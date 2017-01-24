Палача Николая обелить не удастся, или зачем "мученик" бежал накануне Кровавого воскресенья

Спору нет, эта вера была крайне полезна эксплуататорским классам - боярам, помещикам и капиталистам. Все, что они творили над русским народом, было одним сплошным, подлым, кровавым злодейством. Русский народ был ограблен, унижен, превращен в скотину. В его душе кипел подавленный гнев и жажда возмездия. Над Русью постоянно зрела гроза, и разразиться она могла в любой момент.

Вера в доброго царя служила для эксплуататорских классов этаким громоотводом. Она удерживала народ от бунта и восстания. Вместо того, чтобы встать на борьбу, отомстить своим кровопийцам и завоевать себе свободу – народ надеялся на царскую милость, на его справедливый суд и защиту.

Проходили века, цари менялись на престоле, и ни один из них народу не помог. Народ все также прозябал в нищете и унижении, терпел кровавые обиды и записывал их в счет угнетателям. А вера в доброго царя все оставалась.

Сперва революционные демократы, затем народовольцы, а затем и большевики открывали глаза народным массам: «Не ждите помощи от царя! Это все равно, что овцам ждать помощи от волка. Царь – враг ваш. Он всегда на стороне богатых и родовитых, дворян, помещиков и капиталистов. Он всегда заодно с ними против вас – бедных, обездоленных, бесправных. Хватит надеяться на царя-батюшку! Не царь, а только вы сами сможете помочь себе. Не царская милость, а только ваша борьба изменит вашу участь!»

Однако вера в доброго царя рушилась трудно, со скрипом. Господствующие классы веками вколачивали ее в сознание угнетенных, как и веру в бога. И крестьянин, и мастеровой, и рабочий – все они с пеленок и до могилы слышали одно и то же: что царь есть помазанник божий, отец и благодетель народа. Это твердили все и всюду: и поп с крестом, и учитель с розгой, и чиновник, когда выгребал у бедняка налоги, и полицейский, когда лупил его по зубам.

Эта веками вколачиваемая вера в царя цепко въелась в сознание народа. Трудно он с ней расставался.

И вот она рухнула разом, в один день. Народ прозрел, раз и навсегда избавился от векового заблуждения. С этого дня и началась революция 1905 года, которая через двенадцать лет продолжилась в Февральской революции, а затем переросла в Октябрьскую.

А благодарить за это народ должен именно царя, Николая Второго. Именно царь преподал народу важнейший урок политпросвещения. Урок был кровавый и страшный. Народ заплатил за него дорогую цену. Поэтому усвоил его хорошо и запомнил крепко – немедленно поднялся на революцию и не остановился до тех пор, пока не вырвал с корнем сначала самодержавие, а затем и частную собственность.

С этого дня Николай Второй стал Николаем Кровавым. Таким он останется навсегда – Кровавым, злодеем и палачом русского трудового народа.

Однако ныне мы видим, что делаются яростные попытки обелить Кровавого. Еще бы! Ведь он теперь объявлен святым, мучеником, страстотерпцем, искупителем, и черт его знает еще кем! Он нужен нынешним эксплуататором в их идеологической войне против трудящихся – для очернения Октябрьской революции, Советской власти и социализма. Для лицемерных рыданий о самодержавной, дворянской, буржуазно-помещичьей России, которую навсегда «потеряли» знатные и богатые паразиты.

Но вот незадача - как увязать образ «мученика» с той кровавой баней, которую «царь-батюшка» устроил своим поданным девятого января? Как оправдать столь подлое и циничное зверство? Ведь в этот день вековая народная вера в доброту и справедливость царя достигла такой высоты и такого накала, как никогда до тех пор. Люди несли портреты царя, как иконы, они шли к нему, как к богу. Никогда еще вера народа в царя не проявлялась так горячо, как в этот день, в этом шествии многотысячных народных толп к Зимнему дворцу, которые шли к царю, чтобы поведать свои беды и просить о помощи и защите. И вот этих доверчивых, преданных ему, уповающих на него людей царь безжалостно расстрелял картечью.

Как же быть нынешним буржуазным идеологам? Чем замазать это смердящее пятно на биографии последнего Романова? Чем обелить «царственного мученика», непоправимо испачканного кровью невинных и безоружных, верящих ему людей?

У буржуазных идеологов много уверток. Но чаще всего они пытаются оправдать Николая тем, что он якобы вообще непричастен к событиям девятого января.

«При чем тут царь!? – заявляют они - Царь к этому делу никаким боком! Его на тот момент вообще не было в столице! Он был в Царском селе!»

Значит, Николай ни сном ни духом не отвечает за события Кровавого воскресенья – потому что он находился в Царском селе? Отлично! Но позвольте узнать – а почему он в такой важный момент не в столице? Разве он не знал о готовящихся событиях? Не знал он разве, что рабочие собираются идти к нему, к царю, с просьбой их защитить и помочь? Не знал он, что составлена петиция – ему, царю, в которой рабочие описывают свое невыносимое положение, говорят, что нет у них теперь жизни, и одна у них надежда – что он, отец и заступник народа, сжалится и избавит их от бед?

Может такое быть – что самодержец российский (который хвастливо и напыщенно сам себя называл «хозяином земли русской») – не знал об этом, когда об этом знала последняя собака в Петербурге? Ясно – такого быть не может. Николай отлично знал, что готовится. Он знал, в какой момент уезжает из столицы. Об этом говорят и записи в царском дневнике.

Ну, так может быть, ему просто позарез нужно было уехать в Царское село? Может быть, у него там были какие-то срочные дела государственной важности, непременно требующие его присутствия? Да нет – как раз-таки ничего подобного не было. Никакой государственной необходимости находиться в Царском селе в те дни для Николая не было.

Так почему же он так спешно, можно сказать, панически, уехал как раз накануне ожидаемых событий? Ответ такой: потому что он знал, что произойдет, и не хотел брать на себя ответственность за произошедшее. Он знал - над рабочими готовится кровавая расправа. И он своим поспешным отъездом думал умыть руки, отмазаться от той крови, которую собирался пролить. Конечно, соображение откровенно глупое, увертка шита белыми нитками: мол, если меня не будет в столице – то я тут ни при чем! Я в это время был в Царском селе, с меня взятки гладки!

И царская клика воображала, что подобная грубая уловка «сработает»! Будто народ такой дурак, что поверит в это!

И вот Николай, стянув в Питер войска, вооружив их, приказав им не допускать рабочих к Зимнему дворцу, «воспрепятствовать им всеми средствами» (понятно, какими будут эти «средства», если такой приказ отдается солдатам с ружьями!) – после всего этого Николай спешно покидает столицу. Или, попросту – трусливо удирает. Подготовил все для предстоящей бойни – и удрал, чтобы выглядеть чистым и безгрешным. Последнее показывает Николая в особенно омерзительном свете. Он не просто палач – но вдобавок палач трусливый и лицемерный, готовый пуститься даже на такую неуклюжую уловку, чтобы остаться «ни при чем».

Но эта циничная хитрость не сработала. Народ оказался не так глуп, как думали царь и его приспешники. Народ прекрасно понимал, насколько он «обязан» Николаю за бойню девятого января. В уплату своего долга народ сперва выдал царю задаточек – дал ему прозвище Кровавый. А в восемнадцатом году доплатил ему и остальное, рассчитался с ним сполна - в подвале Ипатьевского дома.

***

И пускай теперь буржуазные идеологи расшибаются в лепешку. Пускай доказывают, что Николай чист как голубица и не запятнан кровью девятого января – потому что накануне удрал в Царское село. Пускай объявят его самым-самым святым и намалюют ему сотни икон. Пускай на тех иконках изобразят ему нимб вокруг головы. Пускай даже приделают ему белые крылышки – для пущей «святости». Все будет бесполезно. Народ и история произнесли свой приговор последнему царю. И напрасно теперь изворачиваться, оправдывая его преступления. Не поможет. Бойня девятого января навсегда останется на его совести. Николай Второй навсегда останется Николаем Кровавым.

И пускай нынешние записные монархисты ходят на задних лапках перед «государыней» Марией Владимировной. Пускай валят в штаны от счастья, когда она милостиво их «жалует» дворянскими титулами. Пускай сама эта дама настолько обнаглела, что открыто высказывает надежду на возрождение монархии и требует себе дворцы своего расстрелянного родственника.

В Перестройку и в первые послеперестроечные годы эта идея еще могла бы иметь успех. Тогда российский народ еще не накушался рынка, верил либеральной пропаганде и мог по наивности проглотить даже идею монархии. Но теперь – теперь исключено. За четверть века капитализма российский народ многому научился. Ему достаточно с лихвой и тех паразитов, которые теперь сидят на его шее – капиталистов и их холуев-чиновников, чтобы пожелать себе еще новых, под именем «царя», «царицы», их чад, родственников, фаворитов, и пр.

Представьте себе только эту толпу! И вся эта орава хочет жрать. И жрать она хочет не абы как – а по-царски. Они ведь царственные особы! Значит – скоренько подайте нам под резиденции самые лучшие исторические дворцы, да предоставьте нам под поместья самые лучшие заповедные леса, да отвалите нам четверть национального дохода, чтобы мы могли пускать пыль в глаза и изображать из себя «монархов»!

Кто за все это будет платить? Понятно кто – мы с вами. Вся эта сволочь собирается пировать за наш с вами счет. То-то весело будет, то-то славно! «Помазанники» оборудуют себе дворцы – а у нас позакрывают и оставшиеся больницы. «Помазанники» сварганят себе яхты – а пенсионерам урежут пенсии, студенты останутся без стипендий. «Помазанники» будут состязаться между собой, наперегонки задавать балы, приемы, банкеты – а для нас изобретут еще полсотни разных налогов, чтобы уж точно выгрести из карманов и последние копейки.

Ясно, что наш народ не придет в восторг от такой перспективы.

Хотя сама Мария Владимировна и всякие монархистские холуи, всякие Поклонские, Милоновы и Чаплины, очевидно, считают иначе. Они, наверно, считают, что народ должен быть безумно счастлив содержать орду царственных бездельников. Очевидно, народ должен думать так: «Ничего, мол, что мы, черные людишки, еле сводим концы с концами – главное, что помазанники наши живут пышно. Мы, людишки, как-нибудь перебьемся, стерпим, привыкнем. Пусть только помазанники наши как сыр в масле катаются – больше нам ничего не надо!».

Вполне вероятно, что наши новоявленные монархисты именно так представляют себе счастье народа. Но народ думает иначе. Чего-чего, а меньше всего наш народ желает себе подобного счастья. Как раз наоборот: он уже начинает шевелить мозгами, как бы сбросить со своей шеи нынешних паразитов - а не то, чтобы навесить себе новых!

Так что все «претенденты на российский престол» - так и останутся со своими «претензиями». А тем, кому романовская корона не дает спать по ночам – напомним последнюю строчку из стихотворения Владимира Маяковского:

«Корону можно у нас получить – но только вместе с шахтой!».

Облизываясь на особняки расстрелянного дядюшки, пускай не забывают и про другой особняк – Ипатьевский. Правда, он благодаря Ельцину уничтожен. Но на худой конец сгодится и любой другой.