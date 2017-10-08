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Московский листок

Анатолий Баранов: Лукашенко очень опытный политик, и наивно предполагать, что он чего-то не знает или не понимает

Опубликовано 08.10.2017 в разделе комментариев 0

европа путин россия лукашенко
Анатолий Баранов: Лукашенко очень опытный политик, и наивно предполагать, что он чего-то не знает или не понимает

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" о "последнем диктаторе Европы".

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine опубликовала статью о политической ситуации в сегодняшней Белоруссии и «тихих сигналах либерализации», которые президент страны Александр Лукашенко посылает ЕС. В то же время Лукашенко знает, где пролегает «красная линия» в отношениях с Россией и проводит своеобразную «политику маятника», ведь если слишком сильно сблизится с ЕС или НАТО, Кремль введёт войска, считает автор статьи Мартин Беннингхоф.

— Лукашенко очень опытный политик, и наивно предполагать, что он чего-то не знает или не понимает, — уверен главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.

— С другой стороны, есть некоторое заблуждение — многие полагают, что Лукашенко «пророссийский политик». Что в корне неверно — Лукашенко «сам свой», у него свои интересы. И если Россия в русле этих интересов, то повезло России, если нет — не повезло.

«СП»: — Немецкий журналист считает, что Кремль может ввести войска в Белоруссиию, готовность к чему якобы была продемонстрирована в ходе учений «Запад-2017». Насколько адекватна такая оценка?

— Не думаю, что стоит рассматривать вариант введения российских войск в Белоруссию. Путин не рискнул ввести войска и на Украину, хотя весной 2014 года для этого были все условия. А уж в Белоруссию, где нет вообще никаких оснований для военного вмешательства извне… Разве что НАТО под предлогом «российской угрозы» попытается ввести войска в Минск и решить вопрос с последним диктатором Европы. Но это тоже вариант довольно бредовый.

«СП»: — Лукашенко осознал, что страну нужно открывать? Несет ли это опасность для России?

— Белоруссия и без того достаточно открыта в сторону Европы, достаточно оценить уровень белорусского экспорта и его структуру. Если же речь идет о допуске западных монополий в белорусскую экономику, то Лукашенко этого явно боится и столь же явно не хочет. И правильно делает. Он и российские компании на свой рынок пускает не очень.

Лукашенко заинтересован в дозированном улучшении отношений с Западом, но именно дозированном. Никакой «любви взасос» по типу ельцинского периода не ожидается, пока он жив и у власти. Вот при его возможных преемниках ситуация может и поменяться. Но Лукашенко здоров и уходить не собирается.

«СП»: — Может ли Белоруссия стать экономически привлекательной для Запада? Автор полагает, что она слишком зависит в этом плане от России? Готов ли Запад вкладываться, чтобы переломить ситуацию?

— Белоруссия и сегодня очень экономически привлекательна для Запада, но ее экономика сильно завязана на российский рынок. Лукашенко не идиот, чтобы отказываться от российского рынка в расчете на химеру «евроинтеграции». Ему нечего прятать в Европе, он чувствует себя полным хозяином в Белоруссии — недостатки белорусской политической системы оказываются ее преимуществами в социально-экономической сфере. Там нет заметного лобби, которому хочется разворовать республику при помощи европеизации. Ну и Белоруссия на ее счастье бедна ресурсами. Тогда зачем она нужна Западу, где деньги считать умеют? Как говорится, не было счастья, так несчастье помогло… 



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