Испания - понять и простить кризис испания каталония Для того, чтобы лучше понимать нынешний испанский, точнее, испано-каталонский кризис, попробуем разобраться с тем, что происходит на Пиренейском полуострове сущностно. Дело в том, что с моей точки зрения, мы имеем дело с классическим кризисом локальной цивилизации, которая оформилась как империя, а сейчас, в условиях модернизации, пытается трансформироваться в нацию европейского типа. Кризис, хорошо известный нам по распаду СССР и нынешним «потрескиваниям» Российской Федерации. Чтобы не влезать в дискуссии, сразу скажу, что непрерывные камлания на тему «не дадим распасться России» именно и указывают на острый кризис (никаких борений с распадом США или Индии мы не видим).



Разумеется, Россия - сложившаяся локальная цивилизация европейского типа («дочерняя» субэкумена) - наряду с Северной и Латинской Америкой, а Испания - лишь эмбрион такой несостоявшейся локальной цивилизации (подобно Западным Балканам, т.е. бывшей Югославии, или империи Габсбургов). Возможно, что объединившись с Португалией и сохранив общими усилиями Латинскую Америку, Запиренейская, точнее, Андалузская цивилизация развернулась бы в нечто подобное Северовизантии-России. Но барьер Атлантики сыграл свою роковую роль: восстанавливаясь после краха государства в 1613, 1920 и 2000 годах, Россия могла сухопутными походами собрать империю, а Испания и Португалия вновь завоевать мятежную Латинскую Америку уже не сумели.



Итак, подытожим. Испания, упустившая Португалию, но удержавшая Басконию и Каталонию, это не нация, но субцивилизационное сообщество, оформившееся в государство имперского типа. Однако, такая империя - суть образование средневековое, и общий кризис средневековой модели закономерно привёл к кризису державы. Точно также, как это произошло в 1918 и 1991 годах.

Однако, монархическая и традиционалистская стадия, на которой Испания задержалась после поражения Наполеона, привела к тому, что в ней не было такой энергичной унификационной политики как во Франции, начиная с якобинцев, и сохранилась вся богатая субэтническая и этническая палитра - от басков, каталонцев и галисийцев, которые фактически «северные португальцы», перипетиями династической истории доставшиеся Кастильской короне, до астурийцев, эстремадурцев, гранадцев и андалузцев. Очень похоже на Германию или Россию до Первой мировой.



Франкизм, как и советская власть, заморозил средневековье. Россия стала «оттаивать» в 1989, а Испания в 1975. В 1990 году Григория Померанц писал, что гласность 1988 года только растопила замороженный на семь десятилетий крик армян Нагорного Карабаха (вспоминая рассказ Мюнхгаузена о звуках, замёрзших суровой русской зимой). Так сейчас зазвучал крик каталонцев. Разумеется, после 1977 года в Испании (разработки «пакта Монклоа») не было тоталитаризма, наоборот, была эйфория от демократии... Но постепенно и закончилась и она. В январе 1918 года украинские социалисты были согласны на пребывание в Российской демократической федерации в качестве автономии и голосовали за это на Всероссийском Учредительном собрании, но всё изменили его разгон и поход Муравьева на Киев. Точно также всё изменил карательный полицейский рейд по Каталонии. Ещё точнее, лево-правый «антисепаратистский» консенсус в Мадриде, подобный «античеченскому» в 1999 и «антиукраинскому» в 2014.

Раз имперское оказалось сильнее демократического, то значит, для каталонцев Испания - не демократия, но империя...



Но давайте рассмотрим, как формировалась уникальная «эмбриональная» андалузская субцивилизация. Ареал галло-иберов, заурядная колонизированная западная окраина Римской империи. На юге пунические колонии. Но тут происходит интересное событие - потомки побеждённых карфагенян сливаются с небольшой еврейской общиной. Родственный язык. И очень выгодная смена идентичности - пуны - проклятые враги Рима, с мрачной славой сжигателей детей. А евреи дважды крепко дали Риму прикурить. Репутация мужественных побеждённых - не худшая в античные времена - римляне вот себя решили выводить от побеждённых, но благородных троянцев, противопоставляя себя ничтожным «гречишкам».



К тому же до мая 66 года - начала Первой Иудейской войны - именно евреи были опорой и баловниками императорской власти, в противопоставлении ненадёжным грекам. Достаточно вспомнить, как князь Синедриона и главный священник Храма разговаривают с префектом Иудеи Пилатом (при всех последующих искажениях, некоторые интонационные особенности сохранились) - можно себе представить подобный тон при общении знаменитого гелиопольского жреца и историка Манефона или директора Александрийской библиотеки с Тиберием Юлия Александром, губернатором Египта, кстати, евреем, племянником философа Филона? И самое главное - для пунических колоний настал срок принимать одну из версий монотеизма. Таким образом, в Андалусе вдруг оказалась богатая и многочисленная иудейская община. Потом Андалус был завоеван визиготами - дикими завоевателями и фанатичными христианскими антисемитами. А потом пришли мавры. Так возникла уникальная утончённая трёхконфессиональная цивилизация - вершина культуры арабского мира. Эта цивилизация миновала Тёмные века. Хотя приход фанатичных берберов вызвал существенные «проседание». Однако «фундаментализация» мавров не затронула иудейскую общину, с помощью которой проходил транзит античной культуры в социум времён Реконкисты. Этот уровень распространился на Лангедок: Нарбонну и Тулузу - центр Северной Каталонии. После победы Реконкисты уникальная андалузская цивилизация вновь стала единой, теперь под эгидой кастильской короны. Огромное число крещённых иудеев и мавров («новых христиан») благодаря своему значительно более высокому культурному уровню стали ядром нового истеблишмента, они без проблем становились грандами (ведь на момент крещения они были лично свободными и даже помещиками).



Дальнейшая судьба Испании, казалось, была предвосхищена - стать грандиозным центром западносредиземноморской и трансатлантической торговли, в тени которой Генуя и Венеция были бы захудалыми перевалочными пунктами. Та роль, что в нашей реальности досталась Восточном побережью Северной Америки, очень возможно, была бы судьбой Испании.

И тут произошёл взрыв христианского фанатизма и кастильского национализма. Пришла эра Торквемады. «Новые христиане» были выкинуты из истеблишмента требованиями «сертификатов крови» (аналог чисток от неарийцев при нацистах). Иудеи и мусульмане были высланы из Испании. Пылали костры инквизиции. Потом выслали и «новых христиан». Испания наконец нашла свои Тёмные века. И возникло повторное агрессивно-фанатичное государство, пропитанное уже забытым за четыре века духом крестоносцев. И именно оно и смогло захватить почти всю Латинскую Америку - только Бразилию и Юг Африки папа римский честно отдал португальцам. Совершенно очевидно, что процветающий христиано-мусульмано-иудейский «Новый Карфаген», в который могла бы превратится Кастильская корона, на такие захваты, на сокрушение трёх империй - в Мексике и Перу, был неспособен.

Произошёл почти полный цивилизационный слом Испании, подобный тому, что постиг Русский Серебряный век после победы большевиков.



Но и дальнейшее развитие событий было довольно похоже. Испанцы громили индейцев и захватили Юг Италии (изолировав его от Ренессанса). Но в столкновении с протобуржуазными и национальными государствами - Англией, восставшими Нидерландами, при интервенции во Францию в помощь Католической лиги - они терпели сокрушительные поражения. Условной первой «Холодной войной» был Вековой испано-английский конфликт.

Дальше Испанию и Португалию ждало быстрое угасании и сосредоточенность на страданиях непонятой торгашеским Западом (Франция - Англия - Северная Италия - Северная Германия) романтической рыцарственной души... Только вторжение Наполеона и попытки вестернизации вызвали новый невиданный взрыв национально-религиозного фанатизма. Такой вот «католический ИГИЛ». Но пользуясь этим восстали либералы-масоны Латинской Америки, боливарианцы, возникшие пользуясь удалённостью от инквизиции. И это лишний раз говорит о спонтанном зарождении либерализма в любой точке европейской цивилизации.

Латинская Америка была потеряна. В испанской историографии этот период называют «Эпоха золотого сна». Разбудила Испанию республиканская революция 1931 года и Гражданская война 1936-39 годов.

Всё дальнейшее, включая вынужденную политику детоталитаризации и контролируемой вестернизации, проводимую генералиссимусом, мы знаем.



Осталось только добавить, что при развитии каталонской и басконской идентичности они дистанцировались от этих безумных кастильских рывков и переживаний.



Поэтому они и не ассоциируют себя с испанской нации, накопившей все бесчисленные шрамы от экзистенциальных поражений и цепочки исторических банкротств.



Если снова вернуться к российским параллелям, то ведь это русские (в цивилизационном смысле, конечно) мучаются крахом империи и большевизма - последнего извода псевдомессианской Русской Идеи. В Варшаве, Будапеште, Киеве, Кишинёве, Тбилиси и Минске такие переживания были бы странны. Поэтому эти столицы не попали в «Русский мир». И ровно по той же причине в «Испанский мир» так и не вошли Барселона и Виторию-Гастейс (на самом деле - Бильбао).



Что же касается возможного компромисса, то по просьбе известного правозащитника Юрия Вадимовича Самодурова повторяю свою мирную инициативу для Испании: немедленный вывод центральной полиции из Автономии, отставка Рахоя, замораживание объявления независимости и, под эгидой короля, начало переговоров о превращении страны в "Королевство Испания, Каталония и Баскония".

Было же в испанской истории Королевство Касти́лия и Леóн, было Королевство сербов, хорватов и словенцев(до того как великосербские имперцы его не переформатировали в Королевство югославов, что возмутило хорватов), была Двуединая (Австро-Венгерская) монархия.



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