Сколько причитается МИДу при дележке «негритянских долгов»?

Открытое письмо

Министру иностранных дел РФ

С.В.Лаврову

Уважаемый Сергей Викторович!

28 сентября после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде президент В.Путин сделал широковещательное заявление для прессы.

На нем прозвучало одно, буквально заворожившее всех признание: «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд. долларов» ((http://kremlin.ru/events/president/transcripts/55725).

Это откровение было сразу подхвачено информагентствами, пошло гулять по СМИ и соцсетям, вызывая не только чувство законной гордости за поднявшуюся с колен Россию, но и здоровое любопытство нашего населения.

По просьбе коллег обращаюсь к Вам с Открытым письмом, и мы надеемся получить четкие и ясные ответы.

Жанр Открытого письма подразумевает известную полемичность, поэтому заранее просим прощения за возможную запальчивость. Для начала самые первые вопросы:

а) каким конкретно африканским странам списаны долги в размере 20 млрд. долларов и на какую сумму каждой?

б) когда, в какие годы эти страны, что называется, брали в долг у Российской Федерации и чем обосновывали просьбы о финансовой помощи? Какие-нибудь гарантии при этом давали?

в) где конкретно и так инициативно обсуждался вопрос о списании долгов этим беднейшим государствам планеты?

г) каким итоговым документом было зафиксировано прощение этих долгов?

д) был ли это указ или распоряжение Президента РФ? Или было достаточно постановления Правительства РФ? И от какого числа?

Но где бы ни обсуждались рабочие варианты прощения – во время боулинга, биллиардинга, бассейнинга или саунинга – полагаем, в любом случае МИД играл первую скрипку.

Только Вы могли подготовить компетентное обоснование и представление к столь широкому жесту.

В этой связи, уважаемый Сергей Викторович, хотелось бы спросить: Вы себе четко представляете, в каком положении сейчас находятся наша страна и народ?

Что после искусственного двойного обвала рубля мы стали вдвое беднее? Что в стране уже четвертый год социально-экономический кризис, сотворенный, по выражению главы ФНПР М.Шмакова, «руками либералов, засевших в финансово-экономическом блоке правительства и примкнувших к ним представителей Центробанка».

В результате 22 млн. сограждан официально признаны нищими, 75% – бедными. У 19 % денег не хватает даже на еду, у 39% - только на еду. Это все Росстат. В России, пожалуй, самый низкий в Европе уровень жизни.

И главное – выхода из кризиса нет ни у президента, ни у правительства.

Вон как удивилась вице-премьер по социалке Ольга Голодец: у нас нередко прокормить себя не могут даже работающие семьи. Так им мало платят. Мировой феномен!

У 42 млн. ветеранов позорно низкие пенсии - в среднем 8-10 тыс. руб. в месяц. Из них сразу надо сразу вычитать несколько тысяч за коммуналку, свет и телефон.

Остаются сущие копейки, которых не хватает даже на сносное питание и элементарные лекарства. Такую политику эксперты называют «геноцидом старшего поколения».

Об этом, в частности, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина еще в мае прошлого года красноречиво написала директору ФСБ А.Бортникову в Открытом письме «Люди считают мотовство «Газпрома» преступным? А Вы?» (https://kprf.ru/party-live/opinion/155473.html).

Там она, кроме прочего, обращала внимание главного чекиста страны на то, что под предлогом спонсорской помощи захудалому немецкому ФК «Шальке» сердобольный «Газпром» за последние 10 лет перекачал в германские банки не менее 100 млн. евро.

Откуда излишки? От граждан, вестимо, которым газовый монополист каждый год без всякого основания и обоснования с хладнокровием эсэсовца взвинчивает тарифы на бытовой и промышленный газ на 13-15%. Отсюда рост цен и платежей по цепочке.

Помнится, этот «коммунальный грабеж «Газпрома» разоблачал еще депутат ярославской Областной Думы Борис Немцов. За это его и убили – других причин не просматривается. Поэтому и на суде их устанавливать не стали - «заиграли».

СМИ не устают восхищаться щедростью президента В.Путина, которая поистине не знает границ.

Газета «Коммерсант» подсчитала его чудесные дары зарубежным должникам за последние годы. Вот их неполный список.

Куба - списано около $29 млрд., Ирак - $12 млрд., Монголия - $11,1 млрд., Афганистан - $11,1 млрд., КНДР - $11 млрд., Сирия (еще до войны) - $9,78 млрд.

Вьетнаму прощено $9,53 млрд., Эфиопии $5,9 млрд., Алжиру - $4,7 млрд., Ливии - 4,5 млрд. долларов. Все вместе это 7-8 триллионов рублей! А нам велено держаться.

Вы много лет работали в США. Скажите, там возможно такое, чтобы министр правительства получал в десятки раз больше своего президента, которые это правительство возглавляет? Почему же в России возможно, если госчиновникам всякий бизнес запрещен?

За прошлый год В.Путин задекларировал около 9 млн. руб. дохода. А министр Л.Кузнецов в 60 с лишним раз больше – 582 млн. руб. А «министр без портфеля» М.Абызов – 520 млн. руб. И таких мультимиллионеров в Кабмине больше половины.

Всего два года назад баловень судьбы А.Воробьев был назначен губернатором Подмосковья. А сегодня он по «заработкам» уже заткнул за пояс самого президента! Почти 100 млн.руб!

Вам, надеюсь, известны эти цифры? Вы их держали в уме, когда на саунинге-бассейнинге обосновывали необходимость прощения недоимок странам «черного континента»?

Так как же можно дарить триллионы рублей другим государствам, когда собственный народ довел до нищеты и отчаяния?

Не будем на манер выпускниц Института благородны девиц заламывать руки и картинно вопрошать: «Куда смотрит президент?»

Он смотрит, куда надо. И если закрывает глаза на многие сотни миллионов рублей, которые, никого не боясь и ничего не стыдясь, хапают его министры и другие фавориты, то вывод напрашивается один.

«Негритянские долги» сообща пилятся, и каждый приближенный к телу получает свою долю.

Открытым для журналистского сообщества остается один вопрос: сколько получает МИД за посредничество?

Этот вопрос завис в Сети, уважаемый Сергей Викторович, и снять его можете только Вы.

С уважением,

Александр Головенко,

член Союза журналистов России