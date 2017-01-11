Мы потеряли веру в то, что власть может нас привести к победе...

Патриотизм лжи и патриотизм правды

…Мышление нынешних российских бюрократов ничем не отличается от мышления террористов

Из речи Павла Милюкова на пятой сессии 4 – ой Государственной Думы Империи, произнесенной 14 ноября 1916 года

«…Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе…»

Павел Милюков.

«Пэ. эН. Милюков» как его именовал Владимир Владимирович, который Маяковский, был одним из организаторов Февральского переворота 1917 года в империи. Речь Милюкова произвела неизгладимое впечатление на самые разные слои российского общества. И его выражение: «Глупость или измена? А не все ли равно?» стала лейтмотивом переворота. Но как всегда, за ширмой критических стрел буржуазного политического деятеля, не бесталанного лжеца и как бы сейчас сказали – популиста, скрываются эгоистичные интересы буржуазии. Именно в этом признается Милюков в своем письме И. В. Ревенко. Заметьте, Павел Николаевич признает тот факт, что большевики – коммунисты не имели ни малейшего отношения к свержению Романовых и развалу империи. Вся вина в этой катастрофе лежит на совести и глупости российской буржуазии. Как сейчас…

«Из письма лидера кадетской партии,

бывшего министра первого Временного правительства П. Н. Милюкова

бывшему члену Совета монархических съездов И. В. Ревенко

Конец декабря 1917 — начало января 1918 года

В ответ на поставленный Вами вопрос, как я смотрю теперь на совершенный нами переворот, чего я жду от будущего и как оцениваю роль и влияние существующих партий и организаций, пишу Вам это письмо, признаюсь, с тяжелым сердцем. Того, что случилось, мы не хотели. Вы знаете, что цель наша ограничивалась достижением республики или же монархии с императором, имеющим лишь номинальную власть; преобладающего в стране влияния интеллигенции и равные права евреев.

Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы.

Надо признаться, что некоторые даже из нашей партии указывали нам на возможность того, что и произошло потом. Да мы и сами не без некоторой тревоги следили за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии.

Что же делать: ошиблись в 1905 году в одну сторону – теперь ошиблись опять, но в другую. Тогда недооценили сил крайне правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности социалистов.

Результаты Вы видите сами.

Само собою, разумеется, что вожаки Совета рабочих депутатов ведут нас к поражению и финансовому экономическому краху вполне сознательно. Возмутительная постановка вопроса о мире без аннексий и контрибуций помимо полной своей бессмысленности уже теперь в корне испортила отношения наши с союзниками и подорвала наш кредит. Конечно, это не было сюрпризом для изобретателей.

Не буду излагать Вам, зачем все это было им нужно, кратко скажу, что здесь играла роль частью сознательная измена, частью желание половить рыбу в мутной воде, частью страсть к популярности. Но, конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность за совершившееся лежит на нас, то есть на блоке партий Государственной Думы.

Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования.

Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть в настоящее время мое внутреннее состояние. История проклянет вождей наших, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю.

Что же делать теперь, спрашиваете Вы…

Не знаю. То есть внутри мы оба знаем, что спасение России в возвращении к монархии, знаем что все события последних двух месяцев ясно доказали, что народ не способен был воспринять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие агитирующие за республику делают это из страха.

Все это ясно, но признать этого мы просто не можем.

Признание есть крах всего дела нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Признать не можем, противодействовать не можем, не можем и соединиться с теми правыми, подчиниться тем правым, с которыми так долго и с таким успехом боролись.

Вот все, что могу сейчас сказать.

Потому буржуи и заговорили о реставрации монархии.

Только это будет еще более страшная катастрофа...