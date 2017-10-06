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Московский листок

Турция и Эрдоган: вид изнутри

Опубликовано 06.10.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

ислам турция путин рф эрдоган
Турция и Эрдоган: вид изнутри

Свежее сообщение: «Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 34 бывших военных, которых обвиняли в покушении на убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, …во время попытки переворота в июле 2016 года.

Военные намеревались убить Эрдогана в курортном городке Мармарис, где турецкий президент с семьей проводил отпуск. Прокуратура заявила, что попытка провалилась из-за того, что Эрдоган покинул отель за несколько минут до запланированного нападения».

В начале декабря 2015 года я с одобрением писал об Эрдогане: «...Вот, на мой взгляд, интересное сравнение. Президент Турции Эрдоган стал премьер-министром Турции почти на 5 лет позже бригады Путина – в 2003 году. И к 2012 году Эрдоган обеспечил рост реального ВВП Турции на 64% и увеличение ВВП на душу населения на 43%. Мало этого, в Турции расходы на образование возросли с 7,5 миллиарда лир в 2002 году до 34 млрд. лир в 2011 году – 12-летнее образование стало обязательным для всех граждан Турции, включая всех девочек и девушек. В 2004 году учебники стали бесплатными, и за время пребывания Эрдогана на посту премьер-министра количество университетов в Турции увеличилось почти в два раза: с 98 в 2002 году до 186 в 2012 году.

Вы про бригаду Путина что-то подобное вспомнить можете? У них с 1999 года какие-нибудь заслуги были, кроме «бла-бла-бла - цена на нефть падает»?».

Так вот, есть у меня в Турции товарищ-коммунист, у которого проблемы возникли практически одновременно с моим арестом, поэтому мы с ним связались только после того, как я получил возможность пользоваться почтой. И я попросил его описать обстановку в Турции, как она видна ему, - описать ситуацию изнутри. И он описал её сжато, без больших подробностей, но, тем не менее, так, как её видит турок, а не турист или сторонний наблюдатель.

Он видит современную Турцию так.

 

«В Турции правит партия Эрдогана с 2002-го года (до этого он был мэром Стамбула с 1994 по 1998 годов). Тут надо сразу сказать что, вопреки мнениям многих экспертов Турции, исламисты в Турции всегда были сильны в правительстве и в её бюрократии даже во время Ататюрка, а отказ от светских реформ Ататюрка начался сразу же после его смерти. Президент Иноню разрешил исламистам учредить партию, которая называлась Демократической Партией, одновременно он продолжал арестовать и репрессировать коммунистов как и раньше. Иноню соглашался с исламизмом, поскольку наивно думал, что может победить исламистов в выборах, взяв их же лозунги. Не получилось! Исламисты победили на выборах в 1950 году, а с 1952 года Турция является членом НАТО, и нынешние правящие исламисты отличаются от прежних правых правительств только степенью исламизации страны, проводя ту же политически буржуазную и экономически либеральную политику.

Либералы и консерваторы из ЕС и США рекламировали партию Эрдогана как демократов-консерваторов, борющихся против военно-светской кемалисткой элиты, хотя ничего подобного в реальности не было - и эти «кемалисты» были ярые исламисты. Но так как новые исламисты открывали рынок и экономику Турции иностранным инвесторам и ускорили приватизацию, то для империалистов и капиталистов эти исламисты были более приемлемы, чем старые кемалисты-националисты. Использовав поддержку США, исламисты приступили к полному подчинению себе армии, судебной власти и университетов, которые до этого были более или менее автономные ведомства.

Кроме ЕС и США исламистам помогли, к сожалению, курды и даже многие левые, которые находились под их влиянием. Курды видели в кемалистах своих главных врагов и заключили союз с исламистами. Но и курды ошиблись по-крупному. После того, как исламисты захватили всю власть, они обрушились и на курдов.

По сути, исламисты не смогли обмануть только турецкую компартию, которая с самого начала определила реакционный характер партии Эрдогана. К примеру, компартия активно боролась против того чтобы в пределах территории университетов девушек заставили ходить в религиозном головном уборе - тюрбане. Казалось бы, пустяк, но тюрбан отличается от транснациональной турецкой женской одежды, и исламисты, внедряя тюрбан, использовали его как орудие борьбы со светской основой государства. Было понятно, что сегодня тюрбан в университете, а завтра - по всей Турции. А курдское политическое движение и многие левые смотрели на эту проблему всего лишь как на проблему свободы одежды, хотя на самом деле это было и есть орудие для перестройки государства и общества по религиозным правилам ислама, как это было сделано в Иране. К сожалению, и многие социал-демократы кемалисты не сопротивлялись этой исламизации университетов и образования.

Затем про-американские генералы Турции, совершившие военный переворот в 1980 году, по настоянию опирающихся на США исламистов сделали религию ислама обязательным предметом в школах. Затем исламисты еще и заменили учебные пособия по исламу на более радикальные.

Вот мой собственный пример. Несмотря на что я атеист, моя дочка в шестом классе обязана учить ислам. Против скатывания в шириат нужно сражаться за каждую пядь, и я подал иск в суд, но суд мне отказал, уверяя, что религию преподают в школе «объективно, плюралистически и нейтрально». Это просто издевательство, потому что религию преподают исключительно как внушение ислама. В учебниках хвалят джихад, и на фотографиях изображены девушки и женщины только с покрытыми головами. Я подал апелляцию на это решение суда и жду решения апелляционного суда уже больше года. Между тем моя дочка подвергается промыванию мозгов. Если и высший суд подтвердит первичное решение, то я обращусь в европейский суд прав человека.

Но вернусь к Эрдогану. Партия Эрдогана тесно сотрудничала со сторонниками секты Фетуллах Гюлена до конца 2013. Гюленисты были приняты во все госучреждения, включая армию, и вместе они разворовали государственные ресурсы. Но потом гюленисты и эрдоганисты не смогли разделить что-то и рассорились. В июле 2016 года какие-то армейские части, возглавляемые гюленистами, попытались совершить военный переворот, но изнутри Турции это выглядело очень странно и непонятно. Либо турецкая спецслужба заранее узнала о запланированном перевороте, либо сама толкнула путчистов к действию. В итоге более 100 тысяч госслужащих были уволены, а в Турции объявлен режим чрезвычайного положения с предоставлением Эрдогану чрезвычайных полномочий.

Эрдоган их тут же использовал, чтобы одним махом избавиться от всей оппозиции. К примеру, из университетов были исключены больше 5-и тысяч ученых (и я в их числе). Почти все научные работники, которые подписали декларацию против насилия правительства над курдами, были уволены из всех видов госслужбы. Нам практически нельзя работать и в частных университетах. Уволенным запрещен, также, выезд за рубеж.

Всем известно, что империалисты поддерживали и поддерживают исламистов в Афганистане и на всем Ближнем Востоке как оружие против коммунизма. Таким образом, исламисты, и так сильные в Турции, при действительной поддержке империалистов (прежде всего США) и при реакционной атмосфере в мире после распада СССР, пришли во власть в Турции и теперь постепенно превращают Турцию в шариатское государство. К примеру, уже нельзя целоваться на улице, это, опять-таки, пустяк, но подобные пустяки вводятся в жизнь ежедневно и неумолимо. Дело не в поцелуях, а в том, что исламисты реализуют возможность указывать поведение всем гражданам Турции.

И мне жаль, что Россия, которая когда то помогала зарождению коммунистического движения в Турции, теперь стала активно сотрудничать с турецким исламофашизмом. И Путин, как представитель российской олигархии, ставит интересы турецких исламофашистов превыше всего.

P.S. Добавлю, что, кроме вышесказанного, режим в Турции похож на «тиранию глупости», как в Вашей книге с таким названием». 

Как видите, думающий турок отнюдь не в восторге от того, что происходит в Турции, но предотвратить скатывание Турции в убожество исламофашизма никакие силы Турции не способны. Как собственно, и в России никто не предотвращает скатывание страны в оголтелый фашизм. Называть себя коммунистом - мало. Для победы даже коммунистам нужна тактическая идея, которую народ поддержит, а такой идеи, кроме ИГПР ЗОВ нет, и не предвидится.



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