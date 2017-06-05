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Московский листок

"Во всём виноват Катар!" Или социализм - или варварство

Опубликовано 05.06.2017 автором в разделе комментариев 0

иг катар халифат
"Во всём виноват Катар!" Или социализм - или варварство

Политические мерзавцы, в своё время создавшие из ничего монстр Халифата, построившие его "вилайяты" в Ливии, Сирии, Ираке, теперь усиленно делают вид, что во всём виноват... Катар. С этой маленькой нефтяной монархией одна за другой гневно рвут дипотношения другие нефтяные монархии (Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ...) и их марионетки (Ливия...). Эмират объявлен "главным спонсором" Халифата. Видимо, в этом потоке проклятий и санкций в адрес Катара саудовцы и американцы хотят заставить мир забыть, что весь проект Халифата создавался, строился и спонсировался ими и с их благословения, гласного или негласного, под аккомпанемент войн, затеянных Западом в Ираке, Ливии и Сирии. Забыть, что это вожди Республиканской партии США, вроде сенатора Маккейна, позировали рядом с будущим халифом аль-Багдади...

Впрочем, даже это — частности. Стоит посмотреть ещё шире. Средневековый режим Халифата, с его публичными казнями, сжиганием людей заживо, утоплениями, сбрасываниями с высоты, перерезанием горла и т.п. — это просто частный, хотя и весьма яркий случай того средневековья, в которое стараются погрузить мир после разгрома СССР и социализма в Европе. (Другим примером, хотя и не столь "продвинутым" в средние века, является, между прочим, Украина). В своё время Роза Люксембург провозгласила: "Выбор, стоящий перед человечеством – социализм или варварство!". Тогда, сто с лишним лет назад, это казалось многим просто красивой фразой.

Ведь налицо была прекрасная просвещённая и цивилизованная Европа, в которой давно уже, долгие десятилетия царили мир и взаимопонимание между народами. И это должно было стать образцом для всех остальных стран. Но когда в 1914 году Европа, как будто сорвавшись с цепи, с восторгом кинулась в бойню Первой мировой войны и погрузилась в варварство, слова Люксембург перестали быть только фразой и стали фактом. Потом был ещё фашизм, ещё более жестокая Вторая мировая, в которой красный флаг того самого социализма был поднят над половиной Европы.

И только после этого, шаг за шагом, континент стал выбираться из той ямы варварства и дикости, в которую он, как и весь остальной мир, рухнул в 1914 году. И поднимал его, тянул вверх за волосы – тот самый социализм, самим фактом своего существования. На полвека на континенте воцарился мир. Но в 1989-1991 годах социализм в Европе был разгромлен. После этого весь мир очень быстро стал возвращаться, скатываться к тому состоянию, в котором он пребывал сто лет назад, до первой победоносной красной революции.

И сейчас мы вновь наблюдаем в мировом масштабе постановку всё того же вопроса Розы Люксембург: "Социализм или варварство?". Американцы и саудиты стремятся свести поиск виновных в торжестве варварства к полному маразму: "во всём виноват Катар!". Но и утверждение "во всём виноваты Америка и Саудия!" не сильно умнее, хотя и кажется ближе к истине.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ БУРЖУАЗНЫЙ СТРОЙ, который уже сто лет порождает и не может не порождать варварство. После Первой мировой он наплодил монстров типа фашистской Италии и нацистской Германии. В наше время, после своего реванша, он плодит новых монстров, типа исламского Халифата. И ЭТО НЕ ПРЕКРАТИТСЯ, пока жив капитализм. Как и поиск "козлов отпущения", вроде того "врага рода человеческого", который, курям на смех, найден сегодня, в лице... Катара!!! :)

В общем, надо понять, что все, все без исключения "респектабельные" буржуазные деятели и деятели Халифата соотносятся между собой как головы и, пардон, задницы. Последние, конечно, неприглядны, но максимум, что могут сделать мировые буржуазные лидеры – это просто натянуть на свои задницы брюки, чтобы мир временно перестал их видеть. Но они никуда от этого не денутся...

Разумеется, это в полной мере относится и ко всему бывшему СССР: здесь местные "террористы", то есть открытые сторонники Тёмных Веков, являются таким же неразрывным целым с буржуазными респектабельными "борцами с терроризмом" (более скрытыми сторонниками отживших "ценностей"), как и везде в мире. И невозможно избавиться от одних, не освободившись от других...



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