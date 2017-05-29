Кому нужны ваши оценки?

Читаем: «ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды «представляли угрозу для США и их партнеров»». Обычное дело для США. После того, как с помощью тех же путиных и лавровых СССР был уничтожен, США безнаказанно и без колебаний бомбят, кого хотят и когда хотят. Разве, что КНДР да Кубу побаиваются.

И как-то не пугают США ни военно-космические силы Russia, ни С-400, которые в Сирии якобы защищают союзника Russia - вооружённые силы Асада. Ну, хоть бы пуск зенитной ракеты выполнили, пусть бы не попали, но хотя бы обозначили! Хоть бы истребитель подняли в воздух, пусть бы не догнали, ну так хоть обозначили! Чего эти средства ПВО в Сирии находятся?

И вот вместо защиты оружием, из Москвы в ответ на уничтожение сил своего союзника донёсся грозный писк: «Удар США по правительственным силам Сирии является нелегитимным и противозаконным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС».

Иди ты! И это вся защита союзника??

Не, серьёзно, это заявление сильно поможет сирийцам, погибшим от этого американского удара? Думаю, что если бы Трампу кто-то сообщил об этом грозном заявлении Лаврова, то из Овального кабинета Вашингтона донеслось бы негромкое: «Morons, fucking!».

Что в переводе на русский звучит как «Дебилы, бля…ь!»©

А у Russia какое место?

Читаю: «Премьер-министр Черногории Душко Маркович «не обратил внимания» на ситуацию, когда Дональд Трамп отодвинул его, чтобы пробраться в первый ряд во время осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Маркович также отметил, что для главы Соединенных Штатов «естественно» быть в первом ряду. В то же время российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Трамп лишь указал на истинное место Черногории в альянсе». Строго говоря, Трамп пробирался не на место впереди премьера Черногории, а к собеседнику, поскольку все рассматривали таблицы на стене зала и фотографироваться для парадного фото никто не собирался - там не было «первого ряда». Но хрен с ним - с тихой радостью Пушкова.

Однако возникает вопрос, а когда путин в Вашингтоне целовал собачку президента Буша в десна, это какое место Russia в Европе? А когда Госсекретарь США Тиллерсон, приехав в Москву, отказался встречаться с путиным (в любом случае, отказался фотографироваться с путиным) - это какое место в мире?

Ещё недавно толпились Трампа в очко поцеловать, а теперь не знают, как его уесть. Кстати, вот и ещё новость для топа новостей в Russia - Папа Римский Трампу не улыбался при аудиенции, вот уж для Russia радость-то какая!

Ничего, Лавров в Ватикан приедет, Папа Римский обхохочется.

Хуже быть не может!

Никто не будет спорить, что Навальный очень страшен для «патриота со справкой». Ведь если не поливать Навального дерьмом, то по призыву Навального нужно выходить на улицу. А там менты, а там ОМОН! Поэтому любому умному человеку понятно, что Навальный чей-то ставленник и шпион США. А как же иначе? И на вопрос, неужели Навальный хуже путина, «патриот со справкой» принимает позу Сталина и отвечает: «Оба хуже!».

Хуже кого? Хуже вас, «пацриоты»?

А разве такое может быть? Разве может быть для народа России кто-то, кто хуже вас? Путины, олигархи, чиновники? А они и не объявляют себя патриотами, какие к ним вопросы? Патриоты вы.

Но это же вы, патриоты, 26 лет прячетесь от защиты Родины под предлогом, что у вас вождя нет. И сколько вождей ни было (сейчас уже вряд ли кто вспомнит того же Виктора Анпилова, замолчали об Удальцове), а патриотам они всё не годились, и чем более решительные были вожди, тем большей пеной критики вождей исходили патриоты.

И так 26 лет!!

Так, что уж о Навальном говорить… Разумеется, все шавки, объявляющие себя защитниками «интересов народа», при виде Навального пеной изойдут. Это понятно.