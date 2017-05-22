Максим Калашников: подполье - опыт большевиков Закаспия

Как позорно Москва провалилась на Украине, видел каждый из нас. Как погибла Русская весна, как не оказалось на Украине русского подполья. Как у Запада и бандеровцев оказались в распоряжении сети активистов, готовых на все, а у Москвы – нет. Как у нее не оказалось дееспрособного подполья.

Тут полезно сравнить действия красных в Гражданскую войну и немощь нынешней Москвы. Сделаем это.

Здесь я публикую текст, присланный мне товарищем из Донецка. Лишь немного его отредактировав и снабдив своими отступлениями.

***

Писать об опыте большевистского подполья в кровавом театре Гражданской войны – все равно, что исследовать целый океан. Исследовать красное подполье, действовавшее от тайги Приморья и сопок Камчатки до Бреста, от холодных волн Мурманска до субтропической Кушки, можно всю свою жизнь.

Потому мы решили взять конкретный пример. Работу большевистского русского подполья в Закаспийском крае (нынешней Туркмении). Закаспий-Туркмения. В 1918 году эта территория оказалась совершенно отрезанной от основного «тела» Советской России. Там красные подпольщики могли рассчитывать только на самих себя. Перебросить им сколько-нибудь значительную помощь красная Москва была просто не в состоянии. Русские жили в основном в небольших городах и городках вдоль Закаспийской железной дороги да в порту Красноводск (ныне – Туркменбаши, надеюсь – временно). Сам край был присоединен к Российской империи лишь в 1880-е годы, и русские городки окружали племена воинственных туркмен, на русских глядевших отнюдь не нежно. С севера простиралось песчаное море – пустыня Кара-Кум, Черные пески, в летнюю пору пышущая невероятным зноем. Севернее Кара-кумов – белые. С юга – враждебная Персия, откуда пришли британские оккупационные силы. В самих городах и городках – яростная борьба между большевиками, меньшевиками, эсерами правыми и левыми, дашнаками, гичакистами, анархистами. Полное безумие!

Казалось бы – никаких шансов. Лапки кверху. Ложись и помирай. Но красные подпольщики боролись – и добились победы! Они смогли разложить тыл врага и дождались прихода Красной Армии в начале 1920 года.

***

Советская власть в Закаспии пала в июле 1918 года. Время было страшное. Свирепствовали насилие, голод, нехватка и дороговизна всего и вся. Русские в основном работали на железной дороге, что тянется от Каспия по узкой полосе на восток – между песчаным морем пустыни Каракумы и горным хребтом Копет-Даг. Заработки у железнодорожников при царе были внушительными. Но теперь сказывались развал в стране и последствия засухи 1917 года. Горожане были раздражены. Тем более, что большевики, не сумев завоевать большинство в Советах Ашхабада и других городов, попросту разогнали их и установили власть революционных комитетов.

Потому никто особо не спасал власть большевиков, когда в июле 1918 года эсеры подняли восстание и захватили власть в Ашхабаде (тогда его называли Асхабадом). Более того, рабочие даже поддержали свержение красных. Главой нового режима в Закаспии, Временного исполнительного комитета, стал эсер с мультяшно-пародийной фамилией – Фунтиков. Но красным было не до смеха: эсеры расстреляли девять ашхабадских комиссаров. В Красноводске установилась власть «стачкома» во главе с бывшим железнодорожным ревизором и цирковым борцом Куном. А он был еще тот садист: любил то по живым людям, как по мишеням, пострелять, то живыми их в землю закопать. Кун своей властью отдал порт Красноводска и все восточное побережье Каспия в распоряжение англичан. Внешне новая власть выдвинула лозунг – за Советы, но без большевиков.

Большевики не сложили руки. Они создали подпольные сети в Ашхабаде и Красноводске, в Казанджике и Кизыл-Арвате, в Мерве и Кушке. В этот момент им никто не мог оказать никакой помощи извне. Ленин в Москве был так далеко! Узбеки имели свою власть, в самой Туркмении банды Эзиз-хана намеревались построить свое ханство в Тедженском оазисе. В селах большевиков не было по определению.

Переворот в Ащхабаде творился с подачи британцев. Хотя еще шла Первая мировая война, англичане планировали отделить Туркестан от советской России и взять под контроль местные порты и железные дороги. Причем малыми силами. Еще в самом начале 1918 года в иранском Мешхеде развернулась специальная английская военная миссия во главе с известным разведчиком генералом Маллесоном. Чуть позднее для помощи антирусским силам в Туркестан приехала миссия во главе с британским подполковником Бейли. Кстати, в ее состав вошел и американский консул Тредуэлл.

Британцы создали «Туркестанскую военную организацию», раскинувшую сеть отделений в Ашхабаде, Коканде, Самарканде, Фергане, Андижане и других городах. Пресловутая ТВО сплачивала все антикоммунистические силы, чтобы вышибить красных не только из Закаспия, то и всего Туркестана. Во главе ТВО встал бывший шеф жандармов Джунковский. В организацию вошли бывшие царские офицеры, буржуа, меньшевики и правые эсеры. Англичане тогда же принялись перебрасывать свои войска из Индии в Северный Иран.

Задача? Взять под контроль Ашхабад и Закаспийский край. Миссия Маллесона и ТВО отправили в Ашхабад умелых агентов – Уорда, Джарвиса и Тиг-Джонсона. Опытные господа, они сколотили в городе «Союз фронтовиков» - тайные боевые отряды. Они и совершили переворот в столице Закаспия 12 июля 1918 года. Следом под контроль правительства Фунтикова перешла вся Закаспийская железная дорога с населенными пунктами вдоль нее. Красноводск, Ашхабад, Кизил-Арват, Мерв отпали от Москвы. Рабочие поддержали антибольшевистскую новую власть – это факт.

Уже в 26 июля Временный исполком Закаспия обращается к англичанам с просьбой о военной помощи. Британцы – тут как тут. 12 августа 1918-го из Ирана, у станции Артык, в ста верстах юго-восточнее Ашхабада, границу переходят индийская часть (русские называли ее «сипаями»): батальон 19-го Пенджабского полка. Вместе с ним - несколько рот Йоркширского и Хэмпширского пехотных полков, 28-й лёгкий кавалерийский полк и взвод 44-й полевой лёгкой артиллерийской батареи. Силы, как видите, небольшие. Они располагаются в Ашхабаде-Асхабаде и некоторых других пунктах на Закаспийской железной дороге. В Красноводск занимает небольшой британский гарнизон – 700 штыков. В Ашхабад перебирается и Маллесон со своим штабом.

Глава нового правительства Закаспия Фунтиков принимается уничтожать большевистский актив. Расстреляны девять ашхабадских комиссаров. Но действуют новые власти непоследовательно. Из их рук ускользает железнодорожник-большевик Иван Кукаев – один из будущих руководителей красного подполья.

Он был членом ашхабадского Совета и его тоже схватили в первые дни после переворота. Однако за него вступились рабочие-железнодорожники. Они, возбужденные арестами, написали прошение новой власти о выдаче Кукаева на поруки. Новая власть (а она тоже была, кстати, левой, а не правой) не хотела портить отношения с железнодорожниками. Ивана Кукаева отпустили – и он моментально скрылся в доме друга, машиниста Павла Морозова. Так Кукаева и не обнаружили. Хотя приказ на это отдал новый мэр Ашхабада (тогда его называли начальником города), бывший контрабандист и торговец опиумом Худоложкин.

***

Именно весовщик с железной дороги Иван Кукаев 25 июля 1918-го и создал красное подполье в Ашхабаде. Собравшись на конспиративной квартире, подпольный комитет создали И. Л. Кукаев (председатель), С. Г. Арутюнов, И. Ф. Панькин, И. Р. Зотов и Г. С. Кадыгроб. То есть, четверо русских и один армянин (в Ашхабаде жила большая армянская община).

Подпольщики намечают первичный план работы: вести информационную борьбу (листовки, разоблачающие власть), создавать подполье в других городах, разлагать вражеские военные части пропагандой, саботировать все мероприятия правительства Фунтикова.

Как пишет Рахим Эсенов в своей книге «Большевистское подполье Закаспия», оно с созданием комитета было разбито в целях конспирации на отдельные группы по 4–6 человек. Членам подпольной организации выдали билеты, которые подписали Ястребов и Орел (Ястребов - партийный псевдоним И. Л. Кукаева), дали подпольные псевдонимы и личные номера. Ежемесячно они вносили по 25 рублей членских взносов. Комитет поручил отдельным подпольщикам изыскать дополнительные средства для партийных нужд, а также для оказания материальной помощи скрывающимся от ареста товарищам и их семьям.

Да, 25 рублей тогда были большими деньгами для рабочих. Считайте, от четверти до трети их заработка. Трудно представить себе, чтобы сегодня люди отрывали от себя такие средства – они просто умрут с голоду. А тогда большевики были ярыми пассионариями и на себе экономили, создавая фонды подполья. Ячейки его скоро появились в Красноводске, Казанджике, Кизыл-Арвате, Мерве, Кушке и других районах Закаспия.

Полезный для нас опыт, отмечу я. С билетами, правда, закаспийские подпольщики несколько недодумали. Зачем же давать лишние улики охранке и контрразведке, если тебя задержат и обыщут? А в остальном большевики Ашхабада в тот момент сработали верно.

Как были устроены их подпольные организационные ячейки? Еще раз полистаем книгу Эсенова. Итак, в Казанджике (ныне – Берекете) подпольщики создали конспиративный комитет. Местом встреч и явок они избрали дом бывшего священника П. В. Васильева (партийный псевдоним - Старый Закаспиец), стоявший в саду напротив вокзала.

Здесь на первом же собрании большевики избрали "конспиративный комитет" из одиннадцати человек. Комитет избрал бюро из трех человек, которое должно было хранить переписку, созывать заседания комитета, заслушивать отчеты подпольщиков о проделанной работе. Большевики продумали и организационную структуру подполья: каждый член комитета объединял не менее пяти членов подпольной организации, которые в свою очередь поддерживали связи с группами рабочих или служащих, сочувствующих Советской власти. Члены групп не знали имена членов комитета. Для связи с подпольщиками Красноводска, Джебела, Кизил-Арвата, Мерва и Ашхабада назначили ответственных товарищей.

Возникло подполье и в Красноводске. Павел Бесшапочный и его соратники, создав подпольную организацию, установили связь с портовыми рабочими, наметили планы: срывать мероприятия белогвардейского "стачкома" во главе с Куном, добиваться освобождения арестованных.

В Мерве большевик Сазонов выступил организатором тамошней конспиративной группы. В нее вошли слесари Москаев, Дунин и другие. Группа, как писал Рахим Эсенов, охватила своим влиянием гарнизон в Байрам-Али, через машиниста М. Телия (брата расстрелянного белогвардейцами Виссариона Телия, председателя областного Совнаркома) установила связь с подпольем Кушки. В самой Кушке подполье первоначально составили 28 рабочих-железнодорожников во главе с А.Зайцевым, главой местного Совета, печником Цибизовым и литейщиком Карандой. Но, поскольку в маленькой Кушке укрыться было невозможно, подпольщики ушли в горы.

Все эти люди были любителями: никакого опыта конспирации и подпольной работы они за плечами не имели. Они не знали, как наладить связи, организовать явки, печатать листовки и доставлять агитационную литературу.

Приходилось новоявленным подпольщикам трудно. Глава нового правительства Федор Фунтиков пользовался поначалу большой популярностью и среди рабочих. Он любил напомнить, что он работал и слесарем, и машинистом паровоза. Правда, потом он обзавелся собственной мастерской с наемными работниками, да и с торговлей занимался, наезжая в соседний Иран. Однако рейтинг у него был поначалу велик. Да и власть его поддерживалась 2 тысячами британских сипаев.

Временный исполнительный комитет Закаспия контролировался англичанами. Они сразу взяли под контроль связь (телефон и телеграф), железнодорожный и морской транспорт. Были запрещены митинги и забастовки, был установлен 12-часовой рабочий день.

Примечательно, что соглашение с англичанами заключили 19 августа (зловещий для нашей истории день). Правительство Закаспия обязалось вести борьбу против Советской власти, запретить вывоз хлопка и передать британцам все его запасы. Им же передавались все пароходы на Каспии, Красноводский порт и Закаспийская железная дорога. В обмен Британия предоставляла финансовую и военно-техническую помощь. Туркмению-Закаспий брали по дешевке. По состоянию на январь 1919-го белое правительство Закаспия получило от Великобритании 15 миллионов руб. обязательствами и 2 миллиона рублей наличными, около 7 тысяч винтовок, несколько миллионов патронов. Всего этого в Британии было из-за войны навалом – деть было некуда. Но белые и за это заплатили дважды: еще и поставили британским войскам продовольствия на 12 миллионов рублей.

А, поскольку в это же время англичане взяли под контроль и Баку (противоположный берег Каспия), то красному подполью было совсем туго. Помощи Москва оказать не могла. Летом 1918 года немцы занимали Украину и Новороссию, в Среднюю Азию и на русский Север влезли британцы. Сибирь, казачий Юг были еще неподвластны большевикам. Они контролировали лишь области Центральной России, часть Северо-Запада с Петроградом и течение Волги. Да «остров» в Средней Азии – так называемую Туркреспублика с центром в Ташкенте.

Уже 24 июля 1918 года Туркестанская республика, года – автономия в составе РСФСР – создала Закаспийский фронт. Она принялась наступать на Закаспий с востока. Хотя сама и оставалось отрезанной от основной территории красной России.

***

Но красная Москва рассчитывала на подпольщиков по всей огромной стране. Примечательно, что 15 сентября 1918 года Центральный комитет РКП (б) (Российской компартии большевиков) созвал в Москве совещание коммунистических организаций Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии, чтобы объединить усилия коммунистов на всей территории, захваченной немецкими оккупантами. Совещание избрало Центральное бюро коммунистических организаций оккупированных районов. С членами бюро разговаривал сам В. И. Ленин. Он требовал усиления агитации в немецких войсках, указал на неизбежность краха оккупации. Он не собирался сдаваться и опускать руки.

Чуть менее месяца спустя, 19-24 октября 1918-го, в Москве прошла Первая конференция коммунистических организаций оккупированных местностей. Она обсуждала тактику борьбы на оккупированной территории, устройство вооруженных восстаний и решила прежде всего разлагать войска интервентов революционной агитацией.

Пропаганда превращалась в настоящее оружие. С помощью брошюр и листовок солдаты иностранных армий должны были узнать о том, как русские рабочие сбросили власть капиталистов и аристократов. Как они выступают за окончание Мировой войны без аннексий и контрибуций. Как требуют отпустить уставших солдат по домам. Листовки тогда заменяли социальные сети.

Надо сказать, что команда Ленина и Троцкого умело использовала подполье в тылу белых и западных войск. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. В чем заключалась работа подполья? Распространение революционных листовок, срыв мобилизации в белую армию, организация партизанских отрядов, саботаж и забастовки на предприятиях и железных дорогах, агитация и пропаганда среди войск противника, разведка боевых сил противника, подготовка общего вооруженного восстания к моменту приближения Красной Армии.

Да, большевики делали все это очень удачно и грамотно. Они размягчали и поджигали тылы противника.

***

В Закаспии подполье, очевидно, знало о решениях, принятых в Москве. Оно приступило к разжиганию недовольства в рабочей среде. Особенно – среди железнодорожников, на которых и держался Закаспийский край.

Дело в том, что рабочие тех времен были объединены в профсоюзы. Причем не в формальные, а настоящие, боевитые. Подпольщики решили провести своих людей в их руководство. Заодно конспираторы всеми способами устраивались на работу в правительственные учреждения и другие важные организации. Например, один из подпольщиков начал служить в почтовом ведомстве, заодно выдвинувшись в члены комитета профсоюза. Благодаря доступу к связи он знал, что англичане передают в Мешхед. Другой большевик пошел на работу в железнодорожной милиции. Подпольщиком был и начальник городской телефонной сети, прослушивавший разговоры вражеского начальства. Еще один городской партизан трудился курьером в новоявленном Министерстве внутренних дел Закаспия. Он не забывал привозить секретные документы на конспиративную квартиру, где их изучали, а потом аккуратно заклеивали пакеты. Особой удачей было назначение большевика Степкина помощником начальника ашхабадского уголовного розыска. Благодаря этому конспиративный комитет знал, чем занимается контрразведка. Некоторые подпольщики стали работать тюремными надзирателями, обеспечивая связь между теми, кто оказался в застенках, и подпольем.

Обстановка благоприятствовала красным. Структуры новой проанглийской власти в Закаспии только-только становились, они еще были незакостеневшими, зыбкими, аморфными. Примерно такими же, как на Украине после гибели СССР или там же, но после госпереворота февраля 2014 года. Так что и здесь наши красные предки дают подполью Новороссии ценную подсказку: проникай в структуры власти и управления врага. Пользуйся ими.

Во второй половине 1918 года правительство Фунтикова в Ашхабаде даже не имело специального органа для ведения борьбы с подпольем. Англичане добились создания Розыскного бюро, поставив руководить им своего ставленника – эсера Дружкина.

***

С чего начало свою борьбу подполье в Закаспии? С пропаганды! Так же, как и ребята Губарева в Донецке в феврале-марте 2014-го. Они готовили прокламации, размножали их с помощью печатников и ночью расклеивали по Ашхабаду. Листовки распространялись среди рабочих и солдат правительственных частей. Подпольщики смогли наладить распространение и газеты «Набат», печатавшейся в Баку и доставлявшейся морем.

Пользуясь своими сильными позициями среди железнодорожников, красные подпольщики на поездах развозили листовки по Закаспийской железной дороге. Вернее, возили их машинисты в паровозах. По ночам их разбрасывали на станциях, разъездах и около военных частей – с двигавшегося паровоза. Везде под текстами стояла подпись: «Ашхабадский подпольный комитет РКП большевиков». Тем самым все знали, что в крае действует подполье. За что агитировали? Против антинародной политики правительства, за сопротивление рабочих власти и за изгнание англичан. Шла в ход и сатира. Вот текст одной из листовок:

«…Божиею милостью, Мы, Фунтиков 1-й, Император и Самодержец Асхабадский, царь Красноводский, царь Кизыл-Арватский, великий князь Казанджикский, великий князь Джебельский, князь Узун-Сукский, князь Ахча-Куйминский, Перевальский и прочая и прочая, Закаспийской страны повелитель, объявляем всем нашим верноподданным, что мы в союзе с любезными сердцу нашему дворянством и буржуазией объявили беспощадную войну подлому рабочему классу и крестьянству, дерзнувшим свергнуть власть помещиков и капиталистов в лице возлюбленного нашего монарха Николая Александровича и благоверного Временного правительства и установить свою безбожную рабоче-крестьянскую власть, поправшую все божеские законы и передавшую все земли помещиков - крестьянам, фабрики и заводы - рабочим, банки, железные дороги, земельные недра - трудящимся, прекратившую войну, установившую 8-часовой рабочий день, лишившую буржуазию права участия в управлении страной и права эксплуатировать рабочих.

Призываем всех, кому дороги интересы помещиков и капиталистов, кому ненавистна рабочая власть, кому нужна война с Германией до победного конца, кто стоит за 14-часовой рабочий день, за возвращение земли, фабрик и заводов их законным владельцам, кто хочет снова закабалить на сотни лет рабочих и крестьян, узаконив для них нагайку, розгу и тюрьму, сомкнувшись тесными рядами, немедленно выступить на борьбу с Советской властью. Рабочим и крестьянам повелеваем последовать примеру благородных сословий в порядке мобилизации, а буде последние ослушаются нашего повеления, поступать с ними по всей строгости законов.

Фунтиков…»

Наивно? Но тогда это действовало. Более того, известны воззвания, переданные на волю и размноженные печатно - большевика Власа Самцова из тюрьмы в Каахка. Даже из тюрьмы он старался разложить правительственные войска.

"В окопы. Товарищам. Читайте и передавайте другим

На фронт товарищам!!!

Товарищи! Вам не известно, что творят Ваши начальники, скрываясь за Вашими спинами? Вы, проливающие свою кровь, думаете, что боретесь за счастливое будущее, за свободу. Вы доверили власть людям, закаленным до мозга костей царским режимом, не признающим никаких свобод и требующим беспрекословного им подчинения.

Товарищи! Вы доверчиво кладете Ваши головы в пасти львам. Известно ли Вам, чего добиваются эти люди, не признающие никаких свобод? Путь ими уже избран без Вашего согласия. Если для Вас Николай II был тираном, то они ведут Вас к диктатуре прежних времен, нам не нужно рыться в догадках, примеры налицо.

Асхабадская тюрьма и арестные дома переполнены. Здесь, в Каахка, скоро не будет места. Ни нам, ни Вам они не дают оправдываться, от слова тут же переходят к делу. Они подлым и низким путем отдельных лиц, для них нежелательных, заманивают к себе в штаб и без объяснений сажают в тюрьмы. Это мало для них. Они избрали новый путь в Асхабаде, первая партия из 40 человек. закованных в цепи, уже отправлена в Персию. Готовят следующую партию.

Знаете ли вы, что ими заказаны 3000 кандалов? Для кого их готовят? Да конечно, для тех, кто мешает им добиваться своих целей.

Дни ими высчитаны, и они ждут с нетерпением, когда наденут свои блестящие погоны. Товарищи! К Вам обращаются заточенные в тюрьме. Уже решено отправить нас закованными в Персию. Неужели Вы это допустите? Мы, участники многих боев - в Мерве, Чарджуе, Уч-Аджи, Байрам-Али и других, надеемся па Вас и верим, что Вы этого не допустите…

Вы, рабочие и фронтовики, нужны им как пушечное мясо для достижения их целей. Не Ваши интересы защищают они, я только свои. Разве не видно Вам, что думают они об исполнительном комитете?

Это ширма, за которой скрываются царские приспешники. Все стремление штаба - всецело захватить власть, а затем под прикрытием наших союзников провести режим царя Николая. Итак, обдумайте наше к Вам обращение, от Вас зависят перевыборы в штаб, пошлите туда людей падежных и требуйте освобождения арестованных…»

Кстати, суд за эту листовку приговорил Самцова к … полугоду тюремного заключения. Самцов в тюрьме даже успел завербовать в подполье одного надзирателя! Таково время: 1918 год, формально эсеро-меньшевистское правительство Закаспия тоже было левым, социалистическим. Изображало власть народа. Потому и не решалось убивать. Да и царя возвращать оно тоже не стремилось. Но большевики в пропаганде не стеснялись и обвиняли правительство Фунтикова в царизме. Говоря нынешним новоязом, они врага откровенно троллили. А это очень действовало на массы!

Потому в пропаганде – уже нашей, на Украине – полезно приписывать врагу самые зловещие планы. Делая это максимально правдоподобно.

Пользуясь мягкотелостью Закаспийского исполкома (правительства), подпольщики наладили связь областной тюрьмы в Ашхабаде с подпольем. В тюрьме вербовались и новые члены красной сети. Устраивались и побеги.

Подпольщики оказались даже в командах белых бронепоездов. Дело в том, что красные в 1919 году начали наступать на Закаспий с востока. К ним уходили перебежчики с важными сведениями. Даже в Москву своих гонцов подполье все-таки смогло отправить.

Правительство Фунтикова принялось мобилизовать рабочих в свою армию. Подполье стало отправлять в нее своих агентов – чтобы вести пропаганду и в войсках. Успехом подполья стала работа его агентов на армейской радиостанции в Кушке.

Через ушедших в армию подпольщиков тоже наладили распространение листовок, перевозимых машинистами.

«…Большевистские агитаторы умело использовали в пропагандистских целях, например, факты избиения солдат офицерами. Рукоприкладство процветало и в ашхабадском батальоне, где служил по мобилизации подпольщик И. И. Тимофеев, освобожденный из тюрьмы подпольной организацией. "Как. только уходит (офицер. - РЭ.), подойдешь к пострадавшему, - вспоминал Тимофеев, - и начинаешь… мало били, надо бы больше. Зачем ты вообще-то здесь служишь? Где были у тебя руки, где твоя винтовка? Кто ж твой враг - большевики или этот, кто бьет тебе рожу?"

Такая беседа проходила обычно в многолюдье. Бывало, присутствовали здесь и бывшие красноармейцы, мобилизованные белыми из военнопленных, которые, сочувствуя избитому, замечали, что в Красной Армии подчиненных не бьют; агитатор же поддакивал, добавляя: перебежчиков большевики не расстреливают и в тюрьму не сажают, а отпускают по домам. Иногда такой разговор прерывался появлением офицеров или шпика. Но цель достигнута: люди расходились с определенным настроем - не воевать с большевиками и при удобном случае перебежать на сторону советских войск. В сознании почти каждого оставалась картина избитого солдата и убедительные доводы подпольщика, что большевики не "изверги", какими их обрисовывали офицеры.

Действенность большевистской агитации особенно чувствовалась после боя за станцию Душак, где 14 октября 1918 года интервенты и белогвардейцы потерпели тяжелое поражение. После этого сражения агитация против них велась чуть ли не в открытую. Солдаты, вчерашние рабочие, разъезжались по домам, в окопах оставались офицеры, чиновники, гимназисты…» - пишет Эсенов.

Красная пропаганда побудила даже некоторых офицеров перейти к большевикам. Антикоммунистическое правительство Закаспия, будучи тоже левым, пыталось формировать из рабочих добровольческие дружины и отправлять на фронт. Но подполье принялось срывать такую мобилизацию. Например, в Казанджике рабочие отказались идти на войну с красными.

Оказалась сорванной и кампания по набору солдат в Красноводске. Агитаторы (заменявшие тогда Интернет и социальные сети) неустанно говорили людям – не идите в армию, хоть вам и обещают по 500 рублей. В сентябре 1918 года красноводские подпольщики распространили слухи среди каспийских моряков. Мол, вас насильно уволят с судов, призовут и отправят воевать. Власти пришлось опровергать этих слухи.

Надо сказать, подполью удалось вызвать массовое дезертирство в рядах закаспийской армии. А некоторые отряды, набранные в нее из рабочих, приходилось отправлять домой, ибо они оказывались неуправляемыми.

Работа велась и с английскими войсками, вернее – с индийцами-сипаями в них. Красные очень умело играли на ненависти индийцев к офицерам-англичанам. (Например, когда британский белый господин садился обедать в поле, сипаям запрещалось даже подходить со стороны солнца – чтобы, не дай бог, тень от него не упала на пищу сахиба). Языка сипайских пехотинцев наши, конечно, не знали, но зато у них нашлись наглядные плакаты. Например, со сценами расстрела индийцев английскими колонизаторами. Или тот, где изображались три нагих изнуренных индуса, запряженных в плуг, их погонял Джон Буль, с торчащими хищными зубами и бакенбардами цвета имбиря, с маузером в одной руке и плетью - в другой.

Так что большевики смогли сработать и на разложение индийских частей англичан. Факт: на фронте к красным перебежало девять сипаев. В Мерве сипаи даже взбунтовались, перебили английский комсостав и ушли в Афганистан. А в Ашхабаде сотня сипаев за отказ идти воевать была арестована и отправлена британцами в Иран.

А ведь тоже – ценнейший опыт. Конечно, сипаев на Украине не предвидится, волков-наемников из западных частных отрядов так не распропагандируешь. Но вот на солдат из западных и центральных областей «неньки» воздействовать вполне возможно. Теми же карикатурами и сатирическими плакатами. Показать им, как циничные «украинцы» типа Вальцмана-Порошенко, Гройсмана или Коломойского наживаются на войне с Новороссией. И как они, темные, насильственно мобилизованные, могут вернуться домой или калеками, или вообще в цинковом гробу.

Главное – с умом использовать опыт предшественников. Что они еще делали в бурном 1918 году на самой-самой южной окраине империи?

(Окончание следует)