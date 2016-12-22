Гиннес и кривые зеркала СК

На последней сессии Верховного Совета Хакасии случилось событие, которое, вне всякого сомнения, войдёт в историю современного парламентаризма. Одного из депутатов прямо в ходе парламентских слушаний без отрыва от производства сделали... потерпевшим.

Причём потерпевшим Бразаускас Д.В. (а это был именно он) стал не в иносказательном значении этого слова, а, в полном соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ. Депутат получил процессуальный статус прямо из рук следователя Следственного Комитета, специально приехавшего для этого из Саяногорска. Сессию решено было не останавливать, Дениса Владимировича вызвали в коридор, допросили и там же вручили постановление о признании потерпевшим.

Где-то тихонько зашелестела страницами Книга рекордов Гиннеса, стараясь определить место для нового Мирового рекорда. Но, поскольку, ничего подобного в истории земных цивилизаций пока не случалось, пришлось делать вкладку для новой главы: "Самое неподходящее место для получения процессуального статуса в Уголовном процессе".

После тщательного изучения предмета в ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, будет внесена заметка о том, как в течение трёх лет следственные органы не могли найти депутата законодательного органа субъекта федерации РФ. И лишь на закате его парламентской деятельности догадались поискать народного избранника на очередной сессии ВС РХ. Где и сделали его потерпевшим.

Ещё весной 2014 года бессменный спикер хакасского парламента Владимир Штыгашев обратился к собравшимся на сессию депутатам с вопросом: "Да где же Бразаускас? Вот и следственный комитет его не может найти." Этот случай был описан ведущими информагентствами республики. Там же сообщалось, что Бразаускаса ищут с целью опросить как свидетеля в рамках проверки, проводимой по заявлению о фальсификации избирательных документов.

Разыскать свидетеля Бразаускаса тогда не удалось, зато спустя тридцать месяцев появился на свет потерпевший Бразаускас.

Напомню читателю, как развивались исторические события.

В сентябре 2013 года в Хакасии прошли выборы в местный парламент. Партия "КОММУНИСТЫ РОССИИ" получила два мандата по партийным спискам. Один мандат достался персеку Бразаускасу Д.В., а со вторым неожиданно случились прения. Для этого даже было созвано общее собрание всех хакасских комроссов. Денис Бразаускас настаивал на передаче мандата московским товарищам, поскольку те готовы были компенсировать ХРО (Хакасскому республиканскому отделению) финансовые затраты на проведение выборной кампании. Большинством голосов это предложение было поддержано.

Следующий за Бразаускасом по партсписку Григорий Назаренко выступил с короткой речью. "Действующее законодательство не предусматривает делёжку первых трёх мандатов и передачу их кому бы то ни было. Эти мандаты именные. Поэтому, успокойтесь, товарищи и займитесь лучше делом. Куйте победу. Свой честно заработанный мандат я никому не отдам. Ни москвичам, ни амстердамцам, ни, даже, бандар-сери-бегаванцам. Предмет спора и, соответственно, повод для голосования отсутствует. Зато присутствует нездоровое желание лидера партийного отделения повыгоднее продать свалившийся на него с неба актив."

Было слышно, как продолжились бурные прения после ухода саяногорской делегации. Полмиллиона рублей в виде неотжатого у Назаренко мандата лёгкой дымкой утекали прочь по Койбальской степи. Денис Бразаускас, уже мысленно распределивший озвученную сумму, кусал локти и грозился привлечь смутьяна к ответственности по партийной линии. Однако закон есть закон. Мандаты первой тройки региональной части партийного списка можно передавать лишь с письменного согласия его законного обладателя. Точка.

Дальше события развивались в точности по сценарию средней группы детского сада станции Аскиз.

- Марья Васильевна, я не брал конфеты!

- Дениска, у тебя всё лицо в шоколаде...

Через несколько дней после собрания у Григория Назаренко случился приступ... смеха. "Посмотри, ик, - показывал он сквозь слёзы на монитор компьютера. - Я, ик, от мандата отказался, ИА "Хакасия" сообщает... я, оказывается, целое заявление написал и в Избирком отнёс!"

Да-аа. Случаются, конечно, дикие по своей примитивности преступления, когда, к примеру, домушник пролазит в форточку, находит в холодильнике бутылку водки, выпивает её и просыпается уже в отделении полиции. Но чтобы переплюнуть всех мелких жуликов в соревновании на самое глупое преступление... И кто - целый секретарь региональной партийной организации?! (Книга Гиннеса привычно зашелестела страницами, отыскивая нужное место для популярного политика).

Кто бы мог поверить? Ведь Дениска должен был когда-то вырасти из коротких штанишек. И липовое заявление об отказе от мандата с поддельной подписью это уже далеко не руки по шею в шоколаде. И наказание за преступление, предусмотренное ст.142 УК РФ. "Фальсификация избирательных документов" не ограничивается шлепком пониже спины.

Как? Как взрослый человек в здравом уме мог на такое подписаться?

Однако цирковое представление только начиналось.

- У нас в штате нет криминалистов, поэтому мы верим всему, что нам приносят, - пояснил Григорию Назаренко секретарь Избирательной комиссии Республики Хакасия Владимир Тогочаков. - Обращайтесь в полицию, это их клиент.

- Мы не можем дозвониться до Бразаускаса, а по повесткам он не является, - выводил следователь очередное основание для отказа в возбуждении уголовного дела. - А на нет и суда нет.

Смех смехом, но расчёт злоумышленников оказался точен. Связываться с депутатской неприкосновенностью и результатами выборов ни полиция, ни Следственный комитет не решились.

Однако постепенное нагнетание атмосферы не могло не сказаться на нервной системе следопытов. Выброс пара через сорвавшийся клапан трансформировался-таки в уголовное дело. Вот только, как и все предметы, попадающие в комнату смеха (СК), оно оказалось искажено до неузнаваемости. В отражении кривых зеркал Бразаускас стал похож на потерпевшего, а на скамью подсудимых отправится заявитель за предумышленную клевету на уважаемых парламентариев (см. Дайджест Фонда Защиты Гласности № 781 от 12.12.2016г.).

PS "Книга рекордов Гиннесса" по объемам тиражей уступает лишь Корану, Библии и сборнику цитат Мао Цзедуна. Впервые Книга была опубликована в 1955 году, и названа в честь ирландской пивоваренной компании "Гиннес". Проект был реализован для развлечения и, соответственно, привлечения в пабы новых клиентов. С большой долей вероятности можно предположить, что постоянные посетители хакасских пивбаров будут голосовать исключительно за депутата Бразаускаса, как за самого тиражируемого потерпевшего всех времён и народов.

В Хакасии журналиста привлекают к уголовной ответственности за помощь следствию

В Саяногорске (Хакасия) Следственный комитет готовится предъявить обвинение редактору газеты "КАРАТОШ" Эрику Чернышеву. Уголовное дело было возбуждено в марте этого года по факту клеветы на депутата Верховного Совета Хакасии Ульянова И.М. Недавно к товарищу по фракции и по несчастью присоединился ещё один хакасский парламентарий - Бразаускас Д.В., который был привлечён к делу в качестве второго потерпевшего.

Именно эти двое народных избранников фигурировали в объявлении, которое разместил Эрик Чернышев в своём блоге в сети Интернет под заголовком "Внимание, розыск!" Всем, кому было известно о местонахождении двух означенных товарищей предлагалось связаться по телефону со следователем СК.

Предыстория дела такова. В сентябре 2013 года в Хакасии прошли выборы в местный парламент. Через месяц были опубликованы результаты журналистского расследования Эрика Чернышева, согласно которым мандат Ульянову достался не просто незаконно, а трижды незаконно. Параллельно было передано соответствующее заявление о совершённом преступлении (фальсификации избирательных документов) в Следственный комитет.

Переписка с органами продолжалась более года и была трогательной до слёз. "Опросить Бразаускаса Д.В. лично не представилось возможным, а на телефонные звонки он не отвечает" - именно с таким основанием приходили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Забуксовавшему в отписках следственному органу требовалась неотложная помощь. Чернышев решил помочь следствию и разместил объявление о розыске предполагаемых преступников.

Следственный комитет вышел из оцепенения и (видимо, в благодарность за оказанную помощь) возбудил уголовное дело в отношении... Чернышева Э.В. за клевету. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, персональный компьютер журналиста был изъят для проведения экспертизы.

Долгое время Эрик Чернышев воспринимал происходящее как неудачную, но всё же шутку. Но решимость следователя довести дело до передачи в суд обвинительного заключения, заставила журналиста снять розовые очки. Комитет дал понять, что сам разберётся, кто в Хакасии злоумышленник, а кто уважаемый парламентарий с депутатской неприкосновенностью.

Дайджест Фонда Защиты Гласности № 781 от 12.12.2016г. http://www.gdf.ru