Киргизский правящий клан ожидает государственного переворота в ходе выборов

Власти Киргизии за две недели до президентских выборов заявили о подготовке вооруженного переворота. Обвиняют в этом сторонников главного оппозиционного кандидата Бабанова, а именно депутата Канатбека Исаева.

Выборы в Киригзии должны пройти 15 октября. Нынешний лидер страны Алмазбек Атамбаев сложит полномочия - по конституции, лидер Киргизии избирается на один срок. Социал-демократическая партия - партия власти - выставляет на выборы Сооронбая Жээнбекова. Главный оппозиционный кандидат - бывший премьер, а нынче глава оппозиционной фракции в парламенте Омурбек Бабанов.

В субботу Генпрокуратура Киргизии сообщила о возбуждении дела в отношении депутата парламента страны Канатбека Исаева за организацию массовых беспорядков и приготовление к насильственному захвату власти. По данным органа, Исаев, "вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляет активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков".

Как передает "Интерфакс", прокуратура подтверждает это материалами Государственного комитета нацбезопасности. По данным спецслужбы, на случай проигрыша своего кандидата Исаев и его сторонники вербуют людей "для участия в планируемых ими акциях, которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения".

В Генпрокуратуре добавили, что в целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ для организации расследования.

В апреле ГКНБ начал расследование в отношении Исаева другого уголовного дела по обвинению в коррупции. По версии следствия, Исаев, будучи мэром города Токмок (Чуйская область, север Киргизии), пользуясь своим служебным положением, нанес ущерб государству в крупном размере. Это дело передано в суд.

Исаев выдвинулся в президенты от партии "Кыргызстан". Центризбирком не зарегистрировал его в качестве кандидата, посчитав недействительными большую часть подписей в его поддержку. После чего политик заявил о поддержке Бабанова.

От редакции: Обратите внимание, как отчаянно слабы на "швах" выборов становятся все неофеодальные постсоветские режимы. Казалось бы, ожидается сугубо идеологическая борьба, и правящие социал-демократы (будь они теми, кем называются) одними цитатами из Либкнехта, Люксембург, Ленина, Коллонтай и прочих классиков начала ХХ века должны разбить в пух оппозицию, которая идеологически и вовсе никак не оформлена, не несёт альтернативы. Однако, учитывая, что социал-демократия тут только этикетка, под которой на уцелевшей от приватизации и разорения советской инфраструктуре прижились феодальные отношения, - власть можно взять отнюдь не только одними выборами. То есть, конечно же, сперва выборами, но потом - как это было в соседних республиках, когда они были именно республиками, - потребуются и реальные руки голосовавших, готовых свой выбор не только в урну опустить, но и внести в здания, занятые предыдущей властью. А к народу только спичку поднеси, и снова рванёт, как в 2005-м при "тюльпановой" революции, которая не изменила ничего (ибо была именно тюльпановой, без политической повестки) - десятилетия без советской власти, без социализма здесь были сплошной катастрофой, кто мог, подался в гастарбайтеры, а ничтожная "головка" уселась байствовать, и от смены кланов народ ничего не получил.

Этот самый неприятный, но закономерный процесс, как бы уже признавая свой провал на выборах, и предсказывает и называет попыткой силового захвата, вооружённым переворотом - киргизская "социал-демократия". В реальности же у власти тут то один, то другой клан - и вот они, как уже тут не раз бывало, могут устроить перестрелки. Власть крови, родни, кланов оказывается там, где прежде была власть идей, партии, интернациональных коллективов. На что рассчитывают бьющие тревогу? Очевидно, что на поддержку извне в случае стрельбы - потому что своими силами продолжение голосования на улицах они не остановят. "Вежливых людей" ожидают - и возможно, что дождутся, нынче и нацлидеру на перевыборы карта ложится, дорожка бежит, а рейтинг поддерживать надо, клан-то силовигархии много наворовал у народа, триллоны, "крыша" требуется протяжённая и прочная...

Д.Ч.

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