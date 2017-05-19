Спор о цивилизациях

Поискал новый ракурс в споре о том, представляет ли человечество единый культурный (цивилизационный) поток или состоит из набора нескольких цивилизаций (локальных, "ядерных"), окружённых полями своих культурных влияний.

Мои соображение такие. Органическое единство прежде всего проявляется в общем цикле развития. Правая и левая рука взрослеют или стареют одинаково, а вот члены одной семьи, даже близнецы - по разному. Более того, члены семьи развиваются в противофазе - чем взрослее и крепче дети, тем старше, а значит и уязвимей родители.

Совершенно очевидно, что человеческие цивилизации развивались очень часто в противофазе: когда Западная Европа погружалась в Тёмные века, Халифат шёл к высшей точки развития; распад Греческой (Македонской) империи синхронизирован с консолидацией Китая, а кризис и распад Византии - с возникновением Делийского султаната.

Поэтому цивилизация - это альянс культур, развивающихся синхронно, в рамках общециклического процесса, а человечество - это, скорее, разветвлённый клан, нежели единый организм.



Другое дело, что процесс слияния культур идёт непрерывно, точно также, как локальные культуры сливались в общую региональную цивилизацию.

И ещё несколько замечаний. Пока только Западной Европе удалось разомкнуть цикл, открыв прогресс, когда "замыкание" развития сменяется на "провисание" и частичную и фрагментарную архаизацию (например, тоталитаризм XX века - это сочетание стремительной социальной архаизации со столь же стремительным технологическим прогрессом).

Все остальные цивилизации Земли к XVIII веку полностью исчерпали свой рост, быстро дряхлели, их государства распадались или были очень хрупки. Только воздействие Западной Европы вытащило их на новый цикл подъёма и развития. Это относится и к Северовизантийской цивилизации (Московской Руси).

Скорее всего, общеземная цивилизация сложится на основе англосаксонского полюса западной цивилизации, как самого "открытого", универсального и динамичного. Французский полюс Запада в этом соревновании проиграл, хотя континентальную Европу он объединил.

Очевидно, что человечество не может быть объединено ни китайской, ни индийской, ни японской, ни русской, ни арабской цивилизациями, которые слишком "закрыты" и цикличны (без культурной подпитки от Запада немедленно тяготеют к закрытости).

Оказалось, что самые большие рекорды в цивилизационной экспансии принадлежат культурам-ученикам, возникающим как дочерние, периферийные.

Эллинизм распространила до Инда полудикая Македония. Библию - презираемая иерусалимской знатью галилейская секта. Ислам - бедуинская окраина древней и блестящей сирийской цивилизации. Западное влияние - захолустные Соединённые Штаты. А византизм распространился на полсвета (в том числе в виде изводов большевизма) из окружённой чащобой Московии.

Видимо, это - закономерность. Энергичный и динамичный ученик лучше несёт наследие, чем её база, поскольку нет такого бремени сложности - распространяется именно облегченная версия культуры. Македоняне "не взяли с собой" демократию, американцы - британский аристократизм, русские - всю светскую культуру и философию Византии, продолжавшую античные традиции.