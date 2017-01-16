Катастрофа Ту-154 в декабре. Дело еще страшнее

Обратил внимание, что если глупец не способен понять происходящее, то он тут же умничает: «Не следует множить сущее без необходимости», - и начинает оперировать только теми фактами, из которых может сложить что-то для себя объяснимое. А как же - он же про «бритву Оккамы» знает, посему «не множит сущности».

Вот просмотрел на форуме avia.ru более 70 страниц комментариев (самих комментариев несколько тысяч) в связи с катастрофой «Ту-154 в Сочи» (думаю, что так - в кавычках, - сейчас писать об этой катастрофе будет правильнее). Что удивило. Среди комментаторов, чувствуются, есть пилоты и специалисты, связанные авиацией, люди, в основном, очень дотошные и докапывающиеся до чёрт знает каких подробностей, но в итоге обсуждение полностью бесплодное.

Либо там люди подобрались такие, либо «специальные люди» задают направление обсуждения, в результате чего практически все комментаторы безусловно принимают ту версию, что им через СМИ суют явно заинтересованные лица - «не множат сущее без необходимости». А у вас есть уверенность, что эти лица, «не множащие сущее», не враги России?

Тем не менее, на форуме avia.ru эта «официальная версия» практически не оспаривается.

Напомню, что это версия о том, что Ту-154 взлетел с аэропорта Адлер в сторону моря, в полутора километрах от берега по вине пилотов начал падать, зацепил хвостом об воду и рассыпался на мелкие части. Именно эту версию внушают эти официальные заинтересованные лица, а то, как самолёт падал (как уверяют известные своей честностью следователи СК РФ), видел один зоркий пограничник, который как раз в этой акватории моря охранял границу на пограничном катере. Так вот, только эта версия на avia.ru считается безусловной, а всякого, кто «имеет наглость» усомниться, к примеру, не понимает, как самолёт и тела можно было разорвать на столь мелкие части и разбросать на столь огромной площади, умники тут же попрекают незнанием школьной физики.

О школьной физике будет ниже, а сейчас о славном пограничнике (чьи имя и фамилия утаиваются), который бдел на пограничном катере (название которого тоже не сообщается). И который, таким образом, в кромешной темноте видел крушение Ту-154 своими глазами.

Во-первых, этот пограничник на катере был не один и возникает вопрос, куда смотрели остальные члены команды и командир катера? Во-вторых, катер был не на прогулке, а на охране госграницы, и упавший самолёт эту границу нарушил, поскольку его пассажиры и экипаж прошли паспортный контроль в аэропорту вылета, то есть уже были за границей, а теперь вернулись без разрешения пограничников. Уже по этой причине катер должен был «на всех парах» рвануть к месту падения и одновременно немедленно доложить о падении самолёта по инстанциям. Это раз. Далее, по официальной легенде с 10-минутным опозданием (уже через 40 минут, а не через полчаса) из Адлера вылетели вертолёты к месту падения Ту-154 и начались активные поиски выживших. В результате, поскольку по легенде катастрофа произошла в 5-27 утра, то максимум к 6-00 утра о падении самолёта в море у берега Сочи должны были знать все инстанции от границы до Москвы.

Надо думать, что после 7-00 некие «военные» сочли, что молчать больше нельзя, (поскольку потом надо будет объяснять и молчание) и к 8 утра всё же сообщили о катастрофе прессе. (Кстати, возможно такие сообщения есть, но я не встретил ни одного сообщения с места события - из аэропорта Сочи, и все сообщения об этом Ту-154 следовали в прессу только от «военных»). Но поскольку, по легенде, как сказано выше, военным все подробности его падения были уже давно известны, то они и должны были сообщить прессе, что самолёт упал в море у берегов Сочи (Адлера).

Однако «военные», напомню, сообщили что-то вообще невразумительное, поскольку после их сообщения корреспонденты ещё проверяли новость в службах гражданской авиации и только в 07-55 сообщили: «Военный самолет Ту-154 исчез с экранов радаров после вылета из Сочи. Борт пропал через 20 минут после взлета. «В 05:20 он вылетел, не вышел на связь в 05:40», — уточнили в силовых структурах. В Росавиации уже заявили, что пропавший лайнер не является гражданским». Обратите внимание, что в первых сообщениях аэропорт Сочи уже присутствует, но время полёта ещё указано «20 минут» и не сказано, где именно упал самолёт.

Естественно, пресса начала добиваться у военных информации об этом, и им в «силовых структурах» ответили то, о чём пресса сообщила уже в 07-59: «Источник в силовых структурах сообщил, что пропавший самолет Минобороны, скорее всего, упал в горах в Краснодарском крае. Самолет вылетел из Сочи и через 20 минут пропал с радаров. В Сочи он прибыл из подмосковного Чкаловска, уточняет РИА Новости. Борт должен был доставить в сирийскую Латакию военнослужащих, прессу и музыкантов — Ансамбль песни и пляски Минобороны имени Александрова. В общей сложности на его борту был 91 человек. К поискам самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах».

То есть после того, как по легенде этот «Ту-154 приземлился и заправился в аэропорту Адлер» и даже через два с половиной часа после того, как этот «Ту-154 по легенде упал в море у берегов Сочи» и когда «об этом все уже знали», самолёт всё ещё искали в горах Краснодарского края. Как вам эта «сущность»?

Теперь интересен вопрос, а когда этот Ту-154 вылетел из Москвы?

RT сообщило, что самолёт взлетел в 01-38 25 декабря с аэродрома Чкаловский в Москве. Но это время опровергается иными источниками, которые сообщают, что самолёт вылетел из Чкаловского «24 декабря» («Вечерняя Москва»). С уточнением: «в ночь на воскресенье» («Комсомольская правда»), - то есть поздним вечером 24 декабря.

В Сочи его пребывание было очень странным: «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолёта выходил только штурман с целью контроля заправки». Во время заправки самолёта из него не вывели пассажиров?? Удивляйся или не удивляйся, но подтвердить нахождение в Сочи несчастного Ту-154 могут только всё те же пресловутые пограничники (правда, их уже двое) и таможенник. Прямо скажем, не густо!

Простите, но если самолёт летел из Москвы на Моздок, и не менее чем 8 часов спустя после вылета его из Москвы

- этот самолёт всё ещё искали, причём, почему-то не в горах Осетии, а в горах Краснодарского края «все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах»;

- если его пассажиров в Сочи никто не видел,

то естественен вопрос - а этот Ту-154 действительно приземлялся в аэропорту Сочи?

И вытекающий из этого вопроса, вопрос - а что за трупы, части тел и обломки нашли у берегов Сочи?

Я не могу уверенно заявить, что этого Ту-154 не было в Сочи, и остатки тел в море - это остатки тел не его пассажиров и экипажа, - очень мало правдивых данных, чтобы строить даже начальные версии. Но, согласитесь, вопрос-то такой, без ответа на который обсуждать ложь официальных лиц про всех этих пограничников и про «записи разговоров экипажа в чёрном ящике» просто смешно.

Теперь про школьную физику.

Объясняю её знатокам, что для разрыва любых материалов, в том числе и дюралюминия конструкций самолёта, нужно произвести работу, и чем больше нужно разорвать данного материала (на более мелкие куски), тем большую работу нужно совершить. А способность совершать работу - это энергия. И падающий самолёт может совершить над своей конструкцией работу по её дроблению только в таком объёме, который может обеспечить запас энергии самолёта, встречающегося при падении с преградой, обеспечивающей разрывающие усилия в его корпусе.

Так вот, гоночный катер «Дух Австралии» встречает воду на скорости 511 км/час и не разваливается. А почему развалился от соприкосновения с водой Ту-154, который по легенде начал падать потому, что начал терять и потерял скорость до величины менее 300 км/час?

Вот похожая катастрофа с таким же Ту-154 румынской авиакомпании, но не при взлёте, а при посадке в Мавритании в 1980 году. Экипаж по ошибке в тумане приводнил самолёт с выпущенным шасси в 350 метрах от берега на поверхность океана, приняв поверхность воды за взлётно-посадочную полосу. И всё было бы в порядке, но, скользя по воде, самолёт через 50 метров врезался в песчаную отмель и да - его разорвало. Но всего лишь пополам. Куда девалась кинетическая энергия самолёта? Она сначала переходила в движение воды - в создание волны (гасилась водой), и только потом, при встрече с твёрдой отмелью остатки кинетической энергии самолёта перешли в работу по разрушению корпуса и оказались способными разорвать дюраль. Но только в одном месте! И уже этот разрыв окончательно поглотил остатки кинетической энергии самолёта. Кстати, в результате этой катастрофы одна женщина умерла от сердечного приступа, травмы получили 2 пассажира, стюардесса и второй пилот. Остальные остались живы и невредимы.

Но если лётчик видит, что он сажает самолёт на воду, то тогда и пассажиры остаются целыми, и сам самолёт, как это было в 1962 году с Ту-124, севшим на Неву без травм пассажиров (и похожих случаев с самолётами в истории авиации было 4). В этом случае самолёт всю свою кинетическую энергию передал движению воды, толкаемой перед собой, и у него не осталось энергии на работу по разрушению корпуса.

А вот очень тяжёлый случай посадки на воду https://www.youtube.com/watch?v=LpRt9Yxdces&feature=youtu.be. Тяжелый тем, что Боинг 767 (даже тяжелее Ту-154), на такой же скорости около 300 км/час встретился с водой боком - крылом. В результате крыло, зацепившись за малый объём воды, сработало, как рычаг, и оторвалось, но сначала оно изогнуло фюзеляж, и он тоже закрутился и разорвался на две части. Всё это было практически на одном месте, кинетическая энергия самолёта практически не потратилась на движение воды - на создание волны, и практически вся кинетическая энергия самолёта пошла на работу по разрушению машины на три части. И вот эти три части (в некоторых источниках указывается четыре) можно считать максимумом того, на сколько частей может разрушить летящий со скоростью 300 км/час самолёт его кинетическая энергия без погашения её работой по движению больших масс воды. То есть - в самом тяжёлом случае. Кстати, из 175 пассажиров этого боинга, 50 удалось спасти живыми, остальные утонули целыми - не порванными на куски.

А тут по легенде с «Ту-154 в Сочи» самолёт зацепил воду хвостом, причём, по легенде хвост оборвался, то есть, этой работой обрыва хвоста уже была погашена большая часть кинетической энергии самолёта, плюс его кинетическая энергия уменьшилась за счёт уменьшения массы оставшейся части. Откуда же было взяться энергии на то, чтобы разорвать переднюю часть фюзеляжа ещё хотя бы ещё на две части, если в гораздо более тяжёлом случае с Боингом 767, приведенном выше, самолёт разорвало всего на три части?

Ещё раз для знатоков школьной физики: во всех случаях падения самолётов в воду, они либо практически не разрушались, либо разрушались на две-три части, поскольку это предел той работы, на которую способен запас энергии падающего самолёта. А Ту-154 разрушился на 2000 частей?? А что его так порвало?

И, наконец, а чем порвало на части самих пассажиров, которые по идее сидели пристёгнутые к креслам? Судмедэксперты собираются это выяснять?

Вопросы без ответов… «Бритва Оккамы, бритва Оккамы»! - ковыряют в носу умники.

Пора уже людям, интересующимся причинами катастроф, как, к примеру, этим интересуются участники форума avia.ru, привыкнуть: если нет уверенности, что лётчики выходили на связь перед катастрофой, то верить в официальную версию, особенно, валить вину за катастрофу на лётчиков, крайне глупо.

И ещё раз напомню, что 6 января 2017 года «Спецслужбы США предприняли тайные операции против России в рамках ответа на якобы осуществленные Москвой кибератаки, - заявил вице-президент Джозеф Байден, - Он отметил, что больше месяца назад был анонсирован ответ Вашингтона Москве. Тогда, по его словам, было объявлено о целом спектре мер, которые будут предприняты против России, в том числе, и о тайных способах. Байден заявил, что США реализовали оба сценария, - передает ТАСС, - «Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то – нет. И мы сделали и то, и другое», — сказал Байден. Он также выразил надежду, что широкая общественность никогда не узнает о том, что же было предпринято».http://izvestia.ru/news/656026

Отметим, что это «новая струя» у светоча мировой демократии - у США. Обычно эта светоч засекречивает свои подлости на 70 лет максимум, а тут, как видите, засекречено навсегда!

Добавим к этому то, что: «В пятницу, 13 января, действующий президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января, продлил на год действие санкций в отношении России из-за событий на Украине, срок которых должен был истечь в марте текущего года». Мало этого, в тот же день отреагировал и Трамп, на которого нынешние «пацриоты» молятся: «Что касается Санкций, то избранный американский глава не счел, что его предшественник «перегнул палку», введя ограничения…».

И в тот же день в ответ на это: «Во время выступления на Гайдаровском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что российские контрсанкции могут быть отменены. …По мнению вице-премьера если все рыночные игроки привыкнут к тем ограничениям, которые были введены контрсанкциями, то это негативно отразится на экономике России. Шувалов заявил, что российские поставщики уже получили поддержку и пора открыть рынок для иностранных поставщиков». Вот так - США по левой щеке, а в Кремле им бегом подставляют правую.

Так, что на самом деле действительность с этим Ту-154 ещё сложнее, и многограннее, чем нам её преподносят официальные лица России.

И страшнее.