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Московский листок

Трампующее

Опубликовано 30.05.2017 автором в разделе комментариев 1

путин максим калашников трамп
Трампующее

Не собираюсь писать об «арбатском мальчике»: коги не подвержены стадным маниям. Поделюсь мыслями о самом важном на сегодня. О том. Что действительно важно для нас. 

***

Обсуждать «арбатского мальчика» - это как раз прием отвлечения масс от насущных проблем силами медиа-машины власть имущих. Одна желтая газета уже написала о том, что сие «событие раскололо нацию». Да башку она вам раскололо, пиарщики! Обсуждать выверты безнадежно богемной семейки, что гонит ребенка читать стихи на Арбат, а мачеха выдает себя за соседку… Вы в каком дурдоме это нашли? Типичный прием наших верхов: как только они заделаются по уши в экономике или провалятся во внешней политике – ищется какая-нибудь чушь, вокруг которой учиняются «бурные дискуссии». Похоронить ли Ленина? Устраивать ли парад на 9 мая.

Максим Калашников рекомендует собратьям по разуму издеваться над этим и говорить о главном. Кремлевская пропаганды все более опускается на уровень кретинизма. 

*** 

А теперь – о главном. Намерение переподчинять части армии РФ (бывшей СА) Росгвардии (бывшие ВВ МВД СССР) говорит о трех вещах.

Первая: власть даже не надеется справиться с экономическим кризисом, предвидит экономических крах ряда регионов и берет курс на голое насилие. Не мифической ядерной войны она боится, а внутреннего взрыва. Никогда в истории Российской империи и СССР армия не подчинялась ни жандармерии, ни НКВД.

Вторая: ВВП не контролирует часть «элиты» и реально боится заговора какой-то ее части.

Третья: вполне можно ожидать пародии на 1937 год. То есть, посадки всех мало-мальски активных оппозиционеров. Причем крупным ворам и тем, кто реально заваливает экономику РФ, бояться нечего. 

*** 

Власть реально провалилась в Сирии. Смысл этой войны полностью утрачен. Зачем мы там? Трамп туда ворвался, заключил с саудитами оружейную сделку на 110 миллиардов («Рособоронэкспорт» за 7 лет) и уподобился линкору, что на полном ходу вошел в бухту. И разметал поднятой волной утлые рыбацкие лодочки. Трамп намерен сколотить MEATO (по аналогии с НАТО) – Ближневосточный блок. С Саудовской Аравией и Египтом как осью союза. 

*** 

Как мы раньше и рассуждали, протекционист Трамп нарвался на жестокое противодействие своим планам новой индустриализации внутри США. Страна – в постоянном политическом кризисе. Финансовая часть элиты США намерена слопать Трампа. В отличие от Рузвельта Первого (Тэдди), Трамп не имеет своей сильной партии (Прогрессивной у Тэдди), способной отодвинуть республиканцев и демократов. В отличие от Рузвельта Второго (ФДР), Трамп не может противопоставить финансовым тузам сплоченные профсоюзы и националистически настроенный Американский легион. У него нет своих штурмовиков. И создать их он явно не успевает.

Поэтому от возможного импичмента и от обвинений в том, что он – «марионетка Путина», дядя Дональд явно решит защищаться двумя способами.

Первый – загрузка промышленности Америки военными экспортными заказами (уже делается). Так он старается сколотить себе опору из промышленников и рабочего класса.

Второй – небольшая победоносная война. (Клинтон Первый, он же – Клинтон-Муж, в 1999 г. спасался от импичмента бомбежками Сербии). Удар по Северной Корее нежелателен: это испортит отношения с Китаем. Хотя удар по Севкорее не чреват никакой мировой войной. Об этом пусть бредят пропагандистские сайты типа «Военного обозрения». (Пропаганда охранителей все более опускается до уровня дебилов). С Китаем ссориться не время. Значит, надо бить по Ирану.

Тут вернусь к своим прежним выкладкам. Чтобы сокрушить Иран, его не надо оккупировать, как Ирак и вести против него архидорогую войну, как в 1991-м в Заливе. Достаточно быстро захватить средоточие 90% нефтяной отрасли Ирана – населенную в основном арабами провинцию Хузестан (Арабистан) на границе с Ираком. Дальше США провозглашают там новое арабское государство и закрывают горные проходы в него (горы хорошо отделяют Хузестан от остального Ирана). Иранская армия преодолеть проходы не сможет, ее ВВС янки переколотят. А без нефти Иран загнется сам. 

*** 

Как бы поступил на месте Путина Максим Калашников? Перевернул бы шахматную доску и совершил бы «ход конем по голове».

Как? Вывез бы семью Асадов в РФ и ушел бы из Сирии. И сосредоточился бы на развитии и новой индустриализации РФ. Ибо построение научно-промышленной РФ, с разумным протекционизмом, активной промышленной политикой и превращенным в Госбанк РФ ЦБ – самый сильный удар по планам всех наших врагов. К черту посылам мундиааль по футболу: главная задача – университеты, лаборатории, заводы, агропром, инфраструктура. Во внешней политике – включение в состав РФ Донбасса. Вплоть до блицкрига по разгрому штабов и тяжелого оружия сил АТО. Украина с Новороссией для нас в миллион крат важнее, чем какая-то Сирия. Пусть с ней Запад возится. Задача русских – развиваться самим, бороться с вымиранием народа, возводить новую индустрию и строить Россию до Днестра (от Камчатки до Тирасполя). Все остальное – побоку.

Так бы поступил я. А что сделают граждане кремлевцы?

Поглядим. Недолго осталось.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ельцинских выродков к ответу за провалы и предательство
Петрович написал 30.05.2017 00:58
Потеря Украины, потеря Ливии , Черногории и много еще чего,- это результат преступной деятельности и бездеятельности путинского режима, режима ельцинских последышей,вылупков коррупции и предательства вороватых генералов в погонах разведки,прокуратуры,МВД ,словиков и политиков -предателей интересов народа.Пока они делили нефтяные и газовые компании,аллюминиевые и редкоземельные ресурсы,пока они рейдерством хапали все ,что плохо лежит , -они потеряли чувство долга пред государством и народом. Так называемый президент медведев подарил Норвегии чсть морского шельфа,где те неделей позже нашли миллиардные залежи газа и нефти...(случайно?) а сегодня Норвегия вставляет нам палки в колеса,где только может...И чем эта гнида,продавшая интересы России лучше Еврея козырева,или Шеварднадзе,уступившего США огромные акватории на Востоке России???Пока народ и Армия не сменят воровской режим ельцина-путина ,Россия и ее народ будут загибаться, а ,возможно, и погибнут! Кремлевские воры с их так называемыми благотворительными фондами,раскрутыми навальным,к сожалению с помощью разведки США- говорят о высшей стадии разложения преступной верхушки.
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