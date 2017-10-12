Очень неудобное право - самоопределение

Каталонский кризис вновь поставил в центр внимания проблему реализации права народов на самоопределение. Это - понятно, всем жалко "разрушать такую красоту" как Испания.

Вот Чехословакию, как раз "разводившуюся" 26 лет назад, было совсем не жаль, и никто не выкручивал руки словакам, требуя сохранять верность Праге. Точно так же было не жаль Социалистическую Югославию, и у словенцем и хорватов проблем с признанием их национальной суверенной государственности не было совершенно.



Значительно более разрушительное по своим последствиям выделение независимого Курдистана, означающее в будущем неминуемый взлом границ четырёх ключевых средневосточных государств, также не вызвало теоретических споров. Все как-то понимают, что курды - это не персы, не турки и не арабы, а вот то, что лангедокский каталонский народ - это не испанцы, адекватно не воспринимается.

И для того, чтобы опять попытаться сделать "бывшие не-бывшим" возникли новые теоретические построения: в диапазоне от предположений, что право на самоопределение, вне угрозы геноцида или этноцида, должно исчерпываться только правом на автономию, причём, понимаемую прежде всего лишь как региональные полномочия на собственную образовательную и культурно-языковую политику, до новаторских идей о том, что это право означает лишь свободную возможность для формирования национальной идентичности.



Однако чтение базовых документов, описывающих право на самоопределение, снимает разногласия.

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. (в обоих пактах это — статья 1) закреплено: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».

В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 г.) значится: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава».

В этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса».



Итак, право народа на самоопределение - это право на определение своего политического статуса в диапазоне, включающем создание независимого государства...



Например, право женщины на развод, одно из важнейших в процессе её гражданской эмансипации, не сводится к праву уйти спать на диванчик (или прогнать на диванчик мужа), или «уехать к маме», это право означает право создать новую, юридически определённую, семью, столь же определённо покинув старую.

Это право женщин быть инициатором формального расторжения брака очень долго отрицалось (у мужчин право прогнать супругу было издревле), и с его признанием связывали огромное количество негативных последствий. Кроме социальных, юридических и экономических последствий право женщины на развод означало разрушение традиционного смысла брака как покупки мужчиной женщины, поскольку обряд надевание кольца - это именно завершение сделки её оплатой. Развод означает - жена перестала быть «имуществом мужа» (а также перестали быть его «имуществом» рождённые в браке дети).



Но теперь перейдём от сугубо юридического спора к философскому и историческому.

Когда спорный вопрос рассматривается в нормальном суде и решается вопрос о смысле и значении чего-либо, то основополагающим является общераспространённое понимание, даже если оно не опирается на ранее принятые решения и прецеденты.

Никогда в писанной истории человечества право на национальное самоопределение не понималось как лишь право на формирование идентичности. Всегда речь шла только о создании отдельного государства, или изгнании завоевателей, или объединении частей разделённого народа. Наличие идентичности предполагалось само собой. Не было ни сомневающихся в том, мужчина они или женщины, не было и колеблющихся в понимании - евреи они, или эллины, галлы или готы - или римляне. Народ и этнос также понимались как синонимы. Были народы-племена и были имперскоподданные. Против персов восставали греки, а не члены элладской политической нации.



Право народов создать своё царство-государство тысячелетиями почиталось таким же естественным, как право на тираномахию и право на восстание против гнёта.

Власти империй и тираны этих прав не признавали. Судя по знаменитой трехязычной надписи, Иисус был казнён именно, как стремящийся создать независимое от Рима еврейское государство. Тираноборцы именовались убийцами и заговорщиками, а восставшие - мятежниками и смутьянами. Оценка зависит только от того, на какой стороне баррикады мысленно находится наблюдатель. Точно также, как поборники религиозной, философской и научной свободы именовались еретиками.

Иногда создание Соединённых Штатов рассматривается как реализация права на восстание, а не на самоопределение. Однако, провозглашение знаменитой "Декларации независимости" июля 1776 года, этого катехезиса масонского политического либерализма - это было не только естественное для Средневековья право выйти из подчинение сюзерена, нарушившего писанные и неписаные правила.

Феодализм вообще не соединял народ и государство. «Национально-романтическая» идея тождества племени и государства были бы экзотикой и для древнего мира, и для средневековья.



В конфликте эллинов и персов, евреев и сирийцев и римлян, главным был конфликт цивилизаций, конфликт культур. Государственный суверенитет для племени воспринимался как защита от растворения в чуждой имперской цивилизации. Искреннее видящие себя продолжателями римской республиканской традиции, отцы-основатели Соединённых Штатов очень хорошо понимали, что они создают новую, не британскую, нацию и новую цивилизацию - с иным этническим набором и иными духовными принципами.

Через три десятилетия по их стопам пошли основатели свободных Латиноамериканских наций. Это также был акт рождения иной - второй зааатлантической цивилизации европейского типа.



То, что международная бюрократия теперь решила смикшировать право народов на самоопределений, сводя его к право на автономию, это - такое историческое колебание.



60 лет назад это право понималось только как право создать своё государство, право перестать быть колонией или частью империи. В результате число членов ООН увеличилось в три раза. Потом решили процесс остановить, пока оно не увеличилось ещё в три раза...



К праву это не имеет никакого отношения. И между прочим, право наций (именно этнических наций) на собственные государства - если не буквально содержалось в знаменитых «14 пунктах» президента Вильсона, положенных в основу Лиги наций, то понималось как прямое их следствие. Слишком анахроническим казалось существование таких империй как Дунайская, Петербургская и Османская.



Если есть позиция, что право наций должно быть отменено или формально ограничено, то об этом и надо честно говорить и писать, а не пытаться выворачивать существующие нормы...



Осуждает же церковь совершенно нормальные для античности права на тираноборчество и восстание, утверждая, что «нет власти...» именно в охранительной интерпретации этого постулата, а не в альтернативном толковании, основывающемся на формуле Блаженного Августина о несправедливом государстве как банде разбойников (теория «стационарного бандита»» по современному), согласно котором легитимность власти - производное от её следованию морали и праву...



И напоследок ещё раз о революционной Каталонии.

Испания - это такая же наполовину «переварившая» этнические группы континентальная империя, как и Россия. Сохранись в её составе Заатлантические владения и Филиппины, сходство с Российской империей и СССР было бы ещё разительней, было бы значительно лучше заметно, что Испания - это эмбрион отдельной цивилизационной модели, в рамках Большого Запада, модели, конфронтационной по отношению к Западу Малому - англосаксам, французам, североитальянцам и скандинавам.



Более того, Испания (Кастильская, или Мадридская империя) - так же, как и Россия - империя мессианская, только не оплот православия, а основная сила католической контрреформации 16-17 веков.

Сложись история Пиренеев чуть по другому и португальцы считались бы испанцами. Дело в том, что Португалия немного сдвинулась к югу, поэтому близкие к португальцам галисийцы оказались испанцами. А могла быть Большая Португалия - вплоть до Басконии. Точно также, как могла быть Большая Беларусь, включая Смоленск. В современной теории наций основное значение придаётся именно идентичности, точнее, самоидентификации, право на которое было признано.

И получилось так, что лангедокская этническая группа каталонцы не чувствовали себя испанцами. То же относится к Басконии. Страна Басков вполне могла включать Гасконь, а столицей Каталонии могла остаться Тулуза.



Надо понять, что теория об «испанском национальном единстве» - это такая же химера, как теория о «триедином русском народе», над которой мы издеваемся.



Если каталонцы не хотят быть испанцами (как и курды не захотели считаться «горными турками»), хотя их десятилетиями старательно в этом «убеждали», то либо Мадриду придётся создавать новую модель государства - как союза наций испанцев и каталонцев (и басков), либо кастильская держава разделит участь империй московской и белградской.

А убеждать каталонцев, что у них нет права на национальную государственность только потому, что реализация оного разрушит очень многое в культуре, политике и экономике, дело такое же безнадёжное, как аналогичные увещевания в адрес украинцев, или рассказы советским евреям, что нечего им стремиться в Израиль, потому что их родина - «великая советская семья равноправных народов», а не «буржуазное сионистское государство».

От редакции: Действительно, формула "триединого русского народа" достаточно корява по форме, но что ж такого нелепого в ней по содержанию? Русский, украинский и белорусский народы действительно очень близки, вплоть до того, что говорят на одном языке - великорусском, хотя каждый из них имеет и собственные диалекты (в том числе и у русских есть множество говоров), но пользоваться предпочитают одним.

Скажем, при образовании государства Израиль у съезжавшихся туда из разных мест планеты евреев было куда меньше общего - даже языка вообще не было! Иврит стал разговорным языком с большими усилием уже после образования государства Израиль. И тем не менее, никто не издевается над единством еврейского народа, хотя, признаться, сефарды и ашкеназы даже внешне не очень похожи... Над евреями в приличном обществе вообще не принято издеваться. А над русскими можно...

И, кстати, об антисемитизме в СССР, от которого якобы бежали советские евреи. Ответ Сталина на запрос Еврейского телеграфного агентства:

"Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма.

Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма.

В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью".

Такой жуткий антисемитизм, что антисемиты караются смертной казнью! Что, впрочем, не помешало ввести поправку Джексона-Вэника за государственный антисемитизм, отмененную через 20 лет после распада СССР и всего за несколько месяцев до объявления безвизового режима РФ с Израилем.

Кстати, в РФ сейчас проживают 230 тысяч евреев, хотя ничто не мешает им купить билет и воссоединиться со своим народом. Да и в советский период стремление "воссоединиться" было не таким уж сильным. Всего в 1970—1988 годы, то есть почти за 20 лет, лишь 291 тысяча евреев и членов их семей покинули Советский Союз, причем только 165 тысяч оказались в Израиле, остальные в США, Канаде, Германии.

Для сравнения - из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 млн. евреев во время войны погибло 2,8 млн. то есть 85 %. Пережило Холокост 500 тысяч, но после уже послевоенного погрома в Кельце все уехали, в основном в Израиль. В СССР подобное было невозможно, более того, и из польских евреев уцелели в основном те, кто уехал в Советский союз перед войной. Ведь в СССР был жуткий сталинизм - то есть за антисемитизм расстреливали...

А.Б.