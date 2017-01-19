Четыре аргумента епископа Домодедовского Евтихия против крещенских купаний

Мы чрезвычайно редко перепечатываем материалы с других ресурсов, и уж тем более никогда не перепечатывали материалов с православных сайтов. Но в данном конкретном случае - делаем это с удовольствием, поскольку православный епископ приводит те же аргументы, что и мы и демонстрирует разумную сугубо позитивную позицию. А вопрос очень серьезный - государство вместе с мракобесной частью клира пропагандирует чрезвычайно опасную и абсолютно бесполезную как с точки зрения веры, так и сохранения здоровья вещь. Ну и особенно приятно, что, судя по позиции епископа Евтихия, с православной церковью не еще все потеряно.

А.Б.

Почему я против крещенских купаний

Да, я против крещенских купаний. Почему?

Первое. Это неизбежный риск для здоровья, совершаемый сознательно и добровольно. Риск, который вступает в противоречие с Евангелием. Христос отвечает искушающему диаволу: «Написано также: «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).

Хочешь быть последователем Христа – не рискуй ни жизнью, ни здоровьем тогда, когда для риска нет высшей цели служения другим. (Известны случаи, когда люди сильно простужались и даже умирали после такого купанья.)

Противоречит Евангелию и ссылка на то, что благодатная сила освящённой воды «не даст случиться ничему плохому». Следовать подобному утверждению равнозначно тому, чтобы требовать от Бога чуда. Что в этом плохого?!

А вот что повествует Евангелие: «…И требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения?..» (Мк. 8:11-12); «Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения…» (Мф. 12:39; 16:4).

Второе. Купание в освящённой воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне. Откройте «Настольную книгу для священноцерковнослужителей» С.В. Булгакова: «К освящённой воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Освященная вода называется в Православной Церкви великою агиасмою (святынею). Эту святыню Церковь употребляет для окропления храмов и жилищ, назначает пить её тем, кои не могут быть допущены до святого причащения. Благочестивые христиане тоже издревле имеют обычай в навечерие или в самый праздник Крещения почерпать освящённую воду для своего домашнего употребления и хранить её при святых иконах» (издание 1913 г., стр. 21).

Эта вода употребляется и для освящения храмов, алтарей, святой чаши для причастия, святых икон и пр. Для таинства крещения вода в купели освящается другим образом и с соответствующими молитвами. Над крещенской водой Богу молятся о «причащающихся (благоговейно пьющих), кропящихся и мажущихся» святою водою, но не о купающихся в святыне.

Для меня купание в «иордани» ассоциируется с неприятными слухами о том, что якобы где-то на молокозаводе баба купалась в цистерне с молоком и с былями об особой категории людей, принимающих ванны с шампанским; кстати, эта когорта повсеместно участвует в крещенских купаниях, и их-то можно понять: им и жизнь скучна, своей религией они избирают дремучее суеверие и на святыню им плевать.

Третье. Крещенское купание – это рассадник суеверия. Снова обратимся к С.В.Булгакову: «Купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанию очистительную силу от этих грехов» (стр. 24). Ему вторит и видный фольклорист XIX века А.А.Коринфский, упоминая крещенские купания в перечне прочих суеверий в книге «Народная Русь»: «Купаются и те, кто святошничал-рядился о Святках, – чтобы очиститься от греховной скверны в освящённой воде; купаются и просто – «для здоровья». Последнее, однако, далеко-таки не всегда оправдывается на деле» (глава «Крещенские сказанья»).

Чем же отвечает наш Символ Веры? «Верую во едино крещение во оставление грехов».

Послушайте, почитайте, посмотрите в Интернете: кто в основном купается, как к купанию относятся, что хотят от купания получить и сравните это с действительным содержанием Евангельского события, с проповедническим материалом, посвящённым Богоявлению. Общего не найдёте. А сколько таких людей, которые самоудовлетворятся крещенским купанием, считая его за самое действенное доказательство своей веры, но более и пальцем не шевельнут, чтобы душу спасти, чтобы вырваться из власти греха.

Четвёртое. Крещенские купания для Русской Православной Церкви не традиционны, не основаны ни на святоотеческом опыте, ни на святоотеческом наставлении. Отец архимандрит Иоанн (Маслов) на уроке литургики в Московской духовной семинарии рассказывал нам об одном батюшке, который нарочно «выранивал» крест в прорубь, чтобы окунуться самому; нам он преподавал это в качестве отрицательного примера. Зная многих глубоко верующих людей с самого детства, я ни от одного из них не слыхивал о крещенских купаниях!

Описав суеверный обычай крещенского купания, С.В. Булгаков заключает: «Само собой разумеется, что подобные описанным обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены» (стр. 25). Поэтому я категорически против крещенских купаний.

Поздравляю всех православных с наступающим праздником Крещения Господня!

http://www.pravmir.ru/pochemu-ya-protiv-kreshhenskix-kupanij/

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