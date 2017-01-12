Что происходит с наукой

Иногда думаю - не надоел ли я с этой темой, но потом понимаю, что говорить о чём-то могут многие, а понимают происходящее - единицы.

К месту или не к месту почему-то вспомнился А. Невзоров, которому, было время, я помогал материально (как и А. Проханову) в начале 90-х. Вышла тогда у меня книга «Путешествие из демократии…» и я дал её Невзорову прочесть. Он охотно взял, но когда в следующую встречу я спросил его о впечатлении, то он замахал руками, что такие книги читать не может. А что там не так? - удивился я. А там схемы, - ужаснулся автор «600 секунд», - это научная книжка! Да, в этой книге действительно есть несколько элементарных схем устройства общества (рисунков из прямоугольничков с надписями, соединённых стрелками), причём, данных для того, для чего схемы и даются, - чтобы их образ помог понять текст. Образ! Но Невзоров был из тех людей, которые просто не нуждаются в образах, чтобы болтать слова, которые они считают правильными словами. И таким людям кажется, что наличие схем и образов вводит их в какой-то совсем не их мир - мир «науки». Отсюда его шараханье от нескольких схем моей книги. Мне такие люди (не нуждающиеся в образах для описания ситуации) не понятны, но приходится признать, что они есть, и их много.

Отсюда и ситуация - ты говоришь людям о том, кем на самом деле являются учёные, слушатели согласно кивают головой, поскольку их как бы убеждают твои слова, и по идее у слушателей должно возникнуть недоверие к учёным. Но ты замолчал и слушатели в ответ тут же приводят довод - «а вот учёные установили!». И ты понимаешь, что твои слова были не более, чем слова, которые скользнули по мозгам слушателей, не оставив никакого следа. Слушатели поняли каждое слово из тех, которые ты говорил, но вот только не поняли, что именно ты сказал.

Поэтому я и считаю полезным лишний раз показать, что то, что сегодня называют «наукой» и «учёными», это мощный класс паразитов, причём, не только у нас, но и во всём мире.

Однако прежде всего нужно ответить на упреждающий вопрос - тогда за счёт чего продолжается такой мощный скачок в технике и технологии?

За счёт инженеров - за счёт инженерного дела. Пока паразиты сжигают огромные деньги на адронном коллайдере и клонируют овечек, фирмы, стремящиеся не отстать в техническом развитии, выделяют часть инженеров или нанимают таковых на стороне для решения конкретных проблем в конкретных делах. Фирм много, проблем решается много, кроме того, талантливые люди попадают и в ряды паразитирующих «учёных», отсюда и успех в технике и технологии. За счёт таких людей такой успех действительно есть.

Но неужели не виден полнейший тупик в физике, полнейший тупик в биологии - эти науки сегодня как масляное пятно на воде, - быстро расширяются, но никак не проникают вглубь.

Да, но как же быть, - спросите вы, - с пусть и редкими, но умными людьми и в науке? Они же есть! Да, есть. Но они специализированы до такого предела, что если этот, скажем, физик занимается лазерами, то бесполезно обсуждать с ним термодинамику или, упаси господь, химию. Они тоже не философы - не охватывают даже свою отрасль знаний в целом.

Но то, чем заняты остальные, хоть плачь, хоть смейся!

Вот читаю очередное сообщение из мира науки:

«IBM провела исследования более 3000 инноваций, которые будут доступны в ближайшие пять лет. Из них было выявлено всего пять самых значимых для жизни на планете».

Как я понял, в IBM есть некоторые «учёные», которые провели «научные исследования» более 3 тысяч работ других учёных со всего мира, и выделили из этих работ аж 5 достойных. Что же это за работы?

«Одна из первых технологий, которую выделили исследователи станет искусственный интеллект, который будет помогать в лечении психический расстройств человека. Он сможет выявить проблему даже без проявления симптомов. Также сможет контролировать курс лечения и показывать его эффективность».

«Искусственный интеллект» - громкое название чего угодно, канцелярские счёты уже искусственный интеллект, поскольку снимают с мозга счётную нагрузку. Что имеется в виду? Какой-то новый компьютер? Скорее всего, так. Причём, его задача - всего-то помогать в лечении психических расстройств! Не лечить, не выявлять, а «помогать». (И видимо тех психических расстройств, которые возникают в обществе от борьбы придурков с курением).

«Следующая технология позволит человеку увидеть любую волну электромагнитного спектра. Данная технология опять же будет создана на основе искусственного интеллекта. На данный момент у научных сотрудников IBM есть устройство способное видеть некоторый спектр, невидимых для человека волн».

Конечно, здесь речь идёт о предельной малограмотности и первичного журналиста, и наших переводчиков, поскольку не понятно, о чём речь - давно имеются приборы, позволяющие видеть волны любой длины.

Далее в сообщении ещё менее понятно, о чём речь, но не выделение этого абзаца в отдельное новшество, не даёт пять новшеств: «В следующие годы эту технологию доработают до совершенства. За макроскопами будущее других новых открытий. Эти приборы помогут узнать, то, что раннее человек и представить не мог».

Как видите из этого абзаца, ко всему тому, что сообщает нынешняя «наука» в массе свой «научной» белиберды - того, что человек представить себе не может, - будет добавлен новый объём того, что невозможно представить и что, соответственно, не может быть использовано. Это радует.

«Еще один лечебный механизм попал в пятерку сверх эффективных. Мед лаборатория «в чипе» предназначена для поиска заболеваний, о которых человек и традиционная медицина не смогут узнать. Диагнозы будут ставится на нано уровне».

А это, что значит?

И, наконец, пятое новшество, которое нам надо ожидать с нетерпением.

«Для сохранение экосистемы нашей планеты будут разработаны датчики фиксирующие загрязнения окружающей среды со скоростью света. Они смогут определить не только место возникновения загрязнения, а и точное количество вредных веществ в определенном месте». http://www.vladtime.ru/nauka/533880

И вот это самое выдающееся, что можно ждать от более, чем 3 тысяч исследовательских групп и лабораторий в ближайшие пять лет. Представляете, какой фигнёй заняты остальные?

Понимаете, дело даже не в том, что переводчики и журналисты извратили всю эту информацию. Оно и без этого ведь понятно, что рак, к примеру, никто и не собирается побеждать, и вообще, ни одной насущной проблемы человечества, «наука» и не берётся решить.

Глянул в Рамблере «Новости науки за сегодня» - 16 новостей ни о чём, типа «Новогодние праздники влияют на состояние мозга», а начинаются новости, естественно: «Учёные назвали идеальный возраст для начала интимной жизни». Такое впечатление, что эти учёные целыми днями дрочат, но не просто так, а за деньги грантов, отпускаемые на научные исследования. И никак не надрочатся.

Поэтому ещё раз - что, собственно, происходит в науке?

То, что наука это не отрасль деятельности человека, в которой добываются новые полезные для людей знания, а лёгкий путь обогатиться людям ГЛУПЫМ и БЕССОВЕСТНЫМ, первыми поняли глупые и бессовестные люди в России и СССР. (Не гарантирую, возможно, ещё и в Испании, поскольку ранее когда-то читал, что только в СССР и Испании учёным платят только за то, что они учёные).

Я просто напомню то, что писал ещё в книге «Убийство Сталина и Берия».

Раем для глупых бездельников являлась наука СССР – ведь не даром каждый четвёртый «учёный» мира «работал» в СССР. Исследователь советской науки Г.С. Хромов пишет:

«Упомянув об огромном объеме советской фундаментальной науки, я готов привести впечатляющие цифры. Так, во второй половине 1980-х гг., накануне эпохи радикальных экономических реформ, в системе одной только Академии наук СССР насчитывалось 332 научных учреждения и 170 вспомогательных организаций с 235 тысячами работников, из коих 64 тысячи — научных. Общий объем ежегодного финансирования АН СССР превышал 1,5 миллиарда рублей; 92% этих средств черпались из государственного бюджета и только 8% поступали за счет хозяйственных договоров с внешними организациями и из других источников.

Можно уточнить, что в понятие «советская фундаментальная наука» следовало бы включать республиканские академии наук, общая численность работников которых приближалась к таковой же в АН СССР. Эти академии финансировались из бюджетов союзных республик, но, в конечном счете, — из того же общегосударственного источника бюджетных доходов».

Если считать, что средняя зарплата всех, кто работал в системе Академии наук, и всех, кто обеспечивал ее деятельность в других отраслях, была такая же, как и в среднем по стране (130 руб. в месяц), то на академическую науку, союзную и республиканскую, работало 2 млн. человек. А контролировало пользу от этой работы даже не государство, а три сотни академиков, которые стали академиками потому, что тайным голосованием признали сами себя великими учеными. Г.С. Хромов пишет: «Почитайте академический устав, с его акцентированием личных научных трудов членов академии, всеобщей выборностью и исключительно внутренней ответственностью, а значит — с клановой круговой порукой. Кстати сказать, в старой Императорской академии наук хотя бы президент не избирался академиками, а назначался свыше, т.е. был фигурой независимой...».

Добавлю, при царе хотя бы президент в Академии был фигурой ответственной. А советские академики ни за что не отвечали: ни за благосостояние людей, ни за их здоровье – ни за что! Тратили по своему усмотрению деньги, обещая народу молочные реки и кисельные берега. Когда-нибудь. Потом. Может быть.

Да какому ученому на Западе в те годы такая халява могла присниться даже в наркотическом сне?!

Жена академика Ландау К. Дробанцева в своих воспоминаниях неоднократно подчеркивает, что Ландау «принципиально» никогда не занимался практическими задачами физики (пишет в укор Сахарову, в свою очередь укравшему идею термоядерной бомбы у О. Лаврентьева). Сам Ландау объяснял это тем, что практические задачи, дескать, не требуют творчества, поэтому он чистый теоретик. На самом деле творчества и ума требуют именно практические задачи, поскольку в них требуется результат, и если ты этот результат не получил, то объясняй это как хочешь, но всем понятно, что ты дурак. А быть «теоретиком», баловаться математическими формулами и рассуждать о черных дырах во Вселенной может любой придурок, поскольку поди ты докажи, есть эти черные дыры или нет и, главное, как это использовать на пользу гражданам твоей страны? Ландау занимался именно этой «чистой теорией» и никакими посулами нельзя было его заставить приносить пользу людям. Он боялся таких работ.

На Западе Ландау никому и даром был бы не нужен, никто бы не стал ему платить деньги за бессмысленные математические упражнения даже из еврейской солидарности, и Ландау это прекрасно понимал. Вот Дробанцева приводит свой диалог с ним (ее воспоминания написаны в 1983 г., так что не надо удивляться некой «патриотичности» Ландау):

«– Дау, это правда, что англичане предлагали вам навсегда остаться работать в Лондоне?

– Не только англичане, меня и американцы очень старались соблазнить роскошными условиями жизни. К роскоши я совершенно равнодушен. Я им всем ответил так: «Работать на акул капитала? Никогда! Я вернусь в свою свободную страну, у меня есть мечта сделать в нашей стране образование лучшим в мире. Во всяком случае я этому буду способствовать!». Кора, я об этом очень много думаю. Сейчас здесь, в Харькове, я уже стал создавать свою школу физиков. На Западе ученому работать нелегко. Его труд оплачивают в основном попечители. В этом есть некая унизительность».

Согласитесь, что если стремиться деньги не зарабатывать, а «получать», то тогда без разницы у кого их получать – у государственного чиновника или попечителя. Дело в другом: попечитель тех лет никогда не стал бы платить Ландау не за нужный фонду или фирме результат, а просто за околофизическую болтовню. У попечителя денег на это не хватит. Вот Ландау и вернулся в СССР, денег здесь у Академии наук было много. И именно на эти деньги накинулись «ученые».

Дробанцева пишет о соавторе Ландау академике Е.М. Лившице:

«Привычку копить деньги Евгений Михайлович унаследовал от своего отца-медика. Когда сыновья подросли, их отец сказал так: «Раз «товарищи» уничтожили у нас, врачей, частную практику, сделав в Советском Союзе медицинскую помощь бесплатной, мои сыновья станут научными работниками». С большой гордостью об этом рассказывал сам Женька, восхищаясь прозорливостью своего отца. «Действительно, папа оказался прав, ведь самая высокая заработная плата у нас, у научных работников». И, как ни странно, младший сын медика Лившица Илья тоже вышел в физики».

Сегодня, полагаю, для глупых бездельников в науке уже и на Западе никаких преград нет, вернее, и на Западе достаточно простора из-за выделения в бюджетах всех стран средств «на науку». Кроме того, из-за обычая многих миллиардеров создавать денежные фонды для научных исследований.

Ещё раз постарайтесь представить дело образно.

Вот есть ленивые типы в депутатах парламента, они тупые и интересоваться состоянием науки и проблем, требующих исследований, не хотят и не способны. Но они выделяют деньги на науку. Они не знают, куда и сколько этих денег пойдёт, но если они не выделят, то их такие же идиоты оппозиции и прессы обзовут теми, кто «губит отечественную науку». Поэтому деньги «на науку» будут выделены вне зависимости от того, что потом с этими деньгами произойдёт. Ниже дебилов-депутатов сидит несколько тысяч чиновников, которые обязаны эти деньги передать учёным для проведения исследований. Есть такие учёные в наличии или их нет, есть нужные темы исследований или их нет, но если деньги не выделить, то этих чиновников разгонят. Поэтому деньги будут выделены, хоть камни с неба падай!

Ну и как в такой ситуации, когда сверху просто прут деньги, должны чувствовать себя глупые выпускники ВУЗов, которые понимают, что в промышленности (реальном деле) им ничего не светит? Да просто - нужно поступать во всякие «научные» конторы. Там примут. Ведь этим конторам, для усвоения большого количества денег, нужен большой штат.

А что именно исследовать? Да кого это волнует, раз речь идёт о ежегодном усвоении денег бюджета и спонсоров? Вот, к примеру: «Ученые из Университета Эксетера выяснили, что частые сексуальные связи могут привести к изменениям формы половых органов. При частой интимной близости у жуков происходило увеличение половых органов. Они провели эксперимент на жуках-могильщиках, сформировав из них две группы, в одной из которых жуки часто спаривались. Британские ученые совершили сенсационное открытие после наблюдений за спариванием жуков-могильщиков. Эксперимент с жуками показал, что частые половые связи для самцов крайне полезны, поскольку благодаря этому они выигрывают в конкуренции с другими представителями своего вида».http://www.anews.com/p/47123364/

Ну чем не научное исследование? И, главное, ведь как человечество и Великобритания нуждались в этих животрепещущих знаниях!

Это, разумеется, крайние случаи «научного идиотизма», но хотите поверьте, а хотите проверьте, но в тех же физике или биологии 90% (если не больше) «научных» работ именно таких. Ведь если для ленивых дебилов ленивые дебилы выделяют деньги, то как же ленивым дебилам упустить этот случай и этими деньгами не воспользоваться?

Поэтому, когда речь идёт о чём-то, что вещают «учёные», имейте в виду, что речь, чаще всего, идёт о людях, которые по лени и тупости ни в каком реальном деле не смогли себя проявить. Вот им только и осталось, что вещать от имени «науки».