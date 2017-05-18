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Московский листок

К какому поясу и пути прикрепилась РФ?

Опубликовано 18.05.2017 автором в разделе комментариев 0

путин китай колония
К какому поясу и пути прикрепилась РФ?

Итак, Москва сделала выбор: она прикрепляется к китайскому глобальному проекту «Один пояс – один путь». Ну, и куда же ока кидается, становясь вассалом Поднебесной? Попробуем разобраться.

По сути дела, ВВП в будничной обстановке и без фанфар совершил исторический выбор – разворот на Восток. Что-то вроде отказа северо-восточной Руси от Запада и ухода под Золотую орду при Александре Невском.

Но вот князя Невского2 явно не получается.

 

ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Смотреть на пекинскую пресс-конференцию Первого Лица было смешно и жалко. Только и тем было про игру двумя пальцами на рояле у китайского Начальника, да о Евровидении и выборах. РФ превратилась в шута, в паяца. Сыграли на да "изячно" уронили курс акций "Газпрома". В общем, выступили петрушками, которые миру ничего дельного (и завершенного) предложить не могут. Ни в науке с техникой, ни в промышленности, ни в строительстве полезной инфраструктуры. 

Официально «ОП – ОП» нужен китайцам для того, чтобы быстро возить свои товары в Европу. Но он их и так успешно возит, причем дешево – морем. Кроме того, если почитаете труды прогнозистов о новой экономике Шестого техноуклада (на Западе говорят о 4-й промышленной революции), то увидите: потребность в китайских изделиях в белом мире упадет. Потому что новая индустрия, роботизированная, практически безлюдная, дюже производительная, «стереопечатная» и весьма экономичная, начнет подниматься в США и ЕС. Китай уже утратил преимущество в дешевизне фабрикации. Развиваясь, экономика Шестого техноуклада оставит без работы не только тьму китайцев, но и вереницу пока еще «дешевых» стран-мастерских, где в роли роботов и стереопринтеров выступают покорные рабочие с грошовыми жалованьями. 

В этих условиях Китай создает свой «Один пояс…» именно для того, чтобы не товары на Запад возить (это – предлог), а чтобы породить пояс зависимых от себя стран, рынки которых полностью открыты для товаров из КНР. Которые дают Китаю доступ к своим природным ресурсам. Которые с радостью дадут заказы китайским инфраструктурным строителям. То есть, КНР создает неоколониальный пояс в Евразии, свой вариант глобализации и фритредерства (не сметь протекционизма заводить!). Аналог японской Зоны Сопроцветания в 1941-м. Ближайший аналог «ОПОП» - это ЮМЖД, Южно-Манчжурская железная дорога, построенная японцами в Китае 1930-х и ставшая их поясом развития. С помощью ЮМЖД не только выкачивали из Китая сырье, но и строили у магистрали свои предприятия. Используя для этого эмиссию (для кредитов) своей валюты. И подкрепив все это частями Квантунской армии, получившей полное местное самообеспечение. Что наводит на мысль о возможном использовании нынешней Китайской империей пресловутого «ОПОП» как магистрали для движения своих войск в случае чего.

Российская империя тоже делала свой пояс развития в Манчжурии (Желтороссию) в самом начале ХХ века. Протянула КВЖД – Китайскую восточную железную дорогу. Но японцы по башке дали. Обидно, однако: век спустя Китай, некогда отсталый, теперь превращает в колонию остатки России (РФ).

Расширяя рынки сбыта, китайцы избегают кризиса перепроизводства и становятся настоящей Империей. Их десять приоритетных направлений в современной промышленности получают от государства кредиты под 3% годовых и субсидии на НИОКРы. Такого в РФ нет и в помине, новые китайские корпорации просто сметают слабых русских с рынка. Благодаря мощной связке «государство КНР – китайские корпорации». Так что можно говорить: мол, китайцы всегда были замкнуты в себе, никогда не выходили за свои пределы, за Великую Стену.

Все, баста. Они уже выходят. Они строят свою глобальную империю. Идут по стопам Чингис-хана и Японии начала ХХ столетия. Москва решила отдаться новому господину. Хотя сей новый патрон как-то не шибко помогал Москве избегать западных санкций. Мало того, он их без особого шума поддерживал.

 

ВОЗЬМИ МЕНЯ, О, НОВЫЙ ГОСПОДИН!

Что «ОП – ОП» даст РФ? Да только статус сырьевой колонии-периферии Великого Китая. Путин, если вы слышали, опять осудил протекционизм, растущий в мире. Москва готова лечь под «старшего брата», поставляя ему газ, нефть, прочие сырые ресурсы. Она готова возить китайские изделия через свои земли и ждет от КНР вложений в инфраструктуру на своей территории. Она готова и дальше открывать свои рынки для китайской промышленности, субсидируемой государством и низкими процентами по кредитам. 

Ничего иного Москва сейчас не может. С 2000 года она так и не смогла реализовать свои «поясные» проекты развития. Ни реконструкцию Севморпути – его уже перебил Египет с расщиренным Суэцким каналом. Ни реконструкцию старого Транссиба, ни строительство чисто грузо-скоростного Транссиба-2. Хотя стоило это как раз в половину помпезных и бесполезных Сочинских игрищ. РФ не сумела задействовать БАМ и выстроить дееспособный коридор «Балтика – Волга – Каспий – Персидский залив». Остался на бумаге проект ТЕПР – Трансъевразийского пояса развития. От скоростной трассы поездов «Москва-Казань» отказались, ибо китайцы требовали использовать там только свою технику и лишь свои фирмы-подрядчики. 

Дать Китаю что-то промышленное, что-то высокотехнологичное и прорывное? Эрэфия не в состоянии. Она свою индустрию отправила в небытие. Она не может поставлять в КНР современные суда, самолеты, обрабатывающие центры, электронику и оптику, энергомашины и промышленное оборудование. (В КНР из РФ идут жратва и сырье, типично колониальная структура вывоза). Ибо теперь сама все сложное и наукоемкое Москва покупает у Поднебесной. Ибо, пока серенькие мыши в РФ тратили десятки миллиардов долларов на наемный спорт и никому не нужные стадионы, в КНР государство строило высокотехнологичные, научно-производственные «долины». Например, Оптическо-лазерную, в троеградье Ухань. 

Кремль тут выступил в роли мелкого статиста и подпевалы. Гляди, Пекин, какие мы хорошие: мы – против протекционизма! «Один пояс…» принесет РФ лишь дальнейшую деиндустриализацию, растаскивание ЕвразЭС (Казахстан притягивается к Пекину), экономическую и технологическую зависимость РФ от китайцев.  Зато тешится комплекс расейской «элиты»: сидеть, ничего не делать, но найти богатого и трудолюбивого покровителя. Он, мол, все за нас и сделает. Раньше уповали на Запад, теперь – на Китай. (Ну, кто теперь на нас с Васей? Вернее, на нас с Хуа?)

Но участь колонии всегда плоха. Тем более, что «ОП – ОП» задействует РФ лишь краешком. В основном пояс и его пути пролегают южнее… 

 

ВЗГЛЯД АКАДЕМИКА МЕНАКИРА

Научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН, академик Павел Менакир написал статью «Низко висящие фрукты» («Эксперт», № 20, 2017 г.), где говорит весьма схожие с моими выводами вещи.

То бишь, снова мы видим аналог очарования российских верхов американскими и европейскими ценностями-моделями в конце 80-х и начале 90-х. Только теперь Москва падает на грудь Пекина.

«…Эти рецепты сродни тем, которыми либералы-глобалисты убаюкивали общество в 90-е: вот подстроим свою экономику под Европу по американским лекалам, то есть избавимся от собственной экономики и будем наслаждаться благами цивилизации, без забот ожидая, когда нам зпа послушное исполнение роли экономического сателлита облагодетельствуют «новой экономикой» в надежде, что она, может статься, и постиндустриальной окажется. Правда, оказалась она не «пост-», а безиндустриальной. А теперь уже не либералы-глобалисты, а вполне себе респектабельные государственники-националисты объясняют, что экономика-сателлит – это очень даже хорошо, потому что Китай не Запад, а Восток…» - пишет ученый.

Если же разобраться, то китайцы перебивают поток грузов по Транссибу и БАМу, вышибают остатки российского (советского) влияния из Средней Азии и Казахстана. Они уже наложили лапу на газ Туркмении, контролируют 25% нефтедобычи у казахов. РФ они предложили роль «сырьевого сателлита»: в 58-ми совместных проектах с Москвой – добыча разнообразного сырья и вывоз его в Китай. Если что-то и строится в РФ на китайские кредиты – то силами китайских подрядчиков, с китайским оборудованием и сервисом. А сами новые предприятия – либо наполовину принадлежат КНР, либо имеют блок-пакет акций в руках китайцев. Позиция российских чиновиков и манагеров: пускай побыстрее строят и выкачивают сырье. Пока на него спрос из-за новой промышленной революции не упал. (Академик приводит как пример высказывания такого рода главы Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова).

П.Менакир издевается над предложением Чекункова: создать проектный офис по образу Госплана, который опишет состояние экономики РФ и найдет для китайских инвесторов наиболее доходные объекты вложения средств.

«Действительно просто. Сами-то мы понятия не имеем, что за экономика такая у нас получилась, вот китайский проект наконец-то поможет понять. Ну, а мы китайцам за это – лакомые кусочки. Не жалко…» - язвительно отмечает академик, показывая другие откровенно холуйские предложения. Например, обеспечить инвесторам прозрачные правила игры на много лет вперед. Для этого надо было китайцев ждать?

Словом, раболепие и безделье расейской «элиты» в этом случае – во всей красе. Ничего не будем делать сами: Курилы освоят и облагородят японцы, Сибирь – китайцы. Логика проста: если проводить настоящую индустриализацию РФ и ее Развитие, то нынешняя «элита» попильщиков, сырьевиков и ростовщиков потеряет власть и собственность. Потому – побоку собственное развитие, занимаемся сохранением самих себя, давим русское развитие и отдаемся чужим господам. Новой Золотой Орде. Пусть она тут строит свои предприятия. Помните, как официозная пропаганда клеймила украинскую «элиту» за то, что она, расписавшись в полном бессилию развить Украину, отдает ее под власть Евросоюза? Но сами-то вы – не то же ли самое совершаете?

 

 

А КТО ОНИ, КИТАЙЦЫ?

То, что китайцы точно так же выпотрошат РФ, как и западники до них, у меня не вызывает ни малейших сомнений. Ибо исторически китайцы – экспансионеры, архинационалисты с чувством превосходства над всеми прочими, жадные до природных ресурсов и умело покоряющие другие народы там, куда они пришли. Сказки о добродушном Ходе оставьте при себе. Китайцы умеют объедать чужие территории, словно саранча. Они жестоки, цепки и упорны, и они – гении выживания в самых суровых условиях. И гении самоорганизации…

Для того, чтобы понять традиции китайцев, обратимся к уникальным запискам русских путешественников и ученых 1890-х годов и начала ХХ века. Ко времени, когда за китайцами еще не стояло нынешнее мощное, технократическое государство. Наоборот, Китай пребывал в состоянии унижения и полураспада, он еще был доиндустриальным и безмашинным обществом. И пусть вас не смущает то, что описаниям – более ста лет. Как свидетельствует наш горький опыт после 1991 г., черты национального характера никуда не деваются. Они всплывают и вопроизводятся веками подряд.

Вот воспоминания академика-геолога Владимира Обручева («За тайнами Плутона» - Москва, «Молодая гвардия», 1986 г.) С интересом читаю записки автора «Земли Санникова» о его путешествии по золотым приискам Ленского края в 1890-1891 гг. Страшная коррупция: чинуши берут взятки, золотопромышленники добывают неучтенное золото, нарушая все нормы безопасности труда. Нелегальные спиртоноши обменивают «огненную воду» на золотишко. Темные дельцы скупают краденое золото у рабочих крупных компаний, записывая его как добытое на своих мелких «отводах». Но кто – организатор этого «бизнеса»?

«Большую часть купленного золота такие дельцы даже не записывали в книгу, а увозили в Иркутск и продавали китайским купцам, которых там было довольно много и которые имели лавки с китайскими товарами: чесучой, леденцом, чаем. В Иркутске на одной из улиц таких китайских лавок был целый ряд, и, заглядывая изредка в них, я всегда удивлялся отсутствию покупателей…»

Правильно: лавки держали только для отвода глаз. Китайцы мафиозные операции по скупке золота. Как видите, даже в условиях полураспада тогдашнего Китая сами китайцы успешно использовали коррупцию и бардак в тогдашней царской России. Ничего вам из дней нынешних это не напоминает?

А теперь ознакомимся с уникальным явлением в мировой литературе: книгами Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» (основа – путешествие 1902-го) и «По Уссурийскому краю» (записи за 1902-1906 гг.). Произведения военного востоковеда и путешественника Арсеньева есть сплав художественной литературы и точнейших дневников его полевых исследований. И там – полно о китайцах, которые тогда буквально заполоняли Приморье и вовсю его эксплуатировали. Причем именно самостоятельно – ибо сам Китай в те годы был единым весьма условно, его самого когтили западные державы и Япония. Но китайской народной экспансии это вовсе не мешало. (Только СССР на 70 лет выставит китайцев отсюда, и только после 1991-го они вновь явятся в те же земли). Полистаем издание – В.К.Арсеньев. «По Уссурийскому краю. Дерсу Узала» - Москва, «Правда», 1983 г. Отмечу, что эта книга в РФ к экстремистским не причислена.

Арсеньев рисует одну и ту же жуткую картину в Приморье. Китайцы являются, создают организованные общины, в них выдвигаются лидеры. Китайцы, наплевав на формально русскую юрисдикцию, устанавливают свои законы. Местное население (тазов-удегейцев) они порабощают. То есть, загоняют их в долги, зачастую – подсаживая их на опиум. Потом отбирают за долги жен и детей, себе в рабство. Должник тоже пашет на кредиторов. Любое возмущение – и тазов убивают. Китайцы очень любили хоронить туземцев заживо (потом с ними самим это будут делать японские оккупанты в 1930-е). Арсеньев сам видел могилы живьем погребенных, убивших китайца-заимодавца. К ногтю прижимают и корейцев. Сами китайцы выжимают из территории все – истребляют уникальную фауну, ищут коренья женьшеня, добывают водоросли и моллюсков. А умирать уезжают в родной Китай.

Вот Арсеньев рисует картинку: его отряд встречает корейцев, которые ловят карликовых оленей – кабаргу. Корейцы, поймав четырех кабарожек, оттаскивают в сторону трех, на съедение воронам. Почему? Да потому, что китайцы платят только за мускусные железы кабарги, а они – лишь у самцов. Китайские скупщики дают по рублю за железу. По словам корейского браконьера, они за сезон взяли 125 кабарожек, и 75% из них – самки.

«…Куда ни взглянешь, всюду наталкиваешься на хищничество. В недалеком будущем богатый зверем и лесами Уссурийский край должен превратиться в пустыню…» - выводит перо Владимира Клавдиевича (указ. соч., с. 224)

«У себя на родине китайцы уничтожили все живое. У них в стране остались только вороны, собаки и крысы. Даже в море, вблизи берегов, они уничтожили всех трепангов, крабов, моллюсков и всю морскую капусту. Богатый зверем и лесами Приамурский край ждет та же участь, если своевременно не будут приняты меры к борьбе с хищничеством китайцев…» (с. 201).

Эти строки Арсеньев написал, когда увидел у фанзы китайца сарай, целиком набитый оленьими жилами, связанными в пачки. Килограммов на семьсот одних сухожилий. Ибо их охотно покупают в Китае. В том же сарае Арсеньев увидел и сотню шкурок молодых тюленей-сивучей.

«Большего хищничества, чем здесь, я не видел!» - пишет Арсеньев.

Перечитайте обе эти великие книги русского путешественника именно под этим углом. И сравните с нынешними воплями из Сибири и Дальнего Востока. О том, как китайцы, выращивая что-то в земле, уродуют ее химией. О том, как они ведут вырубки леса. (Они же подкупают местное русское начальство так же, как и их предшественники в 1890-х). Арсеньев подчеркивает: подчиняя и закабаляя местных орочей-удэгейцев, китайцы превращали их в забитых окитаенных существ (порабощенные перенимали одежду покорителей, их некоторые обычаи). Правда, такие криминально-браконьерские колонизаторы боялись трогать русских крестьян-поселенцев, во всяком случае, тогда. Правда, это не относилось к бандам китайцев-хунхузов, бродивших и по русской территории. Те нападали на всех. В Новосибирске, в музее железной дороги, Максим Калашников видел вагоны для Транссиба и КВЖД начала ХХ века. Их блиндировали (бронировали стальными листами снизу до половины высоты вагона) – на случай обстрела из винтовок хунхузами.

Огромно отличие нынешних времен – когда деиндустриализованная и проеденная продажностью начальства РФ сама идет в китайские сателлиты – от времен Обручева и Арсеньева. Ибо теперь за китайцами стоит мощное, дееспособное, индустриально развитое государство. Вторая сверхдержава мира.

Вот и делайте выводы из нынешнего «исторического выбора» Кремля. Если китайская экспансия и раньше была подобной яду паука, впрыснутому в жертву и превращающему ее внутренности в жижу для высасывания, то спасет ли от нее какое-то ядерно-ракетное оружие?



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