Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Испания - понять и простить

Опубликовано 05.10.2017 автором в разделе комментариев 0

кризис испания каталония
Испания - понять и простить

Для того, чтобы лучше понимать нынешний испанский, точнее, испано-каталонский кризис, попробуем разобраться с тем, что происходит на Пиренейском полуострове сущностно. Дело в том, что с моей точки зрения, мы имеем дело с классическим кризисом локальной цивилизации, которая оформилась как империя, а сейчас, в условиях модернизации, пытается трансформироваться в нацию европейского типа. Кризис, хорошо известный нам по распаду СССР и нынешним «потрескиваниям» Российской Федерации. Чтобы не влезать в дискуссии, сразу скажу, что непрерывные камлания на тему «не дадим распасться России» именно и указывают на острый кризис (никаких борений с распадом США или Индии мы не видим). 

Разумеется, Россия - сложившаяся локальная цивилизация европейского типа («дочерняя» субэкумена) - наряду с Северной и Латинской Америкой, а Испания - лишь эмбрион такой несостоявшейся локальной цивилизации (подобно Западным Балканам, т.е. бывшей Югославии, или империи Габсбургов). Возможно, что объединившись с Португалией и сохранив общими усилиями Латинскую Америку, Запиренейская, точнее, Андалузская цивилизация развернулась бы в нечто подобное Северовизантии-России. Но барьер Атлантики сыграл свою роковую роль: восстанавливаясь после краха государства в 1613, 1920 и 2000 годах, Россия могла сухопутными походами собрать империю, а Испания и Португалия вновь завоевать мятежную Латинскую Америку уже не сумели. 

Итак, подытожим. Испания, упустившая Португалию, но удержавшая Басконию и Каталонию, это не нация, но субцивилизационное сообщество, оформившееся в государство имперского типа. Однако, такая империя - суть образование средневековое, и общий кризис средневековой модели закономерно привёл к кризису державы. Точно также, как это произошло в 1918 и 1991 годах. 
Однако, монархическая и традиционалистская стадия, на которой Испания задержалась после поражения Наполеона, привела к тому, что в ней не было такой энергичной унификационной политики как во Франции, начиная с якобинцев, и сохранилась вся богатая субэтническая и этническая палитра - от басков, каталонцев и галисийцев, которые фактически «северные португальцы», перипетиями династической истории доставшиеся Кастильской короне, до астурийцев, эстремадурцев, гранадцев и андалузцев. Очень похоже на Германию или Россию до Первой мировой. 

Франкизм, как и советская власть, заморозил средневековье. Россия стала «оттаивать» в 1989, а Испания в 1975. В 1990 году Григория Померанц писал, что гласность 1988 года только растопила замороженный на семь десятилетий крик армян Нагорного Карабаха (вспоминая рассказ Мюнхгаузена о звуках, замёрзших суровой русской зимой). Так сейчас зазвучал крик каталонцев. Разумеется, после 1977 года в Испании (разработки «пакта Монклоа») не было тоталитаризма, наоборот, была эйфория от демократии... Но постепенно и закончилась и она. В январе 1918 года украинские социалисты были согласны на пребывание в Российской демократической федерации в качестве автономии и голосовали за это на Всероссийском Учредительном собрании, но всё изменили его разгон и поход Муравьева на Киев. Точно также всё изменил карательный полицейский рейд по Каталонии. Ещё точнее, лево-правый «антисепаратистский» консенсус в Мадриде, подобный «античеченскому» в 1999 и «антиукраинскому» в 2014. 
Раз имперское оказалось сильнее демократического, то значит, для каталонцев Испания - не демократия, но империя...

Но давайте рассмотрим, как формировалась уникальная «эмбриональная» андалузская субцивилизация. Ареал галло-иберов, заурядная колонизированная западная окраина Римской империи. На юге пунические колонии. Но тут происходит интересное событие - потомки побеждённых карфагенян сливаются с небольшой еврейской общиной. Родственный язык. И очень выгодная смена идентичности - пуны - проклятые враги Рима, с мрачной славой сжигателей детей. А евреи дважды крепко дали Риму прикурить. Репутация мужественных побеждённых - не худшая в античные времена - римляне вот себя решили выводить от побеждённых, но благородных троянцев, противопоставляя себя ничтожным «гречишкам».

К тому же до мая 66 года - начала Первой Иудейской войны - именно евреи были опорой и баловниками императорской власти, в противопоставлении ненадёжным грекам. Достаточно вспомнить, как князь Синедриона и главный священник Храма разговаривают с префектом Иудеи Пилатом (при всех последующих искажениях, некоторые интонационные особенности сохранились) - можно себе представить подобный тон при общении знаменитого гелиопольского жреца и историка Манефона или директора Александрийской библиотеки с Тиберием Юлия Александром, губернатором Египта, кстати, евреем, племянником философа Филона? И самое главное - для пунических колоний настал срок принимать одну из версий монотеизма. Таким образом, в Андалусе вдруг оказалась богатая и многочисленная иудейская община. Потом Андалус был завоеван визиготами - дикими завоевателями и фанатичными христианскими антисемитами. А потом пришли мавры. Так возникла уникальная утончённая трёхконфессиональная цивилизация - вершина культуры арабского мира. Эта цивилизация миновала Тёмные века. Хотя приход фанатичных берберов вызвал существенные «проседание». Однако «фундаментализация» мавров не затронула иудейскую общину, с помощью которой проходил транзит античной культуры в социум времён Реконкисты. Этот уровень распространился на Лангедок: Нарбонну и Тулузу - центр Северной Каталонии. После победы Реконкисты уникальная андалузская цивилизация вновь стала единой, теперь под эгидой кастильской короны. Огромное число крещённых иудеев и мавров («новых христиан») благодаря своему значительно более высокому культурному уровню стали ядром нового истеблишмента, они без проблем становились грандами (ведь на момент крещения они были лично свободными и даже помещиками). 

Дальнейшая судьба Испании, казалось, была предвосхищена - стать грандиозным центром западносредиземноморской и  трансатлантической торговли, в тени которой Генуя и Венеция были бы захудалыми перевалочными пунктами. Та роль, что в нашей реальности досталась Восточном побережью Северной Америки, очень возможно, была бы судьбой Испании.
И тут произошёл взрыв христианского фанатизма и кастильского национализма. Пришла эра Торквемады. «Новые христиане» были выкинуты из истеблишмента требованиями «сертификатов крови» (аналог чисток от неарийцев при нацистах). Иудеи и мусульмане были высланы из Испании. Пылали костры инквизиции. Потом выслали и «новых христиан». Испания наконец нашла свои Тёмные века. И возникло повторное агрессивно-фанатичное государство, пропитанное уже забытым за четыре века духом крестоносцев. И именно оно и смогло захватить почти всю Латинскую Америку - только Бразилию и Юг Африки папа римский честно отдал португальцам. Совершенно очевидно, что процветающий христиано-мусульмано-иудейский «Новый Карфаген», в который могла бы превратится Кастильская корона, на такие захваты, на сокрушение трёх империй - в Мексике и Перу, был неспособен. 
Произошёл почти полный цивилизационный слом Испании, подобный тому, что постиг Русский Серебряный век после победы большевиков. 

Но и дальнейшее развитие событий было довольно похоже. Испанцы громили индейцев и захватили Юг Италии (изолировав его от Ренессанса). Но в столкновении с протобуржуазными и национальными государствами - Англией, восставшими Нидерландами, при интервенции во Францию в помощь Католической лиги - они терпели сокрушительные поражения. Условной первой «Холодной войной» был Вековой испано-английский конфликт. 
Дальше Испанию и Португалию ждало быстрое угасании и сосредоточенность на страданиях непонятой торгашеским Западом (Франция - Англия - Северная Италия - Северная Германия) романтической рыцарственной души... Только вторжение Наполеона и попытки вестернизации вызвали новый невиданный взрыв национально-религиозного фанатизма. Такой вот «католический ИГИЛ». Но пользуясь этим восстали либералы-масоны Латинской Америки, боливарианцы, возникшие пользуясь удалённостью от инквизиции. И это лишний раз говорит о спонтанном зарождении либерализма в любой точке европейской цивилизации. 
Латинская Америка была потеряна. В испанской историографии этот период называют «Эпоха золотого сна». Разбудила Испанию республиканская революция 1931 года и Гражданская война 1936-39 годов. 
Всё дальнейшее, включая вынужденную политику детоталитаризации и контролируемой вестернизации, проводимую генералиссимусом, мы знаем. 

Осталось только добавить, что при развитии каталонской и басконской идентичности они дистанцировались от этих безумных кастильских рывков и переживаний.

Поэтому они и не ассоциируют себя с испанской нации, накопившей все бесчисленные шрамы от экзистенциальных поражений и цепочки исторических банкротств. 

Если снова вернуться к российским параллелям, то ведь это русские (в цивилизационном смысле, конечно) мучаются крахом империи и большевизма - последнего извода псевдомессианской Русской Идеи. В Варшаве, Будапеште, Киеве, Кишинёве, Тбилиси и Минске такие переживания были бы странны. Поэтому эти столицы не попали в «Русский мир». И ровно по той же причине в «Испанский мир» так и не вошли Барселона и Виторию-Гастейс (на самом деле - Бильбао).     

Что же касается возможного компромисса, то по просьбе известного правозащитника Юрия Вадимовича Самодурова повторяю свою мирную инициативу для Испании: немедленный вывод центральной полиции из Автономии, отставка Рахоя, замораживание объявления независимости и, под эгидой короля, начало переговоров о превращении страны в "Королевство Испания, Каталония и Баскония". 
Было же в испанской истории Королевство Касти́лия и Леóн, было Королевство сербов, хорватов и словенцев(до того как великосербские имперцы его не переформатировали в Королевство югославов, что возмутило хорватов), была Двуединая (Австро-Венгерская) монархия.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Готовы ли вы принять личное участие в акциях протеста?:
Результаты
Интернет-ТВ
Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой
Каталония хочет выйти из королевства и стать респу...
02.10.2017
Трусы или крестик для ЦБ РФ?
Трусы или крестик для ЦБ РФ?
05.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А почему мы не объявляем войну Украине? (0)
Диктатура в РФ и японское чудо (2)
Правительство разрешило автовладельцам "стучать" друг на друга (4)
Украина запретила выступать российским артистам без разрешения СБУ (2)
Память 28 Панфиловцев в Казахстане вынуждены защищать сами ветераны (7)
В кабинете Улюкаева при обыске нашли $250 тысяч, золотые слитки и десятки сберкнижек (13)
Рейтинг одобрения работы Путина пошел на снижение (8)
У сотрудников "Открытой России" проходят обыски по "делу ЮКОСа" (1)
Парламент Канады единогласно принял аналог "закона Магнитского" (6)
Мандат на два дня (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Зачем король саудитов приезжает к Путину?
Дарья Митина Дарья Митина: Прикoснуться к прекраснoму
Максим Калашников Максим Калашников: ДИКТАТУРА В РФ И ЯПОНСКОЕ ЧУДО
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Любите скандалы, признайтесь !?
Максим Калашников Максим Калашников: В.Боглаев, Я.Миркин, М.Делягин: трусы или крестик для ЦБ РФ?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss