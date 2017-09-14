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Московский листок

Немного о глобализации и партизанской войне

Опубликовано 14.09.2017 автором С.Ильин в разделе комментариев 10

Немного о глобализации и партизанской войне

Для «сугреву души» электората кремлевскими мастерами грубой лести самим себе придумана сказка о новой «холодной войне», очевидно, призванная навевать возвышающие грезы о давно ушедшем глобальном противостоянии СССР и Запада на всех фронтах – от идеологии до хоккея, - с военными блоками наготове. Эдакий план* Путина. Немалая часть электората вполне готова петь вождю: «я пойду туда, где ты нарисуешь в небе солнце» величия над осажденной крепостью (хотя правильнее было бы петь не «пойду» а «запрусь»).

Впрочем, если «вам хочется песен? Их есть у меня». Войну - слегка мировую, - РФ ведет, правда не холодную, а чуть тепленькую, к тому же пока партизанскую. Но «лиха беда начало», глядишь - дело дойдет и до холодной, сравнимой с историческим прототипом. Конечно, партизанская война не достаточна для полной победы. К тому же эта война, как и подобает партизанщине, лишена плана и систематичности.

 

Лезем в интернет. Получаем: «Партиза́н (от итал. Partigiano — сторонник определённой общественной группы, партии) — лицо, ведущее вооружённую борьбу на территории, оккупированной противником (либо находящейся под контролем противостоящих политических сил)…».

 

Исторические прецеденты партизанских войн возникали в основном после поражений или полного разгрома регулярных войск на оккупированных врагом территориях.

 

В РФ сильно накачаны настроения осажденной крепости, что держит, ощетинившись скрепами, оборону всего хорошего от всего плохого. С внятностью насчет всего хорошего дела обстоят очень плохо – в лучшем случае это каша из Путина, православия и дедов, которые воевали. Со всем плохим, зато, все отлично – это глобализация, монополярность, вечный враг, нависающий с Запада – он захватил почти весь мир и изготовился поглотить последний оплот всего хорошего – РФ**.

 

После разгрома СССР и интеграции Китая в мировую экономику процесс глобализации ускорился. Основными направлениями глобализации являются углубление взаимосвязи и взаимозависимости разных стран, международное разделение труда, миграция, сближение законодательств, экономических и технических процессов, культур.

 

О плюсах и минусах глобализации сказано много. Глобализация исторически обусловлена и выполняет как свою исторически обусловленную роль в развитии человечества (заметим, что современный Китай - это тоже продукт глобализации), так и несет с собой исторически обусловленные мерзости.

 

Одним из тяжких наследий, которое несет с собой глобализация, является давно знакомая нам неравномерность развития капитализма. Одни ее участники обладают исходным финансовым, технологическим доминированием, которое некому и нечем оспорить, для других это участие ограничивается предоставлением сырья, площадок для вредных технологий, рабочей силы с нищенской зарплатой, да мечтами о многополярном мире.

 

Требовать от лидеров добровольного отказа от своей роли могут только современные луддиты, случающиеся среди антиглобалистов. Требовать от аутсайдеров полного разочарования и выхода из процесса глобализации могут только хранители рецептов феодальной раздробленности и архаики как снадобья от душевредной монополярности.

 

Бессмысленно приписывать глобализации - объективному процессу, - некие «цели», как и умничать о «целях» капитализма или о «национальных интересах» России. Впрочем, российская власть, по обыкновению присвоив себе клички «Родина», «Россия», «Отечество», сильно упростила для понимания телезрителей вопрос об этих самых «интересах России». «Россия» в их исполнении играет в «русском мире» роль, схожую с ролью «мировой цивилизации» в исполнении Запада - прежде всего США, - в глобализированном мире.

 

Картина тотальной гегемонии крупного капитала в мире дополняется господством квазигосударственных корпораций (то есть прикремлевских «семейных предприятий») в РФ.

 

Как в мире в целом, так и в «Русском мире» все большая доля богатств сосредотачивается в руках все меньшей кучки «передовиков», растет разрыв между сверхбогатством и сверхпотреблением этой публики и остальным большинством, причем РФ бьет все рекорды в концентрации собственности и в разнице между минимальной потребительской корзиной (для большинства населения) и минимальным потребительским корытом (для друзей Путина).

 

Как в глобализирующемся мире, так и в «мире Русском» огромен разрыв между центром и периферией в уровне и качестве жизни.

 

В обоих мирах сопровождающие глобализацию новые информационные технологии, которые содержат в себе возможности для большей свободы, используются и как новые возможности для господства над этими «свободами». В обоих мирах цветут и пахнут технологии манипулирования, превращения граждан в электоральное стадо. Самобытность РФ состоит лишь в том, что здесь продвинутые политтехнологии служат для сооружения и обслуживания совсем уж убогих политконструкций вроде доморощенного парламентаризма или вертикали власти.

 

И там и здесь роскошь творческой деятельности, в том числе производство идей, оказывается доступна все менее узкому слою спецов, большинству же населения отводится роль потребителей*** и пассивных повторителей, думающих не головой, а телевизором. В этом факте уже давно замечена смертельная угроза даже для той демократии, патент на которую держат страны первого мира.

 

В обоих мирах поставлена на поток фальшивая, агрессивная и тупая продукция массовой культуры и пропаганды в жанре «кино и немцы» на свой лад.

 

Никаким антиглобализмом от РФ не пахнет, как и альтерглобализмом с его идеей разработки альтернативного пути развития человеческой цивилизации, поскольку в его основе может быть только совокупность социальных (первейшая из них – социализм) и технологических альтернатив, совершенно у РФ отсутствующих. Власти РФ вполне отработали на собственной стране лишь базовые принципы ныне преобладающей модели глобализации и рвутся от учений перейти к сражениям.

 

Однако, регулярная политическая, экономическая, идейная «армия» той России (то есть СССР), на роль наследницы которой претендует РФ, уничтожена, как и сама страна. Вести с лютым ворогом открытую войну, пусть даже совсем холодную, РФ не может. Глобальную идеологическую альтернативу наша РФ, погрязшая во вранье и воровстве, одуревшая от собственной бессмысленности, может предложить миру лишь в виде своего недовольства сложившейся ситуацией и способности этот мир физически уничтожить. Попытки экономического противостояния никто в мире не заметит, поскольку ВВП РФ (1,7% мирового) с учетом паритета покупательной способности меньше ВВП минимум трех штатов США по отдельности, в абсолютных цифрах картина мрачнее. Военное противостояние? Тут спасибо товарищу Сталину и дорогому Леониду Ильичу за ядерный щит (как и за нефтегазовые месторождения) от чужих помыслов об агрессии, так что война на этом фронте может быть лишь войной на истощение собственной страны.

 

Все это, видимо, и навевает воспоминания о Давыдове, Ковпаке, Заслонове и желание придать их опыту мировой масштаб.

 

Результат уже есть - успешный партизанский, как давно подмечено, захват Крыма.

 

Регулярное, то есть непартизанское, присоединение всей Украины к добрососедскому (ну хотя бы) политическому и экономическому житию с блеском провалено (как до того - Грузии), если кого-то когда-то волновало, что сомнительно, судя хотя бы по персоне посла – Зурабова. Видать, не до того было, когда нефтегазовое бабло переливало через край корыта. Но один вагон от уходящего поезда партизаны успели отцепить.

 

Партизанам необходима поддержка не только местного населения, но и со стороны правительства и армии той части страны, а в нашем случае - мира, которая не оккупирована врагом, и властями сочувствующих стран. В роли таких стран, поддержавших победу партизан на оккупированной глобализмом территории Крыма, имеем пока лишь Афганистан, Венесуэлу, Кубу, Никарагуа, Сирию, КНДР.****

 

В партизанской войне, иногда пышно именуемой «гибридной», важна маскировка и избежание столкновений с превосходящими силами противника. В маскировке успехи есть, но, главным образом в направлении собственного населения, что делает страну все более непрозрачной и закрытой в первую очередь от ее граждан. Что касается столкновений с более сильным противником, то от них можно в какой-то мере уклониться, подставив, например, сирийцев*****, или Хезболлу.

 

В партизанской войне нельзя жалеть сил на распространение среди местного населения слухов для привлечения на свою сторону сомневающегося населения или же вовсе солдат противника. Денно и нощно на оккупированной территории вещает «партизанское радио» Russia Today и Sputnik. Вещает, рискуя жизнью. Мадам Симонянц знает, что говорит, увещевая: «Вы же понимаете, что на первых же свободных выборах в России победят фашисты, которые нас всех повесят?» Немалая заслуга партизанской пропаганды в том, что Питер недавно оказался Меккой для крайне правых евронационалистов. С ними, правда, сесть на одном поле, то есть на одном «консервативном форуме», побрезговала даже Ле-Пен. Тем не менее, определенная поддержка РФ населением стран, оккупированных глобализмом, несомненно, выражена.

 

В ряду партизанских доблестей достойно представлены и спецоперации по уничтожению предателей Родины и фашистских палачей, вроде гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. Размявшись в Лондоне на Литвиненко, партизаны направили удар на логово врага –США и тамошние президентские выборы. Операция по ликвидации (пока не физической) Х. Клинтон прошла успешно. Конечно, противники Трампа в США готовы всяко обзывать его, хоть марионеткой Ким Чен Ына. Вклад наших партизан в ликвидацию Клинтон вряд ли далеко выходит за рамки распития некоторыми болванами шампанского (теперь-то им впору, как говорят, пить горькую******) по случаю ее поражения, но рьяно отбиваться от столь лестных обвинений (во влиянии на американские выборы) никто не станет.

Партизанская война не ограничивается внешним пространством. В самой РФ безымянные народные мстители активно борются с врагом, используя, в том числе, и такие неконвенционные, точнее – внеконвенционные, то есть не запрещенные, а не упоминаемые в конвенциях, - виды оружия, как зеленка, сардельки, а также собственное дерьмо, арсеналы которого неисчерпаемы.

При всей своей привлекательности и героическом ореоле партизанщина может стать опасной, отвязавшись от регулярной армии и отправившись в самостоятельное плавание. Например, не такие уж пустые угрозы партизан поджигать кинотеатры, куда агентура госдепа придет смотреть бездуховную вражескую кинопродукцию, вряд ли предписаны центральным штабом партизанского движения, но, похоже, полная управляемость и подконтрольность народных мстителей единому центру уже несколько расшатана, движение начинает растить плеяду своих Броз-Тито.

Вместо P.S. Имея дело с РФ в любых ее проявлениях, приходится иметь в виду повальную имитационность и подмену смыслов в диапазоне от госполитики до бытовых проявлений. Один мой знакомый летом ходит в майках то с Путиным, то с Че Геварой.

 

* План – одно из жаргонных названий марихуаны.

** Все это вполне вписывается в понятие комплексов - то есть отклонений в поведении, которые проявляются в виде ошибочных действий, неврозов, навязчивых представлений и т.п. Источником всех комплексов являются страх и чувство поражения или неполноценности. Усердие, с которым наши патриоты стараются забыть, что страна была четверть века тому назад разгромлена, расчленена и разграблена, некоторым из них помогает, но несет и побочные эффекты, например шизофренизацию сознания. Наш патриот, например, очень даже празднует день Победы 9 мая, но под флагом (триколор) и с символикой (георгиевская лента), принятой не в Советской армии - победительнице, а в Русской освободительной армии Власова.

*** Полунезабвенный министр образования (!) и науки (!!!) РФ Фурсенко провозглашал: «Недостатком советской системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного потребителя». Впрочем, нынешняя Васильева (не та, что воровала с Сердюковым, а другая, но тоже - своя) - не слабее. Она – религиовед, и, похоже, смотрит на образование как на воцерковление, особенно в свете верховных директив насчет того, что «патриотизм важнее знаний».

**** При почти полном активном международном непризнании, создающем, при всем кремлевском бодрячестве, немалые трудности, просматриваются, если не просто сидеть ровно, включив дурку, два дальнейших пути, одинаково неосуществимые при нынешней власти: либо Брестский мир-2 (но без перспектив стать новой «ловушкой Ленина для кайзеровской Германии» и его аннулирования через 8 месяцев), либо перестройка внутренней жизни РФ в соответствии с вызовами, созданными не без помощи причудливого сочетания путинской стратегической бездарности, неуемных понтов и мелкокалиберной скоротечной удачливости, чтоб хотя бы когда-нибудь возвращение Крыма Украине стало выглядеть примерно также, как возвращение Калифорнии Мексике.

***** Не правы те, кто называет геополитические игры в сирийской песочнице бессмысленной авантюрой. Смысл к сегодняшнему дню вполне проступил – это участие РФ в разделе Сирии, правда кусок ей достанется, похоже, не самый лакомый.

***** Гиммлер отреагировал на убийство Кубе словами: «Это просто счастье для отечества».



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Всего комментариев к статье: 10
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RE
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 18:30
** Все это вполне вписывается в понятие комплексов - то есть отклонений в поведении, которые проявляются в виде ошибочных действий, неврозов, навязчивых представлений и т.п. Источником всех комплексов являются страх и чувство поражения или неполноценности.
=================
Отклонений - в мышлении.
Источником Вашего мышления наизнанку - является Ваш статус.
Т.е. - кто Вы есть. Точнее - кем Вы не являетесь.
Ложная личность. Зомби под чекистским МОРОКОМ.
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Re: хаха
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 18:26
Если РФ ведет партизанскую войну на Украине, то нужно заметить, что эта война ведется крайне неэффективно. За 3 года этой обнаруженной автором "партизанской войны" РФ, партизанам и РФ не удалось перекрыть даже вывоз угля из Донбасса на территорию врага! Абсолютное бессилие. До зубов вооруженные партизаны РФ не смогли противодействовать каким-то злоумышленникам, окопавшимся в Донецке, и спокойно ,под носом у "партизан", торговавшим углем с противником. Предприятия ДНР платили налоги Киеву, велась их обычная деятельность с подконтрольной Киеву территориями. Граница ДНР и Украины оказалась непроницаемой только для населения ,которому затруднили перемещения.
Но когда появилась кучка невооруженных людей на путях, блокировавших вагоны, торговля углем была значительно сокращена (Семенченко и др.) Они не были партизанами - они не были вооружены, - но даже они смогли то, что за 3 года не смогли "партизаны РФ".
Да, слабые партизаны у РФ, слабее не бывает. Так что автор вы не волнуйтесь - такие бессильные партизаны ни для кого не страшны.
=================
У РФ не "партизаны" - а их ИМИТАЦИЯ.
Зомбаки под чекистским МОРОКОМ.
Один такой - наследничек моторыльной гниды - приперся к Соловью на эфир - уипан упианом. Двух слов связать не может, говорит наизнанку. По сути - ***** чекистский из своей башки достал - с пеленок туда вйопанный, и размахивает им публично: "...мы все собрались, ну все - кто думает одинаково, и поехали туда..."
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Re: Спасибо автору
Sudy написал 14.09.2017 16:26

Сколько же мрази наплодили бесовские времена!
Только на этом форму можно в этом убедиться!
Но за все преступления обязательно будет расплата всем тварям , кто сегодня гадит на нашу родину,
на наш народ, на нашу славную историю!
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Спасибо автору
за очень хорошую статью! написал 14.09.2017 10:34
И очень кстати.
Партизанщина это тот же большевизм с чекистским (гестаповским) звериным оскалом голодного патриота.
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Re: Да здравствует крах марксизма-ленинизма!
To !!!NUDA-TOTJA!!!&&&Q!Q! написал 14.09.2017 09:36
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хаха
лцубан3 написал 14.09.2017 09:16
Если РФ ведет партизанскую войну на Украине, то нужно заметить, что эта война ведется крайне неэффективно. За 3 года этой обнаруженной автором "партизанской войны" РФ, партизанам и РФ не удалось перекрыть даже вывоз угля из Донбасса на территорию врага! Абсолютное бессилие. До зубов вооруженные партизаны РФ не смогли противодействовать каким-то злоумышленникам, окопавшимся в Донецке, и спокойно ,под носом у "партизан", торговавшим углем с противником. Предприятия ДНР платили налоги Киеву, велась их обычная деятельность с подконтрольной Киеву территориями. Граница ДНР и Украины оказалась непроницаемой только для населения ,которому затруднили перемещения.
Но когда появилась кучка невооруженных людей на путях, блокировавших вагоны, торговля углем была значительно сокращена (Семенченко и др.) Они не были партизанами - они не были вооружены, - но даже они смогли то, что за 3 года не смогли "партизаны РФ".
Да, слабые партизаны у РФ, слабее не бывает. Так что автор вы не волнуйтесь - такие бессильные партизаны ни для кого не страшны.
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Re: ЭТО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО!
Antiputin написал 14.09.2017 09:09
путин совершает ошибку за ошибкой (если это ошибки , а не нечто большее)
Очередная роковоя ошибка путина или сдача Малоросии -это согласие на миротворцев, которых
поставит нато!
Вот реакция сша: Госдеп призвал разместить миротворцев на российской границе Далее: https://news.rambler.ru/politics/37895828/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Таким образом "инициатива" путина -это повод для начала третьей мировой войны на территории СССР!
ЭТО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО!
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(без названия)
interier написал 14.09.2017 06:50
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С. Ильину
Автору статьи написал 14.09.2017 02:15
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(без названия)
!!!NUDA-TOTJA!!!&&&Q!Q! написал 14.09.2017 00:42
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