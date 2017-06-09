Крысы и углы (Стратегический кубик Рубика)

После того, как спонсированный Эр-Риадом Трамп дал отмашку на подчинение саудитам Катара и окончательно разломал планы Обамы (из детского желания сломать всё сделанное своим предшественником) по реинтеграции Ирана в свободный мир*, Эрдоган, обескураженный тем, что на его шантаж Запад не поддаётся, сделал лихой шаг - на скорую руку создал ось Анкара-Тегеран, и направляет два полка в дружелюбный Ирану Катар. Это - сильный асимметричный ответ на саудовский ультиматум.

Таким образом, Турция получает под свой контроль огромные финансовые ресурсы, огромные запасы газа** и стратегические позиции в одном из главный нервных сплетений современного мира - Персидском заливе.

Альянс Анкара-Доха изящно дополнит боевой союз Тегерана с Багдадом, и в результате всё соотношение сил на Среднем Востоке решительно изменится.

В это время загнанный в угол Трамп дал отмашку на военную кампанию против режима Западной Сирии (Дамаск-Латакия), с явной целью создать на юге распавшейся страны американо-иордано-саудовскую зону оккупации.

Сам же режим Западной Сирии возобновил бомбовые удары по самой чувствительной для Анкары зоне - ареале туркоманов (сирийских этнических турок) - исторической области Хатай, прилегающей к Латакии.

Всё это происходит в том момент, когда от запрещённого зачем то в Эрэфии, но расположенного в долине Евфрата Халифата остались "рожки-да-ножки" - несколько блокированных кварталов в центре Мосула и Эр-Ракки, а также возможность вольно носиться по степям... Впрочем, ещё есть возможность наносить точечные провоцирующие удары, как только что по Ирану, вновь поставив на повестку дня открытый конфликт Ирана с аравийскими монархиями, но главное - ставя под угрозу внутреннюю либерализацию после фактического окончания 39-летней Революции Хомейни.

* Я полагаю, что необходимо вернуть в обиход возникшее в ходе Первой Холодной войны понятие Свободный мир, как обозначение государств, либо неукоснительно приверженных ценностям демократии и свободного рынка, либо идеологически признающих их приоритет и стремящихся войти в Запад, как например, это было с Эрэфией с 1992 по 2002 год и как обстоит дело сейчас с Украиной.

** Я не знаю, чем в этих обстоятельствах утешиться "Газпром", но Ткачёв может утешиться войной с турецкими помидорами.