Будущее неопределенное время

Задач несколько, а решение у них для русских – одно и то же

Продолжим наше размышление о будущем. Особо презираемые мною крикуны («любой-ценой-свалильщики») могут написать у себя на стене «Путина – долой» и часами медитировать, глядя на свою «граффитю». Умные же люди (нас примерно 10%) всегда думают о том, как быть дальше. С революцией, без революции – все равно нужно изучать варианты грядущего. Потому что проект «РФ» зашел в полный тупик, а проект «Аншлюс» провалился в 2014-м. Да и в мире наступает новая Темная эпоха.

На все эти вызовы у русских должен быть один и тот же ответ. Парадокс? Не удивляйтесь. Мир един.

ПОРАЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ

Постсоветская Москва потерпела на Украине тяжелое поражение. Никакая дезаннексия Крыма этого урона не восполняет. Ибо превращение фактически западной части русского народа (украинцы-малороссы – ветвь одного Русского народа), связанной с РФ миллионами близкородственных связей, в ополоумевшую антирусскую силу – это позорнейший провал стратегии постсоветской «илитки». Провал с намерением создать Новороссию в составе Левобережья Днепра и Причерноморья – тоже постыдное поражение. Отягощенное блокадой Приднестровья и необходимостью ежегодно тратиться на огромные дотации Крыму.

Факт таков: несмотря на то, что РФ живет в среднем намного богаче, чем Украина, невзирая на то, что и до обесценивания рубля в конце 2014-го, и после него ВВП на дущу населения в Эрэфии вчетверо выше, чем в бывшей УССР, большинство жителей Украины отвергли союз с Москвой и решили предпринять попытку влиться в Европу. Да-да, попытка оная будет тщетной, и Европа уже – та самая Гейропа, лишенная искры жизни и пассионарности. Та самая выжившая из ума старуха, что никогда не смогла бы вовсе стать той уютной и богатой Европой, веди она себя в минувшие века так, как ведет нынче. В данном случае сие неважно. Для РФ сам уход Украины – позор страшнейший. Единственное, чего добился Кремль – так того, что новая, уже бандеровская идентичность на Украине закалилась и отточилась. Путину удалось добиться того, в чем потерпели неудачу Ленин и собственно Бандера. Теперь пресловутые идеи мазепинства, полного нашего разделения, охватили и юго-восточные области западной соседки РФ. Итоги русского разделения, совершенного тремя вырожденцами в Беловежской пуще в декабре 1991-го, оказались закрепленными.

Конечно же, можно принять идиотизм «россиянства» и орать: «Да не нужны нам эти неблагодарные хохлы!». Но мы – русские, и для нас потеря благодатнейших русских земель, за которые мы пролили столько крови и пота – трагедия. Херсон, Одесса, Николаев – города южнорусские, имперские. И говорят там вовсе не на «мове». Господи, язык Пушкина перестал быть признаком нашей общей идентичности, он более не объединяет нас! Никакой Крым, никакое отрезание от Украины узкой полосы в Донбассе не восполняют этого поражения. Ибо все идет к тому, что на территории Украины появятся вражеские военные базы. Ибо Северное Причерноморье уходит из русской ойкумены, антирусская же «бандеро-украинскость» не лишается своей экономической опоры. Ибо только лишение выхода укронаци к Черному морю превращает их «самостийеую» в глухой провинциальный угол.

О причинах тяжелого морального поражения Москвы на Украине можно говорить очень-очень долго. Но главная кроется в том, что Эрэфия (я ее Россией не считаю) не сумела предложить ничего привлекательного. Никакой такой модели развития, к которой хотелось бы присоединиться. Никакой жизни, которая бы так манила, тянула к себе. Ведь все то же самое: охамевшие олигархи, ворующие чиновники, продажные судьи, бесправье граждан (хотя каких граждан – подданных!). Разве что только с нефтью и газом. Жители Украины – нравится ли нам это или нет – но решили жить пускай беднее, но зато с большим достоинством. В обществе, где законы соблюдаются, а людей не считают бессловесным скотом. Знаю, что вы скажете: что эти мечты разобьются о проклятый быт, что Европа ни фига не поможет, что Украина ей нужна лишь как источник сырья и дешевых рабочих рук, и что вообще с гондурасско-молдавским ВВП на душу населения в 2,2 тысячи долларов в год все вернется на круги своя. Снова низы станут быдлом для новых-старых господ. Но это будет после.

Позор Москвы заключается в том, что РФ образца начала 2014 года стала не желанной Матерью, к которой стремятся, а пугалом, от коего отшатываются во гневе и ужасе.

И вот тут нам крайне полезно изучить то, что оттолкнуло обитателей Украины от РФ. То, почему многие из говорящих на языке Пушкина и Достоевского, а не на «мове» обитателей прикарпатских нор-схронов, пошли воевать против русских Донбасса. Полезно сие еще и потому, что помогает разобраться в проблемах самой РФ. Чтобы жить дальше, великороссам, населяющим РФ, придется очень измениться.

ГЛЯДЯ СО СТОРОНЫ

Читая изданные в 1875 году записки о походе в Венгрию 1849 г. участника тех событий М.Лихутина, наткнулся Максим Калашников на любопытное свидетельство. Итак, войска Николая I двинулись на подавление восстания венгров, желавших выйти из состава Дунайской (Австрийской) империи. Идти надо было через Галицию-Галичину, что с 1772 года (после раздела Речи Посполитой) входила в состав империи Габсубургов. Через Западную Украину. Надо сказать, что австрийцы запретили польским панам в присоединенной Галиции убивать крестьян и отбирать у них имущество. С 1781 года австрийцы запрещают продавать крестьян без имущества. И в том же году австрийский император Иосиф II объявил об отмене крепостной зависимости. Ровно за 80 лет до отмены крепостничества в Российской империи. Да, крестьян освободили без земли, но они получили право выкупать наделы у помещиков. Кстати, спусковым крючком стало в 1781 году то, что один галицийский помещик замучил своего крепостного. А в 1788 г. император Австрии показательно взыскал с другого галичанского пана в пользу крестьян 2497 гульденов 27 крон, из которых 504 гульдена полагалось выплатить за незаконную порку. Всего крестьяне получили от своего барина 252 удара розгой, и за каждый удар самодуру пришлось заплатить по 30 крон.

http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43421048004/Rabyi-prosveschennoy-Evropyi.-Kratkiy-ocherk-otmenyi-krepostnogo

В России же крепостное право продолжало свирепствовать, и людей пороли до смерти, и продавали без земли, как рабов, разлучая семьи.

И вот что свидетельствует Лихутин из 1849 года, из Галиции-Галичины.

«Впрочем, по общему отзыву самих крестьян, благосостояние большинства народонаселения Галиции, т.е. крестьян, увеличилось. Крестьяне в 1849 году не хотели работать на помещиков даже по найму, и оставшаяся во владении последних половина земли, в большей части имений, была не обработана и не приносила владельцам никакого дохода. Не знаю, долго ли оставался и сохранился ли такой порядок вещей.

Видя расположение к нам, русским, здешнего простого народа, русняков, я спрашивал некоторых из них, желали ли бы они присоединиться к России. «Э, нет, ни за что!» - отвечали они. – «Отчего?» - «У нас лучше. У вас дана большая воля панам и исправникам (полицейская власть в уезде – М.К.)» Я слышал от наших, бывших в Турции, что даже турецкие славяне, любя нас и желая нам успеха, боялись быть присоединенными к России, ссылаясь также на панов и исправников…»

Минуло более полутора веков, а ничего не изменилось. Просто место помещиков с исправниками заняли ельцинско-путинские начальники и «силовики».

Если смотреть на РФ глазами жителей нынешней Украины, то все русское воспринимается ими как юдоль бесконечных страданий. Как царство полного бесправия простых людей и полного произвола больших и малых начальников. Ну, не хотят они становиться винтиками огромного бюрократического государства и отдавать за него жизни. Маниакальное стремление стереть все русское, снести памятники Ленину, переименовать все, запретить великорусский язык – всего лишь проявления дикого нежелания возвращаться в лоно пещерной и вороватой бюрократии (или уж, языком Фурсова, кратократии) по-российски.

Справедливо ли это? Как русский национал-империалист, не могу не признать: во многом это так. Вся наша литература с искусством полна образами простых героев, которые отдают за Отечество жизнь и здоровье, а их потом отбрасывает с пути пресыщенная и пустая петербургская знать. Или они превращаются в нищих и забытых, над которыми издеваются богатые выродки-помещики, которые и ногтя с мизинца героя не стоят. Героев, оказавшихся в нищете и болезни, гнобят чиновники-взяточники, причем совершенно безнаказанно. Эти образы вы можете найти сами. Хоть в лице выдуманного Толстым капитана Тучина, хоть в лице совершенно реального лейтенанта Ильина, который направил горящий брандер на турецкий флот в Чесменском сражении 1770 года. Как низко и подло затем обошлись с Ильиным? Можно вспомнить и о примере русских крестьян-партизан 1812 года, которых после победы над Бонапартовым нашествием отправили вновь в крепостную неволю. К поркам на конюшне…

То, что происходит ныне, только укрепляет жителей Украины в их упорном желании «придти в Европы». Надо быть слепцом и глупцом, чтобы этого не видеть. Неважно, что это – погоня за миражом. Первично желание не быть пылью под ногами алчных самодуров. Топливом для их государственной бездушной машины. И Кремль, предав дело Новороссии, снеся дикую расправу над сторонниками русского единства в Одессе, бросив на произвол судьбы Приднестровье и учинив в Донбассе царство откровенного криминала, вчерашних «титушек», лишь усугубил положение. Он лишь утвердил русских на Украине в том, что люди для него – пыль, мусор, навоз под ногами.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИМПЕРСКОГО НАЦИОНАЛ-ФУТУРИСТА

По глубокому убеждению имперского национал-футуриста Максима Калашников, для русских националистов и патриотов обожествление теперешней власти в РФ – смерть и самообливание помоями. Нет ничего более губительного для нас, чем «расеянство». Ничего более враждебного русскому Большому Национализму, стоящему за объединение великороссов, малороссов-украинцев и белорусов, нежели нынешняя «илитка» РФ и ее предводители.

Нам очевиден ответ на украинский вызов. Чтобы и самим выжить, и стать притягательными для малороссов с белорусами, нам нужно построить Империю Свободных Граждан. Страну футурополисов. Где будет жить намного справедливее, радостнее и еще богаче, чем не только в нашем прошлом. Но и чем в Европе тоже! Нужно совместить великодержавие, военную мощь с созданием общества свободных граждан. Сильных, полных достоинства и энергии. Не с бюрократией, а с делократией, по Юрию Мухину. С честной судебной властью. И без чудовищного социального расслоения. При этом дав пример самых удивительных примеров Развития (да, с большой буквы!), футуристической неоиндустриализации, власти новых Советов (Нейромир).

Будущее наше еще не определено. Но только нарисованное тут, пускай и грубыми мазками, грядущее может и великороссов спасти от вырождения, и Русский народ – о трех ветвях – воссоединить. Без такого Будущего прошлое не может стать опорой для русских выживания и воссоединения. Только успех в текущей реальности и марш в великое Завтра оживят образы минувших дней и наполнят их смыслом. В теперешнем жалком положении прошлое нас не сплачивает, а разъединяет. И когда нынешняя РФ пытается апеллировать к памяти великих предков, то вызывает лишь издевательский смех у окружающих. Больно уж разница глаза режет.

Да, в тридцатые годы у нас не было иного выхода. Да, пришлось применять крайнюю форму огосударствления всего и вся, насилие и полное подчинение граждан государству. Теперь же выход есть. Мы не будем впадать в интеллигентскую шизофрению и не станем вослед за всякими уродцами жалеть о прошлых победах Румянцева, Суворова и Кутузова на основании лишь того, что в России при них господствовало крепостничество. Не уподобимся Смердякову из «Братьев Карамазовых», тосковавшего по тому, что просвещенный Наполеон потерпел поражение на наших просторах и не принес России «цивилизацию». Боже упаси нам попасть на одну доску с больными на голову студентами, что в 1905 году слали поздравительные телеграммы японскому микадо в ознаменование разгрома русского флота при Цусиме (Лишь бы самодержавие пало!).

Но мы понимаем, что путь быстрой военной победы, путь аншлюса по образцу австрийско-судетского торжества Германии, Кремль начисто перекрыл для себя в 2014 году. И попал в обстановку заведомо проигрышной для себя, изнурительной и затяжной Холодной войны-2.

Значит, для РФ остается только один путь. Борьбы за новое Будущее. Из книг Максима Калашникова.

(Продолжение следует)

От редакции: В чем только Ленин провинился? Стало как-то общим местом обвинять большевиков в том, что при царе-де были просто малоросские губернии, а потом появилась самостоятельная республика. Однако государственное "самостийное" строительство началось на Украине задолго до Советской власти, а суверенитет такая штука, что когда он объявился, то отобрать его уже очень сложно. И Ленин, отчетливо сознавая сложность момента, пошел на формирование государства нового типа - не империи, а равноправного союза советских республик.

И Сталин, признанный авторитет в области межнациональных отношений, на Союз как форму сосуществования республик не покушался - более того, после войны настоял, что кроме РСФСР членами ООН стали и Советская Украина, и Советская Белоруссия.

Разумеется, ни Ленину, ни Сталину, ни Хрущеву, передавшему Крымскую область в состав УССР по хозяйственным соображениям, ни Брежневу, который в анкетах писал то "руский", то "украинец", совершенно не придавая значения этому вопросу, и в голову не могло прийти, что Украина не только выйдет из состава СССР вместе с РФ, но еще обе они станут откровенно антисоветскими.

А.Б.

