Тоталитарный режим основан на пропаганде не в меньшей степени, чем на терроре. А пропаганду надо подготовить и развернуть. Поэтому, в отличие от романа "1984 год", замена мишени кампаний ненависти не происходит комической передачей записки митинговому оратору (хотя как шарж - сцена "Океания больше не воюет с Евразией" - великолепная).

Понимающих людей надо готовить заранее. И для прозорливого наблюдателя главная гостайна - радикальная смена вектора политики становится в общих чертах известна довольно заблаговременно.

Вот весной 1941 года в "Правде" (т.е. всем начальникам, пропагандистам и интеллектуалам на заметку) появляется очень сочувственный репортаж о посещении корреспондентом ТАСС одной из позиций противовоздушной обороны в Лондоне. Для Гитлера и Шелленберга (если бы они имели аналитиков коминтерновского уровня) это уже было бы достаточным основанием понимать, что "прошла любовь - завяли помидоры"... Не менее очевидный признак фактического и в высшей степени демонстративного разрыва пакта, чем заключение Сталиным союза с новой сербской антигерманской хунтой в начале апреля 1941 года.

Отзыв "интербригадовцев" из Испании в 1938 году - это ведь совершенно ясно - чтобы по осени Гитлер и Муссолини имели свободные руки для любых международных обострений...

Летом 1939 года утихает антигитлеровская пропаганда.

А сообщения о моче Сталина и, тем более, о дыхании Чейна-Стокса в бюллетенях марта 1953 года - просто крик о том, что генералиссимус уже сыграл в мавзолей (я представляю, как по всему Союзу и все зарубежные начальники, генералы, лагерные коменданты и всякие послы вызванивают или вызывают перепуганных медиков и вкратчиво так спрашивают, что мол, за дыхание такое, вот вы как специалист, что скажете? - и слышат: скажу, что коечка скоро освободится и надо готовить вскрытие...).

Это я не о подготовке спецкорпуса на 10 (!) коек в ЦКБ, это я - к гонке процесса Навального-Офицерова.

Зачем так гнать, чтобы даже тормозить процесс по делу об убийстве Немцова? Ведь если президентские выборы в марте 2018 года, то последовательность событий такая. Февраль 17-го (подписка о невыезде из Кирова до 10-го) - оглашение обвинительного приговора. Немедленная подача предварительной апелляции. Не очень загруженная коллегия по уголовным делам Кировского облсуда утверждает приговор в мае.

Тогда же прекрасные ученицы Каринны Москаленко - Ольга Михайлова и Светлана Давыдова посылают жалобу по срочной процедуре в ЕСПЧ (Страсбургу плюнули в лицо - отменённый приговор - продублирован).

В Страсбурге же сокрушённо качают головами: действительно, плюнули в лицо... и начинают коммуникации. Есть вероятность, что и второй приговор отменят и от злости такого понапишут... Минюст срочно обжалует решение ЕСПЧ в Большую палату, потому что оригинал решения уже подан в Президиум Верховного суда - как вновь открывшиеся обстоятельства... Скандалище!!!

И зачем это всё, когда можно было восстановить Навальному статус судимого к лету, относя этим пик международного скандала за пределы выборной кампании?

И обратите внимание, что никто не ведёт атак на Явлинского, периодически громогласно восклицающего: вот как объединю всех демократов, как победю!...

И ещё - ФСБ срочно перекрывает белорусскую границу.





Версия

1. Для Путина Навальный - боксёрская груша, а старательно увернувшийся от историй с Исаакием и чертой оседлости Явлинский - даже не мелкий камешек на пути бронемашины "Водник"... (в Сирии дороги вечно завалены камнями).

2. Для заведомо слабого (или глупого) преемника Путина от партии власти, да ещё в условиях раскола в верхах (дело "Шолтая-Болтая" - нашей российской "Белой капеллы") - Навальный - смертельная угроза.

3. Поэтому есть вариант, что президентские выборы будут куда раньше - как только Навального переприговорят, и без Путина, который этим покинет политику навсегда (самое большое в середине своего срока преемник Путина от партии власти неизбежно проведёт ритуальную кампанию "критики культа личности и его последствий").

4. К таким мощным политическим сдвигам полагается "операция прикрытия".

4а. Политолог из МГИМО (а не из "Вышки"!) профессор Соловей говорил и писал, что для Путина скоро будет необходимость на месяцы покидать рабочее место [иного объяснения, чем тяжёлая химотерапия найти не могу] и готовилась отставка, но передумали... (из-за этого последнего тезиса - ещё и жив, и даже трудоустроен).

4б. Мудрый Обама не публикует напоследок данные о секретных счётах Путина, хотя всяческие намёки американский Минфин делал уже в апреле 2014 года, а уже куда "прозрачнее" намекнул ровно год назад. (Зачем помогать уже совсем фашистской фракции в российском истеблишменте?).

4в. Кириенко с грохотом и лязгом проводит совещания о подготовке к мартовским 2018 года президентских выборах, собирают вице-губернаторов на совещания, называют нужный процент явки, даже вызывают пред светлые очи лидеров партий и выясняют их формат участия в выборах...

4г. Фракция "на троне по последнего издыхания" накручивает Ливанова, с тем, чтобы он публично сделал так, чтобы максимально затруднить плавную ротацию власти...

PS. Как говорит мудрый русский арестантский народ: "не веришь - прими за сказку".