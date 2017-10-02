Бикфордов шнур Каталонии

Стоит ли Москве радоваться волне сепаратизма в Европе? Может ли она ею воспользоваться?

Переход каталонского сепаратизма в стадию прямых столкновений с испанскими властями, ожидаемый с 2010 г., вызвал бурю восторга среди кремлевских пропагандонов. Но чему вы радуетесь? Волной сепаратизма в ЕС, заливаемом еще и потоком магометанских мигрантов может воспользоваться лишь индустриально сильная страна. А никак не сырьевая РФ. Да, евросепаратизм есть преддверие новой волны всемирного смутокризиса. Соединенные Штаты и Китай извлекут из него свои выгоды, половят рыбку в мутных валах. А вот что сможет сделать сырьевая Эрэфия?

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По-человечески, конечно, испытываешь удовлетворение: сработал закон возмездия. Воздаяния. ЕС не считает возможным вмешиваться во внутренние дела Испании и что-то там говорить о референдуме по поводу отделения Каталонии. Вы бы себя, лощеные европеи-садисты так вели, когда в 1991-м начались ужасы сепаратизма в Югославии. Вот так бы не вмешивались. Так бы и к референдуме в Донбассе отнеслись бы. А теперь хлебайте полной ложкой. Ибо Каталония – бикфордов шнур взрывов сепаратизма по всей Европе.

Да и сами нынешние европейцы все больше напоминают Максиму Калашникову глупых советских обывателей начала 1980-х годов. Помните, как в Венеции и в той же Испании начались нападения местных на туристов. Мол, убирайтесь отсюда! То же самое я услышал на пляже в Одессе в 1982-м. Местная быдлота орала на курортника: «От вас – одни беды, в магазинах ничего не купишь!». В южной Европе так плохо, что местные быдланы начинают отпугивать туристов, на которых реально держится экономика их деиндустриализованных регионов.

Время описало нисходящую спираль, и мы снова возвращаемся в нечто похожее на Средневековье. С новой раздробленностью.

Вот только что это принесет нынешней РФ? Победу и триумф? Давайте разбираться…

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Государственный долг Испании в начеле 2017-го – 1,1 трлн. евро. ВВП этой второразрядной страны Европы – около 1 трлн. евро (1,29 трлн. долларов). Уход Каталонии уменьшит испанский ВВП примерно на 20%. При том, что пятую часть долгов бывшей Родины каталонцы вряд ли на себя возьмут.

Чем это грозит? Острейшим долговым кризисом урезанной Испании. Вспомните, как заколотило в лихорадке весь ЕС, когда в 2010-м Греция (2% в ВВП Евросоюза тогда) объявила о неспособности платить по долгам. Испания по величине экономики – около шести Греций. (ВВП Эллады в 2008 г. – 354 млрд. долларов, 2016 г. – 194,5 млрд.). Представьте себе, какие эпилептические припадки ждут ЕС, если греческая история повторится в некогда славной Испании.

Финансово-экономический кризис в Европе может перекинуться на весь мир (фондовый рынок США – давно передутый пузырь). Кризис в Европе перекинется не только на Америку, но и на КНР. А оттуда – на сырьевые страны и страны-«мастерские». Грянет еще одна волна земшарного экономического кризиса. Цены на нефть упадут как минимум до 30 долларов за бочку. Спрос и цены на прочее сырье также спикируют. Причем не как в 2008-2009 годах, а надолго. Что будет с бюджетом РФ, коль ее валютные поступления снизятся с нынешних 320 млрд. долларов в год до двухсот? Чем Кремль будет кормить орду своих чиновников, силовиков, свой ненасытный «двор» из сановников и олигархов? На какие шиши ему придется вести две войны, содержа и Крым, и Чечню? Валютных резервов и остатков средств на счетах федерального бюджета (427 млрд. долларов и 7,02 трлн. рублей – еще около 140 млрд. долларов = 567 млрд.) хватит от силы на четыре года.

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За Каталонией могут последовать баски в той же Импании, паданцы (ломбардийцы) и венецианцы в Италии, фламандцы – в Бельгии, корсиканцы во Франции, шотландцы – в Великобритании. Вакханалия распада, начавшись в 1991-м, теперь от империй переходит на национальные государства. Ибо Испания и Португалия вместе с Францией – первые национальные государства Европы, родившиеся из винегрета феодальной раздробленности в пятнадцатом веке. Ну, а там и конфликт за Трансильванию между Румынией и Венгрией загорится. Чехия, разделившись со Словакией в 1991-м, тоже может разделиться на Богемию и Моравию. Да, невовремя Украина решила интегрироваться в ЕС. Евросоюзу явно не до Киева будет…

США-то мировой кризис выдержат, и даже быстро развернут у себя новую промышленность. У них для этого есть и людской ресурс, и дешевые кредиты, и наука с технологиями. Китай со скрипом и жертвами, но тоже выдержит: он уже – огромная производственная сила, и обнищавшая РФ ему с радостью сырье погонит. Лишь бы взял! А вот выдержит ли его Эрэфия? Вся ее власть умеет лишь душить реальный сектор, а не развивать ее. Ее правительство и Центробанк способны убить самую передовую индустрию, если бы старик Хоттабыч перенес ее сюда.

Сиди во главе РФ не долдоны-обыватели, а умные люди, они бы за время нефтяного бума 2000-2014 годов превратили бы свалившиеся на Москву 5-6 триллионов долларов в новую, передовую промышленность. В умное сельское хозяйство. Сейчас бы РФ, пользуясь протекционизмом, вовсю бы наращивала производство всего и вся. Да еще могла бы принять к себе белых европейцев – селитесь, осваивайте наши просторы, работайте на заводах и фабриках, занимайтесь агропромыслом, ведите бизнес. Уже ваши дети станут русскими! Нам не повредит приток германо-скандинавской, англосаксонской, кельтской, романской крови. Под сурдинку бури земшарной смуты мы могли бы создать полноценную Новороссию, сделать оставшуюся Украину подчиненным себе государством, снова став твердой ногой в Северном Причерноморье и на Днестре. А теперь что? Опять нам будете картинки показывать из на фиг нам не нужной Сирии?

Ведь долдоны же неизлечимы! РФ подходит к порогу нового витка всемирного кризиса в виде сырьевой туши, обвешанной оружием. Да чего будет стоить ваше оружие, если РФ останется без средств к существованию? Простите, но если у янки и китайцев есть все шансы по-новому переделить мир и начать новый круг имперского строительства, то РФ может рассыпаться, как плот с перетершимися веревками ша штормовой волне.

Мне лично перспективы евросепаратизма были ясны еще в 2010-2011 годах. А вы-то чем думали, «илитка» расейская?

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Из книги Максима Калашникова «XXI кровавый век», 2011 год (переиздавалась и под другим заглавием).

https://profilib.com/chtenie/15556/maksim-kalashnikov-krakh-putinskoy-rossii-tma-v-kontse-tunnelya-25.php

«…Новый фашизм и авторитаризм получит мощное ускорение с еще одной стороны: европейского сепаратизма новой эры.

В принципе все очень просто. Чтобы избежать экономического краха, странам Запада необходимо резко снизить жизненный уровень своих граждан. То есть заморозить зарплаты и пособия, урезать социальные выплаты, увеличив при этом налоги и подняв пенсионный возраст. Просто иного выхода ни у ЕС, ни у США нет. Если не делать этого, то государства не смогут даже платить процентов по огромному государственному долгу – не то чтобы его возвращать. (Это уже невозможно.) Не поднимешь пенсионного возраста – наткнешься на близкую перспективу краха пенсионных систем как таковых. А не снизишь жизненный уровень западных жителей – продукция промышленности ЕС и США будет неконкурентоспособной в соревновании с товарами и услугами из Китая, Тайваня, Индии (и далее по списку)…»

«….Им придется обнищать и превратиться в тех, кто вынужден искать любую работу. В общем, попробовать на себе все то, что обеспечили нам Ельцин, Гайдар, Чубайс (и далее по списку). Но вот согласятся ли западники все это терпеть - или взбунтуются?

Если же массы начнут бунтовать, то ухудшат экономическую ситуацию. А от этого усилятся бунты. Возникнет та самая страшная причинно-следственная петля. Социальные взрывы как часть экономического кризиса, переводящие его на грань революции и гражданской войны. И знаете, обстановка напоминает лично мне не только начало 90-х на наших просторах, но и начало 1930-х гг. в мире.

Причем в Европе одним из выходов для масс кажется сепаратизм (массы всегда тупы и ищут нарочито простые решения). Мол, на нас в Европе все равно никто не нападет. Мы все равно останемся в Евросоюзе. Но если мы отделимся от Мадрида (Парижа, Лондона, Брюсселя и т. д.), то нам не придется платить в Центр налоги. Мы оставим их себе - и сможем на локальном уровне решить проблемы с финансированием.

Впереди процесса оказалась сегодня Каталония (обогнав фламандских сепаратистов в Бельгии). Каталония потребовала де-факто своей независимости, в Барселоне в июле 2010 г. прошла миллионная манифестация сторонников сепаратизма. По проекту новой конституции (поддерживаемой манифестантами) каталонцы объявляются нацией, отдельной от испанской. Их язык становится в Каталонии даже не равноправным с испанским, а "предпочтительным". Конституционный суд Испании, признав все это незаконным, вызвал массовые выступления в Барселоне. Дальше проблема каталонской самостийности, боюсь, будет лишь нарастать по мере ужесточения кризиса в Европе и мире.

Но что будет, если Каталония (а это - 25 % ВВП страны) выйдет из состава Испании? (Моя ошибка, 20% ВВП – М.К). Испания, лишенная такой налоговой базы, моментально станет банкротом (у нее и так страшная задолженность, 20%-ная безработица и плохо скрываемые попытки получить помощь от МВФ). Без Каталонии страна не сможет выплатить даже проценты по своим долгам! А это значит, что Евросоюз начнет биться в финансовых конвульсиях. Тут от долгов маленькой Греции ЕС юзом пошел - чего уж говорить об угрозе дефолта Испании? Такой взрыв сдетонирует долги остальных "европостран". И покатится дальше такой ком, что не приведи господь.

Отделение Каталонии спровоцирует отделение Фландрии от Бельгии, а Падании - от Италии. С соответствующим приведением к угрозе дефолта обеих стран. Если же вослед за Каталонией последует и Страна Басков, то дефолт Испании просто предрешен. Евросоюзу не хватит никаких фондов, чтобы предотвратить свою катастрофу.

Но еще страшнее будет, если попытка Каталонии отделиться вызовет вооруженные столкновения и гражданскую войну в Испании. Думаете, нереально? Очень ошибаетесь.

Безоблачное небо и тень гражданской войны

Когда Барселона сотрясалась митингом сепаратистов, автор этих строк читал замечательную книгу Николая Платошкина "Гражданская война в Испании. 1936–1939".

Каталонский сепаратизм стал больной проблемой Испании в ХХ веке. Он вылез наружу после потрясений 1918–1921 гг. Примечательно, что в 1923 г. генерал-губернатор Каталонии Мигель Примо де Ривера при поддержке каталонской буржуазии поднял мятеж - и захватил власть в Испании. Кстати, он правил до 1929 г., подражая Муссолини: диктатор при живом короле страны. Создал свой аналог "Единой России": партию начальства "Патриотический союз". И даже добился экономического подъема Испании. Но генералу де Ривере (андалузцу, а не каталонцу) пришлось жестоко подавлять партию "Каталонское государство", основанную в 1922 г. полковником Масиа. В ноябре 1924 г. Масиа пытался даже вторгнуться в Каталонию с вооруженным отрядом (из Франции), но попытку пресекли. В 1929-м был в зародыше подавлен еще один каталонский сепаратистский мятеж.

В 1934 г. каталонское правительство, объявив о принудительном выкупе земель у помещиков, подняло восстание и объявило о превращении Каталонии в государство в составе "Федеральной испанской республики". Но 7–9 октября испанские войска подавили попытку.

Ну, а потом Каталония отличилась во время войны 1936–1939 гг. между Республикой (признавшей автономию Каталонии) и национал-консерватором Франко. Каталонцы со своим правительством вовсю самостийничали - да так, что Франко их за свою победу крепко благодарить был должен. Каталонцы породили самых безбашенных анархистов с огромным влиянием на Каталонию. Какие они выкидывали фокусы, как озлобили крестьян своими опытами по "либертарному коммунизму" (причем их вожаки откровенно обогащались), как они на самом деле вызывали бардак в тылу республиканцев (на фоне порядка в тылу Франко) - можно прочесть в отличной книге Н.Платошкина.

Франко на 37 лет задавил все попытки Каталонии отделиться. И вот теперь, в пору кризиса "победившего неолиберализма", все возвращается. Память каталонских "рокошей" еще очень жива…

Нам скажут: "Да это же было аж в 1930-е!"

Никогда не говорите "никогда". Опыт истории (и нашей в том числе) показывает, что в пору жестоких экономических и системных кризисов наружу выходят даже самые древние конфликты. А тут они вовсе и не древние. Еще не все участники гражданской войны в Испании умерли.

Вам кажется дикой мысль о гражданской войне в Испании начала нашего века? Но я напомню, что еще в 1980-е гг. существовала прекрасная европейская страна - Югославия. С "рыночным социализмом", с уровнем жизни вполне себе европейским, культурная и развитая. Со свободным выездом граждан за рубеж. С промышленностью, поставлявшей отличные товары (мое поколение помнит их). Мы не делили жителей СФРЮ на сербов, хорватов, словенцев и т. д. В Одессе их называли "югами". Мы любовались открытием зимней Олимпиады в Сараево в феврале 1984 г., где симпатичные девчонки отплясывали в ярких, стеганых куртках-алясках и в теплых сапогах-"дутышах". Мы смотрели замечательное югославское кино. В Югославии были стриптиз-бары, рок-группы, полные магазины. Оттуда моряки везли кассеты с порнофильмами. Это был кусок Запада в южноевропейском варианте.

В тот момент никто из нас и подумать не мог о том, что спустя всего лишь семь лет Югославия окажется разодранной сепаратистами. Что мы увидим бомбежки городов, дикую резню, исламские жестокости. Что хорваты будут резать сербов, как при Анте Павеличе во Вторую мировую. Что людей в той войне будут варить и жечь заживо, насиловать скопом, подвешивать на перекладины за руки, иссекая им пятки - так, чтобы вся кровь из них вытекала. Что людей станут сгонять в концлагеря по этническому признаку, что сербским девочкам будут прибивать к пяткам подковы, что покатится волна самых диких этнических чисток…

Я напомню обо всем этом тем, кто сегодня, взирая на цивилизованную Европу, шепчет: "Здесь такое невозможно…"

Возможно. Еще как возможно. Особенно в горячей кровью Испании.

Сепаратизм, подхлестываемый глубоким системным кризисом Запада, сегодня усиливается. Все чаще люди на местах думают: "А не станет ли нам лучше, если мы отделимся от своих стран, создадим свои независимые государства и не станем платить налоги мадридам-парижам-римам-брюсселям?"

А если такой сепаратизм усилится - то усугубит кризис. Что, в свой черед, подхлестнет сепаратистские страсти, местничество и национальную рознь. И если в той же Испании начнется раскол страны, то цепная реакция его пойдет дальше. Уж в Бельгию с Италией - точно. И в Шотландию - почти наверняка.

Не увидим ли мы "супер-Югославию" в Европе? Не станем ли свидетелями ужасов сепаратизма, причем на фоне ожесточенных классовых столкновений? На фоне политического терроризма, уличных боев, пожаров?

И не увидим ли после этого восставшие тени Муссолини, Франко и Гитлера?

Никогда не говори "никогда". Все возвращается. Чувствуешь некое дежавю: опять все начинается с Испании. А экономические трудности сильнее всего бушуют как раз в странах бывшего "фашистского пояса" - в Италии, Португалии, Испании, Греции. И в Германии экономика - в отчаянном положении. Смекаете, чем это пахнет?

Сепаратизм неминуемо вызовет к жизни жесткие политические режимы, что поведут борьбу за сохранение единства стран. С очень немилосердным подавлением сепаратистов. В ответ сепаратисты выдвинут своих авторитарных вождей. Кровь - за кровь, штурмовики-сепаратисты - против штурмовиков-"империалистов". Зигхайлюшки! Главное, опыт таких режимов не успел сильно устареть.

И это еще хорошо, если верх возьмут приверженцы сохранения единства своих стран…»

***

Могу только догадываться, чем отреагирует Москва на новый вызов времени. Барабанным боем в Сирии, усиленной пропагандой и закручиванием гаек внутри РФ.

Да только это вряд ли поможет. Капитан утлого корабля может сколько угодно грозить команде поркам и виселицей – но это бесполезно во время шторма. Когда в прогнившие борта ударяют свирепые, седые от пены валы, и ветер валит набок.

Бурю и волны ведь не высечешь. И по 282-й не посадишь. И пропагандой воли не лишишь. Зато придет возмездие за годы воровства, безделья и бездумья…