Если бы Китай был социалистическим, он бы не оставил КНДР на растерзание империалистам

Марксисты давно уже разоблачают попытки китайской буржуазии изобразить Китай социалистическим государством. Красные флаги, коммунистическая символика, отмечание революционных дат, формальное почитание Мао Дзедуна и даже тот факт, что правящая партия китайской буржуазии называет себя «коммунистической» - это всего лишь уловки, чтобы обмануть китайский трудовой народ. Чтобы создать иллюзию, будто Китай по-прежнему – страна социализма, страна трудящихся. Но это наглая и подлая ложь. Китай давно уже не социалистическая страна.

Сразу после смерти Мао Дзедуна пришедший к власти Дэн Сяопин немедленно взял курс на уничтожение социализма и реставрацию капитализма. Этот путь предательства коммунизма ему уже проторил другой предатель. Тот, с которого и началась буржуазная контрреволюция в нашей стране, а затем и в мире – наш Хрущев.

Если товарищ Мао, до конца верный идеям коммунизма, без страха разоблачал предательство хрущевско-брежневской клики, говорил о разрушении советского социализма – то Сяопин поступил ровно наоборот.

Он сам пошел по стопам Хрущева – по пути уничтожения социализма.

Можно сказать, что Сяопин – это китайский Хрущев. Только он действовал гораздо более решительно и осознанно, чем Хрущев. Хрущев разрушал социализм, сам того не понимая, по своей мелкобуржуазной тупости, и не отдавал себе отчет, к чему приведут его действия. Сяопин, наоборот, вполне сознательно поставил себе цель – реставрировать капитализм. Его знаменитая фраза про кошку, которая может быть хоть черной, хоть белой, лишь бы хорошо ловила мышей – это не что иное, как сознательный, подлый, бесстыдный, демагогический отказ от социализма. Этой фразой он фактически заявил, что нет никакой разницы, какой в стране строй – социализм или капитализм.

Если бы это мог услышать товарищ Мао! Уж он-то прекрасно понимал – чем социализм отличается от капитализма! Ему ли этого не понимать – если он всю свою жизнь отдал борьбе за торжество социализма!

Все случилось так, как и должно было случиться. Да, капиталистическая кошка хорошо ловит мышей – но только для капиталистов, а никак не для трудящихся! И теперь сотни миллионов китайских рабочих и крестьян на своей шкуре могут убедиться – разница между социализмом и капитализмом огромна! Они сполна получают все бедствия и унижения, которые выпадают на долю трудового народа при власти буржуазии.

Предательская политика Сяопина и его приемников покончила с их свободой и их гордостью, снова отдала их в рабство новоиспеченным частным собственникам. Их участь теперь - нищета, жесточайшая эксплуатация, бесправие. Они снова – никто, как были до революции.

В то же самое время китайские капиталисты владеют огромными частными компаниями и за счет своих наемных рабов получают громадные прибыли. Они живут в роскоши, довольстве и почете. Они – хозяева страны.

Язвы китайского капитализма нарывают все сильней. Пропасть между бедными и богатыми углубляется. Такие завоевания китайской революции, как бесплатная медицина и образование - давно остались в прошлом. Условия труда рабочих ужасны, эксплуатация здесь одна из самых жестоких в мире.

Китай может «гордиться» «почетным» достижением – по количеству миллиардеров он стоит на втором месте в мире! Эти миллиарды – кровь, нещадно высосанная капиталом из китайских рабочих.

Словом – и ежу понятно, что в Китае капитализм. Никакого социализма там давно нет и в помине.

Однако некоторые российские «левые» из каких-то своих бесчестных соображений считают нужным доказывать, что в Китае – социализм!

Они всячески пытаются оправдать Сяопина и затушевать его предательство, скрыть тот факт, что при нем Китай пошел по пути буржуазной реставрации – а в настоящее время уже достиг намеченной цели, полностью реставрировал буржуазный строй.

Эти граждане лукаво обращают внимание на чисто формальные, внешние вещи – на красные флаги, портреты Мао, на самоназвание правящей партии – якобы «коммунистической». И не хотят понять – что все это только уловки китайской буржуазии, отвод глаза, а вся суть – в экономике, и экономика в Китае уже рыночная – то есть, капиталистическая.

Они упорно не желают видеть то, что просто лезет в глаза – страшное расслоение между бедными и богатыми, китайских капиталистов, получающих бешеные прибыли от чудовищной эксплуатации рабочих, и этих рабочих, которые от безысходности и отчаяния совершают самоубийство прямо на работе, бросаются из окна или в пролет лестницы.

От подобных страшных картин, от сути – эти «левые» граждане отворачиваются. Их устраивает видимость, симуляция – то, что весь этот разгул капитализма прикрывают красные флаги, что китайская буржуазия лицемерно чествует революционные праздники и до сих пор играет в съезды «коммунистической» партии.

Зачем этим гражданам нужна ложь? Зачем они называют белое черным? Зачем они так бесстыдно именуют «социализмом» всю эту мерзость и ложь, это торжество буржуазии под прикрытием коммунистической символики?

Ясно зачем – чтобы извратить наши представления о социализме. Чтобы внушить нам, будто может быть и такой вот «социализм» - с рыночной экономикой, с частной собственностью, с капиталистами-миллиардерами! И тем самым сыграть на руку нашей российской буржуазии.

Наша буржуазия теперь (некоторые ее группировки, в частности, так называемые «националисты») делает маневр. Она поняла, что капитализм опостылел нашему народу. И она пытается нас обмануть. Ладно мол, к черту капитализм, пускай вместо него будет социализм! Но только, чур - с «многоукладной экономикой»! Чтобы наряду с общенародной собственностью оставалась и частная! Словом – давайте оставим все как есть, сохраним частную собственность и частных собственников (то есть, сохраним капитализм). Только обзовем все это «социализм с многоукладной экономикой». Как же – ведь в Китае «социализм» – а рынок там процветает, капиталистам там почет и уважение, в миллиардеры выходят десятками!

Вот этим силам, желающим сохранить буржуазный строй - и служат подобные «левые», которые убеждают нас, что Китай до сих пор является социалистической страной. Они – агенты буржуазии в рабочем движении. Поэтому их ничем не прошибешь – какие факты им не приведи, с них все как с гуся вода. Если они теперь смотрят на то, что происходит в Китае и продолжают без зазрения совести говорить о «социализме» - значит они уже никогда не признают правду.

***

Но вот теперь появляется еще одно доказательство. Еще один яркий штрих, который неопровержимо показывает, что Китай – страна буржуазная и ничего общего с социализмом не имеет.

Мы видим, какую травлю устроил мировой империализм против социалистического государства – Северной Кореи. Главный империалистический монстр, главное фашистское государство – США – угрожает физически уничтожить Северную Корею! Остервеневшие от безнаказанности американские фашисты хвастаются, что сотрут с лица земли целый народ!

Разумеется, никто из «цивилизованных стран» не поднял голос против этой злодейской наглости. Все лишь поддакивают, виляют хвостом перед США и кидают грязь в КНДР. Это понятно. Во всех этих странах правит буржуазия. Ей ненавистна Северная Корея – государство, где трудовой народ держит власть в своих руках и готов драться за социализм. Так неужели же буржуазия пойдет против США, станет заступаться за ненавистное ей социалистическое государство!

С буржуазными странами все понятно – от них другого и ждать нечего. Ну, а наш «социалистический» Китай? Заступился ли он за Северную Корею? Осадил ли зарвавшихся империалистов? Дал ли им понять, что не допустит растерзать братское социалистическое государство? Заявил ли он твердо и категорично, что готов защитить корейский народ от империалистической агрессии?

Ведь Китай теперь по мощи спокойно соперничает с США, и даже оставляет ее позади. И Америка это понимает, и уже боится Китая.

И если бы могучий Китай взял КНДР под свое крыло – конечно, Америка бы не рискнула напасть на нее.

Но мы видим – Китай подло умывает руки! Он ни разу не сказал твердо, что готов защищать КНДР. Вместо этого он суперуклончиво «высказывает мнение, что к КНДР лучше не применять силу – потому что силой ничего не решить»! Вместо реальной поддержки КНДР он ограничивается формальными пожеланиями – «не обострять ситуацию». Причем призыв этот - к обеим сторонам конфликта! Хотя Китай прекрасно знает – кто обостряет ситуацию! Это - никак не Северная Корея. Это – Америка, которая устраивает против КНДР провокацию за провокацией.

Но этого мало! Китай обратился к КНДР с призывом – отказаться от ядерной программы! http://www.aif.ru/politics/world/kitay_prizyvaet_severnuyu_koreyu_svernut_yadernuyu_programmu

Это – откровенная подлость. Ведь Китаю известно, что на КНДР ополчился весь мировой империализм во главе с США, и КНДР приходиться защищаться. Создание собственного ядерного оружия – единственный способ для Северной Кореи защититься от агрессии империалистических стран. Требуя от КНДР отказаться от ядерного оружия – Китай фактически требует от нее отдаться на милость империалистам, поднести себя им на блюдечке!

Но мало и этого. Не так давно Китай совершил еще один предательский шаг по отношению к социалистической Корее – в угоду США он резко ограничил торговлю с ней. Он снизил поставку нефтепродуктов, полностью прекратил поставки газа и отказался покупать северокорейский текстиль.

http://www.rosbalt.ru/world/2017/09/23/1648306.html

Словом – Китай согласился принять участие в экономическом удушении КНДР! Как это назвать по-другому, кроме как нож в спину?

Ясно как день – если бы Китай на самом деле был социалистическим – он не поступил бы так с социалистической Северной Кореей! Если бы в Китае правил рабочий класс – неужели он стал бы равнодушно смотреть, как буржуазия готовится растерзать социалистическое государство? (И не только смотреть – а даже помогать ей?)

Понятное дело, что нет! И если теперь Китай так поступает – это оттого, что он уже не имеет ничего общего социализмом. От того, что там правит не рабочий класс – а буржуазия. И этой буржуазии совершенно наплевать, что империалисты готовятся раздавить социалистическое государства. Ей гораздо важнее сохранить хорошие отношения с этими самыми империалистами и не потерять свои выгоды.

Позор китайским оппортунистам, которые совершают свое очередное предательство – под красными флагами и с коммунистическими речевками на устах отдают Северную Корею на растерзание хищникам! И позор тем нашим «левым», которые имеют совесть называть Китай социалистическим!

А героическому северокорейскому народу – наша любовь и восхищение. Мы уже видим, что этот народ не сдастся и не дрогнет ни перед какой угрозой. Он устоит до конца. Это счастье для всех коммунистов мира, что у нас теперь есть перед глазами такой пример мужества и гордости.