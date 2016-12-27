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Московский листок

Культ личности против культа наличности!

Опубликовано 27.12.2016 автором Алексей Захаров в разделе комментариев 5

коррупция ссср путин сталин
Культ личности против культа наличности!

Автор фильма «Белорусский вокзал» Андрей Смирнов в интервью информагентству «Знак» призвал к сносу памятников «убийце» Ленину и к «сплошной декоммунизации».

А муфтий Северного Кавказа предложил взорвать Ельцин-центр к чертовой матери за его «ключевую мысль», что лишь с приходом «джинна из свердловской бутылки» якобы только и началась нормальная история России.

В Архангельске поставили новенький памятник Отцу Народов. А в Сургуте осквернили памятник Сталину уже через сутки после появления монумента.

И никто не напомнил «борцам с памятниками» бессмертные слова Александра Твардовского «Сам собою камень ведь не бывает ни хорош, ни плох.»

Стихотворение Твардовского «Крошится мрачный цоколь монумента» «Правда» опубликовала на следующий день после выноса Сталина из Мавзолея. И поместила рядом с сочинением Евгения Евтушенко «Наследникам Сталина». В нем кумир экзальтированных студенток просил Центральный комитет партии «..Удвоить, утроить караул! Чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое!».

Характерно, что господин пиит просто не признавал каких-либо других методов идеологической борьбы, кроме усиления конвоя.

Подобные подробности сегодня стоит вспоминать хотя бы потому, что болтовни про «Ренессанс Сталинизма» будто бы наступивший в России, про «рабскую психологию масс» и «вечно бабье в русском» - всё больше.

Если верить разнообразной литературе – примерно так же болтали в 1916 году жаждущие власти недоросли: «Дяденька, дай порулить!»

Дяденька-император дал! После чего мы сто лет зализываем раны.

Якобы «сталинские» репрессии начались задолго до того, как глава партийной канцелярии ВКП (б) смог превратить должность генерального секретаря в роль фактического главы государства. Глава маленького Наркомата Национальностей, почти незаметного рядом с Реввоенсоветом, возглавлявшимся Львом Троцким, далеко не самый влиятельный из руководителей партии большевиков, он и перед революцией (добывая деньги на неё!) и в первые годы после революции много раз сам оказывался в шаге от расстрельного подвала. Несентиментальные генералы германского кайзера, участвовавшие в переговорах в Бреста с Троцким и Иоффе, не скрывали удивления, что все проблемы у «романтиков революции» решались почти исключительно с помощью пулемета и виселицы.

В журнале «Дружба Народов» уже после смерти Юрия Трифонова был опубликован недописанный им роман «Исчезновение». Автор вернулся к героям его знаменитейшей повести «Дом на набережной». Но показал их без прежнего умиления… Легко подписывая приговоры другим и легко, без дискуссий соглашаясь с исчезновением не очень близких им людей, они запустили механизм, в конце концов, их и уничтоживший.

Это он про родного отца и родного дядю!

- Я просмотрел все кинопробы на роль Сталина накопившиеся на «Мосфильме». Самое прекрасное – молодой Сергей Бондарчук! Но сегодня он, увы, эту роль уже не потянет!- сокрушался кинорежиссер Витаутас Жалакявичус, снимавший фильм «В августе 44-го» по роману Владимира Богомолова о СМЕРШевцах.

На дворе была «Дней Лени Брежнева златая середина». Разрешалось уже почти всё. Даже экранизация романа о СМЕРШе бывшим каунасским гимназистом, выменявшим на пистолет «вальтер» папину коллекцию марок.

И ещё вопрос – в кого и во что он стрелял из своего «вальтера»?!

- Какие у вас актрисы красивые! - вздыхали в просмотровом зале репортеры из московского бюро телевидения ГДР, заехав на «Мосфильм», где сдавали последнюю серию эпопеи Василия Ордынского «Хождение по мукам». - Что же они у вас так редко раздеваются?!

А что ещё гости могли спросить у московских «геноссе»?!

- Не находите ли вы, товарищ, что актер, исполняющий роль белого генерала и отдающий артиллеристам команду: «Шрапнелью, беглым… по товарищам!» произносит свой текст с чересчур уж большим удовольствием?!

На «чрезмерное врастание в роль» не обращали большого внимания. В пику «вестерну» пытались культивировать «истерн», под маской которого шел практически открытый отмыв черных кобелей белогвардейщины.

А потом развалился СССР, и стрельба «по товарищам» стала любимейшей забавой на бескрайних просторах постсоветского пространства. Иногда, правда, случается стрельба не только по товарищам, но и по господам… Ну, как же быть, если некоторых антипартийных товарищей оказалось возможно видеть только через прицел.

Даже не всегда через оптический!

И вот родное ТВ порадовало нас известием, что нас ждут новые «Хождения по мукам».

Можно подумать, нам прежних «Мук» было мало!

«Тоска по Сталину» при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь тоской по равенству перед законом, когда ни один носитель шикарного галифе не был застрахован от появления строгих проверяющих, способных снять с него штаны и поставить к стенке.

Когда редактор газеты «Гласность» Юрий Изюмов в выставочном зале на Земляном Валу организовал экспозицию уникальных фотографий Сталина – на триста приглашений, разосланных по электронной почте, откликнулась телегруппа газеты «Асахи» да какая-то странная дама, по телефону сообщившая, что якобы работает на Агентство Франс Пресс, но застряла в пробке. А потому не могли бы устроители выставки надиктовать ей фактуру для сообщения в Париж?!

Из грузинского землячества в Москве выставку почтили вниманием только полковник Евгений Джугашвили да пара его друзей.

Рвущийся сегодня декоммунизировать нас с вами, режиссер Смирнов в интервью информационному агентству «Знак» сокрушается, что жизнь человеческая в России никогда не ценилась дорого. Он цитирует хладнокровного убийцу, в творческом экстазе травившего газом тамбовских крестьян и расстреливавшего целые семьи (включая детей и стариков!) чьи мужчины ушли в партизаны... Красавец-маршал сокрушался: «Без расстрелов не получается!»

Сегодня уже никому не придет в голову плакаться о «несчастном красавчике» Тухачевском, который якобы мог не допустить разгрома Красной Армии в 1941-42 годах. Опубликовано множество материалов, показывающих, что Тухачевский преуспел лишь в карательных операциях против бунтующего народа. Даже перебежавший к англичанам изменник Родины Виктор Суворов в своей книжке «Очищение» вынужден признать, что самодовольную и ни на что не способную «шушеру в галифе», заполонившую все советские учреждения и расстрелянную в 30-е годы просто необходимо было поставить к стенке.

Эти люди разлагали и разворовывали страну.

Если бы «ленинскую гвардию» судили за воровство в особо-крупных размерах, а не за мифический «шпионаж» – никакая Комиссия Политбюро не смогла бы их реабилитировать.

Но режиссер, сокрушающий тоталитаризм в своих киноопусах, ни слова не сказал о том, кто ввел в практику гражданской войны расстрелы заложников без суда, аресты «до окончательной победы Мировой Революции» и газовые атаки на мирных жителей, теоретически обосновав правомерность подобных зверств.

Может быть потому, что в Интернете болтается фотография мужа дочери г-на Смирнова некоего А.Б.Чубайса, благоговейно застывшего на кладбище в Мехико у могилы Льва Троцкого, раскрутившего маховик уничтожения, позднее приписанный Сталину?!

Владимир Яковлев, бывший хозяин газеты «Коммерсантъ» через Интернет признался, что ему стыдно за своего дедушку начальника Киевской ЧК в 1919 году, застрелившего собственного отца, как «спекулянта». После чего прабабушка повесилась, поняв, какое чудовище вырастила!..

А г-ну Смирнову, кажется, совершенно не стыдно своего зятя и его «трудов» по уменьшению населения России!

Франклин Рузвельт предлагал кастрировать всё мужское население Германии, а всю её территорию распахать и сделать одним громадным картофельным полем.

Только Сталин и защитил право немцев плодиться и размножаться.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Владлен написал 27.12.2016 00:58
Библия полна убийств и жестокостей и не может служить делу воспитания школьников.
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(без названия)
kamerad написал 27.12.2016 00:55
"Дробится мрачный цоколь монумента".......
Автор даже не удосужился правильно привести цитату стихотворения А.Твардовского.
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(без названия)
**** написал 27.12.2016 00:46
Вот за что любят товарища Сталина - так это за то, что при нем была эпоха Реактивных Карьер.
Когда вызванный из рядов или только что вышедший из училища комвзвода мог быть запросто повышен в комполка...
А при Хруще нечто подобное удалось одному только Гагарину...
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(без названия)
JAKLOPODAV написал 27.12.2016 00:39
Ебанвротправозащитники таки боятся даже мертвого Сталина.
Мне же статья понравилась. Спрасибо, кончил.
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(без названия)
AT написал 27.12.2016 00:28
Может, все-таки ввести в школах изучение Библии ? Не обрядов всяких, а именно простейших вещей - например, Заповедей. Ведь сказано же (несколько тысяч лет назад !) -"Не убий". Но люди не любят выполнять даже такую простейшую инструкцию, а потом удивляются что прилетела ответка.
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