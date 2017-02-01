Роль СМИ в предательстве народа

Не смогла удержаться от молчания, прочтя в топе новостей Яндекса новость, о которой сообщили все СМИ, начиная от RT: «В подмосковном Подольске задержан врач анестезиолог-реаниматолог по подозрению в изнасиловании пациентки». Вот это новость! Какое животрепещущее событие в жизни России!

А о том, что в Тверском суде приставы избили адвоката при исполнении им своих адвокатским обязанностей, не сообщило ни одно СМИ! Глухое молчание, включая молчание адвокатских палат - обе палаты (Федеральная и Москвы) знают об этом, но усиленно помалкивают. Защитники прав адвокатов…

Ну и чем, если не подлой изменой народу России и демократии, считать молчание СМИ России об отчаянной борьбе в Тверском суде активистов Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ)? Ведь Барабаш К.В., Мухин Ю.И., Парфёнов В.Н. и Соколов А.А. дерутся за ПРАВО НАРОДА РОССИИ НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ. А фактически - за главный принцип демократии - за то, чтобы высшей властью в России являлся народ. И этим молчанием соучаствуют в преступлении лишения народа России права на прямое участие в управлении государством.

Объяснения журналистов, что они, дескать, не юристы и не могут вмешиваться в действия суда, в данном случае не проходят, поскольку дело предельно простое, а попрание Тверским судом правосудия - очевидно.

Суть дела.

В России не было проведено ни единого общенационального референдума в связи со специально созданными законом невероятными трудностями его организации. Тем не менее, с 1997 года инициаторы ответственной власти в России пытаются организовать общенациональный референдум по принятию закона об оценке народом России результатов правления избранной власти.

С 2008 созданием инициативных групп по проведению аналогичного референдума (а для реального проведения референдума инициативная группа нужна в численности до 50 тысяч человек) занимались уже две организации - Армия Воли (волеизъявления) Народа (АВН) и Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» (МОД ЗОВ).

В 2010 году АВН была признана судом экстремисткой организацией и запрещена, а в 2011 году АВН прекратила свою деятельность общим голосование своих членов. Но суд запретил деятельность АВН не за организацию референдума, а за, якобы, распространение экстремистских материалов. Это важно понимать.

После этого, созданием инициативной группы по проведению референдума в точном соответствии с Федеральным конституционным закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» занималась только МОД ЗОВ, которая и объявила о наборе активистов и участников в Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» - в ИГПР ЗОВ.

К 2015 году многочисленным паразитам в правоохранительных органах, получающих жалование за борьбу с экстремизмом, потребовалось очередное дело, чтобы можно было оправдать свои звания и доходы. И они возбудили уголовное дело против Барабаша К.В., Мухина Ю.И., Парфёнова В.Н. и Соколова А.А. по обвинению в организации «деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности» (ч.1 ст. 2822 УК РФ).

Причём, мысль этих «юристов» была до крайности примитивная - если запрещённая судом АВН занималась организацией референдума, и если ИГПР ЗОВ занимается организацией референдума, то это значит, что и деятельность ИГПР ЗОВ уже запрещена судом. Эти правоохранители не стеснялись и, арестовав свои жертвы, в постановлениях о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения прямо сообщали, что арестовали за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»».

В дальнейшем, однако, начальство решило, что вот так прямо объявлять о лишении народа России права на участии в референдуме, нельзя, поэтому в Тверском суде судья А.В. Криворучко получил обвинительное заключение, в котором обвинение сформулировано уже так: «Преступная деятельность Мухина Ю.И., Барабаша К.В., Парфенова В.П.. Соколова А. А., принимавших участие в организации деятельности экстремистской организации, направленная на массовое pacпространение экстремистских материалов, была пресечена правоохранительными органами Российской Федерации».

Вы можете понять из этого обвинения, в организации деятельности, какой именно организации обвиняются подсудимые, - АВН или ИГПР ЗОВ? А вы представьте, что лично вас арестовали, два года держали в тюрьме, привели в суд и там сказали, что вы обвиняетесь в убийстве. Вы, естественно, спросите, кого и когда вы убили, а вам заявят, что вот это вам разъяснять не обязаны.

Именно это сегодня и происходит в Тверском суде по делу ИГПР ЗОВ: плюнув на законы, подсудимым категорически отказываются разъяснять существо обвинения - в организации деятельности, какой из двух организаций, они обвиняются, и какую экстремистскую деятельность, указанную в части 1 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» им инкриминируют.

Сначала, в нарушение части 5 статьи 172 УПК РФ открыто ОТКАЗАЛСЯ разъяснять существо обвинения следователь, что доказывают материалы дела. Мало этого, на заседании Тверского 23 ноября 2016 года, в нарушение части 4.1 статьи 47 и части 5 статьи 246 УПК РФ, открыто ОТКАЗАЛАСЬ разъяснять существо обвинения помощник прокурора ЦАО г. Москвы Фролова. А за гособвинителем, в нарушение части 4.1 статьи 47 и части 3 статьи 15 УПК РФ, открыто ОТКАЗАЛСЯ разъяснять существо обвинения слушающий дело федеральный судья А. Криворучко.

Вот в чём дикое беззаконие данного дела - людей держат в тюрьме, обвиняют в тяжком преступлении, но в силу того, что они не совершали никакого преступления, не разъясняют (не способны разъяснить), в чём это преступление заключено.

Трагизм положение ещё и в том, что судья, прокуроры и следователи, держа в заключении активистов Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть», воспрепятствуют этим преступлением всем гражданам России участвовать в организуемом Барабашом, Мухиным, Парфёновым и Соколовым референдуме. А вот это уголовное преступление, за которое по статье 141 УК РФ виновные наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

То есть, если восстановить право народа на референдум и освободить активистов ИГПР ЗОВ, то нужно посадить в тюрьму судей, прокуроров и следователей, организовавших попрание этого права народа.

Таким образом, сохранить за народом право на участие в референдуме возможно усилиями только всех СМИ России, и уклонение от этой обязанности - это предательство народа журналистами России.

Соб. корр.