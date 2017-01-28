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Московский листок

Борьба с курением, Трамп и рак

Опубликовано 28.01.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

наука курение мухин рак
Борьба с курением, Трамп и рак

Пара маленьких замечаний к текущим новостям.

Ещё недавно выборы в Думу и победа «Единой России» на выборах не вызвали ни малейшего интереса ни народа России, ни прессы, а вот выборы президента в США стали, по крайней мере в СМИ России, самым выдающимся событием и прошлого, и, чувствуется, будущего года. То есть, по впечатлению о выборах, оставляемому реакцией СМИ, Трамп как бы реальный деятель, а у нас клопы какие-то. И как c этим поспоришь?

Как ни открою топ новостей Яндекса, а там что-то вроде: «Fox News: Трамп – о переговорах с Путиным: «Мы вскоре побеседуем». Радость-то какая! Сам! Побеседует!! А потом: «Трамп провел часовой разговор с президентом Мексики». И внизу топа: «Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано». Сука такая! Не побеседовал!

Но если в Кремле от нетерпения встречи с хозяином ножками сучат, то как уж тут и мне совсем не реагировать на Трампа?

Начну с того, при своём вступлении в должность, Трамп подтвердил своё кредо:

«Слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил.

Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатство.

Политики жили припеваючи, пока рабочие места уходили за рубеж, а заводы закрывались.

Истеблишмент защищал себя, а не граждан нашей страны.

Их победы не были вашими победами, их триумфы — вашими триумфами, и пока они праздновали их в Вашингтоне, бедствующим семьям по всей стране было не до праздников».

Посмотрим, что Трамп реально сделает, но представим, что Кремль допустил бы к президентским выборам в России кандидата, который бы высказал своё отношение к происходящему в России так же, как это сделал Трамп:

«Слишком долго небольшая группа людей в Кремле и ближайшей к Кремлю округе наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил.

Кремль и его прихлебатели процветали, но гражданам России не доставалось богатство России.

Политики жили припеваючи, пока заводы закрывались и рабочие места сокращались.

Власть защищала себя, а не граждан России.

Победы Кремля не были победами народа, и пока Кремль праздновал их в Москве, бедствующим семьям по всей России было не до праздников».

Сколько бы народа проголосовало за этого кандидата даже в Москве? Вот то-то!

И когда бессовестнейшие прихлебатели Кремля в судьях, попирая законы и Конституцию, не допускали к выборам О. Шенина или Б. Миронова, то Кремль знал, что делал. Его артистам, играющим роль государственных деятелей, с такими, как Трамп (у нас - как покойный Шенин или преследуемый до сих пор Миронов), тягаться невозможно.

Но это не всё. Есть основание полагать, что Трамп ударит по американским шакалам фармацевтической промышленности, а через них и по борцунам с курением, поэтому следует сказать и о победах отечественных борцунов с курением.

Более свежих данных пока нет, а сообщения годовой давности сообщают: «Минувший 2015-й год показал очень негативную тенденцию к росту онкологических заболеваний в Российской Федерации, сообщили специалисты из Росстата. Всего за одиннадцать месяцев смертность от рака возросла на 4,1 процент (в сравнении с 2014-м годом). Такие показатели не на шутку встревожили российских медиков, стало известно порталу rosregistr.ru».

Не могу согласиться с тем, что рост раковых заболеваний в России, в среде медиков кого-то встревожил. Вот глава всех медиков России радостно сообщает: «Россияне стали меньше пить и курить в последние несколько лет. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на посвященной здоровью дискуссионной площадке съезда «Единой России», передает ТАСС. «Нам приятно сегодня доложить, что за последние несколько лет у нас в два с половиной раза меньше детей стало курить», — сказала она».

Ну, действительно, разве то, что растёт смертность от рака, в том числе и среди детей, это главное? Главное, что курить стали меньше! Вот, что по-настоящему приятно! А то, что врачи бьют тревогу: «Внезапно возросло число раковых больных в Российской Федерации и на сегодняшний день смертность от этих тяжелых недугов составляет 15,5 процентов», - так это от некомпетентности врачей. Как можно говорить о внезапности?

Врачи что - забыли, что как раз несколько лет назад, 23 февраля 2013 года российские кнопкодавы приняли закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»? И что по числу смертей от рака лёгкого Россия перебралась с жалкого 43-го места в мире в 2011 году – 25,0 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей, на 29 место с 28,91 умерших в расчёте на 100 тысяч жителей уже через год после этого закона - в 2014 году. А в 2015 году, как видите, смертность ещё увеличилась на 4,1%. Так, что тут такого неожиданного в росте смертей при таких, стоящих на охране здоровья граждан, Думе и Президенте?

Вот и врачи застенчиво сообщают: «Минздрав скорректировал ряд целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Основное беспокойство в экспертном сообществе вызвало увеличение (по сравнению с прогнозируемым ранее) показателя смертности и снижение продолжительности жизни к 2020 году по сравнению с ожидавшейся. Если раньше в документе было записано, что смертность должна снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 в 2020 году, то сейчас целевые показатели смертности в 2020 году изменены на 13 случаев на тысячу. А ожидаемую продолжительность жизни в 2020 году, считают в ведомстве, следует снизить с 74,3 до 74 лет».

Да и как можно говорить о внезапности возрастания смертности в России, если даже неграмотным известно, что курение является старинным и общедоступным (являлось общедоступным до появления придурков в парламентах) лекарством - общедоступным психостимулятором, проверенным веками и позволяющим психике человека устоять от расстройств в стрессовых ситуациях. А масса заболеваний, в том числе и заболевания раком, без сомнений являются психосоматическими - то есть, болезнями тела, вызванными не микробами или ядами, а ударами по психике человека. Вот люди с уязвимой психикой и нуждаются в курении, и заболевают раком чаще. Для них курение - лекарство. А раз вы забираете у людей лекарство, то, соответственно, и смертность от болезни должна расти. Вот она и растёт. Что тут, повторю, удивительного?

Что удивительного, повторю, в том, что растёт смертность от того же рака, если врачи поиск причин заболеваемости раком подменили борьбой с мифическими «канцерогенами»? Если медицина не ищет истинные причины рака, не ведёт борьбы с причинами заболеваемости раком, а делает всё, чтобы дать медикам и фармацевтам хорошо заработать на лечении рака, и только лицемерно постанывает, что в России: «К сожалению, каждый 8-10 пациент с установленной онкологической патологией вынужденно отказывается от терапии по причине финансовой несостоятельности»?

Уже не способны лечиться.

Но зато не курят! И голосуют, голосуют…



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