этого нужно было в камере их сгорания поднять температуру сгораемого керосина до нужной величины. А вот это было невозможно по той причине, что металл плоских трубок, которыми были выполнены стенки камеры сгорания и по которым керосин подавался в эту камеру, не выдерживал нужной рабочей температуры - трубки прогорали. (Это кстати видно на видео некоторых запусках ракеты «Сатурн-5»). В результате, запускали «Аполлоны» на малой тяге, а чтобы они поднялись, облегчали ракеты недогрузом топлива, и вместо космического корабля запускали его макет - пустую железную банку, - и всё это падало в океан, отлетев на приличное расстояние от США. То есть, проблема была не в конструкции ракеты, а в том, что американские металлурги оказались неспособными создать для помянутых трубок сплав нужной теплопроводности и жаростойкости.

И, кстати, читаем сообщение, которое уже и не удивляет: «Испытания американского ракетного двигателя BE-4, призванного заменить российский РД-180, закончились неудачей. Об этом сообщает компания-производитель Blue Origin в Twitter». Между прочим, двигатель РД-180 это вариант советского двигателя РД-170, созданного в 1976 году. А американцам и через 40 лет пока не способны создать ему аналог.

Так вот, если КНДР запускает спутники в космос, то это доказательство того, что у КНДР вся промышленость, включая металлургию и создание ЭВМ, технологически находится на очень высоком уровне.

Проблема КНДР в том, что США поставили себе целью удушить КНДР голодом, посему не дают КНДР торговать. В связи с этим, удушаемое США и их холуями свободное корейское государство с большим трудом пробивается на мировой рынок, скажем, на рынок современного оружия - тех же боевых кораблей. Россия их у Франции покупает, а КНДР продаёт, к примеру, Ирану.

Кстати, у КНДР самый большой в мире подводный флот по количеству боевых кораблей. (В мире, Карл!). Подводные лодки КНДР все дизельные и небольшие, скажем, эксперты считают, что подводные ракетоносцы КНДР берут всего по две баллистические ракеты (на американских атомных подводных крейсерах - до 30). И, разумеется, эксперты уверяют друг друга, что подводные лодки КНДР «устаревшие», однако вынуждены признать, что шумными и те5оретически легко обнаруживаемыми из них является только треть. А две трети из 78 подводных лодок КНДР, получается, обнаружить не просто.

Это, кстати, подтверждают недавние события, когда Трамп бодро погнал к берегам КНДР авианосец с эскажой, а из Пхеньяна по радио в ответ прозвучал кодированный сигнал для подводных лодок. И началась паника у берегов Калифорнии с подъёмом в воздух всех самолётов противолодочной обороны и выходом в море противолодочных кораблей. С соответственным изменением курса идущего к берегам КНДР авианосца - перехотелось ему плыть к КНДР, и взял он курс на Филиппины. Как мы понимаем, Трампу объяснили, что он не с Рашкой имеет дело.

Получается, что в отличие от Russia, которая является страной мерзких тварей, проникших в правительство, Думу, суды и органы правопорядка, чтобы грабить народ, КНДР это страна учёных, инженеров и квалифицированных рабочих.

Но так сказать мало, поскольку КНДР это ещё и вооружённый лагерь, постоянно готовый к войне. Считается, что армия мирного времени в КНДР состоит из более чем миллиона человек до зубов оснащённых тяжелым оружием, плюс 4 миллиона резервистов, плюс до 4 миллионов Рабоче-Крестьянской Красной гвардии, вооружённой в основном легким оружием, да плюс около миллиона Молодёжной Красной гвардии.

А ведь у такой вооружённости народа есть и ещё один аспект. Как вы полагаете, при такой степени вооружённости народа легко ли совершать над этим народом насилие со стороны… правительства? Может ли правительство и тот же Ким Чен Ын по своей прихоти кого-либо убить или посадить в тюрьму при наличии 5 миллионов вооружённых членов Красной гвардии?

А вот ещё один крайне «правдивый» сайт «24smi.org» сообщает: «Ким Чен Ын – один из самых кровавых диктаторов во всем мире, от которого исходит множество геополитических угроз для планеты». Вопрос: «Каких угроз?» - для долбона не вопрос. Долбону ясно, что страшных угроз! Вопрос: «Сколько крови пролил Ким Чен Ын?» - тоже не вопрос. Долбон знает, что очень много!

А один мой товарищ, бывавший в КНДР, уверял, что в этой стране вообще нет ни тюрем, ни лагерей. С одной стороны в это не верится (люди есть люди, должны там быть преступники и среди серверных корейцев). Но, с другой стороны, ведь Запад уверяет нас, что знает о КНДР все подробности, к примеру, кого из министров Ким Чен Ын расстрелял из зенитного орудия или какую свою жену расстрелял из миномёта. Правда, эту «правду о КНДР» Гуглом не проверишь, а вот координаты тюрем проверить можно. Поэтому, если бы в КНДР были тюрьмы и лагеря, то Запад нам бы сообщил бы их координаты. Но нам проверяемые координаты или адреса не сообщают - помалкивают, но делают бла-бла-бла про «тюрьмы вообще», из которых заключённых выгоняют на свободу, когда в тюрьме обед не сварят. А ведь это указывает на то, что в КНДР, возможно, действительно нет ни тюрем, ни лагерей.

Кровавая диктатура, однако!

Но теперь о беженцах от этой кровавой диктатуры.

О беженцах из КНДР пишут те, кто на этих писаниях без стеснения зарабатывает, и на эту «правдивую» информацию в свою очередь опираются все «правдивые» СМИ. А конкретное число беженцев сообщает «правдивая Википедия», однако дело в том, что чёрт его знает, кого она считает беженцем. Скажем, 1969 году я работал в стройотряде в совхозе под Новомосковском, и в соседнем с нами домике жили корейцы, которые выращивали лук на землях, взятых у этого совхоза в аренду. Они как - теперь считаются беженцами с КНДР?

Или несколько лет назад нам с приятелем было удобно встречаться в Москве в ресторане КНДР - в этом ресторане все повара и официантки были из КНДР. (Сейчас этот ресторан или закрылся, или куда-то переехал из того подвального помещения, в котором он был). Так вот, в том ресторане рядом с нашим столиком или в отдельном закрытом зале обычно «гудели» и одна-две компании северокорейцев, что-то отмечающих. Тоже беженцы?

Так, что придётся верить Википедии - сказала Википедия «беженцы», значит беженцы.

Итак, во времена, когда в КНДР шли подряд годы сильнейшего неурожая - с 1995 по 1999, - из страны «бежали»: в 1995 году - 41 человек; в 1996 - 56; в 1997 - 85, 1998 - 71 и 1999 - 148 человек. (Видимо от голодухи у остальных сил не было для побега). А всего в период с 1953 года по 2005 год из КНДР «сбежало» 14 тыс. человек, в 2004 году - 1894 человека. Пик «беженцев» из КНДР пришёлся на 2009 год, в который «сбежало» 2927 человек, а уже в 2013 число «беженцев» сократилось до 1420 человек. Повторю, не понятно, кого именно Википедия считает беженцем, но числа она даёт такие.

Поскольку в Russia численность населения в лучшем случае в 6 раз выше, чем в КНДР, то чтобы с Russia ежегодно сбегало столько же человек, как и из «несчастной» КНДР, число сбежавших должно быть в пределах 9-18 тысяч человек в год.

Однако, из Russia - из мерзости фашистского счастья - в 2013 году, к примеру, сбежало не 18, а 186 тысяч человек, а в 2014 году - в год радости от присоединения Крыма, - сбежало 308 тысяч человек, а в 2016 году - 313 тыс. человек. Правда, это называется деликатно - «эмигрировали». Но ведь сути не меняет.

Всего с 1992 года по 2016 - за 24 года из Russia сбежало практически 5 миллионов человек, в среднем сбегало где-то около 210 тысяч в год. При этом бегство из фашистского «рая» намного превышало даже бегство из «рая» Российской империи, которая, кстати, по численности населения была существенно больше, нежели Russia. В 1851-1915 годах - за 64 года - от царей сбежало 4,5 миллиона человек, то есть, в среднем сбегали около 70 тысяч человек в год, а из Рашки, повторю, в среднем 210 тысяч в год.

Причём, бегут из Russia не сторонники Навального, «продавшиеся США» - эти пытаются в Russia что-то исправить.

Бегут, во-первых, не находящие себе применения специалисты. От судебно-ментовкого беспредела, бегут коммерсанты, но, что интересно, бегут и те, кто мерзость фашистского счастья увидел изнутри. К примеру: «27-летняя Мария Дрокова, которая не так давно была одним из лидеров прокремлевского движения «Наши», живет в США, а теперь еще и получила вид на жительство в Америке. Об этом девушка сообщала на страницах своего Инстаграма.

- Самый красивый оттенок зеленого, который я когда-либо видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране США, - заявила Дрокова, держа в руках заветный документ».

Это вам не бла-бла-бла про кровавую диктатуру в КНДР, от которой «исходит множество геополитических угроз для планеты».

Это вам реальный фашизм, от которого исходит угроза собственным гражданам России.

И беженцы из Russia являются доказательством этого.