Ту-154 в Сочи и школьное образование

Читаю, что в конце прошлого года Москва объявила тендер на закупку электроники для программы «Электронная школа». Московские власти планируют на первом этапе оснастить новым оборудованием 694 школы, а в полную модернизацию школ планируют вложить 16,5 миллиардов рублей, и, уверен, множество «профессионалов» уже потирают ручки в ожидании жирного распила.

Большая часть средств уйдёт на приобретение «специальных интерактивных устройств», сенсорных панелей и цветных мониторов диагональю 84 дюйма, реагирующих на прикосновения или на специальные стилусы. Еще 770 миллионов рублей потратят на ноутбуки, а оставшаяся часть средств пойдет на закупку серверов и другого оборудования для организации школьной сети.

«Но насколько необходимо школам столь мощное оборудование? Несомненно, все лучшее − детям, но есть ли реальная потребность в 646 серверах Cisco за 345 тысяч рублей, пусть даже в «богатых» московских школах? Или в 20 тысячах Wi-Fi точек доступа за 21 тысячу рублей каждая?» - вопрошают на сайте russiangate. А я ещё и добавлю, а есть ли необходимость в самостоятельном выходе школьников в Интернет?

Но сначала о школьном образовании в другом ракурсе.

В предыдущей статье «Катастрофа Ту-154 в декабре 2016. Дело ещё страшнее» я обратил внимание на отсутствие школьных знаний у любителей, пытающихся разобраться с причинами этой катастрофы. И вот теперь с позиции школьного образования хочу прореагировать на комментарии двух комментаторов у меня на сайте.

Первый комментатор не был мне ранее известен, но, правда, он сразу отрекомендовался: «Военный лётчик-инструктор первого класса, полковник запаса, Член Российского союза писателей Максименко Борис Владимирович, г. Самара. Освоенные типы: Л-29, Л-39, Ил-28, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29». Второй - давнишний комментатор сайта, уважаемый мною за обстоятельность, Николай Кучма.

Объединило их полное игнорирование доводов моей статьи, причём, я уже молчу про то, что этот самолёт до 8 утра искали не в море, а в горах Краснодарского края «все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах». Этот мой довод комментаторы просто «не заметили», возможно потому, что плохо представляют себе, как функционируют системы управления.

Но, к сожалению, для комментаторов не оказались доводом и мои попытки объяснить, что разрушить корпус самолёта может только работа. И чем на большее количество частей корпус разрушается, тем больше нужна работа, но эта работа не может быть больше, чем кинетическая энергия самолёта, встречающегося с водой. И как ни крути, но практика показывает, что максимум, на что способна энергия падающего самолёта таких размеров и массы, - это разделить корпус самолёта на три-четыре части, а не на тысячи частей, как в случае с Ту-154 в Сочи.

Но школьная физика в своих базовых понятиях «энергия-работа», оказалась комментаторам недоступной.

Максименко мне «врезал» так:

«Юрий Игнатьевич, давно я таких глупостей не читал. Уж, простите за откровенность.

Что так разорвало все и всех на мелкие составляющие и раскидало на такой большой площади?

Попытаюсь объяснить.

Водная поверхность при больших скоростях очень жёсткая. Нас ещё курсантами, в случае отказа двигателя, учили садиться на воду. Самолёт внутри полый и после посадки ещё несколько минут остаётся на плаву. Мы летали в городе Славгород, маршрут полёта «по кругу» проходил над озером Яровое. Командир полка говорил: «..садитесь на воду, не потонете, хоть раз накупаетесь...».

Но посадка на воду возможна с небольшими угла тангажа. В данном случае самолёт Ту-154 входил в водную поверхность с большим углом тангажа. И сама водная поверхность при большой скорости самолёта приобрела функцию «лезвия ножа». По мере вхождения отдельных частей самолёта в воду - они срезались как ножом. Следующая часть самолёта подходит к воде - её так же срезает. И так весь летательный аппарат. Как на тёрке. Резало на мелкие куски, которые потом сильным течением разносило вдоль берега.

О причинах катастрофы Ту-154 в Сочи смотрите в моей статье на «Истина где-то рядом». newsland.com/community/5392/content/5623887

То, что вода приобретает функцию лезвия ножа, и при опускании самолёта в воду вода режет его фюзеляж на части, как колбасу, - «это пять!».

Удивляешься: положим, эти люди сами никогда не прыгали в воду с вышки, не катались на моторных лодках, но ведь они не могли не видеть в кино того, как встречает вода входящие в неё предметы! Это вот горе от ума - люди слышали про то, что вода несжимаемая жидкость, и путём верчения в мозгу слов, не сопровождаемых образами, вода у таких людей превращается в лезвие ножа автоматизированной колбасорезки. И как таким людям объяснить, что то, что вода слабо сжимается, не означает, что вода так уж сильно сопротивляется предметам твёрже её, - это не означает, что мягкое может резать твёрдое.

Поэтому я отвечу полковнику Максименко, что мне такие глупости, как вещает он, приходится, к сожалению, читать часто. И посоветовать Максименко не подтверждать расхожее мнение авиаконструкторов о том, что они, дескать, конструкцию современных самолётов усовершенствовали до степени, когда в самолёте остаётся всего одна деревянная деталь - голова лётчика.

А Николай так объяснил 2000 обломков Ту-154: «Лично для себя я объясняю разрушение самолёта на тысячи мелких частей таким явлением, как резонанс: если собственные колебания и вибрации корпуса совпали с колебаниями окружающей среды, то такое разрушение очевидно возможно».

Николай, а ведь и колебания учат в школе, и раньше учителя физики старались, чтобы школьники образно представляли, что это такое, в том числе, учили тому, что такое собственные колебания и резонанс. Это ведь легко показать школьникам с помощью маятника.

Что мы, в моё время, выносили из школы про колебания? Что частота собственных колебаний зависит от конструкции того, что колеблется - тяжёлый маятник будет иметь одну частоту, лёгкий - другую, короткий - третью и т.д. Резонанс - это когда ты как бы в такт подталкиваешь маятник извне в высшей точке, и маятник от этого взлетает всё выше и выше. Да, резонанс может увеличить амплитуду колебаний системы до величины, на которую прочность системы не рассчитана, и система разрушается. Поэтому и солдатам запрещается по мостам ходить в ногу. Но разрушается система от резонанса не на атомы, а всего на две-три части, которые будут иметь уже иную собственную частоту - не резонансную. Да, рота солдат в 200 человек, ударяя по колеблющемуся мосту одновременно всем своим весом, наносит суммарный удар, как молотом массой в 16 тонн, и мост разрушается. Но не на отдельные брёвна, а всего на несколько частей.

Понимаете, Николай, мало знать слова «собственные колебания» или «резонанс», надо же ещё и образно представлять эти явления.

Не ошибусь, если предположу, что и Николай, и полковник Максименко окончили школу ещё в СССР и не являются жертвами ЕГЭ. Нынешние жертвы ЕГЭ в таких дискуссиях не участвуют, поскольку и слов таких никогда не слышали. Но дело в том, что маразм Академии педагогических наук уже в 70-х блистал в полную меру. И мы видим результат - мои комментаторы слова знают, а что эти слова описывают - не понимают.

И вот в связи с тем, что правительство Москвы начинает пилить бюджет как бы на совершенствование школьного образования, хочу снова воспроизвести собственные предложения об этом, которые давал уже не раз. Но повторение - мать учения, хотя я как раз и предлагаю отказаться от такого учения, в котором матерью является повторение.

Сейчас говорят, что то унизительное состояние, в котором очутился наш (да и не только наш) народ, вызвано тем, что людей оболванили политики и СМИ. Простите, а разве болваны не виноваты в том, что их оболванили? И разве не виновата та власть, которая позволила сделать из своего народа болванов? В данном случае я тыкаю пальцем в ЦК КПСС, поскольку Горбачёв и прочие дегенераты уже являлись продуктами того образования. А сделало народ, в том числе и членов власти, болванами принятый у нас принцип образования, который введён не для того, чтобы дети стали умными, а для того, чтобы обучающие их чиновники (учителя и преподаватели) имели на хлеб с маслом. Дело тут вот в чём.

Человек отличается от животного интеллектом и человеческой моралью. Главное – интеллект, без интеллекта человек не воспримет и мораль – не поймет ее необходимость для себя. Ребенок рождается животным, но животным с зачатками человеческого интеллекта. Задача обучения подростка не развить этот интеллект, а помочь ребенку самому его развить. Казалось бы, какая разница? Разница в том, что без стремления самого ребенка мы его интеллект не разовьём, - это же его интеллект, а не наш.

Отсюда кардинальная ошибка, совершенная человечеством, - человечество приняло латинскую систему образования (развития интеллекта), согласно которой учитель (преподаватель) сообщает ребенку (обучающемуся) знания и заставляет его эти знания запомнить. В результате, ребенок не развивает свой интеллект, а делает одолжение тому, кто заставляет его запоминать знания. И делает это одолжение точно так же, как и животное заучивает то, что его заставляет делать дрессировщик. Да, ребенок, пока он мал, это животное, но то, что мы методы обучения животных применяем к будущему человеку, это ошибка хуже преступления. При нынешней системе образования для ребенка (обучающегося), как и для животного, получаемые знания становятся обузой, нужной не ему, а тому, кто его заставляет их получать. А обузу, понятное дело, стараются иметь поменьше. В результате (и в лучшем случае) обучающийся запомнит слова, описывающие знания, а в общем случае - и их забудет после экзамена. И в любом случае, обучающийся не будет уметь самостоятельно использовать полученные знания. А без умения использовать знания, знание только слов, описывающих знания, бессмысленны.

Подобную систему образования можно было бы считать бесполезной, если бы она не была убийственно вредной. Ведь при этой, принятой и у нас латинской системе образования, обучающийся получает не образование, а некие справки – аттестаты, дипломы. А вместе с этими справками получает уверенность в том, что он умный, что он что-то знает, хотя на самом деле остается неспособным мыслить самостоятельно ни по какому вопросу, кроме узких вопросов своей работы, да вопросов быта. По остальным вопросам, в том числе и по вопросам общественной жизни, такой образованный болван пользуется штампами, заученными у того, кого он считает умным. Поэтому оболванить такого образованца очень просто. Нужно только показать ему на экране телевизора голову, назвать эту голову «мудрецом» или «профессионалом», и образованный болван будет делать то, что говорит этот «мудрец», не соображая, что именно он делает, но с уверенностью, что он все делает правильно.

Полагаю, что со взрослыми людьми уже ничего сделать нельзя. Взрослые люди оскорбятся от самой мысли о том, что они глупы, поскольку они точно знают (да и дипломы у них есть), что они умны. Посему с ними нужно оставить всё, как есть.

А вот детей нужно спасать изменением принципа образования.

Главный принцип НУЖНОЙ РЕФОРМЫ образования: человек должен самостоятельно учиться, самостоятельно искать знания всю жизнь и самостоятельно уметь ими пользоваться. На то он и человек. Учиться – это его долг не столько перед обществом, сколько перед самим собой. Государство обязаны снять любые препятствия в получении человеком знаний, но не обязано насильно обучать человека.

И молодое поколение, и детей нужно спасать, отказавшись от латинской системы образования – от заучивания знаний. Заменив ее системой, при которой обучающие (учителя, преподаватели) будут только помогать обучающимся в самостоятельном получении знаний и, главное, помогать обучающимся в умении пользоваться знаниями самостоятельно. Разумеется, над обучением детей нужно установить контроль, полагаю, даже законодательно, обязав их посещать школу, однако принципы школьного образования надо изменить – ученика никто не должен учить, он сам должен учиться.

Я вижу это так.

В год, когда ребенку исполняется 7 лет, он должен начать посещать школу, и это обязательно. В год, когда ему исполнится 17 лет, он должен оставить школу. В школе он обязан научиться использовать знания точных наук (математики, физики, химии, биологии), русского языка, истории и обществоведения – устройства общества и государства (Конституцию обязан понимать безусловно). Обязателен постоянный ручной труд, как развивающий ум. Иностранные языки – по желанию ребенка (родителей). Иностранные языки можно вывести из школьной программы. Никаких классов по возрасту быть не должно, только классы по уровню уже полученных ребенком знаний - по его умению пользоваться знаниями. Соответственно, лет с 10 ребенок может быть сразу во многих классах по различным предметам, в зависимости от своих способностей и склонностей, в связи с этим упраздняется ежегодный переход из класса в класс, упраздняются переходные и выпускные экзамены.

Учитель и сам ученик контролируют обучение не воспроизведением учеником слов, а способностью ученика использовать знания, то есть, его способность решать как учебные задачи, так и практические. И этот контроль должен быть непрерывным. Если ученик любознателен и быстро осваивает науку, его нужно передвигать в более высокий класс по этой дисциплине – туда, где ему будет интересней. Если он вышел за пределы школьной программы, но хочет узнать ещё больше, то его нужно сводить в Интернете с литературой для самостоятельного обучения, и с преподавателями этих наук. Для методической помощи. Если ученик сильно отстает или ленится, то он должен до окончания школы оставаться в группах с его уровнем умения использовать знания.

Нужно изменить принцип образования – школа обязана учить не знаниям, а умениям. УМЕНИЯМ!

Разумеется, чем талантливее учитель, тем легче он разовьет в ученике любознательность, чем талантливее педагог, тем меньше у него будет ленивых учеников. Где взять таких учителей и педагогов?

Нужно собрать по России всех оставшихся настоящих учителей или их опыт, поднять опыт предшественников и подготовить курсы школьных наук в виде фильмов. Учебные курсы в виде фильмов нужны для того, чтобы разъясняемые положения предметов обучения были представлены в как можно более ОБРАЗНОМ виде. Не в виде слов, а виде образов. Одновременно, для проверки самим учеником и его учителем уровня обучения, самые лучшие учителя и энтузиасты должны подготовить задачи, как можно более связанные с жизнью.

Не навязывая своего видения дела этим педагогам, я урок вижу так. Ученики сначала читают урок, то есть, воспринимают знания словами, затем смотрят фильм о том, что прочитали, роль учителя – разъяснить ученикам непонятное и провести уроки практического применения знаний этого урока. И, разумеется, контролировать успехи учеников, чтобы вовремя перевести способных (с которыми потребуется индивидуальная работа) в более высокий класс. Этими фильмами мы застрахуем себя тем, что все наши дети, вне зависимости от доходов их родителей, действительно получат лучшее обучение из того, что возможно. Это уже сейчас можно и нужно делать, и деньги нужно тратить на это, а не на возможность учеников выходить в школе в интернет для убийства времени жизни на идиотские игры.

Таким образом, окончив школу, юноши и девушки вынесут из нее не просто знание, а умение использовать знания. Одни больше, другие меньше, а сколько именно, будут знать только они.

Но это будет не набор заученных слов, а реальные знания. И именно это надо нашему молодому поколению потому, что только так его можно спасти от тупости и дегенерации.

От редакции: Ну что ж, объясню еще раз, почему самолет может разрушаться на много мелких частей, падая с относительно небольшой высоты.

Вот фотография взлетно-посадочной полосы в Ростове-на-Дону после падения на нее "Боинга".

Как видим, обломки более, чем мелкие, но они не утонули, лежат на земле и можно видеть, в какое "крошево" может превратиться самолет при падении с относительно небольшой высоты примерно 300 метров со скоростью около 350 километров в час. Заметим, самолет заходил на посадку, топливо у него уже было практически выработано. То есть по официальной версии взрыва не было.

Я и сейчас считаю, что на борту ростовского "Боинга" что-то взорвалось, поэтому его так разметало. Но взорвалось не топливо, его уже почти не было.

А самолет, вылетевший из Сочи, взлетал пусть не с полными, но во всяком случае наполовину заполненными топливными баками. Упал он в воду при запредельном угле атаки, грубо говоря, сел на хвост при трех работающих на полную катушку двигателях. Что говорит нам физика по поводу попавших в холодную воду двигателях, раскаленных до предела? Неужели они не взорвутся? Неужели от этого не взорвется топливо?

Как это выглядит, я наблюдал во время гибели МиГ-29 в Ле Бурже в 1999 году. Во время исполнения фигуры большой сложности самолет зацепился за покрытие, но пилотам удалось на некоторое время поднять его вверх, чтобы произвести катапультирование - оба остались живы, кстати, и почти не пострадали. А вот самолет, что называется, "сел на задницу" и разрушился - это происходило прямо на глазах сотрудников корпорации, почти перед самым павильоном РСК "МиГ". Так вот от самолета осталась только куча мелко накрошенного металла. Съемки я не делал, как-то неожиданно все произошло. Но впечатления остались.

Хотя, конечно, все это не сравнимо с ощущениями прыжка с вышки в бассейн...

Все это к тому, что версия теракта на борту все равно имеет место быть. Но если нет данных, подтверждающих ее, и есть достаточные основания полагать, что самолет мог разрушиться от "естественных" причин - перегруза борта на фоне изношенности двигателей у 32-летней машины - нет особого смысла городить новые сущности. Тем более, что версия теракта (или еще какой-то диверсии, например, попадания в Ту-154 ракеты) является куда менее болезненной для преступного нашего государства, проворонившего смену поколений среднемагистральных самолетов, и продолжающего эксплуатировать машины, которые следовало списать уже в начале нынешнего века.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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